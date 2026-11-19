GTA 6 -spillere har opdaget spillets imponerende "Photo Studio"

Fototilstanden giver dig snesevis af redigeringsmuligheder

Nogle kalder den en "filmfotograf-simulator"

TechRadars GTA 6-anmeldelse kalder spillet "grafisk smukt og iøjnefaldende" – og nogle af de første spillere er så betagede af det visuelle, at de bruger mere tid i spillets fototilstand end på selve missionerne.

Du finder fototilstanden "Photo Studio" i GTA 6 ved at sætte spillet på pause og trykke på firkant-knappen på PS5 eller X-knappen på Xbox. Som fotograf er jeg målløs over de mange tekniske indstillinger og redigeringsmuligheder – og jeg er tydeligvis ikke den eneste.

Filmskaberen Patrick Tomasso har f.eks. kaldt GTA 6 en "filmfotograf-simulator" og har brugt de brugerdefinerede lys- og redigeringsværktøjer til at skabe de stemningsfulde neo-noir-billeder herunder.

GTA 6 is a cinematographer simulator. here’s some shots i took in photo mode. the custom lighting and editing tools are so much fun to play with. https://t.co/aPHpMEFH1YNovember 19, 2026

Den slags billeder kan du tage, fordi spillets fototilstand går langt videre end det grundlæggende som billedformat, styring af dybdeskarphed, eksponeringsjustering og filmkorn.

I afsnittet "Lighting" kan du tilføje lag (eller pladser), som du former lyset i scenen med. Du kan flytte lyskilderne rundt og justere deres størrelse, intensitet og strålevinkel. Det er en hel fotografisk verden i sig selv, og jeg ville ikke blive overrasket over at se en rigtig Grand Theft Auto 6-udstilling turnere verden rundt i 2027.

"Årets bedste kamera-app"

Grand Theft Auto VI – Photo Mode Settings A quick look at the Photo Mode options in GTA VI. #GTAVI #GTA6 #VirtualPhotography https://t.co/30J728e0rwNovember 18, 2026

Som nogle har påpeget på X, har Rockstar måske "ved et uheld lanceret årets bedste kamera-app". Men andre spillere mener, at der stadig er plads til forbedringer i en senere opdatering af "Photo Studio".

Som IGN har påpeget, kan man f.eks. endnu ikke ændre ansigtsudtrykkene på figurer som Jason og Lucia eller ændre deres positurer. Man kan sige, at "Photo Studio" dermed minder mere om rigtig fotografering, hvor en del af spændingen er at fange øjeblikke, der ikke kan gentages. Men det kunne også være en fin tilføjelse – og måske ikke så usandsynlig, når man allerede kan justere et køretøjs forlygter, blinklys og meget mere i efterbehandlingen.

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Indtil videre byder "Photo Studio" i GTA 6 dog på rigeligt med muligheder for virtuelle fotografer og kan meget vel ende blandt de bedste fototilstande i videospil på linje med Cyberpunk 2077 og Ghost of Tsushima.

Videoen ovenfor viser en god del af mulighederne, og der er også 17 forskellige filtre samt en vignetteringsindstilling, der diskret leder beskuerens blik hen mod motivet. Fordi GTA 6 netop er en simulation baseret på virkelighedens fysik, gælder alle de traditionelle fotoregler – så det er et godt tidspunkt at genopfriske færdigheder som god komposition.

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