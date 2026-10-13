Razer har præsenteret Basilisk V4 Pro, den nyeste model i virksomhedens populære serie af gamingmus. Men det er ikke den eneste nyhed. Virksomheden har også afsløret Razer Mouse Dock V2 Pro, en ny dockingstation til trådløs opladning.

Basilisk V4 Pro bevarer det ergonomiske design, som spillerne kender så godt, men introducerer flere vigtige opgraderinger. Blandt nyhederne er 14 tilpasselige knapper, det nye rullehjul Razer HyperScroll Tilt Wheel, den tredje generation af den optiske sensor Razer Focus Pro 50K og anden generation af den trådløse teknologi Razer HyperSpeed Wireless.

Basilisk V4 Pro har desuden Razer Chroma RGB-belysning med syv zoner og belysning langs hele undersiden. Musen kan tilsluttes op til fem enheder, hvilket gør det muligt at skifte mellem forskellige opsætninger med et enkelt tryk på en knap.

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Spillere har længe været nødt til at gå på kompromis: komfort eller tilpasningsmuligheder, ydeevne eller fordybelse. Basilisk-serien har længe været et populært valg blandt spillere, der vil have én ergonomisk mus til alle deres spil.

”Basilisk-serien har altid handlet om at give spillerne friheden til at spille præcis, som de vil,” siger Barrie Ooi, Head of PC Gaming hos Razer.

”Med Basilisk V4 Pro har vi løftet oplevelsen til det næste niveau gennem et forfinet design, der giver mere kontrol, vores hidtil mest avancerede rullehjul og omsluttende Chroma RGB-belysning. Dette er den ultimative version af, hvad en Basilisk kan være, udviklet til at levere præcision, kontrol og fordybelse i alle spil og opsætninger.”

Mere ydeevne

(Image credit: Razer)

Basilisk-serien har været værdsat af spillere gennem flere generationer, og Basilisk V4 Pro bevarer de egenskaber, der har gjort modellerne populære, samtidig med at den introducerer endnu flere funktioner.

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Den ikoniske form og den karakteristiske tommelfingerstøtte er bevaret, mens den velkendte multifunktionsknap er flyttet, så den er nemmere og mere naturlig at nå.

Designet har også fået plads til en tredje sideknap og en ny M1-knap på siden. På trods af de nye funktioner vejer Basilisk V4 Pro 12 gram mindre end sin forgænger.

Mere kontrol

(Image credit: Razer)

Den velkendte multifunktionsknap er tilbage, sammen med en tredje sideknap og en ny M1-knap. I alt byder musen på 14 konfigurerbare kontrolknapper.

Alle knapper kan konfigureres med Razer Hypershift til at aktivere sekundære funktioner. Samtidig gør makroer og smarte profiler i Razer Synapse det muligt at ændre indstillingerne automatisk, når du starter et spil, der er knyttet til en bestemt profil.

Det nye Razer HyperScroll Tilt Wheel af anden generation tilbyder endnu flere måder at navigere på.

Tactile-tilstanden giver den velkendte trinvise rulning med 24 trin, mens den nye Precision Tactile-tilstand tilbyder endnu mere præcis kontrol med 48 trin. Det kan for eksempel være nyttigt, når du skifter mellem genstande i hurtigmenuer eller forskellige evner i spil.

Free-Spin gør det muligt at rulle hurtigt og smidigt gennem lange dokumenter eller menuer, mens Smart-Reel automatisk skifter mellem Tactile og Free-Spin afhængigt af, hvor hurtigt du ruller. Funktionen kan tilpasses i Razer Synapse.

Funktionen Virtual Acceleration, som også findes i Razer Synapse, øger rullehastigheden dynamisk, når spilleren drejer hjulet hurtigere. Der er fem accelerationsniveauer, som kan tilpasses efter forskellige spillestile.

Præcision i topklasse

(Image credit: Razer)

Anden generation af Razer HyperSpeed Wireless tilbyder en reel pollingfrekvens på 8.000 Hz, både trådløst og med kabel.

Frame Sync synkroniserer sensorens aflæsninger med musens pollingcyklus, hvilket giver lavere latenstid og bedre batterieffektivitet. Præcisionen kommer fra den tredje generation af den optiske sensor Razer Focus Pro 50K, som tilbyder op til 50.000 DPI, 930 IPS og en acceleration på 90 G.

Funktionen Asymmetric Cut-Off gør det muligt at justere afstandene for, hvornår musen henholdsvis holder op med og begynder at registrere bevægelser, når den løftes fra og sættes tilbage på underlaget. Det gør det nemmere at finjustere sporing for mere præcise omplaceringer og konsistent sigtning.

Perfect 180 gør det muligt straks at udføre en 180-graders drejning i spil, hvilket kan give FPS-spillere, der bruger lav musfølsomhed, en konkurrencemæssig fordel.

Dynamic Sensitivity og Mouse Rotation gør det desuden muligt at tilpasse sigtet til ens egen spillestil. Alle funktioner kan konfigureres via Razer Synapse.

Fjerde generation af optiske muskontakter fra Razer har en angivet levetid på 100 millioner klik og kræver 12 procent mindre kraft for at blive aktiveret. Det skal sikre præcise og konsistente klik uden den forsinkelse, der kan opstå ved traditionel debounce-håndtering.

En mere engagerende spiloplevelse

(Image credit: Razer)

Razer Chroma RGB-belysningen med syv zoner og belysning langs hele undersiden er designet til at rette lyset nedad og sprede det ud til siderne. På den måde forbliver belysningen synlig, uanset hvordan du holder musen.

Hver af de syv zoner kan tilpasses med 16,8 millioner farver og reagere dynamisk i over 300 spil, der understøtter Chroma. Belysningen kan desuden synkroniseres med kompatible Razer-enheder og over 50 produkter fra samarbejdspartnere.

Musen er udviklet til lange spilsessioner og tilbyder op til 200 timers batteritid med HyperSpeed Wireless Gen-2 ved 1.000 Hz og op til 275 timer via Bluetooth 6.2.

Muligheden for at tilslutte op til fem enheder gør det nemt at skifte mellem f.eks. en gamingcomputer, en bærbar og en tablet med et enkelt tryk på en knap.

Musen kan forbindes via anden generation af HyperSpeed Wireless, via Bluetooth 6.2 til op til tre enheder og med kabel.

Betjening: 14 konfigurerbare knapper, herunder en ny M1-knap og en tredje sideknap. Derudover medfølger anden generation af Razer HyperScroll Tilt Wheel med tilstandene Tactile og Free-Spin samt automatisk skift mellem disse via Smart-Reel.

14 konfigurerbare knapper, herunder en ny M1-knap og en tredje sideknap. Derudover medfølger anden generation af Razer HyperScroll Tilt Wheel med tilstandene Tactile og Free-Spin samt automatisk skift mellem disse via Smart-Reel. Præcision: Tredje generation af den optiske sensor Razer Focus Pro 50K og en reel trådløs pollingfrekvens på 8.000 Hz. Musen har også fjerde generation af optiske kontakter fra Razer med en angivet levetid på 100 millioner klik.

Tredje generation af den optiske sensor Razer Focus Pro 50K og en reel trådløs pollingfrekvens på 8.000 Hz. Musen har også fjerde generation af optiske kontakter fra Razer med en angivet levetid på 100 millioner klik. Fordybelse: Razer Chroma RGB med syv belysningszoner langs undersiden, op til 200 timers batteritid og tilslutning til op til fem enheder.

Razer Mouse Dock V2 Pro – opladet, tilsluttet og klar

(Image credit: Razer)

Razer Mouse Dock V2 Pro lanceres sammen med Basilisk V4 Pro og kombinerer magnetisk trådløs opladning med højtydende forbindelse.

Det er nok at placere musen i dockingstationen for at starte opladningen, så den er klar, når den skal bruges. Samtidig kan den integrerede modtager med understøttelse af 8.000 Hz udnytte 2. generation af Razer HyperSpeed Wireless fuldt ud.

Teknologien Razer HyperSpeed Multi-Device Support gør det også muligt at tilslutte kompatible Razer-mus og -tastaturer via dockingstationen, hvilket hjælper med at holde skrivebordet mere organiseret.

Dockingstationen har desuden Razer Chroma RGB-belysning med otte zoner langs undersiden, en indikator, der viser opladningsstatus, og en skridsikker base, der holder den stabilt på skrivebordet.

Razer tilbyder også andre muligheder for trådløs opladning, for eksempel Razer HyperFlux V2, hvilket giver spillerne mulighed for at vælge den opladningsløsning, der bedst passer til deres behov og udstyr.

Razer Basilisk V4 HyperSpeed

(Image credit: Razer)

For spillere, der foretrækker et enklere alternativ, findes Razer Basilisk V4 HyperSpeed, som bevarer Basilisk-seriens ergonomiske design, men fokuserer på de vigtigste funktioner.

Modellen vejer kun 94 gram og er udstyret med den tredje generation af den optiske sensor Razer Focus X 33K, 12 tilpasselige knapper og op til 140 timers batteritid.