Der er lækket oplysninger om Garmin Fenix 9, og hvis de holder stik, kan vi se frem til tre nye ure, men den mest interessante detalje handler om Garmins skærmteknologi

De seneste rygter om Garmin afslører nye detaljer om Garmin Fenix 9

Serien kan blive lanceret i tre forskellige størrelser

MIP-skærmen med solcelleopladning ser ikke ud til at forsvinde endnu

Garmin Fenix 9-serien ser ud til at nærme sig lanceringen. Rygterne har taget fart efter kommentarer fra Garmins administrerende direktør Cliff Pemble i forbindelse med virksomhedens seneste kvartalsrapport tidligere på året, og mange Garmin-entusiaster har siden da spekuleret i, hvordan den nye serie kommer til at se ud.

Garmin Fenix 8 blev lanceret i tre størrelser – 43 mm, 47 mm og 51 mm – samt med to forskellige skærmtyper: et lysstærkt AMOLED-panel, svarende til det, der bruges i mange smarture, og en mere strømbesparende MIP-skærm (Memory-in-Pixel) med solcelleopladning.

MIP-skærme blev tidligere brugt i de fleste af Garmins bedste træningsure, da de brugte betydeligt mindre strøm. I dag bruges teknologien næsten udelukkende i modeller med virksomhedens Power Glass-teknologi, hvor et solcellepanel bag skærmen opfanger lys og forlænger batteritiden i lyse omgivelser.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Det virker sandsynligt, at MIP-skærmen forsvinder helt den dag, Garmin formår at kombinere den samme effektive solcelleopladning med AMOLED-paneler. Det ville dog være ærgerligt, da mange brugere stadig sætter pris på den strømbesparende skærmteknologi, hvilket flere afstemninger i Garmin-fællesskabet også viser.

Et år efter lanceringen af Fenix 8-serien præsenterede Garmin også Fenix 8 Pro, som fandtes i to størrelser – 47 mm og 51 mm – og introducerede funktioner som InReach-satellitkommunikation, LTE-forbindelse samt en endnu lysere MicroLED-skærm i visse modeller.

Så hvad kan vi så forvente af Garmin Fenix 9?

Tre størrelser, to Pro-modeller og to modeller med MIP-skærm

(Image credit: Craig Hale)

Ifølge Garmin Rumors vil Garmin Fenix 9 blive lanceret i de samme tre størrelser som forgængeren og desuden i tre forskellige versioner: Garmin Fenix 9, Garmin Fenix 9 Pro og Garmin Fenix 9 Pro InReach.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

I modsætning til Fenix 8-serien forventes alle tre modeller at blive lanceret samtidigt, hvilket betyder, at Garmin ikke længere venter med Pro-modellerne. fter sigende bliver alle modeller desuden tilbudt i alle tre størrelser, så også brugere med smallere håndled kan vælge en Pro-version.

Fenix 9 Pro InReach forventes, som navnet antyder, at understøtte Garmins satellitnetværk til beskeder uden for mobilnetværkets dækning. Det er dog stadig uklart, hvilke øvrige forbedringer Pro-modellen får i forhold til standardversionen – med en vigtig undtagelse.

Ifølge oplysningerne vil både Garmin Fenix 9 Pro og Fenix 9 Pro InReach blive tilbudt i versioner med Solar, hvilket betyder, at MIP-skærmen lever videre endnu en generation. Den almindelige Garmin Fenix 9 ser derimod ud til kun at få en AMOLED-skærm.

Hvis det holder stik, bliver det første gang, at en almindelig Fenix-model ikke tilbydes med MIP-skærm. Samtidig er det et logisk træk, hvis Garmin vælger at forbeholde sin solcelleteknologi til de dyrere Pro-modeller.

Hvis rygterne viser sig at holde stik, synes vi alligevel, at det er lidt synd. MIP-skærmen er ikke kun vigtig for solcelleopladningen – den giver også Garmin-urene en mere klassisk digital urfølelse, samtidig med at den er betydeligt mere energieffektiv. Desuden er den et tydeligt kendetegn, der adskiller Garmins træningsure fra smarture fra eksempelvis Apple og Samsung.

Der er stadig ingen oplysninger om en eventuel Garmin Enduro 4.

Vi kommer sikkert til at få at vide betydeligt mere om Garmin Fenix 9-serien, når lanceringen nærmer sig. Hold øje med flere opdateringer.

Følg TechRadar på Google News og tilføj os som en prioriteret kilde for at få vores ekspertnyheder, tests og analyser direkte i dit feed.