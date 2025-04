Samsung lancerer Galaxy Tab S10 FE-serien med større skærme og indbygget AI

Samsung udvider nu sin tablet-portefølje med Galaxy Tab S10 FE og Galaxy Tab S10 FE+. De to modeller bliver en del af producentens populære Fan Edition-serie og skal ifølge Samsung tilbyde flere muligheder for at arbejde, studere og underholde sig på farten.

Med Galaxy Tab S10 FE+ introducerer Samsung den hidtil største skærm i FE-serien, samtidig med at begge modeller får slankere rammer, der giver mere skærmplads. Ifølge Søren Rinnov Østergaard, landechef for Samsung Danmark, er det især kombinationen af store skærme, et tyndt design og AI-funktioner, der skal tiltrække brugerne:

– Vi er overbeviste om, at de tynde rammer, store skærme og en lang række funktionelle forbedringer vil inspirere folk til at gøre mere, skabe mere og opdage mere, udtaler han.

Det er de første tablets i FE-serien, der udstyres med AI-funktioner som f.eks. Circle to Search med Google, som gør det muligt at søge direkte i det, man ser på skærmen. Samtidig byder de på værktøjer som Solve Math og Handwriting Help (begge kræver Samsung-login) i Samsung Notes, som især er rettet mod studerende og kreative brugere.

Stor skærm, høj lysstyrke og AI-værktøjer

Galaxy Tab S10 FE+ er udstyret med en 13,1-tommer skærm, som er næsten 12 procent større end forgængeren, mens Galaxy Tab S10 FE leverer en lignende oplevelse i et mere kompakt format. Begge modeller har 90 Hz opdateringshastighed, lysstyrke op til 800 nits og Vision Booster-teknologi, som automatisk tilpasser lysstyrken efter omgivelserne.

De nye tablets er designet til multitasking med hurtigere ydeevne og mulighed for ubesværet at skifte mellem flere apps. Kameraet på bagsiden er opgraderet til 13 megapixel, hvilket skal sikre skarpere billeder, uanset om det er til arbejdsopgaver eller hverdagsbrug.

Samtidig er modellerne mere bærbare end tidligere – Galaxy Tab S10 FE er blevet over 4 procent lettere end sin forgænger. Begge enheder er desuden IP68-certificerede og dermed beskyttet mod støv og vand, hvilket gør dem velegnede til brug på farten.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Til studerende, kreative og til hverdagens opgaver

De nye tablets lægger op til en bred vifte af anvendelser, selv om nogle af dem kræver ekstra tjenester eller en Samsung-konto for at få adgang.

For studerende kan AI-funktionerne i Samsung Notes hjælpe med matematikopgaver og håndskrevne noter, mens den store skærm og understøttelse af S Pen gør det nemt at tage noter og tegne direkte på skærmen.

For kreative brugere er der adgang til populære apps som LumaFusion til videoredigering, Clip Studio Paint og Goodnotes, som alle udnytter den store skærm og AI-funktioner.

Derudover kan Galaxy Tab S10 FE-serien bruges til underholdning som f.eks. streaming, gaming og læsning. Ifølge Samsung kan det endda lade sig gøre udendørs, takket være den højere lysstyrke og Vision Booster-teknologien.

Begge modeller snakker i øvrigt sammen med Samsungs øvrige Galaxy-enheder og tilbyder hurtig adgang til SmartThings-funktioner.

Pris og tilgængelighed

Galaxy Tab S10 FE-serien bliver tilgængelig i Danmark fra i dag - 2. april. Den vejledende pris for Galaxy Tab S10 FE starter ved 4.699 kroner, mens Galaxy Tab S10 FE+ har en startpris på 5.999 kroner. Begge modeller kan købes i farverne grå og blå.

Galaxy Tab S10 FE 8 GB RAM 128 GB/256 GB wi-fi fra 4.699 kroner

Galaxy Tab S10 FE 8 GB RAM 128 GB/256 GB 5G fra 5.399 kroner

Galaxy Tab S10 FE+ 12 GB RAM 256 GB wi-fi fra 5.999 kroner

Galaxy Tab S10 FE+ 12 GB RAM 256 GB 5G fra 6.699 kroner