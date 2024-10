Kameraerne til OnePlus 13 er bekræftet - se de første billeder

OnePlus har afsløret telefonens kameraspecifikationer

Nogle vigtige opgraderinger i forhold til OnePlus 12

Et par eksempler på billeder er også blevet offentliggjort

Tidligere har OnePlus gradvist afsløret detaljer om sine telefoner forud for lanceringsdagen, og det samme gælder for OnePlus 13: Den officielle lancering er torsdag den 31. oktober, men vi kender allerede kameraspecifikationerne for den kommende flagskibsmodel.

OnePlus bekræftede oplysningerne i et indlæg på den kinesiske sociale medieplatform Weibo (via Android Authority). Telefonen har tre kameraer på bagsiden: et 50 MP hovedkamera, en 50 MP periskoplinse og et 50 MP ultravidvinkelkamera med 120 graders synsfelt.

Mens hovedkameraet matcher OnePlus 12, har de to andre fået en opgradering. Periskoplinsen tilbyder 3x optisk zoom med en f/2.6-blænde, optisk billedstabilisering og en 1/1,95-tommers sensor.

Som du kan læse i vores anmeldelse af OnePlus 12 Den har et zoomkamera med flere megapixel, men en mindre sensorstørrelse. I teorien skulle disse ændringer føre til bedre slutresultater, især når det gælder fotos i svagt lys.

Fotoeksempler

Image 1 of 2 Fotoeksempel taget med OnePlus 13 (Image credit: OnePlus) Fotoeksempel taget med OnePlus 13 (Image credit: OnePlus)

Andre bekræftede data viser, at OnePlus 13 vil understøtte 4K-video med 60 billeder i sekundet, Dolby Vision og Live Photos i højere kvalitet (billeder, der bevæger sig lidt).

OnePlus har delte også nogle billedereksempler på Weibo (via Android Headlines) så du selv kan bedømme kvaliteten - især i portræt- og motion capture-tilstandene.

Vi ved nu meget om denne telefon forud for dens fulde lancering. OnePlus har tidligere viser tre farver for enheden og har også afslørede, at telefonen har den helt nye Snapdragon 8 Elite-processor fra Qualcomm.

Der har også været rygter om en betydelig opgradering af batterikapaciteten, og en unboxing-video er allerede dukket op på nettet. Telefonen forventes at være tilgængelig i Kina den 31. oktober med en planlagt global lancering i begyndelsen af 2025.