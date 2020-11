Anmeldelse: Xbox Series S

Xbox Series S er et fantastisk sted at starte med alt det nyeste inden for gaming for dem, der ikke har problemer med at købe spil digitalt eller abonnerer på Xbox Game Pass, og som samtidig ikke vil ud og investere det hvide ud af øjnene for at eje end fuldblæst højteknologisk konsol. Den har dog betydeligt mindre lagerplads, prioriterer 1440p-opløsning til spil og har ikke 4K HD Blu-Ray-drevet som i Series X.

Sammenfatning af anmeldelsen

Xbox Series S er en konsol med den nyeste teknologi, der tager en helt anden tilgang. Den er designet til at tilbyde de samme generationsspring som Xbox Series X, bl.a. høje billedhastigheder, strålesporing og superhurtige loadtider til en betydeligt lavere pris! Og derfor er der nødvendigvis også flere punkter, hvor der blev nødt til at være kompromisser.

Den har betydeligt mindre lagerplads end Series X og prioriterer en opløsning på 1440p til gaming og opskalerer til 4K, når den er tilsluttet en ultra HD-skærm. Et par titler er i stand til at køre 4K, bl.a. Ori og Will of the Wisps, men dette er en maskine designet til gaming ved en lavere opløsning.

Xbox Series S har heller ikke det 4K HD Blu-Ray-drev, som du finder i Series X, og der er nogle brugere, som mener, at det er for mange mangler til dem. På trods af det er Xbox Series S en meget billigere og mindre enhed, hvorpå du stadig kan spille med den nyeste teknologi.

I den tid, hvor vi testede Xbox Series S, afprøvede vi en del forskellige spil, bl.a. nogle af de nyeste og mest populæreste hits som Halo: The Master Chief Collection, Forza Horizon 4, Doom Eternal og Gears 5, men også kommende titler som Yakuza Like a Dragon.

De imponerede os alle med nedre billedhastigheder, øgede opløsninger (sammenlignet med Xbox One og Xbox One S) og hurtigere loadtider... selvom vi stadig må sige, at de ikke er helt så lækkert som på Series X, da den mangler 4K.

Når det er sagt, så fåe du virkelig den fulde pakke her med de nyester funktioner på en af Microsofts billigere konsoller, hvis du ellers er en spiller, der ikke har problemer med at købe spil digitalt eller abonnerer på Xbox Game Pass. Xbox Series S er et godt sted at starte, hvis du vil introduceres til den næste generation af spil og gaming, uden det kommer til at koste dig det hvide ud af øjnene, som mange andre konsoller gør.

Som vi allerede har nævnt, så er der dog nogle fejl og mangler, som du bør overveje.. Hvis du er typen, der helst vil købe fysiske spil eller måske allerede har en stor samling af Xbox One-spil fra gennem årene, så kan Xbox Series S manglende diskdrev godt gå hen og være en smule afskrækkende.

Den er kun tilgængelig med 512 GB SSD-lager, og der er ingen muligheder for højere kapacitet. Og mens denne SSD er dramatisk hurtigere end de gamle mekaniske drev i Xbox One X og Xbox One S, kan den nemt fyldes hurtigt op.

De fem spil, vi nævnte ovenfor, fyldte næsten hele 512 GB SSD på den enhed, som vi testede til vores anmeldelse. Og det gives os jo ikke mere end 30 GB plads til at lege rundt med bagefter. Det betyder, at hvis vi gerne vil installere et spil af den størrelse på systemets interne drev, ville vi sandsynligvis først skulle slette noget (eller ekstra lagerplads til konsollen).

Den anden faktor, der kan afskrække folk fra at købe Microsofts ellers mere prisvenlige Xbox, er en opløsning på 1440p til spil. Denne lavere opløsning er en normalt favorit i universet for PC-spil, da den giver fantastisk kvalitet til sammenligning med 1080p og klarere grafik, som har gjort det muligt for Microsoft at skabe en maskine med lavere specifikationer, der stadig kan prale af funktioner, der har den nyeste teknologi.

Hvis du på nuværende tidspunkt hat en Xbox One X, kan faldet til 1440p fra 4K være ret mærkbart, og Xbox Series X er konsollen uden tvivl for dig, hvis du leder efter den bedst mulige billedkvalitet. Fordi Xbox One X var i stand til at levere spil som Forza Horizon 7 ved 4K/60 fps og stadig kunne give os overdådige billeder, så er det let at tro, at Xbox Series S har taget et skridt tilbage - men det er ikke tilfældet.

Ser man på systemets hardware, adskiller Xbox Series S sig fra One X med sin langt mere kraftfulde CPU og mere teknisk dygtige GPU samt AMDs RDNA 2-arkitektur, som tillader banebrydende funktioner som strålesporing. Series S har måske nok færre teraflops end Xbox One X (4 sammenlignet med 6), men teraflops er ikke længere den afgørende faktor for, hvor kraftig GPU-effekten er.

For Xbox One-ejere, der gerne vil opgradere uden at skulle investere en masse, er Xbox Series S en god mulighed, hvis du kan acceptere, hvordan maskinen er sat op. Hvis du allerede har Xbox One X og en 4K-skærm derhjemme, anbefaler vi, at du overvejer Xbox Series X i stedet.

Overvejer du seriens såkaldte "storebror"? Se vores videoanmeldelse af Xbox Series X nedenfor på engelsk

Xbox Series S-prisanalyse og udgivelsesdato

Lanceringsdato for Xbox Series S: 10. november 2020

Pris for Xbox Series S: ca. 2399 DKK

Kan leveres med Xbox Game Pass Ultimate til 100 kr. om måneden

Xbox Series S er allerede på markedet nu, og den kan købes til omkring 2399 kroner. Den deler dermed frigivelsesdato med Xbox Series X, mens prisen er betydeligt billigere end Series X, så det er værd at tage med i overvejelserne.

Du skal dog være opmærksom på, at du hverken kan købe brugte spil eller bytte spil med vennerne: Du er afhængig af Xbox Store for eventuelle køb, og det betyder, at du ikke altid får de bedste tilbud.

Problemet er ikke helt lige så slemt, hvis du abonnerer på Xbox Game Pass (et separat gebyr, men alligevel rigtig god værdi) eller kun køber spil engang imellem til fuld pris ved lanceringstid, men det er ikke ideelt for dem, der helst vil have fysisk spil eller bytter og handler for at finansiere deres foretrukne tidsfordriv.

Når man snakker om rabatter, er det værd at nævne, at Xbox Series S også er tilgængelig på Microsofts Xbox All Access-abonnementstjeneste i udvalgte regioner, bl.a. USA, Storbritannien og Australien, men også herhjemme i Danmark.

Xbox All Access laver bundles, som indeholder konsollen og Xbox Game Pass Ultimate på et 24-måneders abonnement (giver dig adgang til sidstnævnte i hele varigheden) til 198 DKK om måneden. Det er ofte en god handel, og en der fungerer billigere, end hvis du køber konsollen og betaler for 24 måneders Xbox Game Pass Ultimate separat.

Selvfølgelig er Microsoft ikke den eneste med ny hardware ude i november. Sony kommer på markedet med PS5 og PS5 Digital Edition bare et par dage efter Xbox Series S og Series X, så hvis du stadig ikke har bestemt dig, så er det værd at tjekke vores anmeldelser af disse konsoller, inden du bestemmer dig.

Tjek også vores anmeldelse af PS5

Xbox Series S-design

Ser godt ud både vandret eller lodret

Passer nemt ind i enhver husindretning

Konsollen og controlleren ser flot ud i hvidt

Mens hardwaren, der driver Xbox Series S, er helt ny, minder designet af Xbox Series S lidt om den (nu udgåede) Xbox One S All-Digital Edition.

Xbox Series S har en markant sort ventilatorventil på toppen, der næsten ligner et gitter til højttalere og bryder det hvide design, der omslutter resten af ​​konsollen. Det er her, at det meste af varmen udsluses. Det er den mindste Xbox, som Microsoft nogensinde har lavet, med en almindelig frontflade, der har én enkelt USB-port og en tænd/sluk-knap. Det er et simpelt, diskret og funktionelt design.

Hvis du drejer Xbox Series S rundt, finder du en HDMI 2.1-udgang, to USB 3.2-porte, en Ethernet-port, et lagerudvidelsesstik og en AC-indgang. På den måde har du altså flere typer af porte at vælge imellem.

Det er måske ikke overraksende, at Xbox Series S ikke har en port til Kinect, Microsofts nu nedlagte bevægelsesfølende kamera eller en HDMI til kabelbokse. (Bemærk! Xbox Series S leveres kun med et High Speed ​​HDMI-kabel, ikke et Ultra High Speed ​​HDMI-kabel).

Med hensyn til vægt og størrelse måler Xbox Series S på 6,5 x 15,1 x 27,5 cm og vejer lige omkring 2 kg. Størrelsen skal sikre, at den let passer ind i de fleste hjems underholdsningsopsætning og tv-stativer, og at den er let nok til at tage med til en vens hus eller endda med på ferie.

Som vi nævnte ovenfor, er Xbox Series S mindre end Xbox One S, og det er en imponerende bedrift, når man tænker på, at den indeholder en 4 TFLOP GPU og en octa-core Custom Zen 2 CPU, der også har brug for afkøling.

Selvom nogle måske ikke kan lide den måde, Microsoft har efterlignet sit eget design fra den sidste generation, så er det helt okay med os. Det er med til at give en vis kontinuitet, især blandt produkter, der annonceres som en serie af enheder i stedet for en helt ny linje. Den er meget lige til med sit industrielle udseende.

(Image credit: Future)

Xbox Series S-ydeevne

Opskaleret 4K ser godt ud, og 1440p er et godt kompromis

Giver lækkert og flydende 120 fps gaming

Xbox Velocity Architecture er hurtig... men ikke øjeblikkelig

Med Xbox Series S får du enormt meget værdi for pengene - det er et kompakt kraftværk. Den kan give opskaleret 4K-gaming, indbygget 1440p-opløsning eller et 1080p-billede.

Selvom GPU'en ikke er så kraftig som den i Xbox Series X, kan den opskalere spil til 4K (på samme måde som Xbox One S) og stadig køre spil ved 120 fps ved 1440p, men du har brug for et HDMI 2.1-kompatibelt tv, hvis du vil holde opløsningen på 1440p. Den er også i stand til strålesporing og indlæser dermed spil hurtigere end nogensinde via Microsofts Xbox Velocity Architecture.

Kombiner Velocity Architecture med 10 GB GDDR6-hukommelse og indbygget SSD, så har du alt, hvad der er muligt for en kraftig konsol.

Xbox Series S-specifikationer CPU: 8-core 3,6 GHz (3,4 GHz med SMT) tilpasset AMD 7nm

GPU: 4 teraflops ved 1.565 GHz

RAM: 10 GB GDDR6

Billedhastighed: Op til 120 fps

Opløsning: 1440p med 4K-opskalering

Optisk: Intet diskdrev

Lagerplads: 512 GB NVMe SSD

Brugbar lagerplads: 364 GB

Men har du egentlig brug for et 4K-TV? Og har du desuden brug for en, der understøtter HDMI 2.1 til sin 120 Hz-opdateringshastighed? Lad os gå gennem alle scenarierne.

Hvis du bruger et 1080p-TV, bruger Xbox Series S en teknik kaldet supersampling for at skabe billeder, der ser bedre ud selv på skærme, som ellers er mindre kompatible. Supersampling er en kompleks proces, men den grundlæggende idé er, at spillet gengives i højere opløsning og derefter nedskalerer billedet for at matche output på dit tv.

Slutresultatet er et mærkbart opgradering i billedklarhed og anti-aliasing (fjernelse af rasteringen (trappeeffekt) og pixelerede kanter) og betyder, at spillere, der ikke bruger en 4K- eller 1440p-skærm, stadig kan nyde fordelene ved forbedret billedkvalitet fra Xbox Serie S.

Vi forventer dog, at de fleste parrer Xbox Series S med et 4K HDR TV - potentielt et med indbygget 120Hz-opdateringshastighed, selvom størstedelen af ​​de solgte skærme de sidste par år sandsynligvis kun understøtter 60Hz ved 4K og 1440p .

Hvis du tilslutter Xbox Series S til et 4K-panel, bruger konsollen en teknik kaldet opskalering til at konvertere et ikke-indbygget 4K-signal til 4K. Mens der er en skarp forskel mellem gengivelse i 4K og gengivelse i 1440p og derefter opskalering til 4K - især hvis du har et skarpt øje for detaljer - får det stadig spil på Xbox Series S til at se bedre ud, end hvis konsollen var fastlåst ved en opløsning på 1440p.

Det er værd at bemærke, at Xbox Series S kan gengive nogle spil i 4K, hvis spiludvikleren vælger at aktivere denne mulighed, men det er noget, som afgøres fra spil til spil, og ikke noget, der vil gælde for alle.

Resultatet her er, at konsollen kan bruge HDR (high dynamic range), og du derfor får en bredere farvepalet, højere lysstyrke og bedre kontrastniveauer. Himlen ser mere blå ud, græsset ser grønnere ud, og farverne popper virkelig i alle scenarier. Hvis du ikke har haft mulighed for at spille i HDR endnu, så har du virkelig noget at se frem til.

Hvis du er heldig nok til at have en skærm, der er kompatibel med HDMI 2.1, kan du aktivere 120 fps ved 1440p uden at skulle falde ned til 1080p opløsning. For at aktivere 120 fps skal du blot gå ind i konsollens indstillinger for lyd og visuelle elementer, hvor du kan vælge mellem forskellige billedhastigheds- og opløsningsindstillinger.

Det er ret ligetil, men det er værd at bemærke, at ikke alle spil kan ramme 120 fps, og på det tidspunkt, hvor vi laver denne anmeldelse, er der kun få som kan , bl.a. Falconeer og Gears 5's multiplayer - med Call of Duty Black Ops: Cold War, Halo Uendelig multiplayer og mere på grund af at få support i fremtiden.

Selv hvsi du ikke går du og investerer i et nyt tv, kan du stadig se fordelene ved den nye SSD og Microsofts Xbox Velocity Architecture. Den sidstnævnte er en flertrinsløsning, der kombinerer Series S's tilpassede NVMe SSD, hardwareaccelererede dekompressionsblokke, et helt nyt DirectStorage API-lag og Sampler Feedback Streaming (SFS).

Ja, vi ved godt, at det er meget at skulle forstå, men hovedpunktet i det er, at data lagres på en mere effektiv måde og kan indlæses i hukommelsen hurtigere på grund af både det fysiske lagringsmedium og de softwarealgoritmer, som Microsoft har implementeret for at indlæse dataene.

(Image credit: Future)

Resultatet er betydeligt hurtigere loadtider, hvis du sammenligner med Xbox One X, og SSD åbner også op for funktioner som Quick Resume, som vi kommer ind på lidt senere.

Selvfølgelig er det et område, som vi er knap så imponerede over her: Den beskedne lagerkapacitet på 512 GB, som de fleste mennesker får brugt i løbet af ingen tid. Det kan godt være, at 500 GB plejede at være nok for tidligere konsoller, men spilfilstørrelser har udvidet eksponentielt de sidste mange år, hvilket gør, at lagerplads på mindre end 1 TB bare ikke er helt godt nok.

Og det bliver bestemt ikke bedre af, at du faktisk ikke får adgang til hele lagerpladsen på 512 GB. Systemets OS optager nemlig 148 GB af pladsen, så du kun har 364 GB brugbar lagerplads til at kunne bruge som udgangspunkt.

Når du har installeret fire eller fem spil, skal du allerede begynde at tænke på, hvilke du skal afinstallere, og det er jo aldrig en sjov oplevelse. Mens Microsoft hævder, at spil på Xbox Series S fylder op til 30% mindre på grund af manglende 4K-teksturfiler, forhindrer det ikke systemets interne drev i at fyldes op ret hurtigt.

Den gode nyhed er, at Microsoft ved lanceringen også offentliggør en løsning, hvor du kan tilføje lagerplads i samarbejde med Seagate. Du kan tilføje 1 TB ekstra lagerplads, hvis du løber tør for plads. De dårlige nyheder? Seagate Storage Expansion Card koster en hel del, og man kan måske argumenter, at de penge kan bruges på at købe en Xbox Series X i stedet.

Xbox Series S-controller

Mere taktil end før pga. omhyggelig forbedring

Triggers er kortere, controller er lettere at gribe pga. ny struktureret finish

Del-knappen er en super tilføjelse, og 360-graders D-pad er fantastisk

Bruger desværre stadig AA-batterier

Hvis du er vant til at bruge Xbox One Controller, kan du tilgives for at tro, at Xbox Series X/S-controlleren ikke er så forskellig. Men den er nu mere behageligt og nemmere at bruge end nogensinde før på grund af små ændringer i controllerens ergonomi.

Dens overordnede dimensioner er blevet justeret bare en lille smule, og det reducerer størrelsen på controlleren som helhed, men ikke så meget, at det er synligt for den gennemsnitlige bruger. Det betyder, at flere håndstørrelser behageligt kan gøre brug af den nye Xbox-pad. Andre ændringer inkluderer en struktureret og mat finish på håndtagene, udløsere og bumpere, der hjælper dig med at få bedre greb og styr på controlleren under spændte spilsessioner.

Sandsynligvis er den største ændring for selve controlleren den nye D-pad, som er blevet revideret til at være en fuld 360-graders pad, der føles godt på tommelfingeren. Hver retning klikker med en tilfredsstillende lyd og taktil feedback (selvom nogle måske finder det mere støjende), og dens glatte finish gør det til en virkelig fornøjelse at gøre brug af halvcirkelspark i kampspil.

En anden mindre ændring er, at udløserne på bagsiden af ​​controlleren er blevet forkortet for at gøre dem mere imødekommende for mindre hænder. Triggerne har stadig haptisk feedback i form af rumble-motorer, men det er ikke det samme som de adaptive triggere i PS5 DualSense-controlleren, som kan ændre modstand på farten.

Den nye deleknap gør nøjagtigt, hvad du forventer - den fanger og deler øjeblikke i dit spil, som kan deles på dit Xbox-feed eller på sociale medier. Et klik tager et øjebliksbillede, men hvis du holder knappen nede længere, optages en 15-sekunders video (du kan justere varigheden i optagelsesindstillingerne).

Det er meget nemmere end på Xbox One, hvor du skulle trykke på startknappen to gange og derefter på X eller Y, men det tager lidt tid at vænne sig til, hvis du er vant til at gøre det på den gamle måde.

(Image credit: Future)

Stort set er alt, som du husker det: to asymmetriske analoge sticks, menu- og visningsknapperne, der udfyldes til start og valg og de fire knapper (A, B, X, Y).

Xbox Series S-controlleren holder 3,5 mm lydstik og udvidelsesport i bunden, men den bruger nu en USB Type-C-opladningsport i stedet for microUSB. Du finder også parringsknappen øverst, som du bruger til at synkronisere controlleren til konsollen eller til parring, når du bruger Bluetooth.

Den nye Xbox-pad er stadig en behagelig controller, men dens svageste punkt er, at den stadig bruger AA-batterier i stedet for en genopladelig lithium-ion-celle som Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Vi testede, at et par AA batterier varede i cirka 10 dage, hvis man spiller en hel del, men når vi har testet det mere nøjagtigt, opdaterer vi denne anmeldelse igen.

Hvis du virkelig ikke kan lide idéen om en controller, der bruger AA-batterier i 2020, kan du også hente Microsofts play-and-charge-sæt, der består af et genopladeligt batteri og USB-C-kabe. Det kan godt være med til at spare dig penge på lang sigt (du kan også bruge genopladelige AA'er).

Mens sættet er naturligvis en ekstra udgift, der kan irritere nogle. Heldigvis har du dog muligheden for at vælge - og du er heller ikke helt afhængig af et lithium-ion-cellebatteri, som kan bliver værre og værre over tid, og som er dyrere at udskift, hvis noget skulle gå galt galt.

Vores råd? Vælg enten at bruge genopladelige batterier eller Microsofts play-and-charge kit, hvis du planlægger at spille i mere end 40 timer om ugen.

Xbox Series S-funktioner

Interface føles lidt proppet og nogle steder langsom

Quick Resume er virkelig banebrydende

Smart Delivery sikrer, at du får den bedst mulige version af et spil

Godt udvalg af streamingapps + Dolby Vision- og Atmos-support

Hvis det er et par år siden, du købte en Xbox-konsol, og du er bekymret for, at processen med at konfigurere den måske er forvirrende, kan du roligt slappe af. Opsætning af Xbox Series S viste sig at være en strømlinet proces, ikke mindst takket være den nye og forbedrede Xbox-app til Android og iOS.

Du skal downloade appen fra enten App Store eller Google Play Store, og logge ind på din Microsoft-konto. Når du er logget ind, skal du tænde konsollen og skrive den kode, du ser i appen, som vises på din tv-skærm. Det uploader alle dine data, uden at du behøver at skrive det hele ind. Du har stadig brug for for at indtaste et par yderligere detaljer via konsollen, bl.a. dit wi-fi-navn og din adgangskode, men derefter kører alt helt glat.

Interfacen, når du er færdig med at konfigurere Xbox Series S, vil med det samme være bekendt for alle, der har brugt en Xbox One i de sidste tre måneder, da det 'nye' Xbox-kontrolpanel rullede ud i august og er det samme for både Xbox Series X og S og den ældre hardware. Det er dog ikke den mest intuitive interface.

Der vises en masse information på én gang, og det er helt klart noget, som man skal vænne sig til, når det kommer til at finde ud af, hvordan man effektivt navigerer rundt her.

Ulempen ved de nye konsoller, der har den samme interface som One-serien, er, at Xbox Series S ikke føles anderledes med det samme, selvom navigering i kontrolpanelet føles hurtigere end før på grund af den ekstra styrke.

Desuden har den nye interface stadig nogle af de samme problemer, som vi så tidligere hos Xbox One: Nogle billeder på skærmen tager et par sekunder at indlæse, da indholdet hentes fra internettet, og der sker generelt for meget på én gang til flestes smag med langt flere oplysninger på skærmen, end du faktisk har brug for på én gang.

Hvis du kan ignorere interfacen, begynder du at se nogle af de områder, hvor Xbox Series S virkelig innoverer, selvom de ganske vist er mere subtile.

(Image credit: Future)

Smart Delivery fra Xbox Store betyder, at du altid får den bedst mulige version af et spil, når du downloader det, eller hvis det opdateres i fremtiden. Dine gemte data overføres også problemfrit, selv når du springer frem og tilbage mellem din gamle Xbox One/One X/One S og den nye Xbox Series S. Der er altså kompatibilitet med både tidligere og nyere modller, hvilket er betryggende.

Du kan nu også hoppe frem og tilbage mellem forskellige spil via Quick Resume, en ny funktion, der gør det muligt for Xbox Series S at holde flere spiltilstande i gang ad gangen, så du kan hoppe frem og tilbage mellem spil uden at skulle genindlæse dem.

Antallet af spil, der kan sættes på hold, varierer. Vi havde op til 8 spil i rotation på et tidspunkt, og det fungerer ikke lige godt med alle titel, især ikke dem som Sea of Thieves, der har hurtigt omskiftende verdener online. Det er dog en praktisk, tidsbesparende funktion, der kun er pga. konsollens SSD, og spiltilstande bevares, selvom konsollen er helt slukket.

Men vi skal dog også også snakke lidt om multimediefunktioner. Som en streamingenhed har Xbox Series S de fleste større tjenester, bl.a. Netflix og Amazon Prime Video, men også nyere tjenester som Apple TV Plus og Disney Plus samt regionsspecifikke apps som Hulu i USA og Sky Go i Storbritannien.

Hvis du vil have adgang til dem, skal du gå til sektionen Apps i dit bibliotek, eller hvis du bruger dem ofte, kan du fastgøre dem til startskærmen eller oprette en bestemt gruppe, der er tilgængelig fra Xbox-guiden. Vi bemærkede, at apps, ligesom spil, også blev sat på hold, når du gik frem og tilbage mellem dem.

Det er vigtigt at bemærke, at mens Xbox Series S kun giver output på 1440p-opløsning, når du spiller, er konsollen i stand til at vise streamingapps i 4K HDR. Det betyder, at fx Netflix, Disney Plus og Apple TV Plus streames i 4K, hvis du bruger en kompatibel skærm.

SOm med One X er nogle af disse tjenester tilgængelige i Dolby Vision og Dolby Atmos, og det giver dig adgang til henholdsvis avanceret HDR og 3D-surroundlyd, men du skal muligvis betale for et højere abonnementsniveau for at få adgang til disse formater.

Xbox-spilbibliotek

Småt udvalg ved lancering med få exclusives

Bagudkompatibilitet med tre generationer af Xbox-konsoller

Xbox Game Pass er en super til at opbygge dit bibliotek med det samme

Lad os bare snakke lige ud af posen: tXbox Series S-spilbiblioteket har fået en dårlig start. Med forsinkelsen af Halo Infinite til 2021 er der ikke nogen førsteparts exclusives tilgængelige ved lanceringen på Xbox Series S - ud over titler, der tidligere har været tilgængelige på Xbox eller på PC, bl.a. Gears Tactics.

Vi får snart flere exclusives fra tredjeparter i form af The Medium and Bright Memory Infinite, men lige nu mener vi, at det er et væsentligt mangel, at der ikke er førstepartsspil fra Microsoft.

I stedet for at frigive nye oplevelser på dag ét har Microsoft valgt at forbedre biblioteket med spil, som allerede findes, via Xbox Series S-optimeringer. Spil som Gears 5, Forza Horizon 4 og Ori and the Wisps og Sea of ​​Thieves er alle blevet optimeret til enten at øge deres basisopløsning eller billedhastigheder eller tilbyde større visuel styrke.

Hvis du hurtigt vil se, hvilke spil, der er optimeret til Xbox Series S, skal du gå til 'Mine spil og app' > 'Spil' > og derefter vælge 'Gruppér efter konsoltype'. Du kan derefter se et overblik over alle de spil, der er optimeret til Xbox Series X/S.

Hvis du er en person, der elsker at have adgang til hele biblioteket med Xbox-spil fra både nu og før, er Xbox Series S tiltalende, da den understøtter fire generationer af Xbox-titler, der strækker sig helt tilbage til den originale Xbox.

Det er en super funktion at kunne springe frem og tilbage mellem Xbox 360-klassikere som Viva Piñata og Red Dead Redemption til mere moderne blockbusters, og det er rart ikke at skulle finde al den gamle hardware frem eller opsætte et gammelt CRT-TV for at kunne spille.

Der er dog et lille 'men' her: Fordi Xbox Series S ikke har et diskdrev, skal du bruge digitale versioner af de ældre spil for at kunne spille dem, men det er her, at Xbox Game Pass gør et fantastisk arbejde.

Sådan kan du nemlig finde 100 spil, der er tilgængelige til downloadning på Xbox Series S, med en blanding af nye førstepartstitler som Halo: The Master Chief Collection, Gears 5 og Forza 7 og nogle indieperler fra Xbox 360-æraen. Hvis du er en, der elsker programmet Games with Gold, men gerne vil have, at du havde flere muligheder for at downloade, er Game Pass virkelig super.

Mens Game Pass ikke kan kompensere for manglen på exclusives ved lanceringen, kan du opbygge dit bibliotek, og det giver dig en chance for at se nogle af de bedste tidligere generationers spil i et nyt lys. Du får også adgang til alle Microsofts førstepartsspil den dag, de frigives, bl.a. den kommende Halo Infinite. Det betyder, at du kan spare rigtig mange penge i det lange løb.

Skal du købe Xbox Series S?

(Image credit: Future)

Køb den, hvis...

Du har et budget, men vil opleve spil med den nyeste teknologi

For originale Xbox One-ejere er Xbox Series S let at anbefale. Den byder på 1440p-spil med understøttelse af op til 120 billeder pr. sekund. Det er selvfølgelig ikke den bedste konsol på markedet, men det er en massiv opgradering i forhold til sine forgængere.

Du planlægger hovedsageligt at få spil fra Xbox Game Pass og Xbox Live Gold

Fordi du får alle dine spil digitalt på Xbox Series S, anbefaler vi, at du anskaffer et Xbox Game Pass- og/eller Xbox Live Gold-abonnement til dit køb. Du får adgang til de nyeste spil, så snart de kommer ud, og at spille online - og du får også to gratis spil hver måned med Xbox Live Gold.

Du er træt af at vente på skærme, der loader

Nogle af de funktioner, som Xbox Series S virkelig kan markedsføres på, er SSD og Microsofts Xbox Velocity Architecture. Da du kan hoppe mellem spil med Quick Resume, gør det, at du ikke behøver at spilde tid på at vente på, mens et spil starter op, og SSD'en sikrer, at loadtiderne er halvdelen af det, du er vant til at se i den tidligere model.

Køb den ikke, hvis...

Du vil hve et bibliotek med spil installeret gennem tiden

SSD'en er bestemt hurtig nok, men det kommer på bekostning af den samlede lagerplads. Når du medregner pladsen brugt til operativsystemet, har Xbox Series S kun omkring 364 GB brugbar plads, og den fyldes hurtigt op. Hvis du gerne vil have spil installeret på din konsol, bør du enten vælge Xbox Series X eller investere i en ekstern løsning med lagerplads.

Du har et stort udvalg af fysiske spil eller et Blu-ray-bibliotek

Den anden store ulempe ved Xbox Series S er, at den ikke har et diskdrev. Det betyder, at du ikke kan bruge dine gamle Xbox 360- eller Xbox One-spil med den nye konsol, og du vil heller ikke kunne bruge den som en 4K UHD Blu-ray-afspiller, som du kan Series X, One X og One S.