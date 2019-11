Bedste mobiler i 2019: Test af de 10 bedste telefoner netop nu

Vi er kommet godt ind i 2019 og har allerede set flere store smartphone-lanceringer, hvilket betyder, at der er en god chance for, at vores bedste mobil-liste får flere nye tilføjelser over de kommende uger (hvis ikke måneder).

Samsung Galaxy S10 Plus er netop strøget ind på vores liste og har indtaget førstepladsen som den bedste telefon i øjeblikket. Flere flagskibe er på vej, og hævder at byde på den bedste oplevelse. Her kan nævnes Nokia 9 Pureview , Samsung Galaxy S10 , Galaxy S10e , Galaxy Fold , LG G8 ThinQ , LG V50 ThinQ , Huawei Mate X og Xiaomi Mi 9 er alle blevet annonceret for nylig.

Men hvis din mobil trænger til en udskiftning her og nu, vil du sikkert gerne vide hvilke 10 mobiler, som er de bedste på markedet i øjeblikket? Læs videre for at finde ud af netop dette.

Vi ved, at det ikke kun handler om dyre telefoner med de bedste specifikationer, så vi har derfor sammensat en liste med de bedste mobiler, som du kan få på markedet netop nu, og adresserer de ting, som du som køber bør vide.

Vi har gennemtestet telefonerne, gransket dem fra alle vinkler og været hver en funktion igennem. Men vigtigst af alt har vi kigget på, om de har en rimelig batterilevetid, god skærm, godt design og sidst men ikke mindst et fremragende kamera.

De må dog heller ikke være vanvittig dyre – ikke alle har råd til en luksusmobil, så vi har sikret os, at her er flere muligheder at vælge imellem.

Er du på udkig efter en billig telefon, kan du også med fordel kigge på vores liste over de bedste lavpristelefoner i 2019 .

Er du her stadig? Overvejer du hvilket mobil, du skal vælge? Bare rolig… her er 10 gode bud af vælge imellem.

Black Friday 2019 er lige rundt om hjørnet – er du klar?

Vi holder på TechRadar løbende øje med de bedste tilbud og forsøger at give dig det bedst mulige overblik. Der kan være mange penge at spare! Det hele går officielt løs d. 29. november kl. 00.00, men følg også med i dagene før, da mange butikker tyvstarter! Vi har samlet det hele i én let overskuelig Black Friday-artikel, så du kun behøver kigge ind ét sted, for at blive bedst rustet til årets største shoppedag.

Nogle links i denne artikel tager dig til sider skrevet på engelsk. Vi arbejder hele tiden på oversættelse og opdatering af disse links.

1. Samsung Galaxy S10 Plus

Den bedste smartphone i øjeblikket

Lanceringsdato: Marts 2019 | Vægt: 175 g | Mål: 157.6 x 74.1 x 7.8mm | OS: Android 9 | Skærmstørrelse: 6,4 tommer | Opløsning: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8/12 GB | Lagring: 128/512GB/1TB | Batteri: 4100 mAh | Kamera: 12MP + 12MP + 16MP | Frontkamera: 10MP + 8MP

Den bedste skærm på en smartphone

Fremragende kameraer

Den er alt andet end billig

Svær at holde på

Samsung Galaxy S10 Plus er den bedste smartphone netop nu. Det er en stor telefon, som er designet til store hænder – og den har taget de bedste elementer fra smartphone-markedet og proppet dem ind i en tiltalende pakke, som vi har elsket at teste.

Skærm: Super AMOLED-skærmen på 6.4 tommer er blevet målt til at være den bedste på markedet , med super farver, godt eksponeringsspillerum og i teorien den bedste visuelle oplevelse du kan få på en mobiltelefon. Dertil har den indbygget fingeraftrykslæser i skærmen.

Batterilevetid: Batterilevetiden på Galaxy S10 Plus er forbedret i forhold til forgængeren S9 Plus, takket være et større 4.100mAh-batteri. Du når uden problemer igennem en hel dag og har stadig tocifrede procenttal tilbage i tanken. S10 Plus byder desuden på Samsungs nye Wireless PowerShare, som trådløst lader dog oplade andre enheder fra bagsiden.

Kamera: Kameratrioen på Galaxy S1 Plus er i blandt de bedste på markedet og bygger videre på det gode setup fra S9-serien, ved at tilbyde flere funktioner, indstillingsmuligheder og bare grundlæggende klarhed.

Minikonklusion: Galaxy S10 Plus er proppet med funktioner og giver dig den bedste smartphone-oplevelse netop nu.