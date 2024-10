Marantz Grand Horizon er en trådløs luksus-højttaler til 44.000 kroner

Marantz, det japanske hi-fi-firma, har netop annonceret sine første to trådløse alt-i-en-højttalere: Horizon og den større, kraftigere Grand Horizon. Det er store, runde bæster med et luksuriøst udseende og materialer, og de har en enorm forstærkningseffekt og mange højttalere. Og de har en høj pris, når de kommer i handlen i januar 2025. Hvor den lille Horizon koster 28.000 kroner og den store Grand Horizon koster 44.000 kroner. Dét må siges at være noget af en heftig prislap. Horizon og Grand Horizon kommer i handlen den 14. januar 2025.

Marantz lover, at selv store rum vil fyldes med vellyd af en enkelt højttaler, og begge modeller er bygget op omkring en unik konfiguration af diskant- og mellemtoneenheder samt en central subwoofer, der tilsammen skal levere en storladen og kraftfuld lytteoplevelse.

Hemmeligheden bag denne effektfulde lyd er proprietær Marantz Rise-forstærkning. På trods af deres beskedne størrelse er Horizon og Grand Horizon i stand til at levere henholdsvis 310W og 370W output (FTC power output rating). Det cirkulære design fungerer i kombination med en række Marantz Gravity-enheder af høj kvalitet, som anvender kraftige neodymmagneter, der sørger for at levere den ultimative kombination af Dolby Atmos-lyd samt ekspansiv stereolyd med nøjagtighed, reaktionsevne og lav forvrængning trods høj lydstyrke.

Grand Horizon er udstyret med otte drivere i alt, herunder tre diskantenheder (der skyder op, til venstre og til højre), fire mellemtoneenheder (der skyder op til venstre, op til højre, ned til venstre og ned til højre) og en »Gravity«-basenhed i midten. Det hele bakkes op af 860 W maksimal forstærkningseffekt. Alt dette er måler 493 x 255 x 529,2 mm med en indbygget sokkel lavet af marmor.

Den mindre Horizon måler 364 x 210 x 387,5 mm og har derfor færre højttalere. Her er der to diskanthøjttalere og tre mellemtonehøjttalere samt Gravity-bashøjttaleren - alle med en max-effekt på op til 745 W.

Det er muligt at købe en valgfri Marantz Horizon Tripod til den mindre Horizon højttaler. Men her skal du også have det store checkhæfte fremme, for standeren har også en høj pris og koster 5.600 kroner. Bare rolig, du behøver ikke at købe en stander, for begge modeller kan også monteres på væggen, når de kommer næste år.

Af tilslutninger har du en stereo RCA-indgang, optisk, HDMI eARC og USB-C. Den trådløse HEOS-platform leverer også Bluetooth og Wi-Fi med understøttelse af AirPlay 2 og Spotify Connect. Forskellige streamingtjenester kan afspilles på den direkte via appen. Dolby Atmos i øjeblikket kun fungerer via HDMI eARC, men streaming-understøttelse er planlagt til senere.

Specifikationer

Marantz Horizon - Trådløs streaming højttaler – 28.000 kroner

310 W forstærkning (FTC Power Output Rating), 745 W peak (Denne klassificering blev ikke testet i henhold til FTC-standarden)

2x 25 mm (1 tommer) diskanthøjttalere, 3x 50 mm (2 tommer) fuldtone enheder, 1x 165 mm (6,5 tommer) subwoofer

Stereo RCA ind x1, Optisk ind x1, HDMI eARC x1, USB-C x1

Indbygget HEOS inklusive Bluetooth, AirPlay2, Spotify Connect samt understøttelse af adskillige streamingtjenester

364 x 210 x 387,5 mm (H x B x D)

Marantz Grand Horizon - Trådløs streaming højttaler – 44.000 kroner

370 W forstærkning (FTC Power Output Rating), 860 W peak (Denne klassificering blev ikke testet i henhold til FTC-standarden)

3x 25 mm (1 tommer) diskanthøjttalere, 4x 76 mm (3 tommer) fuldtone enheder, 1x 200 mm (8 tommer) subwoofer

Stereo RCA ind x1, Optisk ind x1, HDMI eARC x1, USB-C x1

Indbygget HEOS inklusive Bluetooth, AirPlay2, Spotify Connect samt understøttelse af adskillige streamingtjenester

493 x 255 x 529,2 mm (H x B x D)

(Image credit: Future)

Kæmpe lyd fra kæmpe højttalere

Vores kollega, Matt Bolton, har været forbi hos Marantz, hvor han har lyttet til Grand Horizon.

Her er hans oplevelse: "Jeg fik lov til at lytte til højttalerne personligt, og jeg kan fortælle, at især Grand Horizon er den bedst klingende one-box-højttaler, jeg nogensinde har hørt. Jeg lyttede til Grand Horizon i et stort rum (dog nok ikke en urealistisk størrelse rum for den type publikum, der sandsynligvis vil købe dette) ved omkring 75 % lydstyrke, og den leverede den største, mest omsluttende lyd, jeg har hørt komme fra én enkelt højttaler.

Lyden er meget detaljeret med masser af nuancer og rækkevidde. Den kan lyde sød og klar, når den skal, men på samme måde kan man opfange hver nuace i en grødet stemme. Den formår at levere stor energi og rytme, samtidig med at den er utrolig afslørende - den giver en realistisk og omhyggeligt håndteret lytteoplevelse.

Bassen er luksuriøst dyb og kan være brølende - ved 75% lydstyrke føles det lidt som at have sit eget klubsystem. Men den er 100 % præcis og kontrolleret og trækker ikke lyden ned i de lave frekvenser - den tilføjer omhyggeligt resonanskraft til akustiske instrumenter for at gøre dem overbevisende, vægtige og realistiske på en sjælden måde. I demoen blev bassen heller ikke rigtig overført til gulvet, så du kan skrue op for den, når du mærke rumlen i brystkassen, uden at det føles latterligt andre steder i huset.

I stereo er lyden pænt spredt og bred, mens den stadig føles præcis og målrettet. Højttaleren gør et interessant stykke arbejde med virkelig rumlige spor - du kan høre en glorie af musik, der spreder sig over væggen omkring den, selvom højttaleren stadig lyder som centrum for lyden.

Der sker en klar positionering, og selv om det naturligvis ikke vil være omkring dig i 3D-rummet, som det ville være fra et Dolby Atmos-hjemmebiografsystem, giver det en klar fornemmelse af, at forskellige lyde i mixet kommer fra en bred scene foran dig." Matt Bolton, Senior Editor for TV and Audio at TechRadar.

(Image credit: Future)

Grand Horizon afspiller som udgangspunkt med en automatisk lydtilstand. Dette er standard, og det anses for at være en afbalanceret tilstand, men du kan også vælge Sound Master-tilstand, som anses for at være en mere 'ren' tilstand, tunet af Marantz' musikmaestro Yoshinori Ogata, og som giver dig lyd, der er lidt mere fremadrettet og audiofil-venlig.

Der er også en 'My Mirage'-indstilling, som kan tilpasses. Du justerer ikke diskant eller bas; du justerer 'Warmth', 'Spaciousness' og 'Clarity'.

Marantz foreslår, at man justerer den ud fra brugssituationen - hvis du altid sidder i samme position foran den, lukker du måske ned for Spaciousness-indstillingen og behandler resten efter din smag. Men hvis du bruger den i et stort rum til en fest, vil du gerne have den samme lydprofil overalt i rummet, så du skruer helt op for Spaciousness, og det skulle gerne lykkes.

(Image credit: Marantz / Masimo)