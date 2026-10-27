Nogle brugere melder, at deres iPhone Duo allerede er gået i stykker på grund af en mulig konstruktionsfejl i hængslet

En adskillelse viser, at hængslet faktisk ser ud til at være det svage punkt, men indtil videre er det kun lykkedes at genskabe problemet ved at mishandle telefonen

Det er uklart, hvor udbredt problemet er, eller hvor mange af hændelserne der er sket ved normal brug

Der har været stor opmærksomhed omkring iPhone Duo, men lanceringen har ikke været helt problemfri. Den store efterspørgsel har ført til forsinkelser i leveringen, og – hvad der er endnu mere bekymrende – nogle brugere rapporterer, at deres mobiltelefoner allerede er gået i stykker.

Konkret melder et mindre antal brugere om, at hængslet er knækket og har ødelagt skærmen. Men er dette begyndelsen på et nyt »crackgate«, eller drejer det sig blot om enkelte hændelser?

Kigger man på sociale medier, peger snakken her på, at der er tale om enkeltstående tilfælde. Der er ganske vist dukket en del rapporter op på Reddit og andre platforme, men set i forhold til, hvor mange der har fået deres iPhone Duo, drejer det sig stadig om en meget lille andel.

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(Image credit: u/Vishnu_RK)

En skrøbelig flagskibsmobil

Det lykkedes faktisk YouTube-profilen CuriousHagi at genskabe problemet, men som nogle brugere på Reddit påpegede, skete det kun ved bevidst at bøje telefonen bagud som led i en holdbarhedstest.

Uanset hvad ser det ud til, at skærmene går i stykker på samme sted, hvilket tyder på, at der enten kan være tale om en konstruktionsfejl i iPhone Duo – hvilket ville være et stort problem for Apple – eller ganske enkelt en produktionsfejl i visse eksemplarer. Det sidste ville være et mere begrænset problem, som også ville være nemmere at afhjælpe.

Vi har kontaktet Apple for en kommentar og vil opdatere artiklen, hvis vi får svar. Indtil videre mener vi dog ikke, at du behøver at bekymre dig alt for meget, hvis du allerede har eller planlægger at købe en iPhone Duo, da der ikke er rapporteret om særlig mange defekte eksemplarer.

Men du bør nok håndtere den lidt mere forsigtigt end en almindelig iPhone og selvfølgelig undgå at bøje hængslet bagud.

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