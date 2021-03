ExpressVPN vs. NordVPN: Hvilken bør du vælge?

Nu er det langt fra bare hackere og techn-nørder, som bruger VPN. De bliver mere og mere almindelige rundt om i hele verden.

Denne stigende anvendelse skyldes ikke kun øget bevidsthed om vigtigheden af sikkerhed online, men også det stadigt voksende udvalg af VPN-tjenester i topkvalitet derude. Så i denne sammenligning sætter vi to af de bedste og mest populære udbydere op mod hinanden i en alletiders VPN-kamp: ExpressVPN vs NordVPN.

Du har måske allerede hørt om ExpressVPN, og med god grund - ExpressVPN har super kundesupport og et stort antal servere, som gør det til en premium-service hele vejen igennem. NordVPN er dog en meget populær rival, som de fleste på dette tidspunkt også allerede kender, og så byder den på alt, hvad du kan forvente + flere spændende funktioner.

De bedste VPN giver dig den fulde pakke - solide sikkerhedsfunktioner, brugervenlige apps og muligheden for bl.a. at få adgang til geoblokerede hjemmesider som Netflix.

Så hvordan klarere ExpressVPN og NordVPN sig mod hinanden? Og hvilken en af de to er det værd at bruge dine penge på?

Førstehåndsindtryk og specifikationer

ExpressVPN vs. NordVPN: Sammenligning Antal servere:

ExpressVPN: 3000+ / NordVPN: 5500+ Antal lande med servere:

ExpressVPN: 94 / NordVPN: 59 Maksimale samtidige forbindelser:

ExpressVPN: 5 / NordVPN: 6 Pengene-tilbage-garanti:

ExpressVPN: 30 dage / NordVPN: 30 dage Laveste månedlige pris:

ExpressVPN: 6,67$ / NordVPN: 3,71$

Fra det øjeblik du installerer dem, står det krystalklart, hvorfor de er to af de største udbydere i VPN-verdenen. Begge ser ud til at have fantastiske produkter.

Når de er installeret, viser dig dig begge det store udvalg af servere inden for få sekunder. ExpressVPN har en enormt indbydende 'tænd/sluk'-knap, mens NordVPN viser et illustreret verdenskort og muligheden for hurtig forbindelse.

Som du kan se fra sammenligningen af specifikationer, så giver de dig begge en masse serverplaceringer. Fra Albanien til Vietnam har disse to tjenester sagtens prale af at give deres brugere indstillinger fra hele Jorden. NordVPN har muligvis en stor mængde tal, men Express har sine på en masse forskellige placeringer.

ExpressVPN vs. NordVPN: Abonnementer, pris og prøver

ExpressVPN starter ud med et-måneders abonnement til en pris på 12,95 $, og det sænkes til 9,99 $ om måneden, hvis du vælger et 6-måneders abonnement. NordVPN har kun ét abonnement, der varer i under et år, og hvor det pr. måned svarer til 11,95 $ eller en meget billigere 4,92 $/måned, hvis du tilmelder dig et år.

Det hele begynder dog at blive billigere, hvis du tilmelder dig længere. ExpressVPN's billigste er årsabonnementet, som i øjeblikket giver 3 ekstra måneder væk gratis, så de månedlige omkostninger kommer helt ned på 6,67$.

Showets stjerne er dog NordVPN's 2-års abonnement, som kan fås til kun 3,71 $ om måneden i øjeblikket. Det må siges at være en fremragende værdi, så længe du ikke har noget imod at forpligte dig lidt længere.

Begge kommer selvfølgelig med en 30-dages pengene-tilbage-garanti.

Hvis du er okay med at tilmelde dig for 2 år med NordVPN (som betales fuldt ud på forhånd), så koster den praktisk talt det samme som ExpressVPN. Selvom de tre måneder ekstra gratis fra sidstnævnte gør det meget konkurrencedygtigt.

ExpressVPN vs. NordVPN: Privatliv

NordVPN og ExpressVPN har begge helt imponerende sikring af privatliv. Begge byder på Perfect Forward Secrecy, og det betyder, at selvom en session er kompromitteret, bliver den næste beskyttet igen ved hjælp af en anden nøgle.

Begge hævder også at blokere DNS-lækager, og vores tests viser, at de taler sandt. ExpressVPN kører dog sin egen zero-knowledge, 256-bit krypterede DNS på alle sine servere. Det er et godt tegn, at den selv sørger for dette og ikke giver det til tredjepart.

NordVPN har flere fremragende funktioner som Onion over VPN og et dobbelt VPN-system, men desværre efterlader serverhacket fra 2018 os stadig med lidt af en dårlig smag i munden.

Det er svært at adskille de to her, da NordVPN byder på et par funktioner, du ikke kan få hos ExpressVPN, men de bruges sandsynligvis ikke af langt størstedelen af brugerne - og ExpressVPN har en komplet ren historik.

ExpressVPN vs. NordVPN: Logning

Hvorvidt, en VPN-tjeneste logger filer eller ej, er altid et godt salgsargument, og begge er blevet verificeret af en uafhængig PricewaterhouseCooper-revision, hvor deres påstande om ikke at lave logfiler blev bekræftet.

ExpressVPN logger meget minimale data - bare datoen for forbindelse og valg af server. Disse oplysninger alene sætter ikke brugeren i fare på nogen måde, og da ingen andre data lagres.

I begge tilfælde er logningspolitikkerne klare og lette at forstå. Det er altid et godt tegn, når alle relevante oplysninger er let tilgængelige, og vi er glade for at se, at begge tjenester værdsætter gennemsigtighed.

ExpressVPN (Image credit: ExpressVPN)

ExpressVPN vs. NordVPN: Præstation

Nu videre til noget, som du vil kunne bemærke i dagligdagen. En VPN's ydeevne er afgørende - hvis din forbindelse reduceres, så du ikke kan foretage dig noget, så tjener det ikke noget formål overhovedet at oprette forbindelse.

Igen må vi sige, at begge tjenester klarede fremragende. Dels er det på grund af, at begge nu har deres egne protokoller tilgængelige for deres brugere: Express har Lightway og NordVPNs version af WireGuard, som den kalder NordLynx.

Sidstnævnte så ud til at klare sig godt i vores test, især når det kom til amerikanske serverforbindelser, hvor vi registrerede en downloadhastighed på 350 Mbps.

Men selv under brug af den mere traditionelle OpenVPN-forbindelse er hastigheder stadig imponerede. Da vi teste på amerikanske servere, lå ExpressVPN i gennemsnit omkring 140 Mbps, mens NordVPN toppede på 160. På de britiske lå ExpressVPN dig forrest med 220 Mbps sammenlignet med NordVPN's 75. Men det kan varierer efter, hvor du befinder dig.

Ved tilslutning til fjernservere klarede begge tjenester sig godt, men oplevede også meget langsomme forbindelser. I sidste ende viste ExpressVPN sig at være lidt mere pålidelig og nær derfor lige over målstregen lidt før.

ExpressVPN vs. NordVPN: Streaming

En vigtig grund til, at mange måske overvejer at købe en VPN, er, at de gerne vil haveadgang til streamingtjenester med geoblokeringer. Hvis du er den type, så er dette puntk for sammenligning altafgørende.

ExpressVPN angiver eksplicit, hvilke hjemmesider det kan fjerne blokering på for dig - et dristigt træk, da disse tjenester altid kæmper for at begrænse adgang fra VPN. ExpressVPN lever dog op til, hvad den lover, og fjener blokeringer via alle de Netflix-servere, som vi testede, men også YouTube og den ellers vanskelige BBC iPlayer (det meste af tiden).

NordVPN hævder ikke eksplicit at fjerne blokering af specifikke websites på dens hjemmeside, selvom den antyder, at den giver dig adgang til 'underholdningsindhold'. Når det så er sagt, så fjernede den blokeringer af alle Netflix-placeringer, vi prøvede, og YouTube også.

Imidlertid viste iPlayer sig at være lidt svær for Nord, og vi måtte ty til browserudvidelsen sammen med desktopappen for at fjerne blokering af BBC's streamingtjeneste.

Mens begge (i sidste ende) sagtens kunne fjerne blokeringen af alt, hvad vi prøvede, gør ExpressVPN processen enklere. Det er jo ikke uden grund, at vi kalder den for bedste Netflix VPN.

ExpressVPN vs. NordVPN: Torrents

Hvis du regelmæssigt kaster dig ud i sårbar torrentaktivitet, så kan du risikere, at din IP-adresse vises til alle, du deler filer med - og en VPN er den perfekte sikkerhedsløsning.

Heldigvis har både ExpressVPN og NordVPN fremragende P2P-funktionalitet.

ExpressVPN understøtter P2P-deling på alle sine servere, har ingen båndbredde- eller databegrænsninger. Det er en problemfri oplevelse, der også har en effektiv kill-switch, der starter, når din internetforbindelse falder.

NordVPN understøtter ikke P2P på alle dens servere, selvom den kan registrere, om du torrenter og skifter til en server, der understøtter den, uden du skal gøre noget. Du kan også vælge en P2P-venlig server fra starten, og så har den også en kill switch.

NordVPN (Image credit: NordVPN)

ExpressVPN vs. NordVPN: Mobilapps

Det kan være en stor bekymring for mange, at man holder sig sikker ved forbindelse til offentlige wi-fi-netværk eller hotspots. Især for dem, der kan lide at arbejde på caféer, eller som ofte bruger offentlig transport. Det er grunden til, at fremragende mobilapps er en væsentlig funktion hos enhver VPN, som er noget værd.

NordVPN's mobilapps er kraftfulde - som du forventer af en sådan fuldt udstyret VPN - og iOS-understøttelse med deres egen NordLynx-protokol er en funktion, som virkelig imponerende.

ExpressVPN's apps er også har et super udvalg af tilgængelige protokoller og et meget rent layout. Generelt er det næsten lige så nemt at betjene Express på din mobil eller tablet som på desktop-appen.

Og sidstnævnte er, hvor NordVPN's apps ikke helt kan følge med - når vi åbner appen, bliver vi præsenteret for et kort over verden, hvor igennem du skal vælge placeringer. Selvom der er en liste over tilgængelige servere, hvis du søger efter det, er det oprindelige layout en smule mærkeligt. Det er ikke en katastrofe på nogen måde, men vi mener, at det ville super fint at lave en lille ændring i designet.

ExpressVPN vs NordVPN: Support

Selv eksperter kan have problemer med VPN'er - der er meget, som kan gå galt - derfor kan en effektiv supporttjeneste betyde forskellen mellem at løse et problem på få minutter og aldrig bruge et program igen.

ExpressVPN's liste over fejlfindingsguider er lang og nem at navigere i. De gør det hele nemt at forstå, og det er super praktisk, hvis du også er ny som VPN-bruger.

Selvom NordVPN's liste over hjælpeartikler er lang, er den ikke nær så enkel at finde rundt i. Når du først har fundet det, du leder efter, er oplysningerne imidlertid godt præsenteret og nyttige.

Begge tjenester kan hjælpe via e-mail og livechat, og begge fungerer meget godt - men hvis vi skulle vælge, er ExpressVPN’s livechat nok mere fyldestgørende. Tilgængelig 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, og der er altid nogen til rådighed, der kan give en hjælpende hånd, når du har brug for det.

ExpressVPN vs. NordVPN: Hvilken er bedst?

Det var en hård kamp, og man må sige, at begge tjenester går det utroligt godt. Når støvet har lagt sig, er det dog let at se, hvorfor ExpressVPN slår NordVPN i vores guide til de bedste VPN-tjenester.

NordVPN er en værdig udfordrer og en powerfuld service, der har meget, andre ikke har, men for os er ExpressVPN stadig det bedre valg. Du kan tilmelde dig ExpressVPN ved at gå til deres website her.

Med gode apps, stærkt privatliv, fremragende evner til at fjerne blokering og en brugervenlighed uden lige er ExpressVPN en komplet, poleret pakke - og er bestemt værd den lille ekstra omkostning, hvis du har råd til det.