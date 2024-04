Sådan ser du Eurovision 2024: Datoer, kunstnere og sange - se Eurovision Song Contest, uanset hvor du befinder dig

Eurovision nærmer sig med hastige skridt igen. Danmarks kandidat - Saba - er allerede blevet valgt, og de andre lande følger hurtigt efter. Europas mest betydningsfulde årlige musikbegivenhed har allerede erobret overskrifterne.

Konkurrencen i år har allerede fyldt meget i overskrifterne - ikke mindst fordi, der allerede er gået politik i Israels deltagelse i konkurrencen i år.

Sidste år røg Danmark hurtigt ud af konkurrencen, og Reiley og sangen Breaking my heart, var slet ikke med i finalen. Så det bliver spændende at se, om danske Saba i år kan opnå et bedre resultat.

Se her, hvordan du kan se Eurovision 2024 gratis i Danmark og i udlandet.

Eurovision 2024 Semifinale 1: Tirsdag 7. maj Semifinale 2: Torsdag 9. maj Finale: Lørdag 11. maj Starttidspunkt (alle dage): 21:00 Arena: Malmö Arena, Malmö, Sverige Sådan streamer du i Danmark: DR.tv Se med, uanset hvor du er: Test ExpressVPN 100% risikofrit

Ingen Eurovision uden mediestøj. Mens øjnene nogle år har været rettet mod Ukraine, ofte mod Rusland og nogle gange mod andre distraktioner, er fokus denne gang på Israel.

Israel reagerede på Hamas-angrebet med vold, og Gaza har vundet manges sympati. Derfor har mange opfordret til, at Israel udelukkes fra arrangementet. Det ville arrangørerne dog ikke. Til gengæld fik Israel kritik for at stille op med en sang, der (måske) indeholdt henvisninger til Hamas-angrebet. Israel blev ligefrem tvunget til at ændre teksten, hvis de ville deltage, da Eurovision ikke tillader politiske sange. Det ville Israel først overhovedet ikke, men siden ændrede de sangen, så det nu er sandsynligt, at de får lov til at deltage. Det har så til gengæld fået mange til at opfordre til boykot.

Saba, som repræsenterer Danmark, var faktisk også kritisk overfor Israels deltagelse. Efter tunge overvejelser har hun dog besluttet sig for at deltage i den store sangkonkurrence alligevel. I en pressemeddelelse fra DR, siger Saba følgende: " Jeg har besluttet mig for at tage til Malmø, fordi jeg mener, at min repræsentation er vigtig, og fordi jeg tror på, at jeg, med den jeg er, og hvad jeg står for, kan ændre noget for mange mennesker". Så Danmark bliver altså også repræsenteret ved konkurrence. Faktisk er der ikke rigtig nogen af alle de kritiske kunstnere, som har været så kritiske, at de ligefrem har trukket sig fra konkurrencen. Så selv om der var mange opfordringer til boykot, får er kunstnerne altså villige til at stille op i en af forårets største medie- og seerbegivenheder i Europa. For musikkens skyld, naturligvis!

Så selv om Eurovision altså ikke vil være et politisk event, så er der alligevel en masse politik omkring sangkonkurrencen. Det betyder også, at selve eventet kan blive politisk. F.eks. kan seerne udtrykke deres holdning til både Ukraine og Israel, når de stemmer på deres favoritter. Spændende? Det tror jeg nok, det bliver!

Sådan ser du Eurovision gratis online

Som sædvanlig sender DR Eurovision 2024. Hvis du ikke har mulighed for at se begivenheden på tv, er det muligt at streame via DR TV-appen i hele EU/EØS. Semi-finaler og finalen i den internationale del af konkurrencen finder sted den 7. 9 og 11. maj. Du kan følge med på DR1 og på DRTV. For at se med på DRTV, skal du oprette et login. Så kan du til gengæld se alt indhold på DRTV, uanset hvor i verden, du befinder dig. Det kræver bare, at du bruger en VPN-forbindelse. <a href="https://www.dr-massive.com/kategorier/musik/melodi-grand-prix-og-eurovision" data-link-merchant="dr-massive.com"" target="_blank" rel="nofollow">Stream hele Eurovision 2024 gratis på DR TV. Er du uden for Europa, når Eurovision 2024 sendes? Bare rolig, du kan stadig bruge DRs gratis programmer. <a href="https://go.expressvpn.com/c/4550836/1330033/16063?subId1=hawk-custom-tracking&sharedId=hawk&u=https%3A%2F%2Fwww.expressvpn.com%2Fno%2Ftechradar" data-link-merchant="expressvpn.com"" data-link-merchant="dr-massive.com"" target="_blank" rel="nofollow">Brug en VPN-tjeneste til at se Eurovision på NRK TV, hvis du er i udlandet.

Sådan ser du Eurovision 2024, hvis du er i udlandet

Geoblokering kan ødelægge enhver Eurovision-aften, da det ikke altid er nemt at oprette forbindelse til streamingtjenester, når man rejser. Eurovision sendes også i fjernsynet i mange dele af verden, så du kan måske finde en lokal pub med adgang, men den nemmeste måde er selvfølgelig at streame selv.

Digitale grænser kan dog overvindes ved at bruge en VPN-tjeneste - det er supersmart software, der lader dig bestemme, hvor i verden din streamingenhed befinder sig, i hvert fald udefra. På den måde kan du rejse rundt i verden og stadig få adgang til danske udsendelser - og det er slet ikke svært at bruge en VPN-tjeneste.

Brug en VPN-tjeneste til at se Eurovision 2024 fra hvor som helst i verden.

<a href="https://go.expressvpn.com/c/4550836/1330033/16063?subId1=hawk-custom-tracking&sharedId=hawk&u=https%3A%2F%2Fexpressvpn.com%2Ftechradar%3Foffer%3D3monthsfree%26a_fid%3D744" data-link-merchant="expressvpn.com"" target="_blank" rel="nofollow">ExpressVPN – få vores testvinder



Vi har sammenlignet alle de store VPN-udbydere på markedet, og vores testvinder er ExpressVPN, takket være dens brugervenlighed, sikkerhedsfunktioner og hastighed. Desuden fungerer denne VPN med stort set alle streamingenheder på markedet, inklusive Apple TV, PlayStation, Xbox og selvfølgelig Android- og iOS-telefoner. Hvis du tegner et årsabonnement, får du <a href="https://go.expressvpn.com/c/4550836/1330033/16063?subId1=hawk-custom-tracking&sharedId=hawk&u=https%3A%2F%2Fwww.expressvpn.com%2Ftechradar" data-link-merchant="expressvpn.com"" data-link-merchant="expressvpn.com"" target="_blank" rel="nofollow">tre måneder ekstra helt gratis. Hvis du ikke er tilfreds efter 30 dage, kan du benytte dig af ExpressVPNs problemfri pengene-tilbage-garanti. Når du har downloadet softwaren, skal du blot følge instruktionerne for at installere den på din enhed, og så kan du vælge, hvilket land du vil flytte din IP-adresse til. Så enkelt er det. <a href="https://go.expressvpn.com/c/4550836/1330033/16063?subId1=hawk-custom-tracking&sharedId=hawk&u=https%3A%2F%2Fexpressvpn.com%2Ftechradar%3Foffer%3D3monthsfree%26a_fid%3D744" data-link-merchant="expressvpn.com"" data-link-merchant="expressvpn.com"" data-link-merchant="expressvpn.com"" target="_blank" rel="nofollow">Test ExpressVPN 100% risikofrit i 30 dage

Sådan bruger du en VPN til at se Eurovision 2024

Det er nemt at bruge en VPN-tjeneste til at få adgang til DRTV, når du er i udlandet. Sådan gør du:

1. Download og installer VPN-softwaren – Vores testvinder er ExpressVPN

2. Forbind til den ønskede server – Åbn VPN-programmet, og vælg derefter en geografisk placering at oprette forbindelse til (Her skal du vælge Danmark).

3. Få adgang til streamingtjenesten, og brug din enhed som normalt – Åbn DRTV-appen og find Eurovision 2024 i appen, præcis som du ville gøre hjemme i stuen.

Tidligere vindere af Eurovision Song Contest

The Rasmus fra Finland nådde ikke helt opp under Eurovision 2022. (Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

1956 - Schweiz - "Refrain" med Lys Assia

1957 - Holland - "Net als toen" med Corry Brokken

1958 - Frankrig - "Dors, mon amour" med André Claveau

1959 - Holland - "Een beetje" af Teddy Scholten

1960 - Frankrig - "Tom Pillibi" med Jacqueline Boyer

1961 - Luxembourg - "Nous les amoureux" med Jean-Claude Pascal

1962 - Frankrig - "Un premier amour" med Isabelle Aubret

1963 - Danmark - "Dansevise" med Grethe og Jørgen Ingmann

1964 - Italien - "Non ho l'età" med Gigliola Cinquetti

1965 - Luxembourg - "Poupée de cire, poupée de son" med France Gall

1966 - Østrig - "Merci, Chérie" af Udo Jürgens

1967 - Storbritannien - "Puppet on a String" af Sandie Shaw

1968 - Spanien - "La, la, la, la" af Massiel

1969 - Spanien, Storbritannien, Holland og Frankrig - "Vivo cantando" med Salomé; "Boom Bang-a-Bang" med Lulu; "De troubadour" med Lenny Kuhr; "Un jour, un enfant" med Frida Boccara

1970 - Irland - "All Kinds of Everything" med Dana

1971 - Monaco - "Un banc, un arbre, une rue" med Séverine

1972 - Luxembourg - "Après toi" af Vicky Leandros

1973 - Luxembourg - "Tu te reconnaîtras" med Anne-Marie David

1974 - Sverige - "Waterloo" af ABBA

1975 - Holland - "Ding-a-dong" af Teach-In

1976 - Storbritannien - "Save Your Kisses for Me" af Brotherhood of Man

1977 - Frankrig - "L'oiseau et l'enfant" af Marie Myriam

1978 - Israel - "A-Ba-Ni-Bi" af Izhar Cohen and the Alphabeta

1979 - Israel - "Hallelujah" af Milk and Honey

1980 - Irland - "What's Another Year" af Johnny Logan

1981 - Storbritannien - "Making Your Mind Up" af Bucks Fizz

1982 - Vesttyskland - "Ein bißchen Frieden" af Nicole

1983 - Luxembourg - "Si la vie est cadeau" med Corinne Hermès

1984 - Sverige - "Diggi-Loo Diggi-Ley" af Herreys

1985 - Norge - "La det swinge" med Bobbysocks!

1986 - Belgien - "J'aime la vie" af Sandra Kim

1987 - Irland - "Hold Me Now" af Johnny Logan

1988 - Schweiz - "Ne partez pas sans moi" af Céline Dion

1989 - Jugoslavien - "Rock Me" med Riva

1990 - Italien - "Insieme: 1992" med Toto Cutugno

1991 - Sverige - "Fångad av en stormvind" med Carola

1992 - Irland - "Why Me" med Linda Martin

1993 - Irland - "In Your Eyes" af Niamh Kavanagh

1994 - Irland - "Rock 'n' Roll Kids" med Paul Harrington og Charlie McGettigan

1995 - Norge - "Nocturne" med Secret Garden

1996 - Irland - "The Voice" med Eimear Quinn

1997 - Storbritannien - "Love Shine a Light" med Katrina and the Waves

1998 - Israel - "Diva" med Dana International

1999 - Sverige - "Take Me to Your Heaven" af Charlotte Nilsson

2000 - Danmark - "Fly on the Wings of Love" af Brødrene Olsen

2001 - Estland - "Everybody" med Tanel Padar, Dave Benton og 2XL

2002 - Letland - "I Wanna" med Marie N

2003 - Tyrkiet - "Everyway That I Can" med Sertab Erener

2004 - Ukraine - "Wild Dances" med Ruslana

2005 - Grækenland - "My Number One" med Helena Paparizou

2006 - Finland - "Hard Rock Hallelujah" af Lordi

2007 - Serbien - "Molitva" med Marija Šerifović

2008 - Rusland - "Believe" med Dima Bilan

2009 - Norge - "Fairytale" med Alexander Rybak

2010 - Tyskland - "Satellite" med Lena Meyer-Landrut

2011 - Aserbajdsjan - "Running Scared" med Ell og Nikki

2012 - Sverige - "Euphoria" med Loreen

2013 - Danmark - "Only Teardrops" med Emmelie de Forest

2014 - Østrig - "Rise Like a Phoenix" med Conchita Wurst

2015 - Sverige - "Heroes" med Måns Zelmerlöw

2016 - Ukraine - "1944" med Jamala

2017 - Portugal - "Amar pelos dois" med Salvador Sobral

2018 - Israel - "Toy" med Netta

2019 - Holland - "Arcade" med Duncan Laurence

2021 - Italien - "Zitti e buoni" med Moonlight

2022 - Ukraine - "Stefania" med Kalush

2023 - Sverige - "Tattoo" af Loreen





Hvem representerer Norge?

Norges representant i Eurovision 2024 i Liverpool heter Gåte, anført av Gunhild Sundli. De vant den norske Melodi Grand Prix-finalen i Trondheim 3. februar med låten «Ulveham», en låt vi får et gjenhør med, eller aller helst flere, i Malmö i mai.

Gåte gjorde det godt hos publikum, og vant dermed knepent foran juryens favoritt Keiino.

Sange i Eurovision 2024

Citi Zēni fra Letland synger om at spise salat. Ud fra tøjet gætter vi på en caprese (Mozarella, tomat og frisk basilikum). (Image credit: Eurovision / EBU / CORINNE CUMMING)

Italien, Frankrig, Tyskland, Spanien og Storbritannien går alle automatisk videre til finalen, da det er disse lande, der betaler regningerne.

De andre deltagere skal kvalificere sig gennem semifinalen.

Nedenfor kan du se alle de artister og sange, der deltager i Eurovision Song Contest 2024:

Swipe to scroll horizontally Eurovision 2024: Deltagere Land Artist Sang Nederland Joost Klein Europapa Albanien Besa Zemrën n'dorë Armenien Ladaniva Row 2 - Cell 2 Australien Electric Fields One Milkali (One Blood) Aserbajdsjan Fahree Row 4 - Cell 2 Belgien Mustii Before The Party's Over Spanien Nebulossa Zorra Georgien Nutsa Buzaladze Firefighter Irland Bambie Thug Doomsday Blue Island Hera Björk Scared of Heights Storbritannien Olly Alexander Dizzy Israel Eden Golan Hurricane Italien Angelina Mango La noia Østrig Kaleen We Will Rave Hellas Marina Satti Zari Kroatien Baby Lasagna Rim Tim Tagi Dim Cypern Silia Kapsis Liar Letland Dons Hollow Litauen Silvester Belt Luktelk Luxembourg Tali Fighter Malta Sarah Bonnici Loop Moldova Natalia Barbu In the Middle Norge Gåte Ulveham Portugal Iolanda Grito Polen Luna The Tower Frankrig Slimane Mon Amour Sverige Marcus & Martinus Unforgettable Tyskland Isaak Always on the Run San Marino Megara 11:11 Serbien Teya Dora Ramonda Slovenien Raiven Veronika Finland Windows95man No Rules! Schweiz Nemo The Code Danmark Saba Sand Tjekkiet Aiko Pedestal Ukraine Alyona Alyona & Jerry Heil Teresa & Maria Estland 5miinust & Puuluup (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Hvordan fungerer afstemningen i Eurovision?

Det noget forvirrende afstemningssystem i Eurovision-konkurrencen har eksisteret siden 1975, men fik endelig en overhaling i 2016. Nu udgør publikumsstemmerne 50 procent af den samlede score, mens den anden halvdel bestemmes af en professionel jury med base i hvert af de lande, der deltager i konkurrencen.

Når afstemningen lukker, vil en national talsmand fra hvert land præsentere juryens resultater, mens resultaterne af folkeafstemningen præsenteres af værterne.

Hvilke lande deltager ikke i Eurovision?

Deltagelse i Eurovision kræver medlemskab af EBU, men det er ikke den eneste betingelse. Mange europæiske lande eller tidligere deltagerlande deltager ikke af forskellige årsager. På den anden side har for eksempel Australien, som har en lidenskabelig holdning til Eurovision Song Contest, fået lov til at deltage, selvom geografisk deltagelse i den europæiske sangkonkurrence kræver en vis fleksibilitet.

Den mest interessante situation er med Kasakhstan og Kosovo, som gerne vil debutere i Eurovision. Ingen af landene er fuldgyldige medlemmer af EBU, så deres debut er forsinket.

Nordmakedonien har på sin side nævnt høje omkostninger og økonomisk ustabilitet som grunde til ikke at deltage. Hviderusland og Rusland er ude af spillet på grund af den politiske situation.

Følgende lande vil ikke deltage i Eurovision i 2024. I parentes er angivet, hvornår landet sidst deltog.

Andorra (2009)

Hviderusland (2019)

Bosnien-Hercegovina (2016),

Bulgarien (2022)

Kasakhstan (ikke klar til deltagelse)

Kosovo (ikke klar til deltagelse)

Liechtenstein

Luxembourg (1993)

Marokko (1980)

Monaco (2006)

Rusland (2021)

Slovakiet (2012)

Tyrkiet (2012)

Ungarn (2019)

Hvordan stemmer man under Eurovision 2024?

Ukraine var forhåndsfavoritter sidste år, men i år har de måske brug for mere end sympati for at nå til tops? (Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

Ukraine kan selvfølgelig have en god chance for at få mange sympatistemmer igen, og Sverige har traditionelt investeret betydeligt i Eurovision. Måske har værtslandet også fordel af hjemmebane?

I øjeblikket er Kroatien udnævnt til forhåndsfavorit. Deres repræsentant er Baby Lasagne med sangen Rim Tim Tagi Dim. Det er dog baseret på en del spekulationer, da mange lande ikke engang har en kandidat endnu. Sammenligningen er derfor vanskelig, så oddsene kan leve meget stærkt.

Et tilbageblik: Hvilke Eurovision-kunstnere skiller sig ud?

En oplagt favorit er selvfølgelig Sverige og ABBA med "Waterloo". Vores naboer er umulige at undgå i Eurovision, og deres succes er selvfølgelig et ømt punkt for alle danskere, som ved, at svenskerne har vundet konkurrencen dobbelt så mange gange (6) som Danmark (3).

Finlands Lordi, som måske har en af de bedste Eurovision-sangtitler nogensinde i "Hard Rock Hallelujah", skal selvfølgelig også nævnes. Det samme skal "Amar Pelos Dois" af Portugals egen Salvador Sobral, en vinder, der sagtens kunne stå på egne ben uden for cirkusset. Italien og Gigliola Cinquettis "Non Ho L'età" vil ikke blive glemt lige foreløbig.