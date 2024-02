Anmeldelse: OnePlus 12 - power-mobil til indkøbspris

Hvis du er OnePlus fan, så bør du seriøst overveje at købe OnePlus 12. OnePlus kender sit publikum godt, og denne telefon er skabt til brugerne. Det er en virkelig flot telefon, og det er ikke det eneste, den har at byde på: Du får bedre batterilevetid, hurtigere opladning og en lysere skærm, alt sammen på en telefon, der koster flere tusinde kroner mindre end konkurrenternes Ultra- og Pro-modeller. OnePlus ofrer noget, men det betyder måske ikke noget for dig, og dens vindende design plus brugervenlig software gør den til den fedeste smartphone, du kan købe, uanset prisen.

OnePlus 12: Anmeldelsen kort

OnePlus 12 ser fantastisk ud, og OnePlus har på en eller anden måde formået at skille sig ud fra de mange andre mobiler på markedet. Især den grønne smaragdfarvede telefon i marmor-look er noget af det mest usædvanlige vi har set i længere tid. Samtidig er designet unikt, og enkelt at se på.

OnePlus 12 skal ramme segmentet, der leder efter en "flagship killer-mobil" - en telefon, der koster meget mindre end den bedste Samsung Galaxy eller bedste Apple iPhone, men stadig giver dig de bedste funktioner fra de mere populære telefoner.

I mange henseender er det en sejr, især når man sammenligner OnePlus 12 med konkurrerende telefoner, der faktisk koster det samme. Hvis OnePlus 12 næsten er god nok til at tage kampen op med Galaxy S24 Ultra, er den mere end god nok til at udfordre Galaxy S24, som er en smule dyrere. Telefonen er også en seriøs udfodrer til Pixel 8 Pro, og Pixel 8 til samme pris kan på nogle områder slet ikke konkurrere med OnePlus 12.

(Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus 12 har en fantastisk ydeevne, der er god nok til at hamle op med den nyeste iPhone 15 Pro i spil og visse produktivitetsopgaver. Den har kameraer, der giver fremragende billeder; i nogle tilfælde er disse billeder mere overbevisende end Galaxy S24 Ultra og vores andre bedste kameratelefoner.

Med andre ord, hvis du vælger OnePlus 12 i stedet for den anden telefon, du overvejede, vil du ikke føle, at du går glip af noget. Du får ydeevne på topniveau, fantastisk fotografering og batterilevetid, der holder i dagevis. Du får også nogle seje funktioner, som du ikke kan finde andre steder, som superhurtig opladning og endda en infrarød fjernbetjening til dit tv.

Til prisen er OnePlus 12 en fantastisk telefon, der overgår forventningerne. Hvis det gør dig lidt mistænksom, har du ret til at løfte et øjenbryn. Det betyder som regel, at der også er noget, du ikke får med. Hos OnePlus 12 er det der mangler, noget som OnePlus har udeladt før. Samtidig er det funktioner, som er blevet vigtigere med tiden.

For eksempel er OnePlus 12 ikke så holdbar som Samsung Galaxy S24 Ultra eller iPhone 15 Pro, ikke engang tæt på. Med iPhone 15 Pros titaniumramme og det nye Gorilla Armor-glas på Galaxy Ultra, får du en mindre hårdfør mobil i OnePlus 12.

OnePlus 12 fås også i grøn (Image credit: Philip Berne / Future)

OnePlus har endnu en gang sprunget IP68-certificeringen over, så telefonen er altså ikke vandtæt. OnePlus siger, at man kan bruge telefonen i regnvejr, og de har endda bygget skærmen, så den tager højde for vanddråber. De er bare ikke gået så langt som til at gøre telefonen helt vandtæt, hvilket er en skam, når man tænker på, at alle iPhone-, Pixel- og Galaxy S-telefoner kan tåle en dukkert. Det er svært at anbefale en topmodel, der ikke har den ekstra forsikring, når man tænker på vejret i Danmark.

Når det gælder system- og sikkerhedsopdateringer, er OnePlus bagud i forhold til konkurrenterne. Det bliver først relevant om nogle år, men det er stadig vigtigt, fordi det giver telefonen en længere holdbarhed. Samsung og Google har lovet at understøtte de nyeste Galaxy S24- og Pixel 8-familier i henholdsvis syv år med Android OS og sikkerhedsopdateringer. OnePlus har ikke sagt noget specifikt, og tidligere har de leveret tre år eller mindre. Det var fint, inden Google og Samsung opgraderede, men nu er OnePlus langt bagefter her.

Men generelt er der meget at holde af ved OnePlus 12. OnePlus prioriterer kamera, batteri og power, og hvis du har samme prioriteter, så er dette den perfekte mobil for dig.

OnePlus 12: Pris og tilgængelighed

Koster fra 7.699 kr.

OnePlus 12 fås i to modeller og kommer til at koste fra 7.699 kr.

Det koster den "mindste" version, som er på 256GB lagerplads og 12GB RAM. Den lidt vildere udgave kommer med 512GB indbygget lagerplads og hele 16GB RAM. Her er prisen normalt 8.699 kr., men lige nu kører OnePlus lancerings-kampagne, så du kan få den til 7.999 kr.

Det betyder, at OnePlus 12 koster det samme som Pixel 8 Pro og er lidt dyrere end Samsung Galaxy S24. Det er stadig langt under topmodellerne, som OnePlus 12 på nogle områder kan sammenlignes direkte med. F.eks. har OnePlus 12 en skærm, der er lige så stor som Galaxy S24 Ultra, bortset fra at OnePlus er mere skarp og kan ramme højere peak nits (Samsung har max. 2600 nits/OnePlus 12 har 4500). Den har også et større batteri end den dyre iPhone 15 Pro Max.

(Image credit: OnePlus )

Blandt de nævnte telefoner har selv de billigere af dem alle IP68-certificering samt fem års (iPhone 15) eller syv års (Pixel 8 og Galaxy S24) softwareopdateringer. Derfor vil de sandsynligvis også være mere værd, hvis du beslutter dig for at sælge dem om nogle år, så du selv kan opgradere.

Alligevel er det bestemt værd at købe en OnePlus 12. Du skal bare huske at købe et cover og sørge for ikke at tabe telefonen i vandet.

Swipe to scroll horizontally OnePlus 12 priser Lagerplads Pris 256GB 7.699 kr. 512GB 8.699 kr. (kampagne-tilbud 7.999 kr.)

Værdi: 5 / 5

OnePlus 12: Specifikationer

Du får oplader og 1 (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus 12 bruger et Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-chipsæt, ligesom Samsung Galaxy S24, som dog kører en overclocket version under Snapdragons "for Galaxy"-brand. I test, herunder benchmark-apps, klarede OnePlus 12 sig rigtig godt i forhold til Galaxy-telefonerne og de nyeste iPhone 15 Pro-modeller, og den slog endda iPhone i nogle test. Resultaterne var altid meget tætte, hvilket betyder, at OnePlus måske ikke er den bedst præsterende telefon, du kan købe, men forskellene er mindre end nogensinde før.

Der, hvor OnePlus vinder i specifikationer, er i opladning og batteristørrelse. Den har en 5.400 mAh-celle, som faktisk er to 2.700 mAh-celler, takket være OnePlus SuperVOOC-opladning. Det betyder, at du kan oplade med effektive 100W eller op til 50W trådløst med en AirVOOC-oplader.

Swipe to scroll horizontally OnePlus 12 specifikationer Header Cell - Column 1 Mål: 164.3 x 75.8 x 9.2 mm Vægt: 220g Skærm: 6.82-tommer OLED; 1,600 nits; 4,500 nit peak brightness Opløsning: 1440 x 3168 pixels Opdateringshastighed: 120Hz Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12GB / 16GB Lagerplads: 256GB / 512GB Styresystem: Android 14; Oxygen OS 14 Bagkameaer: 50MP wide; 48MP ultra wide; 64MP 3X zoom Frontkamera: 32MP Batteri: 5,400 mAh Opladning: 100W kablet; 50W trådsløs Farver: Flowy Emerald, Silky Black

OnePlus 12: Design

OnePlus 12 i sort har en flot, glitrende overflade. (Image credit: Peter Hoffmann)

Unik grøn farve med lidt marmor-look

Den sorte udgave har et unikt, glitrende look

Virkelig flot og enkelt design

OnePlus 12 ligner designmæssigt sin forgænger OnePlus 11 ret meget. Den kommer i en grøn marmorlignende finish og i en sort model. Her gør OnePlus tingene lidt anderledes, så de to modeller faktisk har hver sin unikke finish. Den grønne er glat, hvor den sorte har lidt mere kontur i overfladen og lidt glitrende look. Den er nærmest uimodtagelig for fingeraftryk.

OnePlus 12 har blidt buet på alle kanter, så her får du noget helt andet end Samsung Galaxy S24 Ultras mere kantede og flade look.

OnePlus 12 har beholdt alert-slideren, fordi de ved, at OnePlus-fans ville gøre oprør, hvis de mistede den. Jeg synes, at knappen en genial funktion i hverdagen, og det er noget, som andre mobilproducenter gerne må efterligne.

Den grønne farve har et marmor-lignende mønster. (Image credit: Philip Berne / Future)

OnePlus 12 er lidt tykkere end forgængeren, men det gør faktisk ikke noget. Det betyder bare, at den ligger lidt bedre i hånden, og den føles ikke tungere. Den er tykkere, fordi den et større batteri indeni, og det giver dig længere batterilevetid.

Design: 4.5 / 5

OnePlus 12: Skærm

(Image credit: Philip Berne / Future)

Utroligt lysstærk skærm

Mere skarp end iPhone 15 Pro Max

Større end Galaxy S24 Ultra, men buet, så den ser mindre ud

Jeg er ikke sikker på, hvad OnePlus har gjort for at nå op på en maksimal lysstyrke på 4.500 nits på OnePlus 12, men jeg er ret sikker på, at de ikke behøver at gå højere op. Det er virkelig meget, især når en telefon som Galaxy S24 Ultra "kun" har en max lysstyrke på 2.600 nits. For dén skærm ser fantastisk ud.

Det gør skærmen på OnePlus også, og vi er imponerede over skærmens hastighed og reaktionsevne, især når vi spiller spil. Denne skærm er fuldstændig lag-fri på alle måder.

OnePlus 12-skærmen, i hvert fald på papiret, en smule større end Galaxy S24 Ultra, og den er teknisk set skarpere. Men de runde kanter er talt med i regnestykket, og i realiteten virker skærmen på OnePlus en smule mindre. Det betyder intet i praksis, så spørgsmålet handler mere om, hvorvidt du vil have en skærm med runde kanter eller en helt flad skærm. Og så er der så også lige prisforskellen på knap 4.000 kr. imellem de to telefoner.

Skærm: 5 / 5

OnePlus 12: Software

(Image credit: Philip Berne / Future)

Enkel Android-brugerflade

Ingen AI-funktioner (endnu)

Oxygen OS er stadig Android, men ikke så komplekst som Samsungs overkomplicerede One UI

OnePlus bruger Oxygen OS fra moderselskabet Oppo med Android 14, og det ligger tæt på en ren Android-oplevelse. hvor du ikke får ret meget fyld i form af ekstra funktioner og apps. OnePlus 12 er stadig en Android-telefon, men den har bevaret nogle af de gode værktøjer til organisering af startskærmen, som Google opgav for et par år siden, så den er lidt lettere at bruge og organisere end selv en Android Pixel 8.

Det betyder ikke, at OnePlus 12 ikke bliver offer for velkendte Android-fælder. Der er flere "Foto"-apps på denne telefon, herunder OnePlus-fotogalleriet og Google Fotos. Det er forvirrende, men du får ikke to webbrowsere eller to App Stores. OnePlus har en OnePlus Store, men den forsøgte kun at sælge mig nogle nye ørepropper, ikke den telefon, jeg allerede holdt i hånden.

Den største udfordring med Oxygen OS og OnePlus' udvikling af sit eget system kommer senere, når det er tid til en Android-opdatering. OnePlus har leveret tre års opdateringer til sine bedste telefoner, men Samsung og Google lover nu syv års opdateringer, mens Apple altid har givet sine iPhone-modeller fem års ny software.

(Image credit: Philip Berne / Future)

OnePlus skriver ikke noget specifikt om, hvor mange års opdateringer man får med i købet. Men Google og Samsung har sat en meget høj standard med syv års opdateringer, og det kan måske godt blive en udfordring for OnePlus med tiden. For hvis de er tvunget til at følge med, vil de skulle bruge en masse penge på opdateringer. Og det er en stor udgift, når der er tale om en telefon, hvor din fortjeneste på salget ligger fire-fem år eller endnu længere tilbage i tiden. Men hvis brugerne begynder at forlange det, kan OnePlus være tvunget til at følg med.

OnePlus 12 springer helt over nogle af de nye AI-funktioner som har indtaget andre Android-telefoner. Galaxy S24 blev lanceret med en blandet pose AI ombord, herunder meget nyttige oversættelsesværktøjer, en mindre brugbar AI-funktion til tilpasning af skrivestil og værtøjer til opsummering af hjemmesider og notater, som endnu ikke findes på dansk. Google kommer med deres egne AI-funktioner - og nogle af dem, kommer muligvis også til OnePlus 12: Men de mere avancerede funktioner som magic unblur eller mulighed for at skrue ned for baggrundsstøj i videoer, må du undvære. Så det ser ikke ud til, at Google giver alle Android-telefoner adgang til alle funktioner.

Software: 3 / 5

Google Pixel 8 Pro: Kameraer

(Image credit: Philip Berne / Future)

Kamerasystemet kræver lidt øvelse, men leverer resultater

Fremragende selfies og solide portrætter

Vanvidszoom er ubrugelig

Hvis du vil have et kamera, der skaber virkelig flotte fotos, især fotos af mennesker, er OnePlus 12 skabt til dig. Hvis du er på udkig efter ekstrem nøjagtighed i farver og detaljer, skal du kigge et andet sted hen. Partnerskabet mellem OnePlus og Hasselblad fortsætter ind i sin fjerde generation, og endnu en gang producerer kameraerne billeder, der bestemt er unikke, men måske ikke det, de fleste forventer eller ønsker af et smartphone-kamera.

OnePlus siger, at Hasselblad har justeret kameraindstillingerne, så kameraet efterligner klassiske Hasselblad-portrætobjektiver. Jeg har aldrig fotograferet med et Hasselblad-kamera, men i vi har fotograferet med nogle af de bedste kameratelefoner, du kan købe, herunder den nyeste Galaxy S24 Ultra og iPhone 15 Pro Max. Her kan OnePlus faktisk fint følge med, og selfie-fotos og portrætter er ofte bedst på OnePlus. Når det gælder aftenfotos, så er OnePlus 12 faktisk foran, for kameraet og billedredigeringen skaber billeder, som rent faktisk bevarer aftenstemningen. Nogle telefoner skruer så meget op for lyset, at det nærmest ser ud som om billederne er taget i dagslys, og så mister billederne meget af stemningen.

Dette er ikke en alsidig kameraopsætning. Zoomobjektivet fungerer godt til at tilføje bokeh og dramatisk sløring til portrætter, men denne telefon kan ikke optage på lang afstand som Galaxy S24 Ultra. Den havde også flere problemer med at fokusere tæt på, hvilket gav makroer, der så slørede ud, og nogle madbilleder, der skulle tages om.

Hvis du elsker gadefotografering eller hurtige snapshots, vil OnePlus 12 være helt tilfredsstillende, og den har masser af optagelsestilstande, Pro-indstillinger og filtermuligheder til at skabe fantastiske billeder. Det er ikke det bedste kamera blandt mobiltelefoner, men det stadig fremragende og har sit eget unikke udtryk.

Kameramodulet på OnePlus 12 er virkelig smukt. (Image credit: Peter Hoffmann)

