Huawei lancerer Watch GT 7-serien – med smartere cykel- og skifunktioner, der måler G-kræfter

Huawei har afholdt sit store europæiske lanceringsevent i München og har som sædvanlig præsenteret en hel række nye produkter. For det danske marked er det først og fremmest Huawei Watch GT 7-serien og de nye FreeBuds Neo-hovedtelefoner, der er i fokus, men vi fik blandt andet også set den medicinsk orienterede Watch D3, Watch 6-serien og den nye MatePad Pro.

Den store nyhed er de nye sportsure Huawei Watch GT 7 og Watch GT 7 Pro, hvor Huawei fortsætter med at bygge videre på seriens kombination af klassisk urdesign og avancerede træningsfunktioner. Standardmodellen fås i størrelserne 41 og 46 mm, mens Pro-modellen blandt andet får et urhus i titanlegering og en ramme i nanokeramik. Watch GT 7 Pro lover desuden op til 21 dages batteritid ved let brug og 12 dage ved normal brug samt IP69-klassificering.

Men de måske mest interessante opgraderinger denne gang findes på træningssiden, og især for dig, der kan lide at cykle eller stå på ski.

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Uret advarer dig, før du kommer til skarpe sving

Huawei lægger stor vægt på cykling med Watch GT 7 Pro. Blandt de nye funktioner er Sharp Turn Alert, som kan advare cyklisten, når der nærmer sig et skarpt sving. Dette suppleres blandt andet af en analyse af kommende stigninger og påmindelser herom, så cykelturene bliver både mere sikre og nemmere at planlægge.

Uret kan desuden estimere cyklistens effekt direkte fra håndleddet uden en separat effektmåler, en funktion, der også fandtes i den forrige generation. Huawei fremhæver også AI-baserede træningsindsigter og falddetektering.

Det er især advarslen om skarpe sving, der skiller sig ud. At få en advarsel på håndleddet, før man nærmer sig et skarpt sving, kan være rigtig nyttigt på længere cykelture ad ukendte veje, især i kombination med navigationsfunktionen.

(Image credit: Amanda Westberg)

Detaljerede data fra skiløbet

Også skiløbere får adskillige nye funktioner. Huawei beskriver Watch GT 7-serien som den første smartur med håndledsbaseret registrering af både sving og G-kræfter under skiløb.

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Det betyder, at uret ikke kun registrerer de sædvanlige træningsdata, men også kan give et mere detaljeret billede af selve skiløbet. Under præsentationen viste Huawei blandt andet målinger af G-kræfter og sving samt en analyse af skisporet og forskellige sværhedsgrader på pisterne.

(Image credit: Amanda Westberg)

Ved lanceringen er der indlagt kort over 3.000 skisportsområder, en ny indstilling til indendørs skiløb samt kortfunktioner, der kan hjælpe brugeren med at finde og filtrere skiløjper. Det gør skiløb til et betydeligt større fokusområde for GT-serien end tidligere.

(Image credit: Amanda Westberg)

Sundhed, batterilevetid og nyt design

Ud over sportsfunktionerne er Watch GT 7-serien udstyret med Huaweis nyeste TruSense-system og Sunflower Positioning System. Sundhedsindsigterne er også blevet opgraderet med blandt andet analyse af dagens form og smartere sundhedsanalyser, der samler oplysninger fra urets forskellige målinger.

Huawei Watch GT 7 fås i i alt seks farver, mens Watch GT 7 Pro fås i tre. Huawei introducerer også sit nye EasyCross-armbånd, hvor den løse ende af armbåndet stikkes ind under resten af båndet, når uret sidder på håndleddet.

Huawei Watch GT 7 lanceres i Danmark den 21. september til en vejledende pris på 2.199 kroner, mens Watch GT 7 Pro koster 3.199 kroner. Frem til den 18. oktober får købere 300 kroner i rabat på GT 7 og 500 kroner i rabat på Pro-modellen.

FreeBuds Neo og Watch D3

På lydsiden blev Huawei FreeBuds Neo præsenteret, som markerer starten på en helt ny serie af hovedtelefoner. Hovedtelefonerne anvender adaptiv støjreduktion, der automatisk tilpasses omgivelserne, sammen med Huaweis nye Turbo Driver.

Huawei angiver et frekvensområde på 10 Hz–48 kHz og understøttelse af blandt andet LDAC, tabsfri lyd med overførselshastigheder på op til 2,3 Mbps samt rumlig lyd. Under præsentationen fremhævede virksomheden desuden støjreduktion på op til 30 dB over hele frekvensområdet og en samlet batteritid på op til 40 timer med opladningsetuiet.

(Image credit: Amanda Westberg)

FreeBuds Neo kan tilsluttes to enheder samtidigt og fungerer med flere operativsystemer. De fås i sølv, hvid og sort og har en vejledende pris på 999 kroner, og salget starter den 12. oktober. Under lanceringen blev der også vist en lyserød variant (se billede), men den ser altså ikke ud til at komme på det danske marked.

(Image credit: Amanda Westberg)

Huawei præsenterede også Watch D3, som er en videreudvikling af deres D2-model, der fik høje karakterer af os her på TechRadar. Forbedringerne omfatter blandt andet muligheden for at måle blodtrykket både før og efter træning ved hjælp af den fysiske luftpude i armbåndet samt forbedret kontinuerlig blodtryksmåling døgnet rundt. Uret er medicinsk-teknisk CE-certificeret i henhold til MDR og kommer til salg i Danmark den 12. oktober til 3.799 kroner. Det vil være tilgængeligt i hvidt med et guldfarvet urhus samt en lysebrun variant med et guldfarvet urhus (se den brune variant på billedet).

(Image credit: Amanda Westberg)

Watch 6-serien og MatePad Pro 12 blev også præsenteret under arrangementet, men Huawei har endnu ikke annonceret en lancering af Watch 6-serien i Danmark, mens MatePad Pro på nuværende tidspunkt ikke er planlagt til at blive lanceret i Danmark.

Vores team har travlt med at teste de nye enheder, så hold øje med TechRadar i de kommende uger for uddybende anmeldelser.