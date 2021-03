Videokonferencer har aldrig været så vigtig en del af arbejdsgangen som nu. Microsoft Teams ses som et af de bedste apps og bedste softwares til videomøder , og den bruges af 91 ud af Fortune 100-virksomhederne.

Den kan bruges i 181 lande og på 44 sprog, og så kan den integreres i Microsofts 365-abonnementer. Det gør den til et praktisk valg for nuværende brugere af softwarepakken. Men det er også et godt videokonferenceværktøj i sig selv, som du selv kan se her i denne Microsoft Teams-anmeldelse.

Microsoft Teams: Abonnementer og pris

Microsoft Teams er en mulighed for videokonference for din virksomhed til en god pris (Image credit: Microsoft)

Som hos de fleste platforme til videomøder har Microsoft Teams en gratis mulighed. Det er allerede en meget omfattende app til alle mindre virksomheder, der har brug for videomødesoftware: Du kan planlægge 60 minutters møder med op til 100 deltagere, inklusive gæster uden for din organisation, og du har adgang til ubegrænset chat. Den største ulempe er, at det ikke tillader brugere at optage videoopkaldene, og det betyder, at teammedlemmer, der ikke kan oprette forbindelse, skal stole på noter for at følge med.

Opgradering til et betalt Microsoft 365-abonnement låser op for det fulde sæt af Microsoft Teams-funktioner som bl.a. Exchange-kalenderintegration, 1 TB filopbevaring og avancerede administrationsfunktioner.

Det billigste abonnement koster kun 31,50 kr. om måneden pr. bruger, mens de mere omfattende abonnementer, Business Standard og Office 365 E3, koster det henholdsvis 78,70 kr./måned pr. bruger og 146,50 kr./måned/bruger med en årlig forpligtelse. Og så skal du lige være opmærksom på, at denne pris ikke inkluderer moms.

Værd at bemærke: Undervisere og lærere kan få adgang til en gratis mulighed for Office 365 A1, som omfatter Microsoft Teams, der kan bruges af studerende, lærere, fakultet og personale.

Microsoft Teams: Funktioner

Fra opkaldsoptagelse til en oversigt til samarbejde er Microsoft Teams med til at gøre samarbejde lettere under videoopkald (Image credit: Microsoft)

Microsoft Teams giver dig mulighed for at planlægge et ubegrænset antal videomøder på forhånd. Brugere af gratis konti kan planlægge møder på 60 minutter med op til 100 deltagere. På grund af COVID-19-krisen har Microsoft Teams imidlertid besluttet at udvide deres kapacitet, så den matcher betalte konti. I en begrænset periode betyder det, at du kan planlægge møder, der varer op til 24 timer med op til 300 personer. For virksomheder, hvis videobehov overstiger 300 personers kapacitet, giver Office 365 E3-abonnementet mulighed for møder på op til 10.000 mennesker.

For at muliggøre asynkron deltagelse kan brugere på betalte abonnementer optage møder. Det betyder, at dine teammedlemmer let kan følge med senere, hvis de ikke kunne deltage live.

Microsoft Teams' gratis abonnement har op til 10 GB delt lagring i skyen og 2 GB personlig lagring i skyen. Den fuldt udstyrede, betalte version af Teams omfatter yderligere lagerplads, som starter ved 1 TB fillagring pr. bruger.

For at lette interaktioner under videoopkald inkluderer Microsoft Teams en række funktioner, der giver deltagere mulighed for at reagere og interagere med respekt. Live billedtekster, ubegrænset chat og knappen "række hånden op" giver alle deltagere mulighed for let at give deres mening til kende eller bede om at få ordet.

Microsoft Teams giver dig mulighed for at interagere med op til 500.000 brugere, hvad enten det er inden for eller uden for din organisation. Under videoopkald vil du være i stand til at dele filer med mødedeltagere og dele din skærm for at præsentere dit skrivebord, vise en app eller illustrere et pitch.

Funktionen med tavlen (whiteboard) giver dig også mulighed for at tegne, sketche og skrive på et delt digitalt lærred under møder som en hjælp til brainstorming, og I føler nærmest, at I er i samme rum.

Afhængigt af din personlige præference eller den type videoopkald, du deltager i, kan du måske justere, hvad andre deltagere ser i din baggrund. Microsoft Teams giver dig mulighed for at tilpasse din virtuelle indstilling til din smag, uanset om du foretrækker at sløre din baggrund eller pynte den med et specifikt billede, enten fra egne billeder eller blandt deres udvalgte baggrunde.

Temas har endda en meget speciel funktion: tilstanden Sammen. Ved at give deltagerne en delt digital baggrund vil alle mennesker, der er til stede under opkaldet, føle, at de er på samme sted.

Microsoft Teams: Interface og brug

Microsoft Teams' interface er brugervenlig og let at finde rundt i (Image credit: Microsoft Teams)

Du behøver ikke at have en Microsoft Teams-konto, hvis du bare skal deltage i et møde. Teams-opkald er tilgængelige når som helst fra alle enheder. Hvis du ikke har en konto, kan du deltage i et møde som gæst.

For at få adgang til de fulde funktioner i Microsoft Teams, hvis du ikke er Microsoft 365-bruger, skal du downloade appen og oprette en Microsoft-konto. Installation af appen kræver en 2-core processor, op til 3 GB ledig plads, og hvis du bruger Mac, skal du have installeret macOS Mojave 10.14.6 eller nyere. Hvis din computer er udstyret med Microsoft 365, bliver Teams straks inkluderet.

Når du først åbner appen, modtager du en detaljeret rundvisning af dens funktioner. Disse forklaringer kan også findes direkte på Microsofts hjemmeside. Appens design indeholder mange farverige illustrationer, som gør det mere brugervenligt og personligt.

Videoopkald planlægges let og startes via sidens navigationslinje. Herfra kan du også oprette forskellige teams eller grupper ved at søge efter dine teammedlemmers navne i appbiblioteket eller din egen importerede kontaktliste.

Microsoft Teams: Support

Microsoft Teams offers an array of help and support resources to guide you through daily usage (Image credit: Microsoft Teams)

Microsofts hjemmesider har masser af indhold, der hjælper dig med at komme i gang med Microsoft Teams: videotutorials, en gratis træningsvejledning til at mestre platformens mange funktioner samt tip og tricks til at få mest muligt ud af din app og dens funktioner til videomøder.

Hvis du kun har gratis versionen af Teams, kan du kun få support fra selvhjælpspanelet, som har ressourcer, der hjælper dig med at løse tekniske problemer selv, og Microsoft Teams Answers-forummet, hvor du kan række ud til Teams-brugernes fællesskab for at få hjælp.

Som betalende Microsoft 365-bruger af Teams får du både telefon- og websupport døgnet rundt og en 99,9% økonomisk støttet oppetidsgaranti. Virksomhedskunder modtager også support til FastTrack-implementering.

Microsoft Teams: Sikkerhed

Microsoft Teams sikrer, at dine data er sikre gennem hvile og i transitkryptering (Image credit: Microsoft Teams)

Microsoft Teams - uanset versionen - lover, at de vil holde dine oplysninger sikre. Alle abonnementer, gratis eller betalt, kommer med datakryptering, både under og efter brug.

Sikkerhedsfunktionerne forstærkes i de betalte abonnementer pga. multifaktorgodkendelse, enkelt login på alle Microsoft 365-apps og -tjenester og muligheden for at få adgang til avanceret revision og rapportering af dine datas sikkerhed.

Konkurrencen

Microsoft Teams er en fantastisk platform til videomøder for intern kommunikation (Image credit: Sedera Ranaivoarinosy)

På grund af dens tilgængelig og gode integration med resten af ​​Office-pakken har Microsoft Teams en fordel i forhold til mange af sine konkurrenter i industrien for videomøder. Slack, hvis samarbejdsfunktioner gør det til en af ​​Teams største konkurrenter, kan ikke rigtigt leve op til Teams' kvalitet i forhold til videoopkald. Dens værktøj er ekstremt begrænset: Den tillader kun møder på 15 personer og er begrænset til intern brug.

Google Meet kan tildels matche Teams' ellers omfattende integrationskapacitet på grund af dens inkludering i Google Workspace-abonnementer, men i modsætning til dette Microsoft-produkter kan dens møder kun have 250 personer.

Men hvis du gerne vil være vært for events og møder, der henvender sig til et eksternt publikum, kan Zoom stadig prale af de mest praktiske funktioner til videokonferencer. I modsætning til Teams giver den gratis version brugerne mulighed for at optage deres opkald, selvom gruppeopkald er begrænset til 40 minutter og 100 deltagere.

Brugere med betaltingskonti kan planlægge møder, der varer 30 timer med 500 personer, med mulighed for at købe et tilføjelsesprogram til store møder, hvor man kan være vært for 1.000 mennesker. Events kan livestreames på sociale medier som Facebook eller YouTube Live. Zoom giver også muligheden for at integrere live oversættelser i opkald.

Endelig dom

Microsoft Teams er bedst egnet til store virksomheder spredt over flere lande (Image credit: Microsoft Teams)

Der er en grund til, at Teams har mere end 100 millioner brugere i hele verden: Det er et utroligt effektivt og brugervenligt værktøj til videomøder og -konferencer, der giver mulighed for bredt samarbejde på tværs af apps, teams og endda organisationer.

Selvom det måske ikke er det mest effektive værktøj til videoopkald, når der skal interageres med et eksternt publikum, fungerer det især godt for store virksomheder og mellemstore virksomheder, hvis medarbejdere har gang i mange projektgrupper og let skal kunne række ud til interne kolleger i forskellige regioner.