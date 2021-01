De bedste Xbox Series X-spil: Xbox Series X/S-spil, du bare skal spille

Hvis du har søgt efter de bedste Xbox Series X-spil, der er tilgængelige i dag, så er du kommet til det rigtige sted. Vi har nøje udvalgt alle de spil, du har brug for at spille på din helt nye Xbox lige nu, og vi vil løbende tilføje flere i de kommende måneder.

Hvis du har fået fingrene i en helt ny Xbox Series X eller Xbox Series S, eller planlægger at anskaffe dig én i fremtiden, så vil du selvsagt gerne spille de spil, der får mest ud af din konsols tekniske muligheder. Så hvis du er i tvivl om, hvilke titler du skal gå efter, så har vi forsøgt at gøre livet lidt nemmere for dig i kraft af vores valg af de bedste Xbox Series X-spil.

I øjeblikket rykker Xbox Series X ikke rigtigt noget revolutionerende nyt. I stedet fremgår det, at de fleste af de bedste Xbox Series X-spil er forbedrede og optimerede titler, der fungerer på tværs af Xbox-konsolfamilien - men de ser og kører bedst på den nyeste hardware. Det betyder, at der er masser af titler at vælge imellem, uanset om det er tidlige hits som Sea of Thieves og Gears 5 eller senere blockbusters som Assassin's Creed Valhalla.

Mange af disse spil er endda gratis at downloade med et Xbox Game Pass eller Xbox Game Pass Ultimate-abonnement, som vi kraftigt anbefaler at investere i, hvis du vil have værdi for pengene. Vi har inkluderet oplysninger om, hvilke spil der er optimerede titler, og hvilke der er tilgængelige på Xbox Game Pass. Så læs videre og gå ombord i vores liste over de bedste Xbox Series X-spil, du bare må og skal spille lige nu.

(Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Valhalla A Viking adventure 416 kr. Læs mere hos Proshop.dk Seriens sjoveste spil Eivor er en fantastisk hovedperson Hver hub bobler af liv Open-world kan føles lidt tom Handlingen får aldrig helt tag i dig Kampscenerne virker rodede

Optimeret til Xbox Series X/S

Uanset om du sejler langs kysten eller splitter en landsby ad, genskaber Assassin's Creed Valhalla vikingetiden med bravour. Hvis du er fan af nordisk folklore eller bare nyder at kaste med økse, og se den lande i en anden mands bryst, så leverer Valhalla.

Valhalla udnytter fuldt ud Xbox Series Xs styrke, og tilbyder en indfødt 4K-opløsning og 60 bps billedhastighed - et must til ethvert Assassin's Creed-spil på konsollen. Mens strålesporing ikke er blandt forbedringerne af den næste generation, ser spillet stadig smukt ud selv uden den meget hypede teknologi. Som om dét ikke var nok, er der drikkekonkurrencer, hvor du bogstaveligt talt prøver at drikke din modstander under bordet. Skåll!

Læs vores Assassin's Creed Valhalla anmeldelse.

(Image credit: Activision)

Call of Duty: Black Ops Cold War Back in black 468 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Visuals udnytter fuldt ud næste-generations power Vanedannende og detaljeret pistol-leg Multiplayer and zombier er fantastiske Lidt klodset resultat, der genbruger fra det gamle Et par performance issues omkring lanceringen

Optimeret til Xbox Series X/S

Et nyt år, en ny udgave af Call of Duty. Men hvad gør Call of Duty: Black Ops Cold War værd at købe? Tja, for det første ser den nyeste COD utrolig ud på Xbox Series X. Den kolde krig på Xbox Series X tilbyder samtidigt 60 fps gameplay, strålesporing og en opløsning, der er målrettet mod 4K, hvilket betyder at du ikke behøver at gå på kompromis med noget som helst for at få en gennemført smuk og smooth oplevelse på konsollen.

Selvfølgelig ville Call of Duty: Black Ops Cold War ikke være komplet uden 'walking deads', så det vil uden tvivl glæde dig at se zombierne vende tilbage. Du kan også spille Call of Duty ved 120 fps for første gang på en konsol, hvilket skulle gøre tingene endnu mere konkurrencedygtige online.

Læs vores Call of Duty: Black Ops Cold War-anmeldelse.

Forza Horizon 4 (Playground Games)

Forza Horizon 4 Shut up and drive 799 kr. Læs mere hos Microsoft DK Et racing eventyr i open-world Smart belønnings-system God struktur Enormt flotte billeder Det tager et par timer at låse multiplayer op

Optimeret til Xbox Series X/S og Xbox Game Pass

Mens de originale Forza-titler handlede om perfekte kørefærdigheder på baner i perfekt stand, har Horizon-serien en forkærlighed for at grise med maling, og er ikke bange for snavse dig til med off-road løb fra tid til anden.

Forza Horizon 4, det seneste spil i serien, fører denne tradition videre ved at tage os til de bølgende bakker i det engelske landskab og forkæle os med nogle af de mest eksotiske biler på planeten.

Som ethvert godt open-world-spil belønner det viljen til at fordybe sig, og tilbyder både en flot struktur og masser af sjove distraktioner. Og den nye indstilling føles som noget af et kærlighedsbrev fra Playground Games til Storbritannien; charmerende, idyllisk og som skabt til roadtrips.

Rigtig sjov og bestemt værd at købe.

Gå ikke glip af vores Forza Horizon 4 anmeldelse.

(Image credit: The Coalition)

Gears 5 Still as slick Low Stock 312 kr. Læs mere hos Proshop.dk Visuelt betagende Masser af multiplayer modes Ny mekanik får det til at føles friskt og nyt Open world elementerne føles off Går ikke i dybden med fortællingen

Optimeret til Xbox Series X/S og Xbox Game Pass

Gears 5 er endnu en Xbox One-titel, der er optimeret til Xbox Series X. Takket være Xbox Series X-optimeringen har Gears 5 reduceret indlæsningstiden markant, både gameplay og cutscenes kører på 4K ved 60 fps, mens den strålesporede skærmplads' globale belysning udgør en massiv visuel forbedring.

Måske er den største fordel for Gears 5 fans, at multiplayer nu kører på op til 120 fps ved 4K. Vi fandt ud af, at 120 fps parret med Xbox Series Xs Dolby Atmos-lydsupport skabte en ekstremt detaljerig og smooth spiloplevelse.

Tjek vores fulde Gears 5 anmeldelse.

(Image credit: Microsoft)

Ori and the Will of the Wisps A magical masterpiece 199 kr. Læs mere hos Coolshop.dk (plus) Imponerende visuals Fantastisk platformer Gribende historie Ikke helt så udfordrende som visse platformers

Optimeret til Xbox Series X/S og Xbox Game Pass

Ligesom The Touryst, Ori og Wisps Will har modtaget næste generations forbedringer, der udnytter Xbox Series Xs enorme power fuldt ud, såsom native 4K-opløsning ved 120 fps for dem med HDMI 2.1-kompatible tv'er.

Derudover kan spillerne vælge at gengive spillet i en 6K "supersamplet" tilstand, som derefter vises i 4K-opløsning og 60 fps. Det siges, at fordelen ved denne tilstand er et endnu højere visuelt niveau, der overgår selv det, der er i standard 4K-tilstand.

(Image credit: Frontier Developments)

Planet Coaster: Console Edition Organized fun Du kan bygge dine egne coasters fra bunden Masser af genstande og forlystelser at vælge imellem Super kreativt Dine controls kan kræve en del tilvænning

Xbox Game Pass

Mon ikke alle har en drøm om at bygge og styre din egen forlystelsespark? Planet Coaster: Console Edition lader dig gøre lige netop det. Vi har oplevet det set-up før, men Frontier Developments tager det hele vejen ind i den moderne tidsalder - og det er lidt vanedannende.

Du kan spille spillet med og uden begrænsninger, og opbygge temaparken lige efter dine drømme. Du har dog også brug for at styre det, men det er bare en del af det sjove at opskalere priserne og få kunderne til at kaste op.

Hvis du var fan af Rollercoaster Tycoon eller Theme Park World, så er Planet Coaster: Console Edition bestemt en overvejelse værd.

(Image credit: Rare)

Sea of Thieves Yo ho ho! 299 kr. Læs mere hos Microsoft DK Regelmæssige, spændende updates Uforudsigelighed og kemi mellem spillerne Ikke lige så sjovt at spille alene

Optimeret til Xbox Series X/S og Xbox Game Pass

Når Sea of Thieves er tilsluttet en 4K HDR-kompatibel skærm, er det stadig ét af de smukkeste spil på markedet takket være de livlige farver og fantastiske udsigter. Så hvordan forbedres oplevelsen på Xbox Series X? Tja, hvis du endnu ikke har haft din jomfrurejse med Rares populære piratspil, så må tiden være inde nu.

Sea of Thieves drager fordel af et betydeligt boost i billedhastigheden. Tidligere begrænset til 30 fps, med et lejlighedsvis fald, når tingene bliver særligt hektiske, kører spillet nu med smooth 4K/60fps, og forbedringen er til at få øje på. Uanset om du sejler over oprørte vande, når en storm bryder løs, eller du kæmper med skeletter på kysten i jagten på skatte, føles spillet langt mere behageligt. Spillet indlæses nu også utroligt hurtigt takket være Xbox Series Xs SSD, der tager cirka 35 sekunder sammenlignet med det minut plus loadning, vi tidligere var vant til.

Der er tale om en fantastisk opgradering over Xbox One-versionen, og det er én, der i sidste ende vil formå at holde fast i publikummt, når næste generation udfolder sig.

Tjek vores Sea of Thieves-gennemgang.

(Image credit: Enhance)

Tetris Effect: Connected A cosmic adventure Vidunderlige multiplayer modes Perfekt til HDR Hvis du kan li' Tetris Hvis du ikke kan li' Tetris...

Optimeret til Xbox Series X/S og Xbox Game Pass

Det kan godt være, at det er næsten tre årtier gammelt, men Tetris' vanedannende gameplay fortsætter med at bestå tidstesten. Det er et fantastisk puslespil, der er let at samle genoptage og til tider umuligt at lægge fra sig, og selvom der har været mange variationer, spin-offs og efterligninger, er Tetris Effect: Connected sandsynligvis den bedste version af spillet til dato.

Tetris Effect: Connected tager det klassiske spil og former det omkring en lyd- og sensorisk oplevelse, der ganske enkelt er en fest for øjne og ører. Du rejser gennem kosmos og slipper tetrominoer over stadigt skiftende baggrunde og lyde, i takt med at tiden omkring dig bare ophører. Alt ser knivskarpt ud takket være 4K/60fps-præsentation og HDR-understøttelse.

Det, der får spillet til at skille sig ud, er dog den nye co-op og konkurrencedygtige online og lokale multiplayer-tilstand. Tetris har altid været en gave at spille alene, men med venner eller nye fjender online er det endnu bedre.



(Image credit: Shin'en Multimedia)

The Touryst A much-needed holiday Super flotte visuals Masser at tage sig til Familievenlig underholdning Kan til tider virke monotont

Optimeret til Xbox Series X/S og Xbox Game Pass

Man risikerer at overse action-eventyret, The Touryst - men gør det ikke! I selve spillet er du en turist (gå figur), der hopper rundt på forskellige eksotiske øer, og udfører opgaver for øboere og andre turister, med det overordnede mål at afdække hemmeligheden bag de gamle monumenter der gemmer sig på øerne.

Touryst har muligvis nok udsendt på forskellige platforme før, men det ser ud og fungerer bedst på Xbox Series X. Farverne og de visuelle indtryk er fængslende, hvilket ikke er nogen stor overraskelse i betragtning af at spillet gengives på 6K/4K på Series X. Hvilke resultater i, at du får en ægte tropisk oplevelse, superhurtige indlæsningstider og en generel smooth oplevelse.

Touryst er en fantastisk indieperle og en ægte dark horse i den samlede Xbox Series X-pakke.

(Image credit: Sega)

Yakuza: Like a Dragon A bonkers RPG 449 kr. Læs mere hos Coolshop.dk (plus) Sjov og unik De sekundære missioner er lige så underholdende Oplagt introduktion til Yakuza-serien Visse elementer føles outdatede

Optimeret til Xbox Series X/S

Yakuza-spillene har altid blandet voksne temaer med totalt gakkede løjer, og Yakuza: Like a Dragon giver den virkelig max gas i sidstnævnte kategori. Mens du stadig kan forvente masser af hårdtslående nedslag i løbet af spillets lange og turbulente historie, er hele kampsystemet blevet gentænkt - og det fungerer overraskende godt. Hver karakter kan gennemgå forskellige 'uddannelser', såsom at blive en sang-crooner eller et nuttet J-Pop idol, og hver har deres egne evner i kamp. Det er helt sikkert en anden tilgang, men en, der virkelig giver plads til at lade serien komme til udtryk.

Yakuza: Like a Dragon drager fordel af Xbox Series X-hardware ved at tilbyde to forskellige skærmtilstande at vælge imellem: 'Normal' målretter 60fps ved 1440p, mens 'High Resolution' hæver opløsningen til 4K, men til gengæld halverer billedhastigheden til 30fps. Mens vi personligt ville gå efter en jævnere oplevelse i forhold til en lidt højere pixeltælling, er det godt, at brugerne har valget. Og så mange endda.

De bedste Xbox Series X spil: Her er listen