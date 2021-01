Bedste lagerplads i skyen i 2021:

Tjenester til lagring i skyen er i stigende grad kommet til at erstatte virksomheders egen lokale opbevaring. I stedet for at gemme filer og mapper på din egen server distribueres den i stedet på andres infrastruktur (datacentre, servere, forbindelse og mere).

Siden Amazon gjorde fænomenet cloud storage populært med sin S3 (Simple Storage Service)-tjeneste for 13 år siden, viser data fra Google, at interessen for udtrykket "cloud storage" (eller lagring i skyen) er steget med 40 gange i det sidste årti. Dette i en sådan grad, at det ikke engang kaldes online lager mere.

Der er rigtigt mange udbydere til lagring i skyen derude, men du skal være forsigtig omkring, hvilken tjeneste du vælger. Du skal vælge den, hvor du får maksimal lagerplads og maksimal båndbredde for pengene uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det er også vigtigt at kigge på pris og brugervenlighed.

Denne liste viser vores topudvalg, når det kommer til lagerplads i skyen: Nogle tilbyder en gratis version, hvor du kan teste og se, om tjenesten passer til dine behov og er dine penge værd. iDrive når lige lidt ind på en førsteplads på grund af en hurtig, gennemtænkt og brugervenlig service.

Hvad er cloud storage?

Hvis du skal forstå, hvad skyopbevaring er, skal du også forstå, hvad "clouden" egentlig betyder. Groft sagt er den en form for ressource - enten computerkraft eller lagring - som du kan få adgang til eksternt online enten gratis eller mod et gebyr.

På den måde behøver dine filer ikke at fylde al pladsen på din egen computer.

Der er masser af tjenester, der i princippet går ind under denne kategori, og i Danmark bruger vi ofte udtrykket cloud storage fra engelsk eller skylagering på dansk. Men der findes også andre udtryk som bl.a. backup, online storage, online-enheder, online backup, filhåndtering, fillagring og mere, der alle kan dække over det samme begreb.

Oftest kan du få direkte adgang til dette opbevaringssted gennem din browser eller en app (eller en mobilapp). Den faktiske placering af dine filer er normalt i et datacenter et eller andet sted, på en server, på en harddisk eller solid state-drev.

Har du travlt?

Hvis du ikke vil kigge alle anmeldelserne af cloud storage-tjenester igennem, så får du det korte resumé her. iDrive og pCloud er vores to yndlingstjenester, når det kommer til lagring i skyen. God fornøjelse!

1. IDrive er den bedste cloud storage-udbyder

IDrive er en ægte veteran inden for branchen med skylagring og leverer masser af lagerplads online til en utrolig lav pris. Du får 5 TB for 3,48 $ for det første år med et ubegrænset antal enheder og omfattende filversioneringssystem til rådighed.Se tilbud

2. pCloud giver det et livslangt abonnement

Dette selskab fra Schweiz er dyrere end konkurrencen, men engangsbetalingen betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om at betale for fornyelse af abonnementet. 350$ for 10 år er mindre end 3 $ om måneden.Se tilbud

Erhvers- eller virksomhedsbrugere bør nøje overveje, hvad deres behov er, da vilkårene og kvaliteten af ​​tjenesterne er væsentligt forskellige fra forbrugerversionerne af de samme tjenester.

Hvis der tilbydes prøveversioner af cloud storage-tjenesterne, kan det være en god idé at afprøve dem først, inden den endelige beslutning tages. Og husk altid at læse tjenestevilkårene nøje.

IDrive leverer skylagering til pc, Mac, iPhone, Android, servere og andre mobile enheder alt sammen til en konto til et lavt gebyr. (Image credit: idrive)

Bedste lagerplads i skyen i 2021:

1. IDrive Cloud lagringsløsning, der dækker netværksdrev Gratis lagringsplads: 5 GB | Total lagerplads: 5 TB | Antal enheder: Ubegrænset Save 95% iDrive Personal 5TB 3,48 US$ /År Besøg hjemmeside hos iDrive Hurtig Let at bruge God sikkerhed IDrive Express service hjælper ved problemer Ingen totrinsbekræftelse

IDrive tilbyder kontinuerlig synkronisering af dine filer, også dem på netværksdrev. Webbrugergrænsefladen understøtter deling af filer via e-mail, Facebook og Twitter. Forsigtige eller klikglade brugere vil være glade for at høre, at filer, der slettes fra din computer, ikke automatisk slettes fra serveren, så der er mindre fare for at fjerne noget vigtigt ved et uheld. Op til 30 tidligere versioner af alle filer, der er sikkerhedskopieret til din konto, bevares.

En anden ting, der er værd at bemærke, er, at IT-administratorer har adgang til IDrive Thin Client-applikation, som giver dem mulighed for at sikkerhedskopiere / gendanne, administrere indstillinger og mere for alle deres tilsluttede computere via et centralt dashboard. Til billeder har du en nydelig ansigtsgenkendelsesfunktion, der hjælper dig med automatisk at organisere dem samt synkronisere dem på tværs af alle dine forbundne enheder. IDrive tilbyder også IDrive Express, som sender dig et fysisk harddisk, hvis du mister alle dine data, hvilket giver det muligt hurtigt at gendanne alle dine sikkerhedskopierede filer. Det gælder den nyligt indførte backup-funktion til diskbillede.

Der findes en erhvervsversion, der tilbyder prioriteret support, enkelt login samt ubegrænset antal brugere og server backup. Derudover egner IDrive Cloud sig rigtig godt til cloud storage for virksomheder med tilpassede funktioner.

Eksklusiv IDrive 5 TB | $69.50 $3.48 for 1 år | 95% rabat

69,50 $ kan virke dyrt for et år med 5 TB, men nu kan du få hele 12 måneder til kun 3,48 $. Det er latterligt billigt. De 5 TB rækker langt og har masser af plads til utallige timers musik, tusindvis af billeder og hundredvis af computerspil.Se tilbud

pCloud er en europæisk baseret cloud storage-udbyder, der er en af de få til at sælge on-off-abonnementer.

pCloud er en af ​​de meget få cloud services, der tilbyder livslange abonnementer, så du aldrig vil komme til at mangle plads i skyen igen. Det beskriver sig selv som et "personligt sted i skyen, hvor du kan gemme alle dine filer og mapper. Det har en brugervenlig interface, der tydeligt viser, hvor alt er placeret."

pCloud leveres med 30-dages historik for papirkurven og ubegrænset ekstern uploadtrafik (du har kun brug for filens URL). Men som forventet er du begrænset på downloadlink-trafikken: 500 GB til Premium-pakken og 2 TB til Premium Plus-pakken hver måned.

Mens der er nogle båndbreddegrænser , ser der ikke ud til at være en grænse for størrelsen på filer, du kan uploade, så du kan nemt synkronisere store mediefiler. Tjenesten er tilgængelig for alle stationære og mobile platforme - og brugere kan også logge ind via hjemmesiden.

Siden august 2020 har pCloud givet sine brugere muligheden for at vælge, hvor de vil have deres data lagret - enten EU eller USA. Virksomheden selv er registreret i Schweiz, som har stærke love om privatlivets fred, og du kan også betale et ekstragebyr på 4,99 $ om måneden for pCloud Crypto for at låse (og låse op) individuelle filer med adgangskoder.

Der er også en familieindstilling, der giver dig mulighed for at dele din plads med op til fire andre familiemedlemmer og en overlegen mulighed - pCloud Business - der tilbyder 1 TB pr. brug med pCloud Crypto inkluderet.

pCloud 2TB livslang skyopbevaring - 350 $

Først kan det måske virke som om, at pCloud er i den dyre ende. En engangsbetaling er dog billigere i det lange løb, fordi du ikke behøver at bekymre dig om kæmpe fornyelsesgebyrer. Derudover kan du være rolig i den viden, dine data er sikret med stærk kryptering og omfattende sikkerhedsforanstaltninge.

Onedrive leverer en standard med Microsofts operativsystem Windows. Her får du 5 GB lagringsplads gratis. (Image credit: microsoft)

3. OneDrive Cloud lagerplads fra Microsoft Gratis lagringsplads: 5 GB | Total lagerplads: 6 TB | Antal enheder: 30 54,99 kr. Læs mere hos Microsoft DK Integreret i Windows Filgenoprettelse Filer kan redigeres, uden de downloades Kun 5 GB gratis Ingen avancerede funktioner

OneDrive er direkte integreret i Windows 10s File Explorer. Du behøver ikke at downloade en ekstra app – det virker bare fra starten, hvilket naturligvis er meget praktisk for dem, der har taget springet til Microsofts nyeste operativsystem.

Det er muligt at dele filer med andre mennesker, selvom de ikke er OneDrive-brugere (med tilladelser, som du selv kan srye), og muligheden for at redigere filer online uden at downloade dem. Det er utroligt praktisk.

Microsofts Fotos-app kan også bruge OneDrive til at synkronisere billeder på tværs af alle dine enheder. Fra slutningen af marts er Autodesk AutoCAD blevet integreret med OneDrive, hvilket er gode nyheder for alle, der bruger styresystemets tegneværktøjer. Derudover har du en funktion kaldet Personal Vault, som giver dig et ekstra lag af beskyttelse. Der er en app til Android- og iOS-enheder, og der er endda en i App Store til Mac-brugere (selvom den har modtaget blandede anmeldelser).

Hvis du har Microsoft 365 (tidligere kendt som Office 365) enten gennem dit arbejde, din uddannelsesinstitution eller dit private køb, får du automatisk 1 TB plads pr. bruger gratis med en mulighed for købe mere. Denne cloud storage kan godt lide at holde tingene enkle, og der er ikke mange avancerede funktioner at finde.

Pro-versionen har en mørk tilstand og tættere integration med Microsoft Teams. Bemærk, at Microsoft opgraderede filstørrelsen for upload på OneDrive fra 100 GB til 250 GB.

Pris: 5 GB gratis. 100 GB for 1,99 $ om måneden. 1 TB for $ 7 om måneden. Ubegrænset (som en del af Onedrive for Business) for $ 10 om måneden.

Microsoft 365 Family | $ 99,99 for 1 år

Du får en masse for pengene i denne pakke. 365 Family koster kun 99,99 dollars om året og giver dig alt 6 TB skylagring, som fordeles på 6 brugere. Du får Outlook, Word, Excel, Access, Publisher, OneNote og PowerPoint, 60 min/md. med Skype og mere.Se tilbud

Google Drive giver nem og sikker adgang til alt dit indhold. Gem, del og samarbejd om filer og mapper fra enhver mobil enhed, tablet eller computer. (Image credit: Google)

4. Google Drive Bedst for dem, der bruger G Suite Gratis lagringsplads: 15 GB | Total lagerplads: 2 TB | Antal enheder: Ubegrænset Stor mængde gratis opbevaring Integreret med Android-enheder Webinterface er ikke super

Google Drive er et naturligt valg for folk med Android-enheder, da det allerede er integreret, men brugere af andre platforme kan også sagtens få gavn af denne generøse gratis lagerplads.

Du kan også gemme ubegrænset HD-billeder på din mobiltelefon med appen Google Fotos, som gør brug af Googles egen pakke (nu kendt som G Workspace). Desuden kan enkeltpersoner, der opgraderer til betalte Google Drive-abonnementer, slutte sig til Google One (det kommer dog an på, hvilket land man bor i).

Rækken af ​​funktioner leveret af Google Drive via One - der binder sig ind i Googles Cloud-platform - er forvirrende og udvikler sig kontinuerligt. På tidspunktet for skrivningen udrulede Google-ingeniører muligheden for at anmode om godkendelse af Drive-varer og låse godkendte versioner.

2TB-niveauet - som tilbyder 10% tilbage i Google Store-kreditter - giver hovedkontoindehaveren mulighed for at invitere op til fem andre yderligere medlemmer og koster 99,99 $ om året.

Ulemper inkluderer det faktum, at webgrænsefladen ikke er specielt nem at bruge, selvom Windows- og Mac-brugere nemt kan downloade en app til desktop. Drive integrerer også Googles kraftfulde AI og søgeteknologi, sandsynligvis en af ​​de bedste i verden.

Pris: 15 GB gratis. 100 GB for 1,99 $ om måneden. 200 GB for 2,99 $ om måneden. 2 TB for 9,99 $ om måneden. 10 TB for 99,99 $ om måneden. 20 TB for 199,99 $ om måneden. 30 TB for 299,99 $ om måneden.

Google One (2 TB) | 99 $ for 1 år

Google byder på One via medlemskab, som er næsten livslang og ikke helt ulige Amazon Prime. Selvom du får ubegrænset lagerplads til dine billeder (vilkår og betingelser gælder), får du "kun" 2 TB til at lege med via Google Drev. Du kan dele det mellem op til 6 andre, og Google-eksperter er kun et telefonopkald væk, hvis du har brug for dem.Se tilbud

Hvordan fungerer cloud storage?

Tro det eller ej, men begrebet "cloud storage" eller "skylagring" har faktisk eksisteret i lang, lang tid. Amazon gjorde S3 (Simple Storage Service) populært i 2006, men evnen til at uploade og gemme filer eksternt på en tjenesteudbyders diskdrev går helt tilbage til Compuserve i 1983. Ja, så gammelt!

Næsten alle, der har en smartphone eller en e-mail-adresse, gør i dag brug af cloud storage på den ene eller anden måde, uden de måske tænker over det. Man kan måske endda argumentere for, at selv Facebook også er en gratis skylagring, da dets brugere kan uploade videoer og fotos kan gratis til deres servere.

Du bør også tjekke...

Der er mange postive ting ved Zoolz Cloud Backup, når det gælder både personligt og forretningsbrug. Du får en brugervenlig interface med fremragende webadministrationsmuligheder og muligheden for at kombinere skyopgaver med lokal ekstern lagring.

Dette britiskbaserede selskab gør brug af Amazons Glacier-infrastruktur til at levere en tiltalende balance mellem pris og ydeevne. Tjenesten er langt billigere end mange af konkurrenterne. Med 20P B data, der i mere end et årti har været opbevaret for tre millioner brugere, er Zoolz en af de gamle spillere på markedet.

Eksklusic Zoolz 5TB cloud lagerplads backup | $124.99 $49.95 for 1 år (60% rabat)

Zoolz har slået sig sammen med TechRadar for at levere en af de bedste cloud-lagringspakker nogensinde. Få 1 TB lagerplads på AWS for kun 19,95 $ pr. år. Dette tilbud er begrænset til én bruger og inkluderer filversionering og ubegrænsede eksterne drev. Det er en besparelse på mere end 53%. Har du brug for mere opbevaring? Vælg derefter 5 TB opbevaring i skyen til kun 49,95 $. I modsætning til konkurrenterne forbliver disse priser lave, selv efter tilbuddets udløb

Degoo En nybegynder inden for skyopbevaring, med masser af slagkraft Gratis lagringsplads: 100 GB | Maskimal filstørrelse: Ubegrænset Exclusive Degoo 10TB cloud storage backup 99,99 US$ /År Besøg hjemmeside hos Degoo Fås på mange mobile platforme Elegant og intuitiv grænseflade Gratis løsning med lagerplads på 100 GB Ustabile uploadhastigheder Kun webapp og ikke computer, der kan downloades Mangler rigtig gode backupfunktioner

Svenske Degoo er ikke et kendt navn, og det er derfor en overraskelse, at det har formået at bide sig fast i en niche på det ultrakonkurrenceprægede marked for skylagring.

Med kun to pakker har denne virksomhed været i stand til at tiltrække mere end 15 millioner brugere globalt siden starten tidligere i 2019 - omkring 20.000 mennesker tilmeldes dagligt Degoo. Det er et af de få skylagringsfirmaer i verden, der krypterer lagrede filer og spreder dem over fire forskellige kontinenter.

Fordelagtige funktioner ved Degoo er en 256-bit AES-kryptering end-to-end, som beskytter dine filer samt en tofaktorautentificering ved hjælp af din Google-konto. Her får du også nogle smarte funktioner, når du uploader og gemmer billeder.

Bemærk, at den gratis løsning er finansieret gennem reklamer, som du vises. Det anføres også, at dine dokumenter vil blive kasseret, hvis du ikke bruger dem inden for 90 dage.

Disse ulemper er relativt beskedne i betragtning af det store lagerplads, du får. Hvis du leder efter et alternativ til de store og veletablerede navne, er Degoo et fremragende valg, især når det kommer til kapacitet.

Eksklusiv Degoo 10TB cloud lagerplads backup | $239.76 $99.99 for 2 år (58% rabat)

TechRadar og Degoo har indgået samarbejdet om at tilbyde en eksklusiv pakke. Du kan få svimlende 10 TB lagerplads for kun $ 99,99 over en toårig periode. Det er en besparelse på 58% sammenlignet med standardprisen på $ 9.99 pr. måned og er en eksklusiv aftale med TechRadar. Det er en pris, der er langt lavere end konkurrenterne. Denne pris er også fastlåst pris og ændres ikke.

Mega Skyopbevaring med høj sikkerhed Gratis lagerplads: 50 GB | Maskimal filstørrelse: Ubegrænset VISIT WEBSITE Let brugerflade Virkelig godt tilbud Sync-klienten er open source Lidt support til virksomheder Begrænset antal apps og tilføjelser Mangler samarbejdsmuligheder

Mega er en velkendt udbyder af cloud storage-tjenester med en gratis version, der giver dig 50 GB lagerplads, og det er langt mere end du får hos andre. Det gælder dog kun i 3 dage, hvorefter du får 15 GB. Mega siger, at gratis abonnementet har de samme overførselshastigheder som de betalende abonnenter, så det er virkelig et plus.

Deres metode til cloud storage er ret gennemsigtig, da Mega har gjort synkroniseringsklientens source code tilgængelig, så professionelle inden for sikkerhed kan læse igennem den og sørge for, at softwaren ikke har sikkerhedsfejl.

Tjenesten tilbyder end-to-end-kryptering til dine filer med brugervenlige apps til Windows, Mac og Linux samt Android og iOS. Mobilapps inkluderer også videoopkald og messaging-funktioner, som også er krypteret.

Alt i alt har Mega en masse imponerende funktionalitet. Deres gratis abonnement er bestemt blandt de bedste, du kan finde - selvom virksomheden kunne være bedre til at formidle, at du ikke holder den gratis kvote på 50 GB for evigt.

Pris: 50 GB gratis. 400 GB for $ 6 om måneden. 2 TB for $ 12 om måneden. 8 TB for $ 23 om måneden. 16 TB for $ 35 om måneden.

iCloud Apples konkurrencedygtige opbevaring i skyen Gratis lagerplads: 5 GB | Maksimal filstørrelse: Ubegrænset https://www.icloud.com/ Rimelige priser Fuldt integreret med Apples platforme Kun 5 GB gratis Ingen avancerede funktioner

Når man siger cloud storage, må man også sige Apple iCloud. De er en stor spiller på markedet, som også tilbyder både backup og synkronisering. iCloud kan bruges til at sikkerhedskopiere fotos, videoer, kontakter, kalendere, dokumenter, noter samt bogmærker og alle slags data. Alt dette synkroniseres på tværs af iOS-enheder ud over at give dig adgang til dataene fra en Mac eller pc via en webbrowser.

Den gratis løsning til iCloud giver dig en lagerplads på 5 GB, men det er ikke særligt meget. Men den gode nyhed er, at alle billeder, der sikkerhedskopieres online ved hjælp af Photo Stream-funktionen, ikke er inkluderet i denne sammenhæng. Det kan give dig en langt større effektiv lagerplads, hvis fotografier udgør størstedelen af ​​det materiale, du gemmer i skyen. Du kan også kæmpe mere lagerplads.

Medier købt via iTunes eller hvad du købte i App Store eller Apple Books tæller heller ikke med, når du gemmer ting i skyen.

Pris: 5 GB gratis. 50 GB for $ 0,99 om måneden. 200 GB for $ 2,99. 2 TB for $ 9.99.

NextCloud En af de bedste gør-det-selv-løsninger VISIT WEBSITE Platform bygget på open source Stor grad af fleksibilitet Pakket med funktioner Softwaren kan være lidt klodset Det tager længere tid at implementere Backup er dit ansvar

NextCloud er ikke I sig selv en online cloud-tjeneste, men tilbyder gratis software til at downloade og installere en cloud-lagringstjeneste på din egen server. Det er meget hurtigere at bruge en server på dit hjemmenetværk til skylagring. Du kan også aktivere kryptering og sikre dig, at oplysningerne aldrig forlader dit hjemmenetværk, hvilket er langt sikrere.

Hvis du ikke har nogen server- eller IT-erfaring, kan du endda købe en prekonfigureret NextCloud Box (hvis du kan finde en), der leveres med en 1 TB harddisk og vil arbejde med et billigt Raspberry Pi-bundkort for at holde dine data synkroniseret. Desværre er NextCloud Box udsolgt, men du kan tjekke alternativer på deres hjemmeside

Nextcloud tilbyder nogle kraftfulde funktioner, såsom muligheden for at dele og samarbejde om dokumenter og synkronisere filer. Nextcloud kalder sig selv en "selvdrevet produktivitetsplatform", som ikke kun tilbyder samarbejdsmuligheder, men også en kommunikationsplatform med samme type chat som i Slack, med videoopkald og meget mere.

Pris: Gratis at installere og bruge. Du hoster selv, så lageromkostningerne varierer.

Dropbox Endnu et stort navn inden for online lagerplads Gratis lagerplads: 5 GB VISIT WEBSITE Mange understøttede platforme Mange smarte funktioner Kun lidt plads i starten

Dropbox er en dinosaur i verdenen af gratis lagerplads i skyen med en webbrugergrænseflade, der forbliver strømlinet og let at bruge. På trods af sin popularitet har Dropbox desværre en af de mindst generøse gratis pakker til nye brugere (kun 2 GB), men der er forskellige måder at øge denne plads på uden at skulle betale, herunder at invitere venner til at deltage (du får 500 MB pr. henvisning og kan skrabe op til 16 GB sammen), udfylde guiden Kom godt i gang (250MB) og bidrage til Dropbox-forummet (som giver 1 GB pr. Mighty Answer du kommer med).

DropBox kommer virkelig til sin ret, når du begynder at dykke ned i tjenestens ekstra funktioner. Der er et fantastisk samarbejdsværktøj kaldet Dropbox Paper, der fungerer som et gruppearbejdsområde, og - hvis du installerer desktop-appen - kan du sikkerhedskopiere fotos automatisk. Funktionen Filanmodninger giver dig også mulighed for at anmode en anden bruger om at uploade en fil til din Dropbox-konto. Derudover giver en funktion kaldet Dropbox Rewind dig mulighed for at gendanne mapper eller hele din konti til et bestemt tidspunkt.

Der er desktop-apps til Windows, Mac og Linux og mobile apps inklusive Android, iOS og endda Kindle. Dette giver Dropbox bred appel, ligesom med understøttelsen af tredjeparts apps og tjenester. Webversionen af Dropbox giver dig mulighed for at redigere filer uden at skulle downloade dem, og det eneste, der virkelig taler imod cloud-lagringstjenesten er, at de fleste alternativer giver mere plads til gratis brugere.

Image credit: MediaFire

MediaFire En meget erfaren skytjeneste Gratis lagerplads: 10 GB (op til 50 GB) | Maksimal filstørrelse: 4 GB VISIT WEBSITE Få op til 50GB gratis Imponerende interface og deling Reklamer Ingen desktop-app Ingen forhåndsvisning af filer Ingen synkronisering Ingen kryptering

MediaFire har eksisteret i over et årti, og disse års erfaring kan virkelig ses. Du får til at starte med 10 GB ledig plads, men du kan øge dette med 40 GB ekstra gennem aktiviteter som at henvise venner og følge MediaFires sociale mediekonti. Få mennesker er uenige i, at 50 GB gratis skyopbevaring er imponerende. Gratis konti indeholder annoncer, men dette er et lille offer.

Der er understøttelse af store filer op til 20 GB, og delingsindstillingerne er meget imponerende, og tillader endda deling med ikke-brugere.

Den webbaserede brugerflade er også fremragende, og MediaFire tilbyder mobile apps til praktisk upload og download på iOS og Android. Disse gør det nemt at få adgang til filer, du gemmer i skyen, og inkluderer praktiske funktioner såsom automatisk fotosynkronisering.