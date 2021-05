Alt til hjemmekontoret

For tiden arbejder størstedelen af os hjemmefra. For mange er det at arbejde hjemmefra en drøm, der går i opfyldelse. Der er nogle åbenlyse fordele: Du skal ikke pendle, du kan arbejde direkte fra din egen computerstol og der er større fleksibilitet i forhold til, hvornår og hvordan du arbejder. Men måske har du allerede opdaget, at det kræver tilvænning at arbejde hjemmefra. Noget af det sværeste kan være at oparbejde den nødvendige disciplin - både overfor dig selv og overfor andre, så de ikke forstyrrer dig, mens du arbejder.

Derudover er det vigtigt at være sikker på, at du har alt det, som du har brug for derhjemme til at arbejde. Listen over kontorartikler kan være lang, og det kan koste både tid og penge at sammensætte det komplette hjemmekontor. Du skal have alt fra skærme og computermus til printere og software. Når du har alt dette på plads, bliver det meget lettere at arbejde hjemmefra.

For at gøre det nemmere for dig, har vi sammensat denne artikel, som samler alt det, du har brug for til dit hjemmekontor. Vi giver dig en liste over nogle af de bedste produkter i hver kategori. Læs videre og find alt det, du har brug for til dit hjemmekontor.

De bedste skriveborde

Du bør overveje at anskaffe dig det allerbedste hæve sænkebord, hvis du bruger det meste af din arbejdstid ved et skrivebord. At kunne justere højden på dit skrivebord har en række sundhedsmæssige fordele, hvis du arbejder foran computeren hele dagen.

Heldigvis kan de bedste hæve sænkeborde hjælpe til at minimere de skader, som du kan få, hvis du sidder ned meget af dagen. De fleste oplever forbedringer i ubehag og smerte, når de anskaffer sig et hæve sænkebord. Udover at holde pauser, få benene og blodet i bevægelse og holde sig aktiv i det hele taget, kan hæve sænkeborde virkelig gøre en forskel.

Her har vi udplukket nogle af de bedste hæve sænkeborde, som du kan købe til dit hjemmekontor lige nu.

Det bedste produkt 1. Prima| 3 245 kr. hos BOBO

Prima hæve sænkebordet er ideelt til hjemmekontoret. Det har en stor bordplade med god plads til skærme, printer og hvad end du nu ellers har brug for på dit hjemmekontor.

Se tilbud

2. IKEA Bekant | 3 199 kr. hos IKEA

IKEAs hæve sænkeborde er robuste og fås i en række forskellige materialer og størrelser. Dette har tilmed en praktisk løsning, der holder dine kabler på plads under bordet.

Se tilbud

3. Rio | 3 399 kronor hos XL Møbler

Hvis du har brug for et hæve sænkebord, der ikke fylder for meget og er praktisk er Rio perfekt til dig. Rio har andre kontorredskaber som reoler og skuffer, hvilket kan hjælpe dig til at opbygge et strømlinet kontor.

Se tilbud

De bedste skærme

Alle som arbejder ved en computer hele dagen ved, at en god skærm er en af de bedste investeringer. For det første er det vigtigt, at skærmen opfylder dine behov med hensyn til komfort. For det andet er det vigtigt, at billedkvaliteten passer til dine behov.

Et klart og skarpt billede med præcise farver er vigtigt for de fleste, men hvis du arbejder med kreativt arbejde som fotografi eller video, er det særligt vigtigt. Samtidig kan en høj opløsning også være vigtig for at få den arbejdsplads, du har brug. En widescreen som 21:9 kan være nyttig, hvis du har brug for massere af plads.

Nedenfor finder du nogle af de bedste skærme, du kan købe til dit hjemmekontor. Du finder et udvalg med forskellige styrker til forskellige formål og priser, der passer til de fleste budgetter.

3. BenQ PD3200U | 5 588 kr. hos Komplett

Denne computerskærm er en 4K-skærm til en overkommelig pris. Den er perfekt, hvis du arbejder med design og har brug for en skærm, der giver præcise farver.

Se tilbud

De bedste webkameraer

Webkameraet er et af de vigtigste værktøjer, når du arbejder hjemmefra og har dit eget PC-hjørne. De er ikke kun nyttige til videokonferencer med kunder og kollegaer, men også til at holde kontakten med dine kære, livestreaming og indholdsproduktion.

Langt de fleste laptops eller all-in-one-computere er allerede udstyret med ret gode kameraer, men desktopbrugere skal ud og købe et godt webcam. Vi har udvalgt nogle webkameraer, som passer til dine behov, uanset om du er indholdsproducent, YouTuber eller blot en person, der arbejder hjemmefra og har brug for at holde kontakten med teamet.

Nedenfor finder du nogle af de bedste webkameraer, du kan købe til dit hjemmekontor lige nu.

Det bedste produkt 1. Logitech C920 | 899 kr. hos Power

Logitech C920 er det bedste webcam, du kan købe lige nu. Det imponerer både med hensyn til pris og ydeevne og er en favorit blandt streamere, indholdsskabere og kontorfolk.

Se tilbud

3. Logitech StreamCam | 1 299 kr. hos Logitech

Logitech StreamCam passer til alt fra videokonferencer, videoopkald med venner og familie og streaming af spil. Den har både ansigtssporing og autofokus og kan tage op til 60 billeder pr. sekund.

Se tilbud

De bedste computermus

Når det gælder ergonomi, pålidelighed og reaktionsevne, er den bedste mus betydeligt bedre end det billige alternativ. En bedre mus vil forbedre din arbejdsgang og være mere behagelig for dit håndled, din arm og din skulder. I modsætning til, hvad mange tror, er en mus mere end bare et pegeredskab.

Gør dig selv en tjeneste og smid din billige mus i skraldespanden, hvor den hører til. En god computermus er lige så vigtig som et komfortabelt tastatur eller en god skærm.

Nedenfor har vi samlet nogle af de bedste computermus, du kan købe til dit hjemmekontor lige nu.

3. Microsoft Ergonomic Mouse | 449 kr. hos Dustin Home

En ergonomisk computermus til en overkommelig pris. Den har et behageligt greb, en naturlig håndposition og en lav vægt - perfekt til lange dage foran computeren.Se tilbud

De bedste printere

En printer er en vigtig del af ethvert kontor, og nu hvor mange af os arbejder mere hjemmefra, er behovet for en god printer større end nogensinde før. Hos TechRadar har vi testet en række forskellige printere for at finde ud af, hvad de bedste printere er - uanset om du har brug for en til dit hjemmekontor, din virksomhed eller hvis du har et stramt budget.

Nedenfor har vi samlet nogle af de bedste printere, du kan købe til dit hjemmekontor lige nu.

Det bedste produkt 1. HP Envy Pro 6420 | 795 kr. hos Komplett

HP Envy Pro 6420 er en kompakt og prisvenlig inkjet-printer med alle de funktioner, du kan forvente af en printer til hjemmekontoret. Den kan udskrive, scanne, kopiere og faxe via din mobil.Se tilbud

Her er hele vores liste over de bedste printere og billigste printere.

De bedste softwares

Da pandemien stadig tvinger mange af os til at arbejde fra hjemmekontoret, er projektstyringsværktøjer blevet vigtigere end nogensinde før. De gør det nemmere at at organisere projekter og opgaver, mens vi arbejder på afstand.

Hvor der tidligere var brug for papir, tilbyder nutidens projektstyringssoftwares en lang række redskaber til at forbedre produktiviteten og gøre det lettere at fordele opgaver.

Nedenfor har vi samlet nogle af de bedste værktøjer til projektstyring og digital samarbejde, der findes i dag.

Det bedste produkt 1. Asana | Premiumabonnement for 10,90 euro/måneden

Asana er et af de bedste værktøjer til projektstyring, der findes. Den har mange praktiske funktioner, der forbedrer produktiviteten.

Se tilbud

2. Trello | Business Class-abonnement fra 10 dollars/måneden

Trello er et af de mest populære projektstyringsværktøjer. Det giver dig mulighed for at organisere alle dine arbejdsbaserede og personlige projekter både via computer, tablet og mobil.

Se tilbud

3. Zoho Projects | Premiumabonnement fra 5 euro/måneden

Zoho Projects er et projektstyringsværktøj til at planlægge, organisere og samarbejde om forskellige projekter. Den bruger Gantt-diagrammer til at lave detaljerede visualiseringer af fremskridt og arbejdsplaner.

Se tilbud

Andre råd

Når du har alt det udstyr, du har brug for til dit hjemmekontor, er der stadig et par ting, du kan gøre for at det bliver endnu nemmere at arbejde hjemmefra. God hardware og software kan gøre livet på dit hjemmekontor meget lettere, men det kan være svært at arbejde, hvis ikke du planlægger dit arbejde og formår at skabe et arbejdsmiljø, hvor du kan fokusere og arbejde i fred og ro.

