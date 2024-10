Creative lancerer Sound Blaster GS5

Creative Technology har netop introduceret Sound Blaster GS5, en kompakt soundbar designet til at forbedre lydoplevelsen for gamere og filmelskere. Med SuperWide-teknologi, som udvider lydbilledet, tilbyder denne soundbar en bredere og mere fordybende lyd i et slankt design, der sparer plads på skrivebordet.

Stor lyd i kompakt design

På trods af den kompakte størrelse lover Creative, at Sound Blaster GS5 kan levere en imponerende lydkvalitet. Soundbaren er udstyret med racetrack-drivere med fuld rækkevidde. Højttaleren kan levere op til 60W, så der kommer masser af lyd. Creative lover da også, at man både får dyb bas og klar lyd, som er ideel til både stille scener og eksplosive sekvenser. Højttaleren har indbygget SuperWide-teknologi, som skal tilpasse lyden optimalt til omgivelserne. Den har to SuperWide-tilstande: Near Field til tættere lytning og Far Field til større rum, hvilket giver fleksibilitet til forskellige anvendelser. Højttaleren kommer med indbygget RGB-belysning, så gamere kan fyre op for farveresten på skrivebordet, når de spiller.

(Image credit: Creative)

Tilslutningsmuligheder og funktioner

Sound Blaster GS5 tilbyder flere tilslutningsmuligheder, herunder USB-C, AUX-indgang, optisk indgang og Bluetooth 5.3, som gør det nemt at forbinde enheden til forskellige enheder som tv'er, pc'er og spillekonsoller. Derudover har soundbaren justerbar RGB-belysning, som tilføjer et visuelt element til opsætningen, og den medfølgende fjernbetjening gør det nemt at justere lydstyrken og andre indstillinger.

Højttaleren kan bruges på skrivebordet eller foran fjernsynet. Her kan man på fjernbetjeningen eller højttaleren skifte imellem SuperWide Near Field- og SuperWide Far Field-indstillingerne.

Specifikationer:

Maksimal effekt: 60W

Tilslutninger: USB-C, AUX, optisk, Bluetooth 5.3

SuperWide-tilstande: Near Field og Far Field

Racetrack-drivere og indbygget portrør

Justerbar RGB-belysning

(Image credit: Creative)

Pris og tilgængelighed

Sound Blaster GS5 koster 69,99 euro (svarende til ca. 529 kr.) hos Creative, og forsendelse til Danmark er gratis.