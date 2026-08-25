"Play Harder": Garmins mystiske YouTube-event peger på Fenix 9
Garmin har i al stilhed planlagt et YouTube-event den 25. august under navnet "Play Harder". Alt tyder på, at det længe ventede Garmin Fenix 9 — måske hele serien — bliver afsløret.
- Garmin har planlagt et live-event på YouTube
- Eventet hedder »Play Harder« og starter den 25. august kl. 13:00 dansk tid
- Alt tyder på, at Garmin Fenix 9 vil blive lanceret
Garmin har uden særlig megen ståhej planlagt et arrangement på YouTube. Det går under navnet »Play Harder«, og vi ved endnu ikke, om det rent faktisk bliver et live-arrangement eller blot en trailer – eller måske en række trailere – for endnu et af markedets bedste Garmin-ure.
Eventet er planlagt til den 25. august kl. 13:00.
Garmin plejer normalt ikke at planlægge live-begivenheder for at præsentere nye produkter – så vidt vi ved, kan dette faktisk være første gang. At virksomheden nu vælger at skabe forventninger forud for det, der formodentlig bliver en offentlig produktlancering, tyder derfor på, at det, der venter, kan være noget helt særligt.
Den nye Fenix-serie
Det er meget muligt, at Garmin vil præsentere flere nye produkter, men eventets store stjerne bliver formentlig Fenix 9. Der har i flere måneder gået rygter om, at Garmin Fenix 9 skal lanceres i anden halvdel af 2026, og nye lækkede oplysninger fra forhandlere tyder på, at lanceringen nu er tæt på.
Vi forventer tre nye varianter af Fenix. Først en almindelig Fenix 9 med AMOLED-skærm, ligesom Garmin Fenix 8 før den, samt to forskellige Pro-modeller: en med InReach-forbindelse til satellitbeskeder og en uden. Derudover forventes der modeller med solcelleopladning.
Garmin Fenix 8 Pro blev lanceret cirka et år efter originalmodellen, men denne gang ser det ud til, at Garmin kan lancere hele Fenix 9-serien på én gang.
Vi har derimod ikke hørt særlig meget om Garmin Enduro 4, den nyeste version af Garmins enorme udholdenhedsur, der under solrige forhold kan tilbyde næsten uendelig batteritid. Det kunne blive lanceret sammen med Fenix 9, ligesom Enduro 3 blev det sammen med Fenix 8, eller måske gemmer Garmin det til en anden lejlighed.
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Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
- Matt EvansSenior Fitness & Wearables Editor