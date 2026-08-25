"Play Harder": Garmins mystiske YouTube-event peger på Fenix 9

Garmin har planlagt et live-event på YouTube

Eventet hedder »Play Harder« og starter den 25. august kl. 13:00 dansk tid

Alt tyder på, at Garmin Fenix 9 vil blive lanceret

Garmin har uden særlig megen ståhej planlagt et arrangement på YouTube. Det går under navnet »Play Harder«, og vi ved endnu ikke, om det rent faktisk bliver et live-arrangement eller blot en trailer – eller måske en række trailere – for endnu et af markedets bedste Garmin-ure.

Eventet er planlagt til den 25. august kl. 13:00.

Garmin plejer normalt ikke at planlægge live-begivenheder for at præsentere nye produkter – så vidt vi ved, kan dette faktisk være første gang. At virksomheden nu vælger at skabe forventninger forud for det, der formodentlig bliver en offentlig produktlancering, tyder derfor på, at det, der venter, kan være noget helt særligt.

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Den nye Fenix-serie

(Image credit: Future / Matt Ray)

Det er meget muligt, at Garmin vil præsentere flere nye produkter, men eventets store stjerne bliver formentlig Fenix 9. Der har i flere måneder gået rygter om, at Garmin Fenix 9 skal lanceres i anden halvdel af 2026, og nye lækkede oplysninger fra forhandlere tyder på, at lanceringen nu er tæt på.

Vi forventer tre nye varianter af Fenix. Først en almindelig Fenix 9 med AMOLED-skærm, ligesom Garmin Fenix 8 før den, samt to forskellige Pro-modeller: en med InReach-forbindelse til satellitbeskeder og en uden. Derudover forventes der modeller med solcelleopladning.

Garmin Fenix 8 Pro blev lanceret cirka et år efter originalmodellen, men denne gang ser det ud til, at Garmin kan lancere hele Fenix 9-serien på én gang.

Vi har derimod ikke hørt særlig meget om Garmin Enduro 4, den nyeste version af Garmins enorme udholdenhedsur, der under solrige forhold kan tilbyde næsten uendelig batteritid. Det kunne blive lanceret sammen med Fenix 9, ligesom Enduro 3 blev det sammen med Fenix 8, eller måske gemmer Garmin det til en anden lejlighed.

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Du kan følge den kommende udsendelse via videoen her nedenfor. Lige nu er der dog ikke særlig meget at se – blot et billede af en surfer og en dato. Men kig gerne forbi TechRadar igen i morgen, da vores team vil følge med og rapportere om alle de nyheder, der bliver præsenteret.

Garmin Event | Play Harder - YouTube Watch On

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