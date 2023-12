OnePlus 12 er lanceret med stort batteri og masser af power

Vi har sandsynligvis lige set årets sidste flagskibstelefon blive afsløret, da OnePlus 12 nu er blevet officielt lanceret. Lige nu er den kun tilgængelig i Kina, og danske kunder må lige som resten af verden vente til januar, før den er tilgængelig.

Det er dog værd at vente på, for der er meget, der er værd at nævne her - selvom det mest er ting, som OnePlus selv allerede havde afsløret inden den store lanceringsevent.

For det første har OnePlus 12 et batteri på 5.400 mAh, hvilket gør den 400+ mAh større end de fleste andre mobiler. Batteriet oplades også med en hastighed på 100 W, eller stadig imponerende 50 W, hvis du vil være trådløs. Det gør det muligt at lade telefonen op fra 0-100% på 26 minutter.

Et hurtigt chipsæt og masser af RAM

Den burde endda overskygge de førnævnte gamingtelefoner, når det gælder kraft, da OnePlus 12 har et avanceret Snapdragon 8 Gen 3-chipsæt og leveres med op til 24 GB RAM. Meget få mobiler er begyndt at bruge det chipsæt - Samsung Galaxy S23 Ultra bruger den forrige generation - og der findes stort set ingen mobiler der har så mange RAM.

Lagerpladsen findes i størrelser op til 1 TB, og OnePlus 12 har en stor 6,82 tommer AMOLED-skærm på 1440 x 3168 med en opdateringshastighed på 120 Hz og en maksimal lysstyrke på vanvittige 4.500 nits - næsten det dobbelte af de fleste konkurrenter.

Kameraerne imponerer måske ikke så meget, men lyder stadig mere end anstændige, da OnePlus 12 har et 48 MP hovedkamera, et 48 MP ultravidvinkelkamera og et 64 MP telefotokamera med 3x optisk zoom. Det er i øvrigt de samme kameraspecifikationer, som OnePlus Open har.

Stadig ikke nok vandtæthed

Så er der designet, som er meget lig OnePlus 11 - komplet med et stort, cirkulært kameramodul - men den har fået lidt bedre vandtæthed i år, da OnePlus 12 har en IP65-klassificering.

Det betyder, at den kan modstå lavtryksvandstråler, men den kan ikke tåle nedsænkning under vand, så den er stadig bag de fleste af de bedste mobiler på den front.

Hvis du er interesseret i at købe OnePlus 12, findes den i sort, grøn eller hvid, men vi kan ikke garantere, at alle farvemuligheder kommer til Danmark. Det vil faktisk overraske os meget, hvis vi får en hvid version at se herhjemme. For OnePlus har plejer kun at lancere i farverne grøn og sort i Danmark. Priserne kan vi ikke så om, og det er heller ikke sikkert, at vi i Danmark får alle versioner at se. Men OnePlus 12 kommer i en model med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads. Der kommer også en med 16 GB RAM og 512 GB, 16 GB RAM og 1 TB en vanvittig topmodel med 24 GB RAM og 1 TB.

Lækager indikerer, at den globale lancering af OnePlus 12 vil finde sted den 23. januar, så det er omkring det tidspunkt, at vi bør finde ud af de internationale priser og tilgængelighed.