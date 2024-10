Skab stemning og velvære: Emil Thorups tips til belysning i hjemmet

Belysning spiller en afgørende rolle for vores mentale velvære og hjemmets atmosfære. Arkitekt og designer Emil Thorup deler her sine bedste råd til, hvordan du med Philips Hue lightstrips kan skabe stemningsfulde rum i dit hjem - og samtidig forbedre dit velvære gennem intelligent belysning.

Når dagene bliver kortere, og vi opholder os mere indendørs, kan den rigtige belysning hjælpe med at reducere stress, forbedre søvnkvaliteten og fremme generel trivsel. Ved at anvende lys bevidst i hjemmet kan du skabe rum, der ikke kun ser stilfulde ud, men som også er gavnlige for dit helbred. Forskning viser, at korrekt lys på de rette tidspunkter kan have en positiv indvirkning på vores mentale velbefindende. Philips Hue lightstrips gør det let at skabe dynamisk belysning, der tilpasser sig solens rytme og understøtter en sund døgnrytme.

Emil Thorups guide er inspireret af hans store interesse for sund livsstil og longevity, hvilket afspejles i hans arbejde som arkitekt og designer, hvor han skaber miljøer, der understøtter både fysisk og mental trivsel. Her er Emil Thorups fem bedste tips til, hvordan du kan integrere indirekte belysning i din boligindretning:

1. Planlæg din belysning tidligt i designprocessen

“Lys er en fuldkommen essentiel del af enhver designproces. Det kan ændre hele rummets dynamik og sikre, at funktion og æstetik går op i en højere enhed,” siger Emil Thorup. Så hvis du overvejer at bruge lightstrips i dit hjem, lyder anbefalingen, at du tænker belysning ind tidligt i designprocessen. På den måde kan du sørge for, at installationen bliver så diskret og integreret som muligt.

2. Definér dine rum med lyszoner

"Opdel åbne rum som stuer eller køkkener med lys, der er skræddersyet til fx en arbejdsstation med køligt, klart lys eller en afslappende læsekrog med dæmpet, varmt lys," foreslår Emil Thorup. Ved at justere lysstyrke og farvetone skaber du fleksible rum, der passer til alle dagens behov, fra fokuseret arbejde til rolig aftenstemning.

3. Brug smart teknologi til at skræddersy din belysning

Udnyt de teknologiske muligheder for at skabe en skræddersyet belysning, der passer præcist til dine behov. Juster lysstyrke, farvetemperatur og farvenuancer med et tryk på din smartphone eller gennem stemmestyring for at skifte fra energigivende morgenlys til beroligende aftenbelysning.

"Det handler om at skabe et personligt lysdesign, der følger dig gennem hele dagen. Du kan endda integrere lysstyringen med dine øvrige smarthome-enheder for en fuldt automatiseret og personlig belysningsløsning”, forklarer Emil Thorup.

Image 1 of 15 (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue) (Image credit: Birgitta Wolfgang/Philips Hue)

4. Lad lyset understøtte din døgnrytme

Philips Hue lightstrips er ikke kun dekorative, men også praktiske. Disse er ideelle til de mørke vintermorgener eller nattebesøg på toilettet, hvor et kraftigt lys kan forstyrre din søvncyklus, forklarer Emil Thorup og understreger vigtigheden af tilpasset belysning: “Det er jo et kæmpe problem for folk, at de får alt for meget blåt og skarpt lys, så de ikke kan sove. Eksempelvis har jeg installeret Hue lightstrips på mit badeværelse. Bevægelsessensorerne sørger for automatisk, blid belysning, der ikke overstimulerer sanserne og bidrager til en sundere døgnrytme,” udtaler han.

5. Giv dit hjem et luksuriøst præg med indirekte belysning

Ved at installere lysstrips diskret bag møbler, under/over skabe eller langs vægge kan du opnå en blød, indirekte belysning, der tilføjer en følelse af varme og intimitet i rum som stuen eller soveværelset. Indirekte belysning handler ikke kun om hygge - det kan også give dit hjem et luksuriøst præg.

"Når du arbejder med lightstrips, skal du sørge for at placere dem, så de ikke er synlige og undgå, at man kan se dioderne direkte, medmindre du er ved at indrette et gamerværelse eller et pizzeria. Der er en grund til, at de mest eksklusive hoteller i verden bruger indirekte belysning. Det giver en fin, men diskret effekt, der fremhæver rummets detaljer og skaber en følelse af elegance", siger Emil Thorup.

Med den rette belysning kan du skabe et hjem, der både er æstetisk tiltalende og gavner dig mentalt og fysisk. Philips Hue lightstrips giver dig mulighed for at lege med lyset og tilpasse det dine unikke behov, uanset om du ønsker at skabe ro, fokus eller en varm og indbydende atmosfære. Det rigtige lysdesign kan gøre en forskel - for både rummets udtryk og dit velvære.