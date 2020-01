6 spil der får dig i form

Får du kuldegysninger bare ved tanken om de tidlige morgener i løbesko eller de sene eftermiddage i tæt pakkede træningscentre? Du træner måske allerede regelmæssigt, savner det sidste spark for at komme i gang eller har bare svært ved at finde det der passer til netop dig. Her kan vi måske hjælpe dig.

Hvorfor ikke slippe de ekstra kilo imens du spiller konsolspil? Takket være store fremskridt inden for verden af spil og VR, har vi nu adgang til alternative træningsmetoder, som adskiller sig fra de gamle klassiske sportsgrene og aktiviteter. Udover tidens VR-spil (og almindelige spil) er det muligt at træne hjemmefra, med masser af variation og underholdning, som gør træningen sjovere end nogensinde.

Her har vi samlet nogle af de bedste spil, som hjælper dig i gang.

Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure er et action-RPG-eventyr til Nintendo Switch, hvor du tilslutter dine Joy-Cons til et hjul og en rem, som spændes om benet. Spillet tager dig igennem en række forskellige baner, forhindringer og minispil, som spænder over 20 verdener, fire spillemuligheder og 60 øvelser, som træner hele kroppen. Der er svedgaranti! Ring Fit Adventure koster måske lidt mere end et almindeligt spil til Nintendo Switch, men du får også både underholdning og træning for pengene.

Just Dance (2020)

Er du allerede interesseret i spil, kender du formodentlig også allerede den populære Just Dance-serie. Det første spil udkom tilbage i 2009 og der er siden blevet tilføjet 11 titler til serien. Hvad går det så ud på? Du skal naturligvis danse! Du får adgang til et stort udvalg af hits og dit mål er så at følge de virtuelle danseres trin, så godt som muligt. Danserne og øvelserne varierer i intensitet og du får points efter hvor godt du formår at følge med. Forsøg at slå din egen rekord eller dans mod vennerne!

Spillet findes til PS4, Xbox One; Nintendo Wii og Nintendo Switch. Hvis du vil teste andre dansespil, kan du med fordel også kigge på Dance Central eller Dance Dance Revolution.

Just Dance | 399 kroner | Elgiganten

Du kan købe den seneste version af spillet til 399 kroner (Nintendo Switch) i Elgiganten. Spillet indeholder 40 nye sange og totalt mere end 500 fra artister såsom Ariana Grande, Blackpink og Cardi B.Se tilbud

Knockout League

Hvis dansespil ikke rigtig er dig og du i stedet foretrækker mere action-prægede spil, kan Knockout League være spillet for dig. Boksespillet udkom i 2018 og er blevet udviklet specifikt til VR, hvilket fungerer rigtig godt. Du bliver tvunget til at dukke dig samt blokere for indkomne angreb fra dine modstandere, samtidig med at du deler slag ud selv. Dit mål? At besejre alle modstandere og blive mesteren af Knockout League! Vil du prøve andre Fighting- og Actionspil, kan vi anbefale at du kigger på Thrill of Fight, Punch-Out og Blade and Sorcery. Knockout League kan hentes fra Steam og koster 17 euro.

Knockout League | 17 euro | Steam

Hent Knockout League for 17 euro på Steam. Giv dig I kast med de gale modstandere med forskellige typer af angreb og teknikker, for at blive mesteren af Knockout League.Se tilbud

1-2-Switch

Elskede du de tidligere Wii Sport- og Wii Fit-spil til den første Wii-konsol, som bød et udvalg af sportsgrene og aktiviteter? Desværre er der ikke kommet en direkte fortsættelse af disse spil til Switch, men med 1-2-Switch får vi et koncept, som minder lidt om det og giver dig forskellige udfordringer og øvelser. Dyst selv eller mod venner!

Spillet kan købes for 369 kroner hos Proshop. Vil du prøve lignende spil, kan vi anbefale Go Vacation og Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020.

1-2 Switch | 369 kroner |Proshop

Spillet koster 369 kroner hos Proshop. Et kreativt og innovativt spil, som fungerer både når du spiller alene og sammen med venner. Sjovt og svedigt!

Pokémon Go

Pokémon Go gik hen og blev et verdensomspændende fænomen, da det udkom i sommeren 2016 og er stadig meget populært i dag. Vil du starte stille og roligt ud med træningen, og helst være fri for svære øvelser og alt for svedige aktiviteter, kan enkle gåture være en god begyndelse. Pokémon Go gør gåturene sjovere og mere unikke. Du får rørt dig og udforsker verdenen omkring dig i jagten på de små charmerende monstre. Du kan sågar vælge at lægge Pokémon-æg til udklækning, hvorefter du skal gå 2, 5 eller 10 kilometer før det sker. Her er altså en belønning for dine udskejelser! Inden du ved af det, har du gået tusindvis af skridt og forbrændt hundredevis af kalorier. Pokémon Go er gratis at downloade (med køb i appen) og findes både til iOs og Android. Vil du prøve lignende spil, kan vi anbefale Zombies, Run! Og Harry Potter: Wizards Unite.

Pokémon Go | Gratis | iOS og Android

Du kan gratis hente Pokémon Go til mobilen fra App Store eller Google Play. Gør dine gåture sjovere end nogensinde. Se tilbud

Beat Saber

Beat Saber ser måske ikke så svært ud ved første øjekast – man skal jo bare vifte lidt med armene! Sandheden er dog, at spillet er både intenst og svedigt. Udover at ødelægge røde og blå klokke i takt med musikkens beats, må du dukke dig og hoppe over forhindringer, som flyver imod dig. Musikken og de suveræne lydeffekter skaber en herlig og indlevende spiloplevelse, som vi virkelig kan anbefale. Du kommer ikke til at tænke på, at du bevæger dig! Spillet kan købes på PlayStation Store og koster 229 kroner.