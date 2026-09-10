Priskrig blandt foldbare mobiler? Vildt prisfald på Samsung Galaxy Z Fold 8 efter Apple Duo-lancering

Der skulle ikke gå lang tid, før Apples indtog på markedet for foldbare mobiler kunne mærkes på konkurrencen.

Blot dagen efter at Apple præsenterede sin første foldbare iPhone, iPhone Duo, er prisen på Samsung Galaxy Z Fold 8 faldet markant hos Samsung. Modellen med 256 GB lagerplads står nu til 12.799 kroner mod en tidligere startpris på 15.999 kroner. Det svarer til et prisfald på 3.200 kroner eller 20 procent. Det er meget usædvanligt med sådan et prishug, når man husker, at telefonen blev lanceret for en måneds tid siden.

Derfor er det også svært at ignorere timingen. Apple præsenterede sin første foldbare iPhone Duo i går - den 9. september. iPhone Duo får en dansk startpris på 17.999 kroner for modellen med 256 GB lagerplads. Forudbestillingerne åbner 16. oktober, mens telefonen først kommer i butikkerne 23. oktober.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Selv om prisen på iPhone Duo er høj, så havde jeg faktisk forventet, at den ville være endnu højere. Det ville på ingen måde have overrasket mig, hvis Apple lancerede telefonen med en startpris tættere på 20.000 kroner. Selve lanceringen af Apples foldbare kommer næppe bag på Samsung. Men måske er de også blevet overraskede over, at iPhone Duo ikke har en højere pris.

Samsung er pludselig 5.200 kroner billigere end Apples nye foldbare mobil

Samsung Galaxy Z Fold8, 256 GB: 12.799 kroner

Apple iPhone Duo, 256 GB: 17.999 kroner

Prisforskel: 5.200 kroner

Med Samsungs oprindelige pris, var prisforskellen på Samsungs Galaxy Z Fold 8 til 15.999 kroner og Apples iPhone Duoe til 17.999 kroner heller ikke vanvittig stor. Men med den nye prisnedsættelse er prisforskellen mellem de to direkte konkurrenter nu er blevet temmelig markant.

Sammenligner vi modellerne med 256 GB lagerplads, ser priserne sådan ud:

Samsung Galaxy Z Fold8, 256 GB: 12.799 kroner

Apple iPhone Duo, 256 GB: 17.999 kroner

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Samsung-modellen er dermed 5.200 kroner billigere end Apples nye foldbare mobil.

Det er en markant ændring fra situationen før Apples lancering. Galaxy Z Fold8 blev lanceret i Danmark til 15.999 kroner for modellen med 256 GB lagerplads, så forskellen mellem de to telefoners startpriser oprindeligt var mere beskedne 2.000 kroner.

Da vi anmeldte Galaxy Z Fold 8, var prisen en af udfordringerne med den. Mobilen byder blandt andet på en foldbar 7,6-tommer skærm, en 5,5-tommer yderskærm og Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, men 15.999 kroner var stadig en høj pris – også for en foldbar topmodel. Med den nye pris på 12.799 kroner ser regnestykket væsentligt anderledes ud, og nu er der i mine øjne nærmest tale om et slagtilbud for denne telefon.

Samsung giver også rabat på 2.750 kroner på 512GB-modellen og 2.600 kroner på 1TB-modellen. Prisnedsættelsen gælder ikke kun i Danmark; også i Finland, Norge og Sverige har Samsung sat prisen ned. I Danmark ser det dog ud til, at prisnedsættelsen er permanent, for her er der ingen før og efter pris på Z Fold 8. Dette er dog ikke bekræftet fra Samsungs side.

Samsung byder Apple velkommen på markedet for foldbare mobiler

Samsungs prisnedsættelse kan også skyldes andre ting en lanceringen af iPhone Duo, men timingen er svær at overse. Især fordi priserne på Samsung Galaxy Z Fold 8 hos danske elektronikforhandlerne i dag (10. september 2026) stadig ligger på 15.999 kroner. Det tyder på, at det er gået rigtig stærkt med prisændringen, for normalt plejer Samsungs egne priser at være en smule højere end ude hos forhandlerne.

Samsungs danske landechef, Søren Rinnov Østergaard, udsendte kort efter Apples lancering denne kommentar til Apples indtog på markedet for foldbare mobiler:

“Vi byder flere producenter velkommen på markedet for foldbare telefoner. Den øgede konkurrence er en positiv udvikling, som kan accelerere innovationen og gøre den foldbare smartphone relevant for endnu flere forbrugere. Samsung står samtidig stærkt, fordi foldbare telefoner langt fra er et nyt område for os. I næsten et årti har vi udviklet, testet og forfinet teknologien, udforsket forskellige formfaktorer og løbende forbedret brugeroplevelsen. Derfor ser vi også den øgede konkurrence som en styrke for hele kategorien.”

Det gør det tydeligt, at Apple kommer nu kommer ind på et marked, hvor Samsung allerede har mange år og otte generationers erfaring med foldbare.

Samsungs Galaxy Z 8 Fold er en fremragende mobil, og med prisnedsættelsen er den faktisk et vanvittigt godt køb. Det skyldes både Samsungs platform, specifikationerne og ikke mindst formatet, som både er kompakt og alligevel bredt nok til at fungere virkelig godt. Der er altså ingen tvivl om, at Apple har ramt et godt format, som måske vil appelere til en bredere målgruppe.

De to telefoner minder desuden på flere områder om hinanden. Galaxy Z Fold8 har en 7,6-tommer indvendig foldbar skærm og en 5,5-tommer skærm på ydersiden, mens iPhone Duo ligeledes har en 7,6-tommer indvendig skærm kombineret med en 5,4-tommer yderskærm.

Apples model kommer til gengæld med virksomhedens A20 Pro-chip, titaniumkonstruktion og understøttelse af Apple Pencil, og Apple tilbyder lagerplads helt op til 2 TB.

Vi arbejder på en kommentar fra Samsung.