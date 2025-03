Ninja SLUSHi kan være den ultimative opgradering til dit køkken

SharkNinja har lanceret Ninja SLUSHi Frozen Drink Maker, en maskine designet til at lave frosne drikkevarer i hjemmet. Ifølge virksomheden skal maskinen kunne fremstille slushies, milkshakes og andre frosne drikke på 60 minutter eller mindre, uden behov for is.

Inspireret af professionelle maskiner

Ninja SLUSHi anvender RapidChill-teknologi, som skal sikre en jævn frysning af væsken og opretholde den rette temperatur, så drikken får en ensartet konsistens. Maskinen har fem forudindstillede programmer, og brugeren kan selv justere temperatur, tykkelse og smag. Den kan også holde drikken frossen i op til 12 timer, hvilket gør det muligt at lave større mængder.

Maskinen kan bruges til at lave alt fra klassiske slushies med sodavandssmag til frosne kaffedrikke, cocktails og frugtbaserede drikke. Det er meningen, at både børn og voksne kan eksperimentere med forskellige opskrifter - så voksne f.eks. kan bruge maskinen til frozen margaritas til sommerfesten. Børn og voksne kan let skabe deres frosne favoritdrik ved at eksperimentere med forskellige væsker og smagskombinationer. Mulighederne er uendelige - fra en frappé på kaffe eller en skøn frosé før middagen til festklare margaritaer og frosne limonader. Om sommeren kan favoritter med vandmelon, jordbær og basilikum friste, mens klassiske slushies med sodavandsmag fungerer til filmaftener hele året.

SharkNinjas udviklingsteam har udviklet maskinen, som er inspireret af professionelle slush ice-maskiner, der bruges på feriesteder, biografer og restauranter. Ifølge virksomheden er brugervenligheden i fokus – væsken hældes blot i beholderen, programmet vælges, og maskinen klarer resten. Rengøring kan ske via en automatisk skyllefunktion eller i opvaskemaskinen.

Ninja Slushi (Image credit: SharkNinja)

Pris og tilgængelighed

Ninja Slushi kan snart forudbestilles via NinjaKitchen.dk til en pris på 2.999 kroner.