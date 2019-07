Anmeldelse: ExpressVPN

Stort netværk, hurtige forbindelser, høj sikkerhed, fjerner blokering af Netflix, understøtter torrents, har apps til alle platforme, er nem at bruge – her er en kvalitets VPN, der leverer på stort set alle områder.

ExpressVPN (annoncelink) er en populær udbyder af VPN services. Det er et hårdt marked, og der er masser af konkurrenter på banen, men ExpressVPN ved, hvad der skal til for at skille sig ud i mængden, og lige nu er det vores førstevalg som den bedste VPN-udbyder, der giver flere funktioner end stort set alle andre på markedet.

De tilbyder for eksempel et enormt netværk med flere end 2.000 servere spredt på 160 byer i 94 lande. Europa og USA har den bedste dækning, men ExpressVPN har også mange servere i Asien og i adskille lande, som andre udbydere ikke har servere i (der er servere i Sydamerika, Mellemøsten, Afrika og andre steder).

Understøttelse af forskellige platforme er også en vigtig faktor. ExpressVPN har apps til Windows, Mac, Android, iOS, Linux og andre, og de har skræddersyet firmware til mange routere og detaljerede installations-manualer til Apple Tv, Fire TV, PlayStaytion, Chromebook, Kindle Fire og mange andre.

Annoncelink: Lyst til at prøve ExpressVPN? Tjek selv hjemmesiden ud HER

Din konto understøtter kun tre forbindelser på samme tid og kan altså ikke følge med de nærmeste konkurrenter. (NordVPN kan have seks og IPVanish helt op til 10 forbindelser på samme tid). Men tre vil faktisk være nok for mange brugere, især fordi understøttelsen af routere betyder, at du kan forbinde lige så mange enheder, som du har lyst til, på hjemmenetværket.

Der følger mange værdifulde ekstra funktioner med. For eksempel beskytter ExpressVPN din internettrafik med sine egne DNS-servere. Avanceret kryptering forhindrer selv de mest avancerede hackere i at følge med i dine aktiviteter på nettet. Som en usædvanlig bonus er det via split tunneling muligt at styre nøjagtigt, hvilke apps der har adgang til VPN og hvilke, der skal køre på din normale internetforbindelse. Det er meget brugbart, hvis nogle apps kører langsommere på VPN eller ikke fungerer ordentligt på VPN-forbindelsen.

ExpressVPN har en enkel og overskuelig privatlivspolitik, som blandt andet lover, at ExpressVPN ikke registrer følsomme oplysninger. Og det er ikke bare et tomt marketing-løfte: På hjemmesiden skriver de meget udførligt, hvilke oplysninger de indsamler, og hvilke de ikke indsamler.

En af de bedste features er måske supporten, for her har ExpressVPN medarbejdere, der er tilgængelige 24/7 på live chat. Og det er ikke den skrabede support, som man får hos andre tjenester: Her er det faktisk eksperter, der sidder klar til at hjælpe dig igennem alle de tekniske detaljer. Så hvis du får problemer, behøver du altså ikke vente en hel dag, hver gang du sender dem et spørgsmål. Vi oplever, at der altid sidder nogen klar på ExpressVPNs live chat, så du kan få kvalificeret hjælp til dine udfordringer i løbet af få minutter.

ExpressVPN siger selv, at de har lavet mange forbedringer på deres tjeneste siden vores sidste anmeldelse. Resultatet er højere OpenVPN hastighed, forbedringer med at omgå blokeringer på hjemmesider, og så er ExpressVPN blevet bedre til at komme udenom VPN-blockering i lande som Kina og de Forenede Arabiske Emirater. Der er flere opdateringer på vej. Bl.a. en stor opdatering af deres router-app og et TrustedServer setup, der skal øge båden den fysiske og virtuelle sikkerhed på VPN-serverne. Men da det endnu ikke er tilgængeligt, tæller det ikke med i denne anmeldelse.

Vi skal til gengæld kigge på nogle markante ændringer i ExpressVPNs app, som blandt andet har fået en opdateret brugerflade og nye funktioner. Kigger vi på Android appen, har den fået en brugervenligere brugerflade, det er blevet hurtigere til at finde og koble sig på server-placeringer. Med split tunnelig understøttelse kan man selv styre, om apps kører på ExpressVPN eller normalt internet. Android-appen gør det også muligt at oprette genveje til bestemte apps eller hjemmesider, når man er forbundet.

Annoncelink: ExpressVPN giver rabat på abonnementet, når man binder sig for en længere periode (Image Credit: ExpressVPN)

Abonnementer og priser

ExpressVPN har tre meget overskuelige abonnementer: Vælger man kun at binde sig for en måned, koster abonnementet $12,95 (90 kr.) (annoncelink). Det er lidt højere end de nærmeste konkurrenter (NordVPNs abonnement på månedsbasis koster $11,95 (80 kr.) og VyprVPNs mindre avancerede produkt koster $8.97 (60 kr.)). Men prisen er rimelig, når man husker på alle de ekstra funktioner, der følger med.

Skriver man sig op til ExpressVPNs 6-måneders abonnement (annoncelink) falder prisen til $9,99 (67 kr.) om måneden. Det er en rimelig rabat, og det giver dig større fleksibilitet end hos konkurrenterne, der ikke engang har et 6-måneders abonnement.

Køber du abonnement for et år, får du yderligere rabat, så prisen falder til $8,32 (55 kr.), som er en udmærket rabat på 35% af prisen på et månedligt abonnement. Prisen er stadig lidt højere end hos konkurrenterne (NordVPNs årlige abonnement koster $6,99 (47 kr.) om måneden, og VyprVPNs premium abonnement koster $6,23 (42 kr.), hvilket er rimeligt i forhold til at der er tale om et abonnement hos nogle af de bedste VPN-tjenester.

Her skal du huske på, at du med vores eksklusive tilbud (annoncelink) kan få tre måneder gratis oven i det årlige abonnement, så du får hele 15 måneder for $6.67 (45 kr.) om måneden.

Hjemmesiden gør meget ud af at forklare priser og abonnementer tydeligt. De forsøger ikke at snyde med lave priser, som så viser sig kun at gælde, hvis du skriver dig op til flere års abonnement. Det de skriver, er det de leverer – uden en masse reklame-snak. Den pris, du skal betale, står tydeligt beskrevet for hver af deres abonnementer, så du ved præcis hvornår og hvor meget, du skal betale.

ExpressVPN understøtter et bredt udvalg af betalingsmetoder: Kreditkort, PayPal, Bitcoin og et væld af andre betalingsmuligheder, der er populære på nettet (AliPay, Yandex Money, WebMoney og mange andre).

Hvis du ikke er helt overbevist, så har ExpressVPN et 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du selv kan afprøve tjenesten for at se, om det er noget for dig. Der er samtidig syv dages prøvetid på de mobile apps.

Annoncelink: Det er ret let at komme i kontakt med kundesupport hos ExpressVPN (Image Credit: ExpressVPN)

Hvis du beslutter at afmelde dit 30-dages prøveabonnement, er det også meget ligetil. Du behøver ikke frygte, at du skal udfylde en masse spørgeskemaer, ringe til nogen eller forklare, hvorfor du gerne vil ud af aftalen. Der er heller ikke noget med småt om, at du alligevel binder dig, hvis du har logget på et bestemt antal gange eller har brugt så og så meget data. Du har fuld adgang til tjenesten i 30 dage, og hvis du ikke ønsker at fortsætte – uanset hvorfor – meddeler du det til ExpressVPN og får dine penge tilbage. Det siger noget om, hvor stor tillid ExpressVPN har til deres tjenester.

ExpressVPN kører deres egen DNS for at sikre sig imod lækage (Image Credit: ExpressVPN)

Privatliv

Hver VPN-udbyder på markedet påstår, at de kan garantere, at dit privatliv forbliver privat. Men hvis man går deres påstande efter i detaljer, er der tit ikke hold i deres løfter. EXpressVPN er forfriskende anderledes, fordi virksomheden ikke kun fortæller, hvor gode de er – de har også en lang liste af features, der understøtter hvert eneste ord.

Det gælder for eksempel kryptering. De fleste tjenester skriver måske, at de understøtter OpenVPN eller skriver lidt om AES-256 kryptering, men ExpressVPN går meget mere i dybden.

Virksomheden forklarer, at de har et 4096-bit SHA-512 RSA-certifikat med AES-256-CBC til at kryptere deres kontrolkanal og HMAC (Hash Message Authentication Code), så de er sikret imod at udefrakommende kan ændre data, der bliver sendt til og fra dig i realtid. Vi har undersøgt ExpressVPNs configuration af OpenVPN, og vores tjek viser, at det fungerer præcis som virksomheden siger.

Som yderligere sikkerhedsforanstaltning understøtter ExpressVPN Perfect Forward Secrecy-funktionen, som giver dig endnu et lag af sikkerhed. Perfect Forward Secrecy sørger for, at du automatisk får en ny krypteringsnøgle, hver gang du går på nettet. Samtidig får du en ny kryperingsnøgle hver time, hvis du er på nettet i længere tid. Så selv om nogen skulle have held med at få adgang til at lytte med på din internettrafik, så kan de højst få adgang til 60 minutters data.

Og hvis du ikke lige er krypteringsnørd, så betyder det, at ExpressVPNs krypterings-setup er noget af det bedste på markedet. Men hvis du har ved lidt mere om teknologien bag kryptering, kan du selv kigge på virksomhedens meget grundige forklaring på hjemmesiden.

DNS-understøttelse er også et plus. ExpressVPN tilbyder ikke bare beskyttelse imod DNS-lækage, der forhindrer at dine online aktiviteter kan ses af andre. ExpressVPN har deres egne 256-bit krypterede DNS-servere. Det er en stor forbedring i forhold til andre udbydere, som måske kun kan omdirigere din trafik til OpenDNS eller til et netværk hos en anden udbyder. Ud over, at du risikerer, at din trafik bliver registreret og gemt, giver ukrypterede DNS-servere andre mulighed for at opfange, når du bevæger dig rundt på nettet. De kan endda blokere din adgang til sider og gøre andet for at skade dig. Alt sammen muligheder, der stort set forsvinder, når man bruger ExpressVPNs tjenester.

Vi har ikke udført dybdegående tests af deres DNS-servere, men hjemmesider som IPLeak, DNS Leak Test og Browser Leaks bekræfter, at de har testet ExpressVPNs tjeneste, og ingen af dem har oplevet DNS- eller datalæk.

ExpressVPN skriver meget tydeligt, at de ikke registrerer oplysninger om deres brugeres færden på nettet (Image Credit: ExpressVPN)

Registrering af brugerne

Kigger du på en typisk VPN-udbyders hjemmeside, kan du ofte se, at de skriver ”No logging ” (ingen registrering af adfærd) med store bogstaver et sted på siden. Men de har ofte privatlivspolitikker, der ikke er særlig præcise, når de skal beskrive de nærmere detaljer omkring registrering af brugerne. Nogle gange viser sig endda alligevel, at virksomheden registrere oplysninger om dig.

Det gør ExpressVPN ikke. De praler ikke med det på forsiden, og du skal ind på oversigten over deres features og funktioner for at se, at ”ExpressVPN Ikke registrerer og aldrig vil registrere trafikdata, DNS-forespørgsler eller noget andet, der kan bruges til at identificere dig”.

Hvis du har brug for yderligere flere forsikringer, kan du klikke på deres registreringspolitik, hvor du kan læse, hvad ExpressVPN indsamler, hvad de ikke indsamler, hvorfor tjenesten fungerer på den måde, og hvad det betyder for brugerne.

Her skriver de meget tydeligt, at Express VPN ikke registrerer din IP-adresse, når du kobler dig på ExpressVPN. De registrerer heller ikke, hvor længe du er på, hvilken VPN IP-adresse du får tildelt, eller informationer om hjemmesider du besøger (det gælder også DNS-forespørgsler) eller nogen som helst anden trafik.

Der er stadig informationer, der bliver registreret. Virksomheden noterer, hvilke datoer, du er forbundet til tjenesten og hvilken server, du bruger. Men de gemmer ingen informationer om, hvornår du er på eller hvilken IP-adresse, du fik tildelt. Så det vil ikke være muligt for nogen at bruge de gemte informationer til med sikkerhed at forbinde bestemte handlinger på nettet med en bestemt ExpressVPN konto.

Virksomheden noterer også versionsnummeret på de apps, du har installeret, samt det samlede dataforbrug for hver dag. Disse informationer kan heller ikke true dit privatliv. Vi er ret sikre på, at andre VPN-udbydere indsamler de samme informationer – de vil bare ikke indrømme det.

Vi troede, vi havde fundet en mindre fejl i ExpressVPNs analyse data, hvor deres VPN apps kan indsamle data fra hastighedstests, info når det ikke lykkes at få forbindelse, rapporter om apps der går ned og meget mere. Men nej – her er ExpressVPN igen et skridt foran konkurrenterne: Virksomheden forklarer, at den type data er anonymiseret, så ingen kan se, hvor hvilken bruger resultaterne fra hastighedstestene kommer fra. Det er oven i købet muligt at bede appen om ikke at sende den type data videre. Det kan man enten gøre, når man installerer appen eller man kan gøre det senere med et enkelt klik.

ExpressVPN har base på De Britiske Jomfruøer, og det giver nogle ekstra privatlivsfordele.

Landet er ikke en del af De fjorten øjne – en sammenslutning af lande, der også er kendt som SIGINT Seniors Europe (SSEUR), som har et efterretningssamarbejde, og landet er så vidt vides ikke en del af sammenslutningen program om deling af efterretningsoplysninger.

Trods sin lille størrelse har De Britiske Jomfruøer selvstyre, og hverken England eller USA har nogen beføjelser, der kunne tvinge ExpressVPN til at udlevere data. For at det skulle ske, vil det kræve, at nogen skal rejse sagen for De Britiske Jomfruøers højesteret. De skal påvise, at informationerne er forbundet med en alvorlig forbrydelse (hvis forbrydelsen ville give mere end et års fængsel på De Britisk Jomfruøer), og de skal forklare, hvordan informationerne fra ExpressVPN kan afdække relevante beviser i sagen. Og når man husker på, hvor få informationer ExpressVPN gemmer, er det svært at se, hvordan det nogensinde skulle lade sig gøre.

Der er mange ting, der giver god mening her. Det er tydeligt, at ExpressVPN forstår udfordringerne og gør rigtig meget ud af at forklare dem grundigt for kunderne. Det virker i sig selv tillidsvækkende og er en stor forbedring i forhold til mange af de meget vage privatlivspolitikker, andre VPN-udbydere har liggende.

Men mange af de løfter EpxressVPN kommer med, må man bare stole på. Nogle VPN-udbydere (NordVPN, VyprVPN og andre) prøver at gøre det hele mere gennemskueligt ved at lade tredjepartsvirksomheder gennemgå deres systemer og procedurer, og vi vil gerne se ExpressVPN og resten af industrien gøre det samme.

ExpressVPN har en række brugbare artikler om forskellige emner på deres hjemmeside (Image Credit: ExpressVPN)

Performance

Hastighed er en vigtig factor, når man skal finde en VPN-løsning, og vi kører adskillige intensive tests og forskellige server-placeringer i England og USA for at finde ud af, hvordan en tjeneste performer.

Testen er udført fra vores hovedkontor i England, hvor vi loggede ind på flere end 50 af ExpressVPNs OpenVPN-kompatible servere. Her registrerede vi, hvor langt tid det tog at få forbindelse og kørte ping-tests for at tjekke mulige forsinkelser. Det er ikke noget, der nødvendigvis påvirker download hastigheden, men det er stadig en vigtig del af, hvordan vi oplever en tjeneste som helhed (hvis halvdelen af serverne er nede hele tiden eller den tid det tager at få forbindelse eller sende data skifter meget, så bliver det en elendig oplevelse).

I vores første test oplevede vi ingen problemer, hverken med at få forbindelse til serverne, og det tog kun to til fem sekunder at finde serveren - hver gang. Det må siges at være en god start. Testene er taget i løbet af kort tid, så vi kan ikke garantere, at oplevelsen vil være den samme, når man bruger ExpressVPN over længere tid. Men ud fra det, vi har set, er der overhovedet ingen problemer med at oprette forbindelse.

Ventetiden var rimelig og systemet ydede stort set som forventet. Forbindelsen til den lokale server i England var som ventet hurtigst. Europæiske servere i nærheden var næsten lige så hurtige, og servere i USA leverede også løbende en god performance. Serverne længst væk (Australien, New Zealand) og servere i lande, der ikke har den mest moderne infrastruktur (nogle områder i Sydamerika) gav længere ventetid og havde i det hele taget større udsving på hastighed. Men det var ingen overraskelse, og det var på intet tidspunkt så generende, at det ødelagde vores netsurferi.

Det er lidt mere krævende at tjekke download-hastigheder, men vi begyndte med Netflix´ fast.com-tjeneste for at tjekke et udvalg af ExpressVPNs servere: Alle seks engelske servere, 15 i USA og 16 spredt i Europa og 15 i Asien og Australasien. Vi kørte flere tests med OpenSpeedTest og Ooklas SpeedTest for at bekræfte resultaterne. Alle test er udført på Windows 10 med en 75Mbps fiber bredbåndsforbindelse.

Performance lokalt i England var generelt fremragende med downloadhastigheder, der typisk lå fra 60-65Mbps. Selv det dårligste resultat fra en servere i England lå på 40,7Mbps, hvilket udkonkurrerede flere andre VPN-udbydere.

De nærmeste europæiske servere matchede hastighederne fra de engelske, hvor servere placeret i Amsterdam havde en gennemsnitlig downloadhastighed på 65Mbps. Hastigheden var stadig høj, når vi testede på servere lidt længere væk, hvor Grækenland lå på en fremragende hastighed på 50Mbps.

Selv om afstanden er meget større, leverede servere i USA-hastigheder, der lignede de europæiske med 50Mbps på Vestkysten og 65Mbps på Østkysten. Det er både hurtigere og mere ensartet, end vi typisk ser andre steder, også når det gælder de nærmeste konkurrenter.

Selv de lidt sværere langdistancetests kunne ikke helt ødelægge den gode stemning. De bedste servere – i Australien, Hong Kong, Japan, Singapore og Sydkorea – klarede en gennemsnitshastighed på 60Mbps eller højere. Mange andre leverede rigeligt med hastighed til at klare de nødvendigste opgaver. (Cambodia klarede 40Mbps, Malaysia 25Mbps, Pakistan 15Mbps). Nogle få var skuffende – Indien og Vietnam leverede i bedste fald 5Mbps – men det kan ske, når der er tale om test over kortere perioder, og generelt set klarede ExpressVPN sig meget godt i vores test i England.

I vores anden tests udførte vi manuelle hastighedstests fra en dedikeret server i USA. Hastighederne i USA var fremragende. Den nærmeste server i Dallas klarede en gennemsnitshastighed på 90Mbps. De fleste af serverne i USA leverede hastigheder på 85Mbps, og den langsomste trafik var på 78Mbps og kom fra en server i New York.

Forbindelser fra USA til England kørte i gennemsnit på 60Mbps, men her så vi overraskende udsving fra 36Mbps til 71Mbps.

Mange Europæiske servere klarede sig bedre end de Engelske med gennemsnitlige hastigheder på 90Mbps. Hastigheden faldt i enkelt områder (Grækenland ramte oftest 35-40Mbps), men var generelt altid god.

Vores langdistancetests var for det meste også imponerende. Australien havde en gennemsnitshastighed på 80Mbps, Japan 70Mbps og Singapore 50Mbps. Den eneste alvorlige udfordring vi oplevede, var Vietnam (en virtuel server i Singapore med Vietnamesiske IP-adresser), som det aldrig lykkedes at få forbindelse til. Der kan have været tale om et midlertidigt problem, som kun har været aktuelt i testperioden. Men generelt klarede ExpressVPN sig rigtig godt.

I vores tests kunne ExpressVPN fjerne blokeringen af Netflix (Image Credit: ExpressVPN)

Netflix

En af de store fordele ved VPN-tjenester er, at de kan give adgang til såkaldt geoblokerede hjemmesider. Hvis din favorit streamingtjeneste for eksempel kun giver adgang til amerikanske brugere, kan du logge på en amerikansk VPN, og så kan du muligvis komme udenom blokeringen.

Desværre er det ikke altid så ligetil. Nogle udbydere, som f.eks. Netflix, ved nøjagtig, hvordan brugerne forsøger at omgå deres regler, og det opdaterer løbende deres system for at kunne registrere og blokere de enkelte VPN-tjenester. Individuelle hjemmesider kan blive blokeret af alt fra en wi-fi hotspot-administratorer, der ikke vil have, at brugerne går på YouTube til nationalstater, der prøver at kontrollere internet adgangen for en hel befolkning.

Muligheden for at omgå blokeringer i forskellige områder er en af de mest brugbare funktioner i en VPN-forbindelse (Image Credit: ExpressVPN)

ExpressVPN fik hurtigt thums-up fra os, da vi så listen over hjemmesider, hvor de hævder at kunne snige sig forbi blokeringer: Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime, Google, Wikipedia, YouTube og flere andre (der er flere end 25 tjenester på listen). De fleste VPN-udbydere vil ikke love brugerne så meget, sandsynligvis, fordi de ikke har lyst til at høre på klagerne, når de ikke kan levere. Så det er dejligt at se, at ExpressVPN tydeligt skriver, hvad de kan levere.

Vi kørte nogle tests for at se, hvor god ExpressVPN er til at fjerne blokeringen fra tjenester. I den første test undersøgte vi 10 ExpressVPN servere i USA for at se, om vi kunne få adgang til den amerikanske Netflix og geoblokerede YouTube sider. I den anden test prøvede vi at koble os på syv engelske servere for få adgang til BBC iPlayer.

Resultatet for Netflix var godt, og på 7 ud af 10 servere fik vi adgang til det geoblokerede indhold. Selv om du er uheldig og i første omgang bliver blokeret, så kan supporten i live chat hurtigt komme med anbefalinger til server-lokationer, der giver adgang til indholdet på få minutter. Netflix arbejder hele tiden på at blive bedre til at opdage VPN-forbindelser, så muligheden for at få adgang kan altså ændre sig. Men ExpressVPN mål om at komme uden om Netflix blokeringer, tyder på at virksomheden vil gøre alt for at gøre tjenesterne tilgængelige for deres brugere.

Det har altid været meget lettere at omgå blokeringen af YouTube, og her gav ExpressVPN os adgang til blokeret indhold via alle amerikanske servere.

Det gik også nemt med BBC iPlayer. Her er de ellers bedre til at registrere VPN-forbindelser end hos YouTube, men det lod ExpressVPN sig ikke bremse af, og vi fik adgang til indholdet og kunne browse og streame uden problemer.

ExpressVPN understøtter torrents (Image Credit: ExpressVPN)

Torrents

Ved første blik virker ExpressVPN ikke så torrent-venlig, for hjemmesiden nævner ikke peer-to-peer med et eneste ord. Men virkeligheden ser anderledes ud, når man læser deres ofte-stillede-spørgsmål-FAQ. De undersøtter ikke bare torrents, men sørger også for, at du slipper for mange af de udfordringer, der er med andre VPN-tjenester.

Torrent-brugere er for eksempel ikke tvunget over på nogle få, overbelastede servere. Du har adgang til alle ExpressVPNs servere.

Der er heller ingen begrænsninger på båndbredden eller dataforbrug, og firmaet lover, at de aldrig vil skrue ned for hastigheden på din forbindelse.

Er det så ægte løfter eller er det marketing? En anmeldelse vil aldrig kunne give 100% garanti, men hvis man kigger på hjemmesiden, tyder meget på, at de mener det. For læser man det med småt hos de fleste VPN-udbydere, så har de often en ”fair usage” klausul, som betyder, at du reelt ikke har frit forbrug. Hos NordVPN forbyder de for eksempel brugere at gøre noget, ”der fysisk kan påvirke kvaliteten af andres brugeroplevelse”. Det er noget, som giver virksomheden store beføjelser, når det gælder om at skrue ned for din båndbredde.

Det slags begrænsninger har vi ikke fundet i ExpressVPNs servicevilkår . Der findes en Acceptable Use Policy, men det handler mere om, at du ikke bør downloade copyright beskyttet materiale.

Når man samtidig husker på nøgleelementerne i deres tjeneste – ingen logning, masser af servere og apps til alle platforme samt 30-dages pengene-tilbage-garanti – ligner ExpressVPN et godt bud på den helt rigtige VPN til dit torrent behov.

ExpressVPN har apps til alle de mest popuære platforme (Image Credit: ExpressVPN)

Opsæntning i forskellige apps

Det kan ind imellem være en udfordring at få installeret en VPN-app rigtigt, men den vel-designede ExpressVPN hjemmeside gør tydeligvis meget ud af at holde irritations-niveauet på et minimum.

Går du på nettet og logger på dit konto, behøver du ikke engang at anstrenge dig for at finde et link til at hente appen: Hjemmesiden registrerer, hvilket type enhed, du logger ind på, og viser så et download link, så du finder den rigtige app med et enkelt klik.

Hvis du vil have fat i en app til en anden platform, fører et klik på ”Set up on all your devices'” dig til en lang liste med apps til forskellige platforme inklusive Windows, iOS, Kindle Fire, Mac, Android, Linux og mange flere. Klik på den du ønsker, så får du vist både download links og vejledning til at installere.

Selv vejledningerne er grundigere, end vi forventede. Klikker du på ”Android”-linket (her ville de fleste VPN-udbydere udelukkende sende dig videre til Google Play), får du et Google Play link, men du får også en QR-kode, en knap til at sende dig selv linket på mail (smart, hvis du nu skal installere appen på en anden enhed), og du får endda også en mulighed for at downloade en APK-fil.

Det er let og elegant at installere apps på forskellige platforme. Og det er ikke engang nødvendigt at indtaste dit brugernavn og kode, når du skal logge på. I stedet kopierer du den unikke aktiveringskode, der står på download siden, og sætter den ind i appen, når du bliver bedt om det. Så klarer softwaren selv setup med dine login-informationer, så du slipper for at bruge tid på brugernavn og login.

Du kan også installere en tredjeparts OpenVPN-app. ExpressVPN gør det let ved at lave såkaldte .OVPN-filer med navne, der er til at huske. (my_expressvpn_argentina_udp.ovpn. I modsætning til NordVPNs filnavne: ar1.nordvpn.com.udp1194.ovpn). Vi havde OpenVPN GUI oppe og køre i løbet af få minutter.

Her er brugerfladen til ExpressVPNs Windows app (Image Credit: ExpressVPN)

Windows App

ExpressVPNs Windows app har en genkendelig brugerflade, som hurtig føles naturlig. Der er en stor tænd/sluk knap, som gør det nemt og hurtigt at aktivere tjenesten, når der er behov for det. Et tydeligt status-vindue viser dig, hvilken server, du er er logget på. En ”Vælg placering”-knap gør det nemt at vælge en ny serverplacering, og en menu-knap i øverste venstre hjørne giver hurtig adgang til andre funktioner.

Der er mange måder at vælge den bedste server på. En Smart Location-funktion vælger den nærmeste server. Du kan dobbelt-klikke på et land for at komme til den bedste server i landet, eller du kan tjekke hver server-placering og vælge en manuelt. Et søgefelt gør det muligt at finde server-placeringer ved at søge på nøgleord. Du kan tilføje de enkelte servere til en Favorit-liste. Den seneste udgave af appen gør det muligt at se en liste over de seneste server-placeringer, du har været koblet på, så du hurtigt kan hoppe på igen. Her får du de mest omfattende muligheder for at vælge server-placeringer, i forhold til andre VPN-udbydere.

Appen gør får også mest muligt ud af ikonet på proceslinjen. Et højre-klik viser en menu, som inkluderer dine seneste tre server-placeringer. Vælger du en af dem, får du øjeblikkelig forbindelse uden først at skulle åbne appen.

Processen med at skifte servere er blevet forbedret siden vores sidste anmeldelse. Det er ikke længere nødvendigt at lukke den igangværende forbindelse, før du kan vælge en ny server. Du dobbelt-klikker bare på den ønskede placering på listen, så kobler appen sig automatisk af den nuværende forbindelse og hopper på den nye server.

Appen advarer også om, at din internettrafik ikke er beskyttet, før du igen har forbindelse til en af serverne. Det er en smart påmindelse, som vi ikke har set i andre VPN-apps.

Det lykkes ExpressVPN at opnå acceptable hastigheder fra en række forskellige server-placeringer (Image Credit: ExpressVPN)

På listen over server-placeringer står der i første omgang ikke noget om de aktuelle hastigheder på de forskellige servere. Det vil ellers være rart at vide, når du vil vælge den hurtigste placering. Appen dog har en funktion til hastigheds-test, så kan finde frem til oplysningerne. Her får du også flere brugbare informationer, end konkurrenterne giver dig. Her kan du se ventetid og den forventede download-hastighed. Det kan tage et stykke tid at køre testen færdig – cirka seks minutter, hvis du vil tjekke hver eneste tilgængelige placering – men den kan også måle hastigheden på grupper af servere (Europa, USA eller Anbefalede Placeringer). Det er dog ikke muligt at tjekke hastigheden på dine senest brugte eller favorit-servere, hvilket ellers ville have været rigtig brugbart.

Indstillingerne gør det muligt at vælge mellem fire protokoller: OpenVPN/ UDP, OpenVPN TCP, L2TP - IPSec og PPTP (SSTP er droppet). Det er godt at have valgmuligheder, men vi er mindre begejstrede for default-indstillingen ”Automatic”, som åbenbart betyder, at ”ExpressVPN automatisk vælger den bedste protokol til dit netværk”. For det første aner vi ikke, hvordan systemet træffer den beslutning (hjemmesiden siger intet om det), og for det andet kan vi ikke engang tjekke, fordi appen ikke fortæller os, hvilken protokol, der kører lige nu. Det virker ikke særlig gennemtænkt. Men hvis du vil være sikker, så vælg selv en protokol (sandsynligvis OpenVPN UDP), og så vælger appen fremadrettet den protokol hver gang.

Systemet har en indbygget kill switch, der øjeblikkeligt blokerer al internettrafik, hvis du mister forbindelsen til en server. På den måde minimeres risikoen for at data slipper ud. Det kræver intet setup, og funktionen kører som default, så dit privatliv automatisk er beskyttet.

Hvis du har forstand på VPN-systemet, kan du gøre brug af en mere avanceret og interessant forbindelses-funktion, fordi ExpressVPN understøtter Split Tunneling (opdelte kanaler). Når du tænder funktionen, kan du vælge bestemte apps, der skal gå på nettet via VPN og andre apps, der gør på nettet via den normale dataforbindelse. Opsætningen af den funktion kan tage noget tid, men giver nogle vigtige fordele. Sker det, at en app ikke virker med VPN – for eksempel din e-mail - kan du lade dit mail-program gå på nettet via din normale forbindelse. Og hvis du kun bruger VPN til en eller to apps – en browser og en torrent-app – så kan det give endnu bedre hastighed, hvis du lader dine andre apps gå online på det normale internet.

ExpressVPNs Android app er godt designet og nem at bruge (Image Credit: ExpressVPN)

Android app

Installering af ExpressVPNs Android app fungerer lige som alle andre. Gå til Google Play, find appen, læg mærke til den imponerende statistik (5 millioner+ brugere og en karakter på 4.1), installer den som du plejer og log ind.

Hvis du allerede har en ExpressVPN konto, findes der nogle genveje. Vi gik ind på ExpressVPNs online app i Windows, valgte Setup > Android siden, scannede QR-koden med vores mobil og hentede og installerede appen automatisk (din mobil skal tillade ”installering af ukendte apps” – altså apps, der ikke ligger i Google Play Store, for at det virker).

Vi måtte stadig foretage nogle basale valg. For eksempel om vi vil give appen lov til at sende anonyme statistikker til ExpressVPN, men bortset fra det, var hele processen overstået på sekunder. Det var især dejligt, at vi ikke behøvede at tænke på brugernavn og adgangskode, fordi appen automatisk kunne hente informationerne fra vores ExpressVPN-konto under installeringen. Når det er gjort, behøver du ikke se login-vinduet igen – nogensinde (selv om du selvfølgelig kan logge ud, hvis du vil øge sikkerheden).

Android-appen ser godt ud, og den fungerer på stort set samme måde som Windows udgaven. Den fremragende funktion “Vælg Placering”, gør det hurtigt og nemt at finde og genoprette forbindelsen til bestemte servere. Du kan forbinde eller afbryde forbindelsen med et klik, og den intuitive brugerflade gør det nemt at tjekke din nuværende serverplacering og VPN-status med et hurtigt kig.

Android-appen kommer uden de mest avancerede funktioner fra Windows versionen. Der er for eksempel ingen hastighedstest, hvilket betyder, at du kun kan se en liste over ExpressVPNs server-placeringer, men ingen informationer om, hvor hurtige eller overbelastede de måske er.

Indstillingsmulighederne er også mere begrænset. Her kan du kun vælge imellem protokoller: OpenVPN TCP eller UDP. Der er ingen indbygget kill switch (selv om du muligvis selv kan få Android til at lukke forbindelsen), og ingen kontrol over DNS-servere.

Der er også kommet flere gode funktioner til siden vores seneste anmeldelse. Understøttelse af Split Tunnelig, gør det muligt at vælge hvilke apps der skal eller ikke skal bruge VPN for at gå på nettet – nøjagtig som i Windows-udgaven. Hvis du for eksempel kun er interesseret i at omgå geoblokeringen på Netflix, kan du få ExpressVPN til at lave en såkaldt tunnel til din Netflix-trafik, så alle andre apps bruger din normale internetforbindelse, hvilket kan give en bedre ydelse.

Appen har fået en ny “Genveje til apps og hjemmesider”-funktion, som er en redigerbar værktøjslinje, hvor der kan være op til fem ikoner til dine favorit-apps og genveje. Det er ikke nær så interessant som Split Tunnelig, men det gør det muligt at starte de mest brugte apps med et enkelt klik, så snart du er forbundet.

Der er stadig brug for en integreret kill switch, men bortset fra det er ExpressVPNs Android app godt designet og nem at bruge. Det er endda muligt at installere appen og prøve den gratis i syv dage. Et tilbud, du ikke får, hvis du tilmelder dig på hjemmesiden. Så hvis du på nogen måde er interesseret i Android VPN-apps, skal du kigge nærmere på ExpressVPN.

ExpressVPN's iOS app minder meget om Android versionen (Image Credit: ExpressVPN)

iOS app

Det er lidt mere krævende at installere ExpressVPN på iOS end på Android. Men det skyldes mest af alt, at Apple kræver ekstra sikkerhed. Du kommer til at bruge lidt længere tid på at bekræfte, at appen har de nødvendige tilladelser, den skal bruge, og der er ikke noget direkte download link til appen, som sparer tid hos Android.

Opsætningen varer stadigvæk kun et par minutter, og når den er klaret, åbner appen med den samme den overskuelige og intuitive brugerflade, som du også vil se på de andre platforme.

Af en eller anden grund vælger appen Los Angeles som ”Smart Placering”. Men det er ikke særlig smart, når man sidder i et andet land. Men hvis du er utilfreds med ExpressVPNs valg, skal du bare trykke på forbindelses-knappen for at aktivere VPN-forbindelsen og så trykke igen for at lukke den ned.

Sådam ser ExpressVPN ud på en iPad (Image Credit: ExpressVPN)

“Vælg Placering”-funktionen er godt designet og giver adgang til flere måder at finde bestemte byer eller lande på. Den har også en liste over nylige forbindelser, som gør det muligt at tilføje dine mest brugte forbindelser som favoritter.

Ligesom i Android-udgaven er det ikke nødvendigt først manuelt at lukke en forbindelse ned for at skifte forbindelse. I iOS appen kræver det også kun et enkelt klik, og det kan være meget rart, hvis du tit skifter mellem servere.

Appen har kun to vigtige indstillinger, men det er ingen kritik, da begge er mere interessante end forventet.

Dit protokol-valg er her for eksempel ikke begrænset til OpenVPN UDP, TCP og IPSec – du har også adgang til IKEv2, som hverken er tilgængelig i Windows eller på Android.

Og selv om appen ikke har en kill switch, kan du i Indstillinger få den til automatisk at genoprette forbindelsen til serveren, hvis du mister forbindelsen.

Vi har set andre VPN-apps med flere funktioner, men som udgangspunkt er ExpressVPNs iOS app nem at holde af og bruge, og den giver adgang til de funktioner, som de fleste brugere har brug for. Lige som med Android appen er muligt at teste iOS-versionen gratis i syv dage.

ExpressVPN har endda en browser-udvidelse til Chrome (Image Credit: ExpressVPN)

Browser-udvidelse

Det er ikke alle, der vil være interesserede i en browser-udvidelse, og den manglende understøttelse af Favoritter vil uden tvivl irritere nogle brugere. Men alt i alt er der tale om en god ekstra feature, og vi er sikre på, at der kommer flere brugbare tilføjelser med tiden.

ExpressVPN apps er generelt tilgængelige og nemme at bruge. Men de er ikke den eneste måde at arbejde med VPN på. Virksomheden har også lavet udvidelser til Chrome og Firefox, så du kan styre dine VPN tjenester direkte fra din browser.

I modsætning til stort set alle andre VPN-udbydere, har ExpressVPN gjort deres hjemmearbejde og puttet alle de vigtigste funktioner i web-versionerne af deres apps til Windows, Mac eller Linux. Det kræver, at de bliver installeret i browseren, hvilket kan være irriterende, men de giver også nogle brugbare fordele.

Når du tænder for web-versionen af ExpressVPN, kan den snakke med appen, der er installeret på din computer og aflæse indstillingerne. Så din valge placering vil være den samme, og hvis appen på din computer er forbundet med en server, kan du også se det i browser-udvidelsen.

Du kan også styre appen på computeren fra din browser. Hvis du kun ønsker at komme udenom blokeringen på én hjemmeside, kan du vælge en VPN-placering i din browser, oprette forbindelse, ordne det du skal og så slukke for ExpressVPN, når du er færdig. Det er hurtigt og nemt, uden behov for at skifte frem og tilbage mellem browser og ExpressVPN app

Det fungerer fint. Brugerfladen i browser-udvidelsen ligner de andre apps, og den har en lignende måde at vælge placeringer på.

Der er også nogle begrænsninger. Den mest irriterende er, at browser-udvidelsen ikke understøtter Favorit-funktionen, hvilket kan være en rigtig udfordring, hvis du har fået opbygget en tilpasset liste. Nogle af de mere avancerede værktøjer (den udvidede menu for indstillinger og hastighedstest) er kun tilgængelige i appen, men det kommer nok til at betyde mindre i den daglige brug.

Der er også godt nyt, når det gælder udvidelsen til Chrome, der tilføjer nogle virkeligt brugbare muligheder. I indstillinger for Privatliv og Sikkerhed kan man for eksempel forhindre HTML5 geolokation i at afsløre, hvor man befinder sig, imens man er forbundet med VPN. Det er også muligt at blokere WebRTC læk på browser-niveau, og man kan bruge HTTPS Everwhere-funktionen til automatisk at hoppe til HTTPS-versioner af hjemmesider, når de er tilgængelige.

Live chat med supporten gør det let at løse alle problemer med ExpressVPN (Image Credit: ExpressVPN)

Support på chatten

Præcis som alle typer netværks-teknologi kan VPN ind imellem blive ramt af fejl, og så kan det være en udfordring at finde ud af, hvad der egentlig er gået galt. Derfor kan selv den mest erfarne bruger have brug for god VPN support.

ExpressVPNs support side hjælper brugerne godt på vej med en lang liste af guides til at løse de mest almindelige problemer. Uanset om du prøver at finde årsagen til lave hastigheder eller tabte forbindelser, eller om du prøver at forstå fejlmeddelelser, prøver at skifte password eller vil slette din konto, finder du informationerne lige ved hånden.

De fleste artikler er velskrevne og hjælper med at løse udfordringerne. De kræver ikke en masse teknisk viden. Du får en grundig forklarer på teknikken og får flere forslag til løsninger på problemerne. Desuden linker de videre til andre relevante artikler, der kan være en hjælp (Hvor andre VPN-udbydere for eksempel bare har et forslag, der hedder ”prøv en anden server”, når du har problemer med hastigheden, linker ExpressVPN også til en detaljeret artikel, der forklarer, hvordan du finder den bedste server-placering til dit behov).

Artiklerne, der forklarer, hvordan du klarer installationen, er endnu mere imponerende. Du får ikke bare en generisk guide til installation for hver platform. Der er intet mindre end ni Windows-tutorials, der forklarer alt om installation af ExpressVPNs egne apps og trin for trin setup til forskellige Windows versioner. Du får otte tutorials til Mac, fem til iOS, fire til Android, og selv Linux har separate guider til Ubuntu, Raspberry Pi, Terminal (via OpenVPN) og flere.

Der er også en søgemaskine, der scanner mere end 250 af disse artikler for at finde netop den guide, du har brug for.

Hvis du ikke finder hjælpen på hjemmesiden, sidder ExpressVPNs support team klar på mail og live chat 24/7.

ExpressVPN anbefaler at man bruger Live Chat for hurtigt at få svar på sine spørgsmål, men vi sendte en e-mail for at tjekke svar tiden. Selv om virksomheden skriver, at det kan tage op til 24 timer at få svar, fik vi en venlig, udførlig mail med effektive råd, inden for en time. Det er meget hurtigere, end vi havde forventet, og mailen indeholdt alle de informationer vi skulle bruge til at løse vores problem.

Live chatten fungerede også godt. Vi testede tjenesten flere gange, og der var altid nogen, der var klar til at svare på spørgsmål, og de fleste gange fik vi et rigtigt svar (som rent faktisk forholdt sig til vores specifikke udfordring og ikke bare var et Hej-jeg-hedder-Tim-og-er-her-for-at-hjælpe bot-svar) inden for to til tre minutter.

Servicen fra chat supporten var langt over gennemsnittet. Én medarbejder brugte 30 tålmodige minutter på at guide os trin for trin igennem fejlfindings-processen. Så uanset om du er ny indenfor netværk eller du er en erfaren ekspert, så er der en god chance for, at ExpressVPNs support medarbejdere kan hjælpe med at løse dit problem inden for nogle minutter.

Endelig dom

En af de bedste VPN-tjenester på markedet, og den overgår vores forventninger på alle områder. Lige fra understøttelse af forskellige platforme, beskyttelse af privatliv, brugervenlighed, evne til at omgå blokeringer og den fantastiske support. Den manglende kill switch på mobile apps kan være en udfordring for nogle brugere, men bortset fra det, får man en stærk, brugervenlig og professionel service.