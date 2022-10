Starfield: Lancering, gameplay, trailere og alt hvad vi ved indtil nu

Starfield, Bethesda Game Studios' første nye IP i 25 år, kommer næste år, og det ser ud til at blive et ambitiøst sci-fi eventyr. Det rumbaserede singleplayer RPG er et helt nyt projekt for Bethesda, studiet bag Fallout og The Elder Scrolls, og det vil sende spillere ud på et episk eventyr, som studieboss Todd Howard har sagt handler om "håb og menneskelighed" og vil føle sig "som" Skyrim i rummet".

Selvom det er sat til at udkomme i første halvdel af 2023, har vi kun nået at se lidt af Starfield-gameplayet indtil videre, og det er stadig uklart, hvornår vi får vores næste kig på det. Når det er sagt, begynder vi - takket være et voksende bibliotek af teasere, funktioner bag kulisserne og konceptkunst - at få en rigtig fornemmelse for spillets "NASA-Punk (Åbner i nyt vindue)" visuelle stil, og hvad Bethesda håber at opnå med det.

Bethesda og Xbox var til Gamescom 2022 (Åbner i nyt vindue), men de havde intet nyt at fortælle om Starfield. Deltagerne modtog kun en gentagelse af Xbox og Bethesda Games Showcase-præsentationen. Så vi venter stadig på yderligere nyheder.

I forventning om Starfields udgivelse har vi samlet alt, hvad vi ved om spillet indtil videre. I denne artikel finder du alle de seneste nyheder og rygter omkring Starfield, og vi vil opdatere artiklen, så snart der dukker noget nyt op.

Starfield: Udgivelsesdato og platforme

Starfield udkommer engang i første halvdel af 2023.

Starfield lanceres til Xbox Series X (Åbner i nyt vindue), Xbox Series S (Åbner i nyt vindue) og PC engang i første halvdel af 2023, efter at Bethesda annoncerede en forsinkelse af spillet. Kilder antyder, at det kan være "tidligt i 2023 (Åbner i nyt vindue)".

Ud over det har Kingscast-vært (Åbner i nyt vindue) KingFanMan teoretiseret, at det kunne være marts 2023. Ifølge ham har Bethesda kun været forsinket med tre spil tidligere, og "alle tre spil var oprindeligt planlagt til at blive udgivet i efteråret" ligesom Starfield, og at "alle tre spil udkom i marts det følgende år i stedet for."

Oprindeligt, under E3 2021, annoncerede Bethesda, at Starfield ville blive frigivet den 11. november 2022. I et interview med Washington Post (Åbner i nyt vindue) sagde Todd Howard, at studiet var "sikker på datoen", men Bethesda har sagt, at forsinkelsen skyldes, at man ønsker at sørge for, at spillerne "får den bedste, mest polerede" version af spillet.

Når Starfield udgives, vil det være en Xbox-eksklusiv titel, da traileren fra E3 2021 bekræftede dette, og dermed udelukker en PS5 (Åbner i nyt vindue)-udgivelse. Spillet bliver heller ikke udgivet til Xbox One, da Bethesda går videre fra Microsofts tidligere gen-konsol. Da Microsoft nu ejer udvikleren Bethesda, kan dette være et tegn på fremtiden for titler som The Elder Scrolls 6 og Fallout 5, der kommer.

Starfield: Gameplay

Et smugkig på karakterinformationsskærmen i Starfield. (Image credit: Bethesda)

Under 2022 Xbox og Bethesda Showcase fik vi vores første dybdegående kig på Starfields gameplay. Man vil komme til at spille en fuldt tilpasselig hovedperson, hvor man vil være i stand til at ændre hudfarve, hovedform, hår, hårfarve, øjne og kropsdetaljer, Bethesda giver os de sædvanlige muligheder her, sammen med "Background" og "Traits" .

Baggrunden byder på tre startfærdigheder hver. Hvis du for eksempel vælger "Dueling" får du 10 % ekstra skade i nærkamp, mens "Gastronomy" giver dig mulighed for at skabe unik mad og drikke sammen med yderligere opskrifter. Samtidig kan Traits forme din personlighed, så hvis du for eksempel vælger "Ekstrovert", vil du have mere udholdenhed, når du rejser med ledsagere og mindre, når du er alene. Ikke overraskende kan dette ikke kombineres med "Introvert"-trækket, som gør det modsatte.

Denne præsentation gav os også vores første rigtige kig på skibstilpasning, som vi ved er modulopbygget. Du kan samle hele sektioner, udskifte kernekomponenter som cockpits, motorer og mere, og det ser ud til, at der ikke er behov for at oprette disse dele individuelt. Det ser ud til, at vi vil købe disse fra individuelle leverandører forskellige steder.

Kort efter præsentationen bekræftede Bethesda mere på sin Twitter (Åbner i nyt vindue)-konto, hvor det blev afsløret, at Starfield bruger et førstepersonsperspektiv til dialoger, og at vores karakter heller ikke vil have en stemme, hvilket kunne vise sig at være en kærkommen nyhed. Som du måske ved, forsøgte Bethesda for første gang at give deres hovedperson en stemme i Fallout 4, noget der blev mødt med stor kritik.

I en tidligere Reddit AMA (Åbner i nyt vindue) sagde Todd Howard, at han var "virkelig begejstret for, hvad holdet har gjort med karakterskabelse," og forklarede, at det inkluderer "valg af baggrunde, færdigheder og mere."

Du vil være i stand til at spille Starfield i både førstepersons- og tredjepersonstilstand. (Image credit: Bethesda)

I løbet af denne præsentation måtte vi tage med til Kreets klippemåne som en del af en tidlig mission, og Kreet er en af ​​Starfields mange forskellige udforskelige steder. Bemærkelsesværdigt bekræftede denne demo også, at vi kan spille Starfield i førsteperson og tredjeperson under spillet, da begge kameravinkler blev vist under demoen.

Under denne præsentation fik vi også et kig på, hvordan det er at udforske den lokale natur, hvordan det er at samle ressourcer og frem for alt, hvordan det er at kæmpe. I demoen finder du en forladt forskningsfacilitet, der er blevet overtaget af en piratgruppe kendt som Crimson Fleet, og det er op til os at få dem ud.

Det er kun et kort kig, så vi nåede ikke at se en hel masse, men det afslørede nogle detaljer om pistolkampene. Dette segment tilbyder et udvalg af maskingeværer, pistoler og haglgeværer og afsluttes med et jetpack-assisteret hop over en kløft, mens hovedpersonen rydder ud blandt de sidste tilbageværende fjender.

Til sidst, i et separat Bethesda blogindlæg (Åbner i nyt vindue), fandt vi ud af lidt mere om at bygge forposter, som du kan gøre på opdagede planeter. Vi fandt ikke meget ud af dette, men vi ved, at du vil kunne forske med det materiale, du har indsamlet. Disse ressourcer kan derefter opgradere vores karakters udstyr og især våbenmodifikation.

Vi vil være i stand til at udforske mange forskellige planeter og miljøer. (Image credit: Bethesda)

Takket være et IGN-interview (Åbner i nyt vindue) med Todd Howard kort derefter, lærte vi hurtigt meget mere. Når vi taler om Starfields varighed, forklarer Howard, at det vil være 20 % større end Bethesdas tidligere spil, såsom The Elder Scrolls V: Skyrim og Fallout 4. Han vurderede, at det vil kræve 30-40 timer for hovedhistorien alene. Han var dog også klar over, at Starfield trods sin størrelse og store frihed stadig tilbyder en klar "gyldne vej" at følge, for dem, der kun er interesseret i hovedhistorien.

Howard bekræftede også, at der er 1.000 udforskbare planeter fordelt på 100 forskellige stjernesystemer. I dette interview forklarer han så, at man ikke problemfrit kan rejse fra rummet ned til en planet. "Folk har spurgt: 'Kan du flyve skibet helt ned til planeten?' Nej. Vi besluttede tidligt i projektet, at planeterne er en realitet, og når man så er i rummet, er det en helt anden virkelighed”.

I samme interview hørte vi også lidt mere om Starfield. Howard kaldte det et unikt bud på rumkamp og afslørede, at denne tilgang var delvist inspireret af FTL og MechWarrior:

"Dit skib har forskellige systemer. Der er lidt FTL der i forhold til at opdele kraften i tre forskellige våbensystemer, motorer og skjolde, og tyngdekraft er det, der giver dig mulighed for at hoppe og komme ud af visse situationer".

".

Starfield: Handling och miljø

Er du klar til at udforske rummet i Starfield? (Image credit: Bethesda Softworks)

Starfield lover et stort rumrejseeventyr på tværs af et stort univers, der foregår 300 år ude i fremtiden. Efter nogle indledende missioner bliver vores hovedperson inviteret til at slutte sig til Constellation, den sidste gruppe af rumfarere. Vi vil møde dem i United Colonies hovedstad, New Atlantis, med til opgave at søge efter artefakter på tværs af The Settled Systems.

I et interview med IGN i juni 2022 (Åbner i nyt vindue) afslørede Todd Howard, at New Atlantis bliver Bethesdas hidtil største by. Ikke overraskende er der rivaliserende fraktioner med separate mål, såsom Crimson Fleet, som vi ofte støder på. Tidligere videoer fra Bethesda har også bekræftet tilstedeværelsen af ​​voldelige Spacers, som er aggressive lejesoldater og religiøse fanatikere fra House Va'Ruun.

Spillet foregår over 1000 fuldt udforskbare planeter på tværs af 100 stjernesystemer og fire større byer. Inklusiv New Atlantis kender vi i øjeblikket til tre af dem. Efter en tidligere krig med United Colonies markerer Freestar Collective den anden store fraktion inden for The Settled Systems, og begge opretholder i øjeblikket en vaklende fred.

Freestar kontrollerer trestjernede systemer og bruger den befæstede Akila City som sin hovedstad, som holder ude "aliens, der er en krydsning mellem en ulv og en velociraptor." Så har vi Neon, en underholdningsby skabt af Xenofresh Corporation. Efter at have skabt et unikt psykoaktivt stof, Aurora, er det nu et populært turiststed.

Starfield: Trailere

Gameplay-trailer

Vi fik endelig vores første kig på Starfields gameplay under 2022 Xbox og Bethesda Showcase, som du kan tjekke ud i sin helhed nedenfor:

Musik- och lyddesign

Bethesda har udgivet en video, der dykker ned i Starfields musik og lyddesign. I videoen diskuterer spillets lydinstruktør, Mark Lampert, og komponist, Inon Zur, musikken og dens betydning for den overordnede gameplay-oplevelse.

Zur beskriver musikken som den "fjerde dimension. Det er den følelsesmæssige dimension," mens Lampert siger, "hovedtemaet sætter tonen for alt andet, vi laver." Videoen er blandet med nyere konceptkunst for at give indblik i den visuelle inspiration til musikken.

Mød Starfields første ledsager: Vasco

Bethesda har introduceret Starfields første følgesvend i en kort ny video. Ved navn Vasco er ledsageren Constellations ekspeditionsrobot, der er blevet renoveret af Space Exploration Agency "for at opfylde kravene" til sin mission.

Ifølge hovedkunstneren Istvan Pely er Vasco en "utilitaristisk, tung industriel maskine, der er velegnet til rumfartens belastning." Vascos primære rolle er tilsyneladende "fredelig". Han har defensive evner, er særligt velegnet til at rejse over ujævnt terræn og er fyldt med genstande, der er nyttige til "lange landrejser." Tjek ledsageren herunder:

Made for Wanderers-videon

I andet afsnit af "Into the Starfield"-serien diskuterer medlemmer af Bethesdas udviklingsteam, hvordan de håber at fordybe spillere i en realistisk spilverden. De berører en række emner, fra NPC og ledsagerinteraktion, til spillets fraktioner og de valg, spillerne vil have i forhold til dem.

The Endless Pursuit-videoen

I denne video bag kulisserne diskuterer Game Director Todd Howard, Studio Director Angela Browder og Art Director Matt Carofano Bethesdas fremtidsvision med Starfield.

Da han diskuterede øjeblikke i Fallout-spillene, hvor en karakter dukker op i en verden, der er uigenkaldeligt ændret af atomkrig, sagde Howard kryptisk, at Starfield vil have to sådanne øjeblikke. Carofano afslører også, at Starfield vil have en "realistisk videnskabsbaseret opbakning" og beskriver det som mere funderet i virkeligheden end spil som Skyrim.

Baggrunden

I oktober 2021 udgav Bethesda en video, der gav et overblik over Starfields overordnede miljø, kendt som "The Settled Systems".

Fortalt af Bethesda Game Studios designchef Emil Pagliarulo, forklarer videoen, at Starfield vil transportere spillere til Settled Systems i år 2330. The Settled Systems er placeret i "en relativt lille lomme af Mælkevejen, i et område, der strækker sig udad fra vores solsystem i omkring 50 lysår."

Det giver også nogle detaljer om spillets to største fraktioner, United Colonies og Freestar Collective. Begge involverede sig i en "blodig kolonikrig" før spillets start, men har siden nået en vaklende fred.

Teaser for spillets lokationer

I august 2021 afslørede Bethesda tre korte videoer, der giver et overblik over byer, der vil blive inkluderet i Starfield. De tre lokationer er ret forskellige og består af United Colonies store hovedstad, New Atlantis; den frihedsfokuserede hovedstad i Freestar Collective, Akila; og underholdningsbyen Neon.

Hver video (alle nedenfor) giver en beskrivelse af lokationerne og et kig på noget af konceptkunsten, hvilket giver en god fornemmelse af den overordnede atmosfære, du kan forvente.

Teaser-trailer

Den første ordentlige Starfield-trailer blev afsløret under E3 2021 og viser Bethesdas mere realistiske tilgang til sci-fi end spil som Outer Worlds eller No Man's Sky:

Vi ser en meget NASA-agtig astronaut, der udforsker den klippefyldte overflade på et månelignende sted, komplet med en blå himmelatmosfære, og forbereder sig til start. Vi kommer til at se droner, en sej mek-lignende kammerat-robot og løftet om at finde "nøglen til at låse alt op."

Et tidligt kig på Starfield

E3 2021 indeholdt også en video bag kulisserne for Starfield kaldet Into the Starfield. I dette klip, som er lige under 2 minutter, giver Bethesda et overblik over Starfield, og hvad det sigter mod at opnå med spillet.

Annonceringstrailer

Vi fik vores absolut første glimt af spillet på E3 2018, hvor vi ikke fik meget mere end en titel, et miljø og et glimt af en unavngiven planet, en satellit eller rumstation og en slags .. glødende ormehul? Se teasertraileren herunder:

Starfield: Nyheder og rygter

Ikke med ved QuakeCon

Bethesda bekræftede, at der ikke vil være noget nyt Starfield-gameplay udstillet på Gamescom, og det ser ud til, at fans heller ikke bør få deres håb op på QuakeCon. Den seneste Bethesda-begivenhed indeholdt Redfall, Fallout 76 og Elder Scrolls Online, hvor Starfield mærkbart var fraværende.

Tilpasninger af skibe

Bethesdas Pete Hines har talt lidt om Starfields skibstilpasning. "Hvert skib er utroligt tilpasseligt og ikke kun kosmetisk," forklarede Hines. "Det går meget dybere end det med hensyn til, hvilke skjolde du har, hvilken slags våben du har, hvilken slags skib du bygger, hvad du vil have det skal være godt til, hvad du er villig til at ofre og hvad du absolut skal ha. Den anden del af at bygge er, at du skal finde ud af "hvordan gør jeg det her?", "hvor får jeg ressourcerne til at bygge det her?", "hvilken slags færdigheder skal jeg bruge for at nå et bestemt niveau og forbedre mit skib?" Der er mange valgmuligheder. Du kan vælge, hvad du vil lave, og hvor meget tid du vil bruge på dit skib.

Stor frihed i gameplay

Bethesdas Pete Hines sagde, at udvikleren ikke ønsker at diktere Starfield-oplevelsen for spillere og i stedet giver dem værktøjerne til at skabe deres egen historie. "I sidste ende er disse spil enorme sandkasser, der giver spillerne en latterlig mængde frihed til at skabe det spil og den oplevelse, de ønsker," forklarede Hines. "Det er ikke os, der siger 'du skal gøre de her ting', det handler om lav en enorm sandkasse med over tusinde planeter, som du kan udforske på egen hånd. Det er helt op til dig at finde ud af "hvad er sjovt for mig?". Holdet lægger virkelig alle disse værktøjer i hænderne på spillerne, træder tilbage og siger, "nu er det tid for dig at fortælle historien om Starfield".

"Hvad din historie bliver, og hvordan den vil adskille sig fra alle andres, er en stor del af magien ved et Bethesda-spil".

Pete Hines taler om forsinkelser

Bethesdas Pete Hines talte om forsinkelserne for både Starfield og Redfall og sagde, at disse forsinkelser ville gøre det muligt for holdene at "fuldstændigt realisere" spillene.

"Med al den tid, der går i et spil, ville det være dumt at sende det, før det er færdigt," sagde Hines. Vores team er ikke tilbage på kontoret, og det har en indflydelse. Vi har tænkt på ting som udgivelsesdatoen, og at vi virkelig gerne vil have et spil, der er klar, når vi udgiver det, så vi ikke behøver at ændre noget senere."

"Hvad vores fans forventer er et spil af høj kvalitet, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at give vores hold tid nok til at fuldføre spillene".

Der vil være mange forskellige planeter at udforske.

En overhaling af spilmotoren

Bethesdas (Åbner i nyt vindue) Todd Howard har afsløret, at partnerskabet med Microsoft har "ført til vores største eftersyn af spilmotorer siden Oblivion, og al den nyeste teknologi vil drive vores første nye IP i 25 år, Starfield, såvel som The Elder Scrolls 6."

Under en tale på Develop: Brighton-konferensen (Åbner i nyt vindue) gav Howard flere detaljer om den opdaterede Creation Engine og sagde, at det har været "en større overhaling" og tilføjede, at "det har taget os længere tid, end vi ville have ønsket, men det vil drive alt, hvad vi gør med Starfield og Elder Scrolls 6. Når folk ser resultaterne, vil de forhåbentlig være lige så glade som vi er med, hvad der er på skærmen, og hvordan vi er i stand til at lave vores spil."

Andre Starfield-spil usandsynlige

Mens ventetiden på Starfield utvivlsomt har været lang, ser det ud til, at vi ikke får noget ekstramateriale til spillet, før det udgives sidst på næste år. I en samtale med Washington Post (Åbner i nyt vindue) sagde Todd Howard, at et ledsagerspil til Starfield (svarende til Fallout Shelter-mobilspillet) er "usandsynligt". Howard udelukkede dog ikke muligheden for en film eller en tv-serie i fremtiden.