Vi tester: Electrolux Ultimate 800 Bagged Cleaner - stille støvsuger med masser af sugekraft

Vi gik og troede, at den poseløse støvsuger eller robotstøvsugeren var kongen. Men ifølge Electrolux foretrækker hele 76% af danskerne faktisk de traditionelle støvsugere med pose og ledning. Det skyldes, at danskerne kigger på suge- og ydeevne, når vi shopper støvsuger. Og er er der altså mere power og sugeevne at komme efter, når støvsugeren er sat til en stikkontakt.

Det er i hvert fald tanken bag den nye støvsuger Electrolux Ultimate 800 Bagged Cleaner. Den kommer både med ledning og med pose - præcis som vi danskere åbenbart vil have det. Og hvis sugekraft er vigtigt, forstår vi godt, at danskerne helst vil have støvsugere med poser. Vi er i hvert fald imponerede over sugekraften i Electrolux 800 Bagged Cleaner.

Nyt, effektivt mundstykke og Auto Mode-funktion sparer strøm

Ud over det nyudviklede AllFloor-mundstykke er Electrolux Ultimate 800 Bagged Cleaner støvsugeren udstyret med en Auto Mode-funktion, der automatisk tilpasser sugekraften til gulvoverfladen. Den valgte funktion vises på støvsugerens digitale display, som nemt kan betjenes fra håndtaget. Desuden er mundstykket udstyret med LED-lys, der oplyser gulvet under støvsugning, så man lettere kan se støvkorn og snavs.

Når både Auto Mode-funktionen og AllFloor-indstillingen på mundstykket er slået til, aktiveres støvsugerens digitale sensorer, som automatisk genkender gulvtypen og justerer sugekraften hertil. Det optimerer støvsugerens effektivitet, så forbrugeren sparer op mod 40% energi.

Pris og tilgængelighed

Ultimate 800 Bagged Cleaner støvsuger har en vejledende udsalgspris fra 2.795 kr. og er til salg på Electrolux’ hjemmeside og hos udvalgte forhandlere.

Ultimate 800 Bagged Cleaner (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Ultimate 800 Bagged Cleanerer fremstillet af op til 48% genbrugsplast og fås i fem forskellige farver: Denim Blue, Light Denim Blue, Walnut Beige, Urban Grey og Shell White.

Støvsugeren har et flot og enkelt design, og ser samtidig fint strømlinet ud. Da den er lavet af en del genbrugsplast, har den en overflade, hvor man kan se de forskellige farver af plast. Ikke noget, der virker overdrevet, og man skal tæt på for at kunne se det. Det er bestemt ikke noget, der ødelægger det stilmæssige indtryk, men minder os om, at vi her har en støvsuger, der er lidt mere miljøvenlig.

Støvsugeren har indbygget lys i mundstykket. Det fungerer sådan, at det automatisk tænder, når man bevæger støvsugeren. Det er ikke muligt at slå det fra - ud over at fjerne batterienerne fra mundstykket. Selv om det er rart med lys, virker det en smule fjollet, at man ikke kan tænde/slukke for funktionen. Det betyder, at man også bruger batteri, selv om man støvsuger i et veloplyst lokale midt på dagen.

Hjulene på støvsugeren er store, og det betyder, at den nemt og behageligt ruller hen over forhindringer som tæppekanter og dørtrin.

Electrolux Ultimate 800 Bagged Cleaner (Image credit: Peter Hoffmann)

Støvsugeren kommer med et AeroPro-håndtag med knapper til fjernbetjening. Her kan du tænde/slukke støvsugeren, og det er også muligt at skrue op og ned for sugestyrken. Du kan også klikke på "Auto"-knappen, og så sørger støvsugeren selv for automatisk at tilpasse sugestyrken til underlaget.

Der følger et 3-i-1 støvsugerhoved med til at montere på støvsuger-slangen. Det er godt til karme og møbler og til at nå helt ind bag radiatorer og lignende. Mundstykket kan monteres bag på støvsugeren, når det ikke er i brug, så det altid er lige ved hånden.

Støvsugerhovedet kan rotere 180°, og det gør det lettere at komme omkring i hjørner og ind mellem møbler.

Der er to indstillinger for sug på støvsugerhovedet. Et for gulvtæpper og et for alle typer underlag. Man skifter ved at trække en slider på støvsugerhovedet til højre/venstre. Det kræver lidt tilvænning at gøre, da det ikke er helt så nemt som at træde på en knap. Men på grund støvsugerhovedets evne til at tilpasse sig til underlagene, kører vi faktisk mest på indstillingen til alle typer underlag. Vi kan dog tydeligt mærke forskel, og når den er indstillet til "Gulvtæppe", er sugekraften større for at rengøre tæpperne i dybden.

Støvsugerhovedet kan klare de fleste overflader. (Image credit: Peter Hoffmann)

Ydelse

Noget af det vigtigste, når man har en kablet støvsuger, er selvfølgelig arbejdsområdet. Det afhænger i høj grad af, længden på ledningen. Der er ikke noget mere irriterende end hele tiden at skulle skifte imellem stikkontakter, når man støvsuger. Det slipper vi heldigvis for her: Electrolux 800 Bagged har en ledning på 12 meter, så vi kan faktisk nå rundt i hele lejligheden, når vi bruger en centralt placeret stikkontakt. Ifølge Electrolux kan støvsugeren dække et areal på op til 144 kvadratmeter, hvis stikkontakten er placeret optimalt. Det er virkelig rart med den lange rækkevidde, og det betyder, at man ikke hele tiden bliver afbrudt i støvsugningen.

Generelt er sugestyrken virkelig kraftig. Skruer man helt op, kan man nærmest mærke, hvordan støvsugeren prøver at hive underlaget med op. For det meste er det dog rigeligt at køre med den automatiske justering af sugestyrken. Ifølge Electrolux er støvsugeren velegnet til alle hårde gulve, herunder træ, parket, fliser, linoleum, beton og skifer samt gulvtæpper.

Diplayet viser de aktuelle indstillinger og advarer, når det er tid til at rense filter eller skifte posen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Den automatisk sugestyrke fungerer godt, og vi har brugt den meget af tiden. Der er dog en enkelt undtagelse, hvor den ikke virkede så godt. Det er, når vi støvsugere løbere, der ligger frit på gulvet. Selv om støvsugeren her justerer sugestyrken meget ned, "følger" løberen nemt med, når vi støvsuger. Det er en generel udfordring for mange støvsugere, og altså ikke noget, der trækker ned i anmeldelsen af Electrolux 800 Bagged. Men hvis du først og fremmest skal støvsuge fritliggende løbere, er den nok for kraftig til dén opgave.

Når vi ind imellem har haft brug for at skrue op for sugestyrken, fungerer det nemt via knapperne på håndtaget, og det er lige så nemt at bruge knapperne til at skifte tilbage til "Auto"-funktionen.

Støvsugeren har et indbygget lysdisplay. Det er kun synligt, når støvsugeren er tændt og viser informationer om indstillinger for sugestyrke, og viser, når der er behov for rengøring og vedligeholdelse af filtre og støvsugerpose.

Stille og praktisk

Støvsugeren kan selvfølgelig høres. Men med et støjniveau på 69 dB, er den faktisk forholdsvis stille. Det er i hvert fald muligt at høre musik via vores højttalere - også uden at skrue særligt højt op - imens vi støvsuger. Så er det også lidt hyggeligt at støvsuge.

Det er smart, at autofunktionen hjælper med at spare strøm, så man kan spare op til 46% strøm i forhold til andre støvsugere.

Selve støvsugerposen er nemt at skifte. Man åbner låget, og trækker posen op, inden man isætter den nye. Det fungerer nemt og hurtigt. Poseløse støvsugere kan ind imellem lave en sky af støv og skidt, når man åbner den over skraldespanden. Det sker slet ikke her, og der er ikke noget griseri, når vi udskifter poserne. Det er virkelig rart, og endnu en grund til, at støvsugere med poser er værd at overveje. Ulempen er selvfølgelig, at man ind imellem skal købe nye poser. Det er en udgift, som man ikke har med de poseløse støvsugere. Men kigger vi på sugekraft og komfort, så er udgiften til poser værd at tage med. Vi har i hvert fald ikke brugt den poseløse støvsuger, imens Electrolux 800 Bagged har været i huset.

Electrolux Ultimate 800 Bagged Cleaner (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Electrolux 800 Bagged Cleaner?

Vi var begejstrede for støvsugeren, der virkelig kommer i dybden på gulvene. Vi oplever rengøringen som effektiv, også når støvsugeren kører på "Auto"-indstillingen. Den klarer sig forrygende på de mere "hårde" tæpper og måtter. Dvs. gulvtæpper, der er flade og ikke alt for langhårede. Løse løbere kan ikke modstå sugekraften, så de bliver trukket med.

Ulempen ved støvsugeren er, at man ind imellem skal købe nye poser. Fordelen er, at det er nemt og hygiejnisk at skifte posen: Ud med den gamle, i med den ny og så kør. Her slipper du for det griseri, der ofte er med poseløse støvsugere, hvor du nærmest skal støvsuge omkring skraldespanden, hver gang du har tømt beholderen.

Prisen på 2.795 kroner er høj, og den vil måske være for høj for mange. Til gengæld får du en støvsuger, der har fantastisk sugekraft, og som i det lange løb sansynligvis vil spare dig nogle penge på elregningen. Samtidig er Electrolux Ultimate 800 Bagged Cleaner også forholdsvis stille, så det faktisk ikke er generende, at den kører. Så ja, hvis du har budgettet til det, vil du sandsynligvis blive glad for Ultimate 800 Bagged Cleaner fra Electrolux.