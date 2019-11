De bedste printere i 2019: blæk, farve, mono og laserprintere

We help you choose the best printer to buy, both inkjet and laser

Vores liste med de bedste printere til brug i hjemmet og på kontoret er blevet forbedret og opdateret, så den giver dig de bedste råd til køb af den printer, der passer lige til dine behov.

Der findes i dag så mange gode multifunktionsprintere til særdeles rimelige priser, at du kan vælge og vrage, når du skal finde en ny printer. I nogle tilfælde kan du tilmed få kontant rabat, så det er værd at holde øje med den slags tilbud. For at gøre det lettere for dig skærer vores liste lige ind til benet, så det bliver så enkelt som muligt at købe en ny printer.

Vi har også opdelt denne liste i bedste blækprintere og bedste laserprintere, og vi inkluderer standardprintere såvel som multifunktionsprintere. Uanset hvilken printer du er ude efter, har vi en til dig, og vores prissammenligning sikrer, at du får den bedste pris på den printer, du vælger.

Black Friday 2019 er lige rundt om hjørnet – er du klar?

Vi holder på TechRadar løbende øje med de bedste tilbud og forsøger at give dig det bedst mulige overblik. Der kan være mange penge at spare! Det hele går officielt løs d. 29. november kl. 00.00, men følg også med i dagene før, da mange butikker tyvstarter! Vi har samlet det hele i én let overskuelig Black Friday-artikel, så du kun behøver kigge ind ét sted, for at blive bedst rustet til årets største shoppedag.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Bedste blækprintere

1. HP Deskjet 3630

Lille, overkommelig pris og smart designet

Print hastighed: varierer afhængig af dokumenttype | Papir størrelse: A4, A5, A6, B5, til kant A4, til kant A5, til kant B5 | Papir kapacitet: 60 ark | Dimensioner: ??? | Vægt: 4.2kg

Kompakt

Billig

Kan være dyr i blæk

Skrabet papirhåndtering

Deskjet 3630 er en god printer til prisen; den er rimelig hurtig og kan sluttes til mobile enheder, uden at det koster en formue. Vær blot opmærksom på, at blækpatroner kan være dyre, hvis man køber dem i butikker. Den har ikke helt den materialekvalitet som HP's dyrere Envy modeller, men hvis du er på udkig efter en i sit udgangspunkt billig model, der tager sig godt ud på hylden, så er Deskjet 3630 en rigtig godt valg.

Læs hele anmeldelsen: HP Deskjet 3630

2. Epson WorkForce Pro WF

God økonomi ved stort udskiftvolumen

Print hastighed: ISO 20 ppm i sort eller farve | Print opløsning: 4,800 x 1,200 | Papir størrelse: A4, A5, A6, B5, C4 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, LT, HLT, LGL, Bruger defineret | Papir kapacitet: 330 ark | Dimensioner: 461 x 422 x 342 mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 14.35 kg

God udskrifthastighed

Cloud-tilsluttet

Støjende

Kedeligt design

WorkForce Pro WF-4630 er en solid printer til små virksomheder og arbejdsgrupper på grund af dens hastighed, gode print og dens mulighed for remote printing og scanning. Med anvendelsen af de større XL printer patroner giverWF-4630 desuden printudgifter, der er konkurrencedygtige med laserprintere.

Læs hele anmeldelsen: Epson WorkForce Pro WF-4630

3. HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One

Billig alt-i-en-printer til den lille virksomhed

Print hastighed: ISO 18ppm ppm sort, 10 ppm farve | Print opløsning: 4,800 x 1,200 | Papir størrelse: A4, A5, A6, B5(JIS), 13 x 18cm, 10 x 15cm, Kuvert C5, Kuvert C6, Kuvert DL | Papir kapacitet: 225 ark | Dimensioner: 461.85 x 387.65 x 224mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 8g

Robust blækprinter

Øjeblikkelig blækservice

Enkelt papir-slidske

Enkeltsidescanning

En meget hurtigt farve-alt-i-en-printer med uanede muligheder – print, kopier, scan samt print fra mobil. Officejet Pro 6830 er meget overkommelig, især hvis du vælger et tilhørende blækabonnement.

Læs hele anmeldelsen: HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One

4. Canon Pixma TS8050

Multifunktionsprinter i høj kvalitet

Print hastighed: 15 ppm sort, 10 ppm farve | Print opløsning: 9,600 x 2,400 | Papir størrelse: A4, A5, B5, DL (kuvert) | Papir kapacitet: 100 ark | Dimensioner: 372 x 324 x 139mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 6.5kg

Kompakt

Høj printkvalitet

Dyr

Dyr i drift

Rigtig god til professionel rejsebrug eller til den, der indimellem har brug for en lille printer til at printe fotos eller til at scanne. Den er lidt dyr i anskaffelse - og i drift - men fleksibiliteten og printkvaliteten er fremragende.

5. Epson EcoTank ET-4550

En printer, hvor der følger blæk til to års forbrug med i købet

Print hastighed: 33ppm | Papir størrelse: A4, A5, A6, B5, kuverter (C4, C6, DL, No. 10), 9 x 13cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 13 x 20cm, 20 x 25cm, 10 x 14.8cm | Papir kapacitet: 150 ark | Dimensioner: 515 x 360 x 241mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 7.4kg

Økonomisk EcoTank blæk system

Tre års garanti

Ikke den hurtigste printer

Lille papirbakke

Det er ret overraskende, at en enkelt producent, Epson, alene besluttede at udfordre denne tingenes tilstand ved at give brugerne mulighed for at genopfylde deres printer med blækflasker. Og endnu mere overraskende er det, at Epson inkluderer to års blæk i pakken; slut med de dyre patroner og i stedet har du blæk nok til at printe 11.000 sider i sort eller farve (det svarer til 700 ml blæk). Åh ja, og så er der oven i købet en tre års garanti, som gør denne printer til et super valg for den, der gerne vil have styr på de samlede udgifter. ET-4550 mangler dog nogle af de funktioner, der findes på billigere konkurrenter - den er relativ langsom (selv om den har en højere printopløsning) og papirindføringsbakken er ret lille.

Bedste laser printere

1. Samsung M2885FW 4-in-1 Multifunction Xpress

Fremragende billedkvalitet, connectivity og fleksibilitet til en lav pris

Print hastighed: 28ppm | Print opløsning: Effective 4,800 x 600 | Papir størrelser: A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5 | Papir kapacitet: 250 ark | Dimensioner: 401 x 362 x 367mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 11.3kg

Superb printkvalitet

God connectivity

Multi-purpose bakken tager kun et ark

Kontrolpanelet besværligt

Denne fristende billige printer giver 28ppm i op til 4,800 x 600 dpi (effektiv snarere end optisk opløsning). Med kabel (Ethernet/USB) og trådløs (Wi-Fi/NFC) tilslutning, dobbeltsidet udskrivning, god eco settings og understøttelse af flere forskellige medier er Samsung en glimrende all-rounder, selv om multi-purpose bakken kun kan tage et ark ad gangen. Hovedbakken har en mere brugbar kapacitet på 250 ark.

2. Samsung Xpress M2070W

En billig multifunktionsprinter med et snart eco system

Print hastighed: 20ppm | Print opløsning: Effektivt 1,200 x 1,200 | Papir størrelser: A4, A5, brev, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Envelope (Monarch, Com10, DL, C5), Custom | Papir kapacitet: 150 ark | Dimensioner: 406 x 359.6 x 253mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 7.4kg

Smart Eco mode

Rimeligt hurtig

Dobbeltsidet print er manuel

Ikke mulighed for high yield patroner

M2070W giver masser af smæk for firmaskillingerne – der er NFC udskrivning fra kompatible smartphones, online dokumentdeling og et smart Eco system, der supplerer den normale toner saving mode med en funktion, der fjerner billeder fra et dokument ved at erstatte bitmaps med skitser.

Læg dertil en angivet hastighed på 20ppm, en smart scan to mobile funktion og en effektiv opløsning på op til 1200dpi og du har en multifunktionsprinter, der bestemt er værd at overveje.

3. Brother DCP-9020CDW

En glimrende all-rounder til mono- og farveprint

Print hastighed: 18ppm | Print opløsning: 600 x 600, effektivt 600 x 2,400 | Papir størrelse: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | Papir kapacitet: 250 ark | Dimensioner: 410 x 483 x 410mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 23.2kg

Integreret Cloud service

Automatisk dobbeltsidet print

Farvepatroner kan være dyre

Scanneren hører ikke til de bedste

Denne DCP-9020CDW er en "baby Brother" – det er en begynder all-in-one målrettet til små kontorer, og med den angivne hastighed på 18ppm og en opløsning på op til 2,400 dpi (effektivt) har den gode specifikationer til prisen. Den kan uploade til cloud services så som Dropbox and OneNote, den er trådløs med WPS authentication og trådløs direkte udskrivning, og den er konkurrencedygtig på driftsudgifterne. Den byder også på automatisk dobbeltsiden print og dens farveskærm gør det nemt at installere og betjene. Denne printer er en solid all-rounder for PC'ere og tilsvarende mobile enheder.

4. Dell C1760NW

En fiks og enkel farve laserprinter

Print hastighed: 15ppm | Papir størrelse: A4, A5, A6, ANSI A (breve), Legal, Executive, Folio, kuverter(Com-10, C5, Monarch) | Papir kapacitet: 150 ark | Dimensioner: 394 x 300 x 225mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 10.6kg

Overraskende kompakt

En god arbejdshest til hverdagsbrug

Har ikke USB host connectivity

Ikke den største papirkapacitet

Dette er en farve laserprinter, ligetil og enkel. Den fylder overraskende lidt på skrivebordet takket være et overraskende kompakt design. Den er udstyret med en indføringsbakke til 150 ark og en udskriftbakke til 100 ark med en integreret drum/fuser unit og manuel dobbeltsidet print. Betjeningen er passende med et two-line LCD display og en række knapper til den basale navigation i menuen. C1760NW rummer også Ethernet connector, 802.11n, Wi-Fi og en USB 2.0 port; selv om der ikke er nogen USB host connectivity. Denne printer er målrettet kontorer og mindre arbejdsgrupper og har en hastighed på 15ppm for både sort og farve. Dette er en god arbejdshest til hverdagsbrug, hvor farve ikke spiller den store rolle.

5. Brother HL-3140CW

Et godt køb, hvis du ikke har brug for Ethernet eller dobbeltsidet print

Print hastighed: ISO 18ppm | Print opløsning: 600 x 600, effektivt 600 x 2,400 | Papir størrelse: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | Papir kapacitet: 250 ark | Dimensioner: 410 x 465 x 240mm (bredde x dybde x højde) | Vægt: 17.4kg

God mono og farve printing

Billig i anskaffelse og rimelig billig i drift

Ikke dobbeltsidet print

Ikke Ethernet

I skrivende stund (januar 2016), var denne Brother Amazon's bedstsælgende laserprinter, og med god grund, for her får du en superb trådløs farvelaser for en meget beskeden pris. Dog får man ikke driftsudgifter helt i bund – det er en printer, som man kan bruge til indimellem at live lidt op på siderne med et glimt af farver, men ikke til at printe fotos i større omfang.

Den har ikke automatisk dobbeltsidet print eller en Ethernet port, men HL-3140CW leverer fremragende printkvalitet, rimelige monodriftsudgifter og gode trådløse funktioner til en meget lav pris.