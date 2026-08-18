Efter at have taget kampen op mod Whoop ser det ud til at Garmin vil udfodre Oura med en ny smartring

Garmin har angiveligt indsendt dokumentation for en smartring.

Den ser ud til at føre Cirqa-mærket videre fra fitnessmåler til smartring.

Enheden kan muligvis blive lanceret i løbet af de kommende måneder.

Det ser ud til, at Garmin er i fuld gang med at udvide sit sortiment af træningenheder: Efter at have udfordret Whoop med lanceringen af det skærmløse Cirqa-armbånd i juli, overvejer de nu tilsyneladende at tage kampen op mod producenter som Oura og Galaxy Ring med deres egen smartring.

Ifølge en indonesisk certificeringsansøgning, som er opdaget af rygtesiden Garmin News, vil den foreslåede smartring føre mærket »Cirqa« videre. Den er kategoriseret som et »træningsprodukt«, hvilket er et stærkt tegn på, at en Garmin-smartring er på vej – men ikke helt en garanti.

Garmin har tidligere nedtonet tanken om at lancere en smartring, der skal følge deres smartwatches, men det ser ud til, at noget nu kan have ændret sig. Det er ikke klart, præcis hvornår vi kan få Cirqa-smartringen at se, men en lancering inden for få måneder virker sandsynlig, hvis rygtet holder stik. Ifølge Garmin News »vises kommende enheder normalt i databasegodkendelser lige før produktion«.

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Markedet for smartringe er meget konkurrencepræget med de nylige lanceringer af Oura Ring 5 og Ultrahuman Ring Pro. Der har også været vedvarende rygter om, at Apple på sigt kan lancere en smartring, der skal fungere sammen med Apple Watch.

Det her er det, vi ønsker os

Oura Ring 5 (Image credit: Oura)

Jeg har allerede en Garmin Instinct 3 Solar, som jeg er blevet rigtig glad for på grund af de mange sporingsfunktioner og den fremragende batterilevetid (solcellefunktionen hjælper her). Hvis Garminlanceret et træningsur, der fungerer med en Cirqa-ring, vil jeg blive fristet til at investere i endnu et træningsur.

Først og fremmest skal det være tynd og let nok til, at jeg glemmer, at jeg har det på. Selvom min Instinct 3 er flot, er den klodset, og det er ikke særlig behagelig at have på under anstrengende træning eller mens jeg sover (jeg plejer i stedet at bruge min telefon til søvnsporing).

For det andet skal det tilbyde fremragende batteritid. Smarture fungerer bedst, når de bruges konstant. Dette er et område, hvor Garmin generelt klarer sig godt, så jeg er ret tryg på det punkt.

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For det tredje ville jeg gerne se, at det tilbyder et så komplet udvalg af funktioner som muligt uden et Garmin Connect+-abonnement. Abonnementet har allerede skabt nok kontroverser, og hvis for mange af Cirqas smartring-funktioner er bag en betalingsmur, bliver det et nej tak fra mig.

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