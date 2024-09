Turtle Beach lancerer nye gaming-mus i Danmark

Turtle Beach har netop lanceret to nye versioner af deres populære gaming-mus, Kone II Air og Kone II, på det danske marked. Den trådløse Kone II Air og den kablede Kone II er designet til at tilbyde en kombination af ny teknologi og ergonomisk komfort, hvilket gør dem velegnede for både casual og professionelle gamere.

Avancerede funktioner og tilpasning

(Image credit: Turtle Beach)

Begge mus understøtter forskellige grebstyper, herunder claw grip, palm grip og fingertip grip, og er udstyret med Turtle Beachs egen Owl-Eye 26K Optical Sensor, som tilbyder op til 26.000 DPI for præcis kontrol. Derudover anvender de TITAN Optical Switch-teknologi, som sikrer hurtig og præcis respons samt en lang holdbarhed på op til 100 millioner klik.

Musene er også udstyret med EasyShift[+]-teknologi, som muliggør knapduplikation og dermed udvider antallet af funktioner, brugerne kan tilpasse. Dette gør det muligt for spillere at tilpasse musenes knapper til deres behov og spillestil. For yderligere komfort har begge modeller varmebehandlede PTFE-fødder, der giver et glidende og jævnt bevægelsesmønster på alle overflader.

Pris og tilgængelighed

De nye Kone II-mus er tilgængelige på Turtle Beachs hjemmeside og hos udvalgte forhandlere i Danmark. Den trådløse Kone II Air fås til 999 kroner, mens den kablede Kone II koster 549 kroner. Begge modeller fås i farverne ash black og arctic white.

Fokus på ydeevne og batterilevetid

Kone II Air skiller sig ud med sin lange batterilevetid, der kan nå op til 350 timer ved brug af Bluetooth-forbindelse med lav latenstid, og op til 130 timer med en højtydende 2,4 GHz trådløs forbindelse. Musen er også kompatibel med NVIDIA Reflex-teknologi, hvilket hjælper spillere med at opnå ekstremt hurtige reaktionstider og forbedret præcision.