Sådan kan du se dagens lanceringsbegivenhed for Google Pixel 11 live — og hvilke nyheder du kan forvente

Lige i hælene på Samsung Galaxy Unpacked er der nu en stor Google-hardwarelancering at se frem til, idet mærket er klar til at præsentere sine nye Pixel-enheder ved dagens »Made by Google«-begivenhed i New York.

Vi forventer ikke kun at se Google Pixel 11-serien, men også Pixel Watch 5 og muligvis også andre enheder.

Du finder alle detaljer om de mulige annonceringer længere nede i denne artikel, men først har vi beskrevet, præcis hvornår denne lancering finder sted, og hvordan du kan følge med.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Sådan kan du se det næste »Made by Google«-arrangement

Lanceringsbegivenheden for Google Pixel 11 starter kl. 00:00 dansk tid natten til den 13. august.

Begivenheden finder sted i New York, men ligesom de fleste store teknologilanceringer vil den også blive livestreamet online. Du kan følge udsendelsen på YouTube eller via den indlejrede video her nedenfor. Hvis du klikker på knappen »Notify Me« ved videoen, får du desuden en påmindelse, når begivenheden starter.

Made by Google '26 - YouTube Watch On

Selvfølgelig vil disse tidspunkter ikke passe alle, men du behøver ikke at se med live. Du vil også kunne se en optagelse af lanceringen bagefter. Du kan også bare gå ind på TechRadars forside for at læse vores ekspertanalyse af det, der bliver præsenteret.

Hvad kan man forvente ved lanceringen af Google Pixel 11?

Ud over selve Google Pixel 11 vil Google næsten helt sikkert også præsentere Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL og Pixel 11 Pro Fold.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Disse telefoner forventes alle at have en ny ›HiLight‹-funktion, der tidligere blev kaldt ›Pixel Glow‹. Denne funktion ser ud til at bestå af farvede lys på bagsiden af telefonerne, der kan tænde for at gøre dig opmærksom på notifikationer, eller når du interagerer med Gemini.

Derudover vil disse telefoner sandsynligvis også indeholde et nyt Tensor G6-chipsæt, der giver dem et ydelsesløft i forhold til Google Pixel 10-serien, og i tilfældet med Pixel 11 Pro og Pixel 11 Pro XL en 120x kamerazoom – en forbedring fra 100x i Pixel 10 Pro-serien.

Disse telefoner kan dog også blive dyrere end deres forgængere, og Pro-modellerne vil muligvis have mindre RAM fra starten.

The Google Pixel Watch 4 (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Ud over telefonerne vil Google sandsynligvis også præsentere Pixel Watch 5, som muligvis får dobbelt så meget lagerplads som Pixel Watch 4 – nemlig 64 GB – og 50 % mere RAM, nemlig 3 GB. Den vil angiveligt også få en lille forbedring af batterikapaciteten, men vil muligvis beholde forgængerens Snapdragon Wear W5 Gen 2-chipsæt.

Vi hører desuden, at Google muligvis vil lancere Pixel Tag ved dette arrangement. Det vil være virksomhedens første konkurrent til AirTag.

Derudover er der en chance for, at vi får mere at vide om nogle kommende Android XR-briller, og vi ser måske endelig lanceringen af den længe ventede Gemini 3.5 Pro-model.