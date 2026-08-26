Nu er Garmin Fenix 9 præsenteret – her er 5 ting, du skal vide om de nye flagskibsure

Hver gang Garmin lancerer et nyt smartur, ved vi, at vores liste over de bedste Garmin-ure sandsynligvis vil blive vendt på hovedet – og ud fra det, vi har set indtil videre, ser det ud til at være tilfældet med de nye Fenix 9 og Fenix 9 Pro.

Disse smarture afløser Fenix 8 og Fenix 8 Pro i den absolutte top af Garmins sortiment, men er de det rigtige køb for dig? Hvor meget mere tilbyder de i forhold til de ældre modeller, og hvordan klarer de sig i forhold til det, der allerede findes på markedet?

Hvis du overvejer at opgradere til en Fenix 9, er her, hvad du skal vide om de nye modeller, og hvad du rent faktisk får for pengene.

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Alle modeller

Hvis du er interesseret i en ny Garmin Fenix 9, er der bestemt ingen mangel på modeller at vælge imellem. Standardmodellen Fenix 9 fås i tre størrelser, Fenix 9 Pro fås i tre størrelser, og Fenix 9 Pro med InReach fås også i tre størrelser.

Derudover (prøv at følge med nu) findes Fenix 9 Pro Solar i to størrelser samt Fenix 9 Pro Solar med InReach i to størrelser.

Vores prisoversigt bør forhåbentlig gøre det lidt nemmere at få overblikket.

Swipe to scroll horizontally Garmin Fenix model 43mm 47mm 51mm Garmin Fenix 9 7.799 kroner 7.799 kroner 8.549 kroner Garmin Fenix 9 Pro 8.549 kroner 8.549 kroner 9.349 kroner Garmin Fenix 9 Pro Solar Findes ikke 8.549 kroner 9.349 kroner Garmin Fenix 9 Pro med InReach 10.499 kroner 9.999 kroner 10.899 kroner Garmin Fenix 9 Pro Solar med InReach Findes ikke 9.349 kroner 9.999 kroner

Nedenfor kan du også se de vigtigste specifikationer for Fenix 9 og Fenix 9 Pro. Vi har sammenlignet de to 43 mm OLED-modeller for at gøre forskellene lidt nemmere at forstå.

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Swipe to scroll horizontally Model Garmin Fenix 9 (43 mm AMOLED) Garmin Fenix 9 Pro (43 mm AMOLED) Pris Fra 7.799 kroner Fra 8.549 kroner Mål 43 x 43 x 13,8 mm 43 x 43 x 13,3 mm Vægt 61 g 62 g Ramme/hus Titanium, fiberforstærket polymer Titanium Skærm 416 x 416 px, AMOLED 416 x 416 px, AMOLED GPS Multiband, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ Multiband, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ Batterilevetid 10 dage (49 timers aktivitetstilstand) 10 dage (op til 50 timers aktivitetstilstand) Tilslutning Bluetooth, ANT, Wi-Fi Bluetooth, ANT, Wi-Fi Vandtæt Ja, 10ATM Ja, 10ATM Hukommelse 64 GB (7.000 sange) 64 GB (7.000 sange)

(Image credit: Garmin)

Det indbyggede kort er naturligvis centralt for mange af udendørsaktiviteterne med Fenix 9-serien, og her kommer der flere nyttige forbedringer. Blandt andet introduceres en ny perspektivvisning, der gør det nemmere at se, hvad der venter længere fremme på ruten, med flere forskellige zoomniveauer. Derudover får alle modeller mere lagerplads og mere kortindhold forudinstalleret fra starten.

Urene har også mere RAM-hukommelse end deres forgængere, hvilket ifølge Garmin skal gøre navigationen på kortet både mere flydende og mere responsiv. Panorering på kortet skal for eksempel være 30 procent hurtigere. Det er konkrete forbedringer, som du bør mærke tydeligt, hvis du opgraderer fra et ældre Garmin Fenix-ur.

Nye aktivitetsfunktioner

(Image credit: Garmin / Future)

Fenix 9-urene byder også på flere nye aktivitetsfunktioner. Fenix 9-urene introducerer udholdenhedszoner og udholdenhedskurver, som hjælper dig med at se, hvordan din udholdenhed ændrer sig over tid i forhold til din træning og kondition. Garmin har samtidig udvidet funktionerne til rucking, altså træning med en vægtet rygsæk, så du kan ændre rygsækkens vægt under aktiviteten og bruge mere specifikke målværdier.

Der er også gode nyheder for dig, der regelmæssigt træner på romaskine. De nye ure kan aflæse data direkte fra udvalgte maskiner, herunder effektkurver og effektzoner. Uret kan desuden beregne VO2 Max og visse andre måleværdier ud fra romaskine-træning, hvilket ikke var muligt tidligere. Det betyder, at du kan få mere detaljeret information om din træning fra dine romaskine-træningspas.

Forbedringer af LiveTrack og deling af position

(Image credit: Future)

Vi er allerede store fans af Garmins LiveTrack-funktion, som giver dig mulighed for at dele din position, rute og tilhørende statistik i realtid med andre. På LTE-versionen af Fenix 9 Pro bliver funktionen nu endnu bedre. Delingen kan foregå direkte via Garmin Messenger fra håndleddet, med adgang til en række forudindstillede beskeder og forbedrede notifikationer.

Derudover introduceres en helt ny funktion ved navn Garmin Locate, som også fungerer via Garmin Messenger, men i den modsatte retning. En kontakt kan anmode om at se din position, som derefter deles én enkelt gang, hvis personen har brug for at vide, hvor du befinder dig. Det gør hele oplevelsen lidt mere smidig og social, selvom det samtidig betyder, at Garmin forsigtigt styrer brugerne mere i retning af sin egen beskedplatform.

(Image credit: Garmin)

Garmin Epic

Epic er et nyt koncept fra Garmin, der introduceres sammen med Fenix 9-serien. Funktionen lader dig samle udvalgte aktiviteter og træningspas i grupper, lidt ligesom mapper i et arkivskab. Eksempler, som Garmin selv fremhæver, er vandreture med rygsæk, cykelløb i flere etaper og styrketræningsprogrammer. Data fra de enkelte træningspas kan samles i et Epic og derefter vises og analyseres samlet.

Ved første øjekast ser det ud til at være en interessant udvidelse af de muligheder, du har med dit Garmin-ur. Du kan desuden oprette Epics ud fra tidligere aktiviteter, hvilket potentielt kan give dig nye indsigter fra træningsdata, der strækker sig flere år tilbage i tiden. Du kan også tilføje noter og fotos undervejs sammen med sundhedsdata, der indsamles mellem hovedaktiviteterne i hver Epic.