Nu er Garmin Fenix 9 præsenteret – her er 5 ting, du skal vide om de nye flagskibsure

Features
Af Contributions by
Publiceret

Garmin har afsløret Fenix 9 og Fenix 9 Pro med opdaterede kort, nye aktivitetsfunktioner og forbedret LiveTrack. Vi har samlet de fem vigtigste nyheder – og et prisoverblik, før du overvejer at opgradere

Garmin Fenix 9-serien.
Der er flere nye modeller at vælge imellem. (Foto: Garmin)

Hver gang Garmin lancerer et nyt smartur, ved vi, at vores liste over de bedste Garmin-ure sandsynligvis vil blive vendt på hovedet – og ud fra det, vi har set indtil videre, ser det ud til at være tilfældet med de nye Fenix 9 og Fenix 9 Pro.

Disse smarture afløser Fenix 8 og Fenix 8 Pro i den absolutte top af Garmins sortiment, men er de det rigtige køb for dig? Hvor meget mere tilbyder de i forhold til de ældre modeller, og hvordan klarer de sig i forhold til det, der allerede findes på markedet?

Hvis du overvejer at opgradere til en Fenix 9, er her, hvad du skal vide om de nye modeller, og hvad du rent faktisk får for pengene.

Latest Videos FromTechRadar

Alle modeller

Hvis du er interesseret i en ny Garmin Fenix 9, er der bestemt ingen mangel på modeller at vælge imellem. Standardmodellen Fenix 9 fås i tre størrelser, Fenix 9 Pro fås i tre størrelser, og Fenix 9 Pro med InReach fås også i tre størrelser.

Derudover (prøv at følge med nu) findes Fenix 9 Pro Solar i to størrelser samt Fenix 9 Pro Solar med InReach i to størrelser.

Vores prisoversigt bør forhåbentlig gøre det lidt nemmere at få overblikket.

Swipe to scroll horizontally

Garmin Fenix model

43mm

47mm

51mm

Garmin Fenix 9

7.799 kroner

7.799 kroner

8.549 kroner

Garmin Fenix 9 Pro

8.549 kroner

8.549 kroner

9.349 kroner

Garmin Fenix 9 Pro Solar

Findes ikke

8.549 kroner

9.349 kroner

Garmin Fenix 9 Pro med InReach

10.499 kroner

9.999 kroner

10.899 kroner

Garmin Fenix 9 Pro Solar med InReach

Findes ikke

9.349 kroner

9.999 kroner

Nedenfor kan du også se de vigtigste specifikationer for Fenix 9 og Fenix 9 Pro. Vi har sammenlignet de to 43 mm OLED-modeller for at gøre forskellene lidt nemmere at forstå.

Swipe to scroll horizontally

Model

Garmin Fenix 9 (43 mm AMOLED)

Garmin Fenix 9 Pro (43 mm AMOLED)

Pris

Fra 7.799 kroner

Fra 8.549 kroner

Mål

43 x 43 x 13,8 mm

43 x 43 x 13,3 mm

Vægt

61 g

62 g

Ramme/hus

Titanium, fiberforstærket polymer

Titanium

Skærm

416 x 416 px, AMOLED

416 x 416 px, AMOLED

GPS

Multiband, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ

Multiband, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ

Batterilevetid

10 dage (49 timers aktivitetstilstand)

10 dage (op til 50 timers aktivitetstilstand)

Tilslutning

Bluetooth, ANT, Wi-Fi

Bluetooth, ANT, Wi-Fi

Vandtæt

Ja, 10ATM

Ja, 10ATM

Hukommelse

64 GB (7.000 sange)

64 GB (7.000 sange)

Garmin Fenix 9

(Image credit: Garmin)

Opdaterede kort

Det indbyggede kort er naturligvis centralt for mange af udendørsaktiviteterne med Fenix 9-serien, og her kommer der flere nyttige forbedringer. Blandt andet introduceres en ny perspektivvisning, der gør det nemmere at se, hvad der venter længere fremme på ruten, med flere forskellige zoomniveauer. Derudover får alle modeller mere lagerplads og mere kortindhold forudinstalleret fra starten.

Urene har også mere RAM-hukommelse end deres forgængere, hvilket ifølge Garmin skal gøre navigationen på kortet både mere flydende og mere responsiv. Panorering på kortet skal for eksempel være 30 procent hurtigere. Det er konkrete forbedringer, som du bør mærke tydeligt, hvis du opgraderer fra et ældre Garmin Fenix-ur.

Nye aktivitetsfunktioner

Garmin Fenix 9 Pro-modellen med et orange armb&amp;aring;nd foran en bl&amp;aring; baggrund.

(Image credit: Garmin / Future)

Fenix 9-urene byder også på flere nye aktivitetsfunktioner. Fenix 9-urene introducerer udholdenhedszoner og udholdenhedskurver, som hjælper dig med at se, hvordan din udholdenhed ændrer sig over tid i forhold til din træning og kondition. Garmin har samtidig udvidet funktionerne til rucking, altså træning med en vægtet rygsæk, så du kan ændre rygsækkens vægt under aktiviteten og bruge mere specifikke målværdier.

Der er også gode nyheder for dig, der regelmæssigt træner på romaskine. De nye ure kan aflæse data direkte fra udvalgte maskiner, herunder effektkurver og effektzoner. Uret kan desuden beregne VO2 Max og visse andre måleværdier ud fra romaskine-træning, hvilket ikke var muligt tidligere. Det betyder, at du kan få mere detaljeret information om din træning fra dine romaskine-træningspas.

Forbedringer af LiveTrack og deling af position

Garmin LIvetrack

(Image credit: Future)

Vi er allerede store fans af Garmins LiveTrack-funktion, som giver dig mulighed for at dele din position, rute og tilhørende statistik i realtid med andre. På LTE-versionen af Fenix 9 Pro bliver funktionen nu endnu bedre. Delingen kan foregå direkte via Garmin Messenger fra håndleddet, med adgang til en række forudindstillede beskeder og forbedrede notifikationer.

Derudover introduceres en helt ny funktion ved navn Garmin Locate, som også fungerer via Garmin Messenger, men i den modsatte retning. En kontakt kan anmode om at se din position, som derefter deles én enkelt gang, hvis personen har brug for at vide, hvor du befinder dig. Det gør hele oplevelsen lidt mere smidig og social, selvom det samtidig betyder, at Garmin forsigtigt styrer brugerne mere i retning af sin egen beskedplatform.

Garmin Fenix 9

(Image credit: Garmin)

Garmin Epic

Epic er et nyt koncept fra Garmin, der introduceres sammen med Fenix 9-serien. Funktionen lader dig samle udvalgte aktiviteter og træningspas i grupper, lidt ligesom mapper i et arkivskab. Eksempler, som Garmin selv fremhæver, er vandreture med rygsæk, cykelløb i flere etaper og styrketræningsprogrammer. Data fra de enkelte træningspas kan samles i et Epic og derefter vises og analyseres samlet.

Ved første øjekast ser det ud til at være en interessant udvidelse af de muligheder, du har med dit Garmin-ur. Du kan desuden oprette Epics ud fra tidligere aktiviteter, hvilket potentielt kan give dig nye indsigter fra træningsdata, der strækker sig flere år tilbage i tiden. Du kan også tilføje noter og fotos undervejs sammen med sundhedsdata, der indsamles mellem hovedaktiviteterne i hver Epic.

TOPICS
Peter Hoffmann
Peter Hoffmann
Redaktør TechRadar Danmark

Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.

Med bidrag fra