De bedste gratis VPN-tjenester i 2021:

De seneste år er det blevet mere og mære at downloade en VPN. I 2021 er der kommet endnu mere fart på det, fordi flere vil sikre sig når de arbejder hjemmefra, og vil have underholdning efter arbejdsdagen. Er en gratis VPN løsningen? Og hvis ja, hvilken skal du vælge?

Hvis din grund til at anskaffe dig en VPN primært handler om at have lidt mere sikkerhed på din bærbare computer eller mobil, når du bruger offentlig Wi-Fi en gang imellem kan en gratis VPN være et fornuftigt valg. På denne side finder du vores udvalg af de bedste muligheder, der kan downloades i dag. Vi har testet og testet stribevis af gratis VPN'er og vurderet deres evne til at holde din online aktivitet sikker og anonym, uden at du behøver at bruge en eneste krone.

ExpressVPN er verdens bedste betalte VPN. Den bedste gratis VPN lige nu er Hotspot Shield Free. Selvom den er gratis, får du næsten en fuld prøveversion af den betalte udgave. Der er godt nok ikke så mange servere at vælge imellem, men forbrugsgrænsen er højere end hos de andre udbydere.

Men (og sådan et er der jo altid): Kan du virkelig få en god og gratis VPN, der kan hvad du har brug for?

Gratis VPN er ikke uden problemer

En gratis VPN koster, som navnet antyder, ikke noget. Men det er der ofte en god grund til. Det betyder nemlig, at udbyderen tjener sine penge på en anden måde. Ofte med aggressive reklamer eller ved at sælge dine browserdata til andre (hvilket jo er i direkte modstrid med det egentlige formål ved at bruge en VPN: sikkerhed og anonymitet.

Derudover har gratis VPN som regel en grænse for, hvor meget data du kan sende igennem serverne. Så det kan ikke bruges til f.eks. streamingtjenester. Antallet af servere du kan forbinde til er også væsentligt mindre.

Plus, gratis tjenester begrænser normalt mængden af data, du kan bruge, og den hastighed, du kan bruge den til, hvilket gør dem ubrugelige til streaming af video, torrent eller som et ekstra lag af pålidelig sikkerhed i dit daglige online liv. Og forvent heller ikke, at de har samme funktioner og antal servere som de betalte.

Gratis VPN kan give falsk tryghed

De gratis VPN-tjenester herunder er nøje udvalgt, så dem kan du trygt bruge. Men det er desværre ikke tilfældet med alle gratis VPN-udbydere. Det gælder eksempelvis den populære browserudvidelse Hola VPN. Problemet med Hola og andre er, at du i realiteten giver andre brugere lov til at bruge din internetforbindelse. Det er også dokumenteret, at der ikke altid bliver passet ordentligt på dine personlige oplysninger. En VPN bør sikre din anonymitet og gøre dig mere sikker på nettet, men du kan altså risikere det stik modsatte.



Før vi går videre til gratis VPN, bør du være opmærksom på, at betalte VPN'er kan fås fra omkring $2 om måneden (det svarer til ca. 13 kr.) og de giver dig en langt bedre beskyttelse.

1. Den bedste VPN i hele verden lige nu er: ExpressVPN

Vi har undersøgt mere end ethundrede VPN udbydere, både betalt og gratis, og vores anbefaling lige nu er ExpressVPN Det skyldes, at både hastigheden og driftssikkerheden er fremragende, og så har udbyderen servere stående i næsten 100 lande i hele verden, og så virker det med stort set alle vores enheder. Tjenesten er ikke gratis, men de har en 30-dages-pengene-tilbage-uden-bøvl-garanti, og vi vil varmt anbefale at prøve den, da den er bedre end nogen af de gratis versioner. Og hvis du følger dette link, kan du få tre måneder gratis, hvis du køber et årsabonnement.

2. Surfshark VPN - VPN for mindre end $2 om måneden

Hvis ExpressVPN er for dyrt, kan du overveje vores anden favorit - Surfshark. Fra kun $1.99 om måneden (ca. 13 kr.) er det et godt køb, og den er lige så nem at bruge, hvorfor den rangerer højt på vores liste. Du får stort set de samme funktioner men til en lavere pris.

3. NordVPN - det største navn i branchen

Chancen for at du har hørt om NordVPN er ret stor, selvom du ellers ikke ved noget om VPN-tjenester. De reklamerer vidt og bredt og har længere været en af de førende firmaer i branchen. Nord er dog ikke kun store, de har også en god tjeneste, som du kan få del af for ned til $3.49 om måneden (ca. 22 kr.)

De bedste gratis VPN-tjenester i 2021:

Hotspot Shield Free er ekstremt let at bruge og giver dig et overskueligt data-budget

1. Hotspot Shield Free Vores #1 gratis VPN Understøtter: Windows, Mac, Android og iOS | Tilgængelige servere: 1 | Forbrugsgrænse: 500 MB om dagen | Døgnåben chatsupport: Nej Hotspotshield free Besøg hjemmeside hos Hotspot Shield Let at bruge 500MB daglig dataforbrug Fokus på sikkerhed Ydelsen kan svinge lidt Setup kan være lidt fnidret

Hotspot Shield Free er ikke kun en af de mest kendte af de gratis VPN-tjenester på vores liste; i vores øjne, er den også den bedste. Hvis du vælger den betalte Elite-version af Hotspot, kan du vælge en placering i 25 forskellige lande, og det vil gøre det muligt for dig at få adgang til stort set alt, hvad du ønsker på nettet. I den gratis version må du affinde dig med, at Hotspot Shield vælger en placering for dig, og så vil der være nogle reklamer undervejs.

Den gratis version kan bruges på op til fem enheder på samme tid, og du må have et dataforbrug på 500MB om dagen (cirka 15GB om måneden). Det lyder måske begrænsende, men sammenlignet med TunnelBear, som er næste nummer på listen, er det faktisk en af de mest gavmilde VPN-tjenester, når det gælder data. Hvis du har mest fokus på sikkerhed, så er du på bølgelængde med Hotspot, der kan prale med "kryptering på militær niveau" - det er meget rart, hvis du bruger onlinebanker eller shopper på nettet - både på computere eller på mobilen.

Ud over sikkerheden har Hotspot også imponeret med sin brugervenlighed i vores test. Uanset om det er mobil- eller desktop-versionen, får du ikke en tænderskærende irriterende brugeroplevelse som hos nogle af konkurrenterne.

Når det er sagt, så kan det godt være lidt besværligt at komme i gang med Hotspot, der kræver at du begynder med en syv dages prøve af deres betalte udgave først. Det er meget fint, men det kræver, at du giver dem dine kreditkortoplysninger, i tilfælde af at du beslutter at fortsætte med den fulde pakke, når prøveperioden er overstået. Men du kan selvfølgelig bare vælge den gratis version, når prøveperioden udløber.

Vil du prøve Hotspot Shield Free? Du kan hente det her

TunnelBear er utroligt let at bruge – bare tænd for det og vælg placering, og så kører din internettrafik via den valgte placering (Image credit: Tunnelbear)

2. TunnelBear Beskytter dit privatliv uden problemer Understøtter: Windows, Mac, Android og iOS | Tilgængelige servere: 20+ | Forbrugsgrænse: 500 MB om måneden | Døgnåben chatsupport: Ja TunnelBear Free Besøg hjemmeside hos TunnelBear Meget brugervenlig Apps til computer og mobil Ikke mange indstillingsmuligheder Lavt databudget

TunnelBear har et meget "nuttet design", men der er tale om en seriøs VPN-tjeneste - især efter at tjenesten er blevet opkøbt af sikkerhedsgiganten McAfee. Der er både gratis og betalte abonnementer at vælge imellem. Den eneste begrænsning ved den gratis løsning er, at man kun må bruger 500MB data om måneden. Det er ikke ret meget, så det vil være meget begrænset, hvor meget du kan bruge TunneBear uden at betale. Men tjenesten er god, hvis du ind imellem gerne vil have noget ekstra sikkerhed ved din færden på nettet, men ikke har lyst til at betale for det.

Der findes en række forskellige TunnelBear abonnementer, hvor begrænsningen fra det gratis abonnement er fjernet. Det gælder for eksempel dataforbruget, antallet af lande og hvor mange enheder, tjenesten kan bruges på. TechRadar har lavet en eksklusiv aftale med TunnelBear, hvor du kan få et abonnement for så lidt som 4,99 dollars (cirka 34 kr.) - en besparelse på hele 58%.

Det er også værd at bemærke, at TunnelBear for nyligt har opgraderet deres privatlivspolitik, så tjenesten nu indsamler endnu færre informationer om brugerne. Nu behøver man for eksempel ikke give sit fornavn, når man tilmelder sig, og TunnelBear gemmer heller ikke informationer om, hvor mange forbindelser man har oprettet i sin tid som kunde hos dem.

Vil du have TunnelBear helt gratis? Du kan hente det her

Køb TunnelBear Premium for så lidt som $4,9 pr. måned (ca. 30 kr.)

Passer til mange platforme og du får ubegrænset dataforbrug – der er meget at holde af hos ProtonVPN (Image credit: ProtonVPN)

3. ProtonVPN Ubegrænset data uden at betale en krone Understøtter: Windows, Mac, Android, iOS og Linux | Tilgængelige servere: 3 | Forbrugsgrænse: Ubegrænset | Døgnåben chatsupport: Nej ProtonVPN Free Besøg hjemmeside hos ProtonVPN Ingen begrænsning på dataforbrug Stærk beskyttelse af privatlivet Meget begrænset support Hastigheden begrænses

ProtonVPN er endnu en udbyder, der tilbyder en gratis version eller et betalt abonnement. Men faktisk får man mange gode features med ved den gratis udgave. Først og fremmest ligger der ingen begrænsning på databrugen, så du må bruge lige så meget data, du har lyst til - hver måned. Selvfølgelig er der begrænsninger i den gratis version, for forbrugerne skal have noget at opgradere til i den betalte udgave. Her begrænser ProtonVPN i den gratis version brugen, så du kun kan bruge tjenesten på én enhed. Samtidig er der kun adgang til tre server placeringer, og hastigheden hos gratis brugere bliver nedprioriteret i forhold til betalende abonnenter. Der er ingen understøttelse af P2P (torrents). Men hvis du kan leve med det, så er ProtonVPN en imponerende udbyder, der har en streng politik om ikke at logge din færden. Din e-mail er det eneste de skal bruge, når du tilmelder dig. Der er ingen reklamer på hjemmesiden, og heller ikke i de apps man installerer.

Tjenesten fungerer på et udvalg af platforme, og man kan downloade apps til Windows PC, Mac, Linux, iOS og Android – og vi oplevede, at ydelsen var meget stabil. Men hastigheden kan falde på visse tidspunkter, når der er mange brugere på samtidig, for her bliver betalende brugeres hastighed prioriteret. Så her vil du nok ind imellem overveje at opgraderet til et betalt abonnement. Men generelt set er ProtonVPN bestemt værd at overveje alene på grund af det ubegrænsede dataforbrug.

Prøv ProtonVPN Du kan downdoade det her

Windscribe er en ny spiller på banen, og dens databudget og fokus på privatliv gør den til et tophit (Image credit: Windscribe)

4. Windscribe Sikker og med en yderst rimelig forbrugsgrænse Understøtter: Windows, Mac, Android, iOS ogLinux | Tilgængelige servere: 10 | Forbrugsgrænse: 10 GB om måneden | Døgnåben chatsupport: Nej Windscribe free Besøg hjemmeside hos Windscribe 10GB data om måneden Fremragende privatlivspolitik Android appen har fejl

Windscribe er en ret ny spiller på banen, når det gælder gratis VPN-tjenester. Men de er gavmilde med data, og de går meget op i at beskytte dit privatliv. Derfor er det et godt alternativ, hvis du har brug for mere gratis data end de 500MB TunnelBear tilbyder. Her får du i stedet 10GB per måned som standard, og så kan du vælge blandt 10 forskellige server placeringer med et gratis Windscribe VPN abonnement. Det inkluderer steder som England, Hong Kong, Canada og USA. Du skal bare lave et brugernavn og password for at tilmelde dig (e-mail adressen er valgfri, men det er en god ide i tilfælde af, at man glemmer sin kode).

Windscribe gemmer ikke logs over forbindelser, IP adresser eller hvilke steder, man har besøgt. Når du er forbundet, gemmer tjenesten informationer om dit brugernavn, den VPN server, du er forbundet til, og hvor meget data, du har kørt igennem tjenesten. Men de informationer bliver slettet inden for tre minutter efter du har lukket VPN forbindelsen. Sender du et Tweet om Windscribe, får du 5GB ekstra, og så får du 1GB mere per måned for hver ven du får til at lave en konto.

Som ekstra bonus bliver du også belønnet, hvis en af dem, du har henvist, beslutter sig for at opgradere til et betalt abonnement. Så får du også det ubegrænsede abonnement og adgang til langt flere servere (over 60 i alt). Hvis det ikke er nok til at friste dig, så får du også en indbygget adblocker og en firewall med. Prøv Windscribe i dag. Vi er ret sikre på, at du bliver imponeret.

Prøv selv Windscribe? Du kan downloade det her

Prøv Speedify , hvis du har brug for fart, for den er hurtigløberen blandt de gratis VPN-tjenester (Image credit: Speedify)

5. Speedify Sikker og hurtig - men ikke til streaming Understøtter: Windows, Mac, Android, iOS og Linux | Tilgængelige servere: 50+ | Forbrugsgrænse: 2 GB om måneden | Døgnåben chatsupport: Nej Speedify Free Besøg hjemmeside hos Speedify Deres teknologi booster hastigheden Stærke til at passe på dit privatliv Få indstillingsmuligheder Virker ikke med geo-blokeret Netflix

Hos Speedify handler det for VPN-udbyderen, som navnet antyder, først og fremmest om at sikre, at du får den højest mulighed hastighed, selv om din internettrafik er krypteret. For at sikre det, gør udbyderen brug af alle tilgængelige internetforbindelser, så de potentielt kombinerer f.eks. en ethernetforbindelse (kablet bredbånd) med en 3G/4G forbindelse. Selv om du kun har én type internetforbindelse, siger firmaet, at deres teknologi sætter turbo på hastigheden, så du altid får højest mulig hastighed.

Den gratis tjeneste giver adgang til samme antal servere som den betalte version. Men i den gratis udgave ligger der en begrænsning på dit dataforbrug. Ikke-betalende brugere får 5GB gratis datatrafik hver måned.

Det er ikke et kæmpe databudget, og det er i hvert fald ikke så meget, som nogle af de VPN-tjenester her på siden tilbyder. Men det er heller ikke det mindste databudget, så det er nok til at dække almindelig brug til netsurf og e-mails. Og når det gælder performance er det virkelig værd at kigge nærmere på denne udbyder. For da vi testede tjenesten, kunne vi virkelig se, at deres omtalte turbo-teknologi faktisk havde en positiv effekt på hastigheden.

Skal du prøve Speedify? Du kan hente det her

Hideme lægger ingen bånd på din forbindelse og påstår, at de er "den hurtigste VPN-tjeneste i verden"

6. Hide.me Hvis du vil være privat Understøtter: Windows, Mac, Android og iOS | Tilgængelige servere: 5 | Forbrugsgrænse: 10 GB om måneden | Døgnåben chatsupport: Ja Hide.me Free Besøg hjemmeside hos Hide.me Stærk privatlivspolitik Ingen reklamer eller fartgrænser Kan kun bruges på én enhed Kun tre server placeringer

Hide.me findes både som gratis og betalt version. Den gratis version giver dig lov til at bruge 2GB data hver måned. Der er også andre begrænsninger: Du kan kun bruge det på én enhed, og der er kun tre server placeringer at vælge imellem (Singapore, Canada og Holland), i modsætning til de 30 placeringer betalende brugere har adgang til. På plus siden lover Hide.me, at de på ingen måde begrænser hastigheden på deres gratis tjeneste, og de lover også, at de ikke registrerer nogen informationer om brugernes færden og forbrug. Så her behøver man ikke frygte, at de videregiver data til andre, for der er ingen data at sælge. Der er i øvrigt heller ingen reklamer her.

Du får apps til Windows PC og Mac, Android og iOS. Appen til Windows er godt lavet, og der er adgang til teknisk support 24/7 (det gælder endda for ikke betalende brugere af tjenesten). Ydelsen var også imponerende i vores test. Alt i alt er her en virkelig god gratis tjeneste, der hjælper dig med at beskytte dit privatliv uden alt for mange restriktioner.

Prøv Hide.me! Hent det her

Er en gratis VPN værd at anskaffe sig?

Helt ærligt er der ikke noget enkelt svar på det spørgsmål. Det afhænger af, hvad du vil bruge din gratis VPN til. Hvis den bare skal give dig lidt mere sikkerhed på din bærbare computer eller mobil, når du bruger offentlig Wi-Fi, kan de bare være løsningen. Hop på tjenesten, tænd for en krypteret serverforbindelse, og fortsæt dine onlineaktiviteter sikkert velvidende, at ingen nysgerrige øjne kan se dine private oplysninger.

Men hvis dit hovedformål er at streame, eller du vil bruge VPN mens du downloader terabyte torrentfiler, er en gratis udgave ikke nok. For det første har de fleste udbydere en daglig eller månedlig forbrugsgrænse, som opbruges lynhurtigt. For det andet har de fleste et begrænset udvalg af servere. Eksempelvis vil det i nogle tilfælde være hurtigst at forbinde til en dansk server. Det er dog langtfra sikkert, det er en mulighed med en gratis VPN.

Vi har testet masser af VPN-udbydere, så smut forbi og se vores liste over de bedste VPN-tjenester lige her.

Sådan vælger du din gratis VPN: Fem spørgsmål, du skal have svar på.

I løbet af de seneste år har vi set en stigning i det globale trusselsniveau, når det gælder privatliv, fordi vores ret til anonymitet og neutralitet bliver undermineret af tiltag, der alle hævder at være velbegrundede og legitime.

Selv om VPN - virtuelle private netværk - ikke er den eneste måde at opnå sikkerhed ved at sikre og anonymisere din færden på internettet, så er de et vigtigt værktøj, hvis du vil gøre det sværere for andre at følge din vej på nettet.

Hvis du endnu ikke har en VPN, så kan du komme i gang uden at bruge en krone ved at tage en af de gratis versioner. Men vær forsigtig, for tjenesterne er bestemt ikke ens, og nogle af dem kan endda forringe dit privatliv eller din sikkerhed.

Her er fem spørgsmål, du skal stille dig selv, inden du henter og installerer en VPN.

1. Hvad er deres forretningsmodel? VPN udbydere er her for at tjene penge, og det koster en del at køre VPN-tjenester, især hvis den er har mange brugere. Nogle af dem, som for eksempel TunnelBear bruger deres gratis tjeneste til at lokke kunder til i håbet om, at de bliver så glade for tjenesten, at de vælger at få et betalt abonnement. Men de fleste kan finde på at videresælge brugerdata eller deler dem med andre, der sælger dem, hvilket pludselig giver dig en ringere anonymitet og sikkered omkring din færden på nettet.

2. Hvordan beskytter det min computer? De fleste VPN udbydere laver apps til computeren. De kører i baggrunden og krypterer dine data, imens du surfer på nettet. Men det løser kun en del af problemet. Din færden på nettet kan stadig delvist spores på grund af de mange muligheder hjemmesiderne har for at følge dig på nettet. Nogle få VPN-tjenester som f.eks. WIndscribe har en mere holistisk tilgang til sikkerheden, og de integrerer hvad der svarer til en super ad-blocker, så hjemmesider får meget svært ved at følge dig.

3. Hvad mister jeg ved at vælge gratis VPN? De gratis VPN-tjenester har selvfølgelig allesammen nogle begrænsninger i forhold til de betalte. De gratis tjenester er forskellige, og nogle tjenester tilbyder højere dataforbrug, flere serverplaceringer eller blokering af reklamer, mulighed for P2P (torrent). Fælles for dem er, at de gør det nemt at opgradere til et betalt abonnement, hvor man får fri dataforbrug, endnu flere server placeringer og muligheder for at tilpasse sin tjeneste via OpenVPN Configs.

4. Gemmer de informationer om dig? Det er vigtigt at sikre sig, at udbyderen ikke registrerer og gemmer informationer om brugernes internet aktivitet. Det kan du som regel se på siden, hvor betingelserne for brug af deres tjeneste og deres privatlivspolitik er beskrevet. På engelske sider hedder det typisk EULA (end-user-license agreement). Desværre foretrækker nogle VPN-tjenester ikke at fortælle ligeud, hvad deres politik på området er. I stedet gemmer de vigtige detaljer lange tekster om regler og vilkår for brug af tjenesterne. Andre er mere reelle og sletter alle informationer om dig, så snart du hopper af nettet.

5. Kan jeg tilmelde mig anonymt? Hvis du skal have maksimal sikkerhed på nettet, skal du finde en udbyder, hvor du kan tilmelde dig en VPN-tjeneste uden at afgive din e-mail adresse og som lader dig betale for dit abonnement i Bitcoin. Nogle udbydere går endda så vidt, at de tilbyder såkaldt double hopping, hvor din trafik bliver kørt igennem to eller flere forskellige VPN servere, for at øge sikkerheden endnu mere.

