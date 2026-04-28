Logitech G lancerer G512 X - et modulært gaming-tastatur med høj præcision og vilde justeringsmuligheder

Logitech G512 X er et nyt gaming-tastatur med Dual Swap-teknologi. Ud over at lade spillere blande analoge og mekaniske switches, kan det også justeres utroligt meget. Med en responstid på 0,125 ms og mulighed for at tildele to handlinger til samme tast er det bygget til gamere, der ønsker at tilpasse spil og tastatur mest muligt.

En kærlighedserklæring til seriøse gamere

Logitech G annoncerer G512 X TMR Analog/Mechanical Gaming Keyboard — et tastatur, der som det første understøtter Dual Swap-teknologi. Det betyder, at brugeren kan montere både analoge magnetiske switches og konventionelle mekaniske switches i de samme slots, afhængigt af hvad den aktuelle spilsituation kræver. Tastaturet leveres med ni Gateron KS-20 magnetiske analoge switches og er kompatibelt med de fleste populære 3-pin- og 5-pin mekaniske switches.

Tastaturet anvender TMR-teknologi (Tunnel Magneto Resistance), som registrerer, hvor langt en tast trykkes ned i stedet for blot at registrere et simpelt on/off-signal. Det giver mulighed for trinvis inputkontrol, der ifølge Logitech G er særligt brugbar i flight sims, racerspil og taktiske shooters. Via softwaren G HUB kan man med funktionen Multipoint Action tildele to separate handlinger til én tast ved forskellige aktiveringsdybder. Der medfølger valgfri SAPP-ring (Second Actuation Pressure Point), som opbevares på bagsiden af tastaturet. Når de er monteret, giver de et mærkbart, taktilt klik, når man rammer det sekundære aktiveringspunkt.

G512 X kører med 8K polling rate og 8K reporting rate og har en samlet latens på 0,125 ms ende til ende. Tastaturet fås i 75- og 98-layout og er udstyret med to fuldt programmerbare drejeknapper samt en RGB-lysbar designet med dynamiske slash-mønstre og levende lyseffekter, der skal forstærke intensiteten i spillene. På bagsiden er der integreret opbevaringsplads til keycap-pullers, switches og SAPP-ringe.

"G512 X er vores kærlighedserklæring til de gamere, der tilpasser deres udstyr lige så meget, som de tilpasser deres spil," siger SM Lahti, Global Product Marketing Manager hos Logitech G. Tastaturet præsenteres som den nyeste tilføjelse til G5-serien og er designet til at matche G502 X Plus LIGHTSPEED-musen og G522 LIGHTSPEED-headsettet.

Vilde justeringsmuligheder

Via G HUB-softwaren kan spilleren justere aktiveringspunktet på hver enkelt analog switch individuelt — fra 0,1 mm til 4,0 mm. Det giver mulighed for at sætte tasterne ekstremt følsomt til hurtige reaktioner eller dybere til at undgå utilsigtede input, alt efter spillets krav. Funktionen Rapid Trigger bygger oven på det og muliggør hurtigere gentagne tastetryk ved at nulstille aktivering så snart tasten bevæger sig opad — nyttigt til teknikker som counter-strafing.

Specifikationer:

Layout : 75 eller 98 taster

: 75 eller 98 taster Switch-slots : 39 hybride TMR-switch-slots (analog og mekanisk)

: 39 hybride TMR-switch-slots (analog og mekanisk) Medfølgende switches : 9 × Gateron KS-20 magnetiske analoge switches (+ fuld sæt MX mekaniske switches forudinstalleret)

: 9 × Gateron KS-20 magnetiske analoge switches (+ fuld sæt MX mekaniske switches forudinstalleret) Switch-kompatibilitet : Analoge switches samt 3-pin og 5-pin mekaniske switches

: Analoge switches samt 3-pin og 5-pin mekaniske switches Aktiveringsdistance : 0,1–4,0 mm (justerbar per tast)

: 0,1–4,0 mm (justerbar per tast) Polling rate : 8K (8.000 Hz)

: 8K (8.000 Hz) Latens : 0,125 ms (end-to-end)

: 0,125 ms (end-to-end) Aktiveringsteknologi : TMR (Tunnel Magneto Resistance)

: TMR (Tunnel Magneto Resistance) Mål (75-layout) : 330 × 150 × 47 mm, 880 g

: 330 × 150 × 47 mm, 880 g Mål (98-layout) : 387 × 150 × 47 mm, 1.000 g

: 387 × 150 × 47 mm, 1.000 g Kabellængde : 1,8 m

: 1,8 m Hældning : 4° (uden fødder) / 8° (med fødder)

: 4° (uden fødder) / 8° (med fødder) Ekstra funktioner : Multipoint Action, SAPP-ringe, Rapid Trigger, Key Priority, Dual Dials, RGB Lightbar, integreret switch-opbevaring

: Multipoint Action, SAPP-ringe, Rapid Trigger, Key Priority, Dual Dials, RGB Lightbar, integreret switch-opbevaring Software : Logitech G HUB (kræver Windows 10+ eller macOS 12+)

: (kræver Windows 10+ eller macOS 12+) Farver: Sort, hvid

Pris og tilgængelighed

Logitech G512 X Gaming Keyboard har en vejledende pris på 1.499 kroner

Håndledsstøtten koster fra 299 til 349 kroner alt efter tastaturets størrelse.

Logitech G512 X Gaming Keyboard er tilgængeligt fra den 28. april 2026 på LogitechG og hos udvalgte forhandlere globalt fra den 2. maj 2026. Prisen er 1.499 kr. for 75-layoutet og 1.699 kr. for 98-layoutet.

G512 X fås i både sort og hvid og er designet som perfekt makker til den ikoniske G502 X Plus LIGHTSPEED trådløse gamingmus og det trådløse gamingheadset G522 LIGHTSPEED. Du kan også købe en separat håndledsstøtte i gennemsigtig akryl som tilbehør til begge layouts.