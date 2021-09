De bedste webbrowsere i 2021

Når du leder efter den bedste webbrowser til din enhed, er privatlivets fred og hastighed to af de største faktorer, når du skal beslutte dig. Nogle kræver mere af dine systemressourcer, mens andre er relativt lette.

Nogle anonyme browsere tilbyder komplette pakker med sikkerhedsværktøjer til at beskytte din online identitet og beskytte mod malware, mens andre tillader cookies og annoncer at køre uhindret.

Det er en meget tæt konkurrence, men vi mener, at Firefox er den bedste browser, du kan downloade i dag. Den er ikke uden sine fejl, men udvikleren Mozilla har forpligtet sig til at understøtte sine brugeres privatliv og udvikle værktøjer til at stoppe tredjeparter fra at spore dig på nettet.

Microsoft Edge kommer på en tæt andenplads. Den understøtter alle de samme browserudvidelser som Google Chrome, fordi det er baseret på den samme Chromium motor. Den er dog mærkbart mindre krævende for RAM, hvilket giver mulighed for hurtigere ydeevne - plus den kommer nu med en indbygget password manager.

Vi befinder os i en tid, hvor browsere er endnu vigtigere for dem, der stadig arbejder hjemmefra eller skifter mellem job, og det har været op til forskellige leverandører at få funktioner frem, der imødekommer disse behov på innovative måder.

Disse er dog langt fra de eneste muligheder, og der er masser af grunde til at se ud over de største navne til de mere niche browsere. Læs videre for vores komplette guide, og find den bedste til dig.

1. ExpressVPN - Den bedste VPN service til din browser

Vi har gennemgået mere end hundrede VPN udbydere, både gratis og betalte, og vores bedste anbefaling lige nu er ExpressVPN. I betragtning af risikoen ved at bruge gratis VPN'er, mener vi, at prisen på $ 6,67 (ca. 42.-) pr. Måned er absolut værd at betale - den kommer også med en 30-dages pengene tilbage-garanti uden spørgsmål.Se tilbud

2. Surfshark VPN - den bedste billige VPN mulighed

Hvis ExpressVPN er for dyrt, skal du ikke lede længere end TechRadars #2 VPN - Surfshark. Fra kun $ 1,99 (ca. 13.-) om måneden er det en fantastisk premium mulighed, der er utroligt enkel at bruge og er blevet en TechRadar favorit. Den tilbyder de fleste af de samme funktioner som de andre toptjenester for færre penge.Se tilbud

3. NordVPN - det største navn i VPN

Chancerne er, selv hvis du ikke ved meget om VPN'er, at du måske har hørt om NordVPN. De annoncerer på TV, de sponsorerer sportshold, og de har været førende på VPN markedet i over 7 år. Nord fører ikke helt vejen som den engang gjorde, men det er stadig en fantastisk service fra $ 3,49 (ca. 22.-) pr. Måned.Se tilbud

(Image credit: Mozilla)

1. Mozilla Firefox Den bedste browser til strømbrugere og beskyttelse af fortrolige oplysninger Specifikationer Operating system: Windows, macOS, Linux, Android, iOS DAGENS BEDSTE TILBUD View at Mozilla Grunde til at købe + Utrolig fleksibel + Synkronisering på tværs af platforme + God beskyttelse af personlige oplysninger Grunde til at lade være - En smule langsommere end dens rivaler

Firefox har længe været den schweiziske army kniv på internettet og vores yndlingsbrowser. Version 90 er særligt god: den kan advare dig, hvis din e-mail-adresse er inkluderet i et kendt datainbrud, den blokerer de irriterende popup-vinduer med tilladelsesmeddelelser, den blokerer "fingeraftryk" browsersporing, og den bringer sit billede i billedvideotilstand til Mac version. Som før er den uendeligt tilpasselig både med hensyn til dens udseende og i rækkevidde af udvidelser og plugins, du kan bruge. Sidste års eftersyn forbedrede dramatisk dens ydeevne, som begyndte at halte bagefter Chrome, og den er glat og solid, selv på temmelig beskeden hardware.

Selvom vi elsker Firefox - lige nu er det stadig vores yndlingsbrowser - er vi bekymrede for dens fremtid. 2019 var ikke et godt år for Mozilla, med en større tilføjelseskrise i maj, som Peter Saint-Andre og Matthew Miller hævdede "var et resultat af at have et sammenhængende sæt komplekse systemer, der ikke var godt forstået på tværs af de relevante teams" . Manglen på interne kvalitetssikringsteam blev også fremhævet - meget af Mozillas QA er outsourcet - og i begyndelsen af 2020 blev QA-kundeemnerne efter sigende sluppet i en runde med fyringer. Mozilla kæmper for indkomst, så hvis du værdsætter Firefox, vil du måske besøge donate.mozilla.org for at hjælpe med at sikre deres fremtid.

Læs hele anmeldelsen: Mozilla Firefox

(Image credit: Microsoft)

2. Microsoft Edge En virkelig god browser fra de tidligere browser bad guys Specifikationer Operating system: Windows, macOS, Android, iOS, Linux coming soon DAGENS BEDSTE TILBUD View at Microsoft Grunde til at købe + Meget, meget hurtig + Krystalklare værktøjer til beskyttelse af personlige oplysninger + Kan gemme websteder som apps Grunde til at lade være - Windows ønsker virkelig, at det skal være standard

Ældre læsere vil huske Microsoft som skurkene i Browser Wars, der i sidste ende førte til fremkomsten af Firefox og Chrome. Men Microsoft er på englenes side nu, og Edge browseren er blevet genopbygget med Chromium i hjertet. Det er Windows' standardbrowser, og der er også versioner til iOS, Android og Mac.

Den nye Chromium-drevne version er betydeligt hurtigere end sin forgænger og indeholder nogle nyttige funktioner, herunder Læs højt, muligheden for at caste medier som inline videoer til Chromecast enheder, en startside i Opera-stil og et godt udvalg af tilføjelsesprogrammer som f.eks. adgangskodeadministratorer, ad-blockers og så videre. Du kan også downloade websider som apps, der derefter kører som enkeltstående applikationer uden at skulle starte hele browseren. Det er nyttigt til f.eks. Google Docs eller Twitter.

Der er masser af tilpasningsmuligheder, og vi kunne især godt lide siden om beskyttelse af personlige oplysninger og tjenester, hvilket gør potentielt forvirrende indstillinger krystalklare, og Site Permissions siden. Det giver dig finkornet kontrol over, hvad bestemte websteder kan gøre, herunder alt fra pop-ups og annonceblokering til MIDI enhedsadgang og autoplay af medier.

Edge ligner Chrome og fungerer som Chrome, men vi kan lide det mere end Chrome: det er mærkbart hurtigere på vores Mac, og tilpasningsmulighederne er fantastiske.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Edge

(Image credit: Opera Norway)

3. Opera En elegant browser, der er særligt god til at indsamle indhold Specifikationer Operating system: Windows, macOS, Linux, Android, iOS DAGENS BEDSTE TILBUD View at Opera Grunde til at købe + Indbygget proxy + Store sikkerhedsfunktioner + Virkelig flot interface Grunde til at lade være - Ikke mere Opera Turbo

Opera sætter sin stand i det øjeblik, du kører den første gang: dens splash skærm giver dig mulighed for at tænde den indbyggede ad blocker, bruge den indbyggede VPN, tænde sin Crypto Wallet for cryptocurrency, aktivere in-browser beskeder fra sidebjælken og flytte mellem lys eller mørk tilstand.

Det er en god introduktion til en rigtig god browser, selvom hvis du er en gamer, bør du i stedet tjekke Opera GX: det er designet specielt til gamere og har Twitch integration og Razer Chroma support.

Opera er endnu en Chromebaseret browser, så ydeevnen er hurtig, og du kan bruge tilføjelsesprogrammer fra Chrome biblioteket. Det har også nogle interessante ideer selv, f.eks. Flow, der er designet til folk, der ofte får øje på ting, de gerne vil vende tilbage til senere: Hvis du konstant sender en e -mail eller sender interessante links til dig selv, giver Flow dig mulighed for at gøre det mere elegant ved at gøre det let at dele indhold fra Opera på din telefon til Opera på din computer.

Med sin seneste R5 opdatering, der bringer et raffineret design og mere integrerede apps som WhatsApp og Facebook Messenger, ønsker virksomheden at sikre, at det er alt-i-en-browseren til så mange brugere som muligt.

De har også for nylig bragt browseren til Google Chromebooks og åbnet muligheder for ejere og potentielle studerende, når de ønsker at købe en bærbar computer til deres studier. De ser også på Windows 11, og hvordan den nye butik kan hjælpe dem i den nærmeste fremtid.

Opera er fyldt med nyttige funktioner, men en af vores foretrukne findes ikke længere i desktopbrowseren: Opera Turbo, der komprimerer internetdata som f.eks. Billeder, så ting indlæses hurtigere på dårlige forbindelser, er nu kun tilgængelig for mobile browsere. Du får dog en praktisk batterisparetilstand, så når dine downloads er langsomme, behøver du i det mindste ikke at bekymre dig om, at batteriet dør.

Det er forbedret med spring og grænser i de seneste år, og med fokus på at servere mange brugere, fra spillere til studerende, er det en browser at se efter i 2021.

Læs hele anmeldelsen: Opera

(Image credit: Google)

4. Google Chrome Det er verdens foretrukne browser, men den spiser hukommelse Specifikationer Operating system: Windows, macOS, Linux, Android, iOS DAGENS BEDSTE TILBUD View at Google Grunde til at købe + Hurtig ydelse + Meget udvidelig + På tværs af platforme Grunde til at lade være - Kan være ressource-sulten

Hvis efterligning er den mest oprigtige form for smiger, må Microsofts vedtagelse af Chromium motoren til sin egen Edge browser få Google til at have det ret godt med sig selv.

Men der er nogle områder, hvor Microsofts kandidat faktisk slår det store G, mest markant i ressourceforbrug: Chrome er berygtet for sit store ressourcebehov, og kan hakke med lavdreven hardware med begrænset RAM.

Den nye Tab Freezing funktion er designet til at løse det ved automatisk at 'fryse' baggrundsfaner, så de ikke bruger ressourcer unødigt, men Chrome er stadig temmelig hardware-sulten.

Chrome 91 er på ingen måde en dårlig browser. Tværtimod: det er en genial browser med et fantastisk bibliotek med tilføjelsesprogrammer, cross-platform support og synkronisering, fremragende autofyldningsfunktioner og nogle gode værktøjer til webudviklere. Den kan advare dig, hvis din e-mail er blevet kompromitteret, den har sikker DNS lookup efter kompatible udbydere (Googles egen offentlige DNS er en af dem), og den blokerer masser af farligt blandet indhold, såsom scripts og billeder på ellers sikre forbindelser. Det muliggør også WebXR API til AR og VR. Og glem ikke Chrome dark mode, som gør det lettere for øjnene at browse om natten.

Disse er alle gode, men vi synes, at Firefox vinder med beskyttelse af fortrolige oplysninger, Edge er pænere at bruge tid på, og andre nichebrowsere kommer ikke med den vedvarende frygt for, at Google bare er lidt for involveret i hele vores liv.

Læs hele anmeldelsen: Google Chrome

(Image credit: Vivaldi Technologies)

5. Vivaldi Byg din egen browser med unik docking og fanestapling Specifikationer Operativ system: Windows, macOS, Linux, Android (beta) DAGENS BEDSTE TILBUD View at Vivaldi Grunde til at købe + Utroligt tilpasselig + Kreative grænsefladefunktioner + Understøtter Chrome udvidelser Grunde til at lade være - Ikke god til personer der udsætter ting

Vivaldi er tankebarnet af tidligere Opera udviklere, og ligesom Opera gør den ting anderledes end browserne med store navne. I dette tilfælde meget forskelligt. Vivaldi handler om tilpasning, og du kan finjustere stort set alt fra navigationens måde til hvordan brugergrænsefladen ser ud.

Chrom er igen under overfladen her (hvilket betyder, at du kan bruge de fleste Chrome tilføjelser), men hvad der er på toppen er meget anderledes end andre Chrom-baserede browsere. Du kan fastgøre websteder til sidebjælken, holde værktøjslinjer til, hvor det passer dig og justere siders skrifttyper og farveskemaer; have et notepanel samt de sædvanlige historik og bogmærke - bits; tilpasse den måde, søgen fungerer på, og giv søgemaskiner kaldenavne; ændre hvordan faner fungerer og bliver grupperet og meget, meget mere.

Du kan endda se din historik i grafisk form for at se, hvor meget af din tid du har brugt på bestemte websteder. Vi kan især godt lide fanebunkerne, som er en velsignelse for alle, der har en tendens til at ende med at forsøge at holde styr på hundredevis af åbne faner.

Hvis du er den slags person, der kan lide at rode med grænseflader i stedet for at komme i gang med ting, er det et potentielt produktivitetsmareridt - men det er fantastisk for strømbrugere, der ved præcis, hvad de vil have, og hvordan de vil have det til at fungere.

Læs hele anmeldelsen: Vivaldi