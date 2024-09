Sådan ser du iPhone 16-lanceringen 2024 live

Det er snart tid til årets største telefonlanceringsevent, da Apple har afsløret, at deres næste store præsentation finder sted den 9. september.

Virksomheden har ikke afsløret, hvad der vil blive vist ved denne begivenhed, men vi er næsten sikre på, at iPhone 16-serien - som omfatter iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max - vil være der, da det er den tid på året, hvor nye iPhone-modeller normalt bliver lanceret.

Vi forventer også at se nye smartwatches, hovedtelefoner og software, som du kan finde flere detaljer om længere nede.

Vi bør også finde ud af, hvad eventens slogan - »It's Glowtime« - egentlig handler om. Vores gæt er, at der kommer et stort AI (Apple Intelligence) redesign af Siri, men det kan også være en henvisning til lysere skærme, bedre ydeevne i svagt lys fra kameraerne, en ny farve til iPhone 16 eller noget helt andet.

Læs videre for at få alle detaljerne om, præcis hvornår Apples »Glowtime«-event starter, og hvordan du kan se den live.

Sådan ser du lanceringen af iPhone 16

Steve Jobs-teatret (Image credit: Apple)

Apples 'Glowtime'-event går i gang kl. 19.00 mandag den 9. september. Begivenheden finder sted i Steve Jobs Theatre i Apple Park, men du behøver selvfølgelig ikke at møde op personligt - Apple vil som sædvanlig også streame begivenheden online.

Faktisk er YouTube-siden om eventet allerede live, så du kan klikke derind og se selv, eller bare bruge den video, der er indlejret nedenfor. Du kan også trykke på knappen »Giv mig besked« i videoen for at få en påmindelse, når begivenheden er ved at starte.

Hvis YouTube ikke er noget for dig, kan du i stedet se lanceringen af iPhone 16 på Apples Hjemmeside eller via Apple TV-appen.

Vores TechRadar-team vil selvfølgelig også være på stedet og dække lanceringen i realtid med en live-blog, efterfulgt af mere detaljerede artikler om de forskellige meddelelser. Så du vil kunne finde alt, hvad du har brug for at vide, direkte på TechRadar. Det er også værd at holde øje med TechRadars TikTok for videoer fra begivenheden.

Hvad du kan forvente af Apple-eventen

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Højdepunktet ved dette Apple-event - og det, vi er mest sikre på, at vi får at se - er iPhone 16-serien, som forventes at omfatte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max.

Lækager tyder på, at de vigtigste opgraderinger omfatter en Action-knap til standard- og Plus-modellerne, hvilket bringer dem på linje med Pro-modellerne, som allerede har en Action-knap, samt en Capture-knap (som kan bruges til at tage billeder og optage videoer) til alle fire modeller.

Du kan også forvente nye chipsæt, og iPhone 16 Pro vil sandsynligvis arve iPhone 15 Pro Max-modellens 5x telefotokamera, mens både iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max kan få nye 48MP ultravidvinkelkameraer.

Pro-modellerne kan også være større end deres forgængere, idet iPhone 16 Pro rapporteres at have en skærm på 6,3 tommer, mens iPhone 16 Pro Max siges at have en skærm på 6,9 tommer.

Med hensyn til anden hardware forventer vi at se Apple Watch 10 og Apple Watch Ultra 3. Disse modeller kan have nye chipsæt og - i tilfældet med Apple Watch 10 - en større skærm. Der er endda en chance for, at vi ser et Apple Watch SE i plastik.

Sidst men ikke mindst på hardwarefronten er der stor sandsynlighed for, at Apple vil annoncere AirPods 4som kan komme i to versioner, hvoraf den ene kan indeholde aktiv støjreduktion.

Udover hardware vil denne begivenhed sandsynligvis også lancere iOS 18 og andre Apple-softwareopdateringer, såsom iPadOS 18 og watchOS 11. Der vil sandsynligvis også blive givet mere information om Apple Intelligence, selvom denne AI-drevne software sandsynligvis ikke bliver lanceret før oktober.