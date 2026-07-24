Vi har fingre i den nye Samsung Galaxy Z Fold 8 – og den mærkelige mobil, der kommer i et nyt format, er noget af det mest interessante, der er sket for foldbare telefoner i flere år

Jeg har testet mange af de bedste foldbare telefoner i løbet af min tid hos TechRadar, men jeg har aldrig valgt at bruge nogen af dem som min primære telefon i en længere periode.

Jeg bruger min mobil meget mere til at underholdning – f.eks. til at scrolle SoMe, læse og se videoer – end til produktivitetsopgaver. Derfor har jeg aldrig rigtig set pointen i en tungere mobiltelefon, der oven i købet har en stor, næsten kvadratisk foldbar skærm. Hvorfor skulle jeg se en YouTube-video med store sorte felter over og under billedet, når jeg kan dreje en almindelig mobiltelefon til liggende format og få en bedre seeroplevelse?

Samsung Galaxy Z Fold 8 er noget helt andet. Det er stadig en foldbar mobil, som man åbner som en bog, og som har en mindre skærm på ydersiden og en større på indersiden. Men Z Fold 8 er kortere, bredere og på en måde mere æstetisk end Galaxy Z Fold 7 (som ellers virkelig er en lækker mobil). Den føles næsten som en Galaxy Z Fold 7,5.

Latest Videos From Watch full video here:

Image 1 of 2 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (til venstre) og Galaxy Z Fold 8 (til højre) (Image credit: Future) Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (til venstre) og Galaxy Z Fold 8 (til højre) (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Denne paslignende, sammenklappelige mobiltelefon har en ydre skærm på 5,5 tommer og en hovedskærm på 7,6 tommer, med billedformater, der gør den nemmere at betjene med én hånd, når den er foldet sammen, og betydeligt bedre til afspilning af video, når den er foldet ud. Når Galaxy Z Fold 8 er foldet sammen, har den et billedformat på 3:4 i stående retning, hvilket gør, at mine tommelfingre nemt kan nå hele skærmen, og 4:3 i liggende retning. Når den er foldet ud, bruger den i stedet et billedformat på 10:16, der er optimeret til bredskærmsindhold.

Til sammenligning bevarer Galaxy Z Fold 7 – og den nye Galaxy Z Fold 8 Ultra høje og smalle formfaktor med en ydre skærm i 21:9-format og en næsten kvadratisk indre skærm med billedformatet 1,11:1. Det er godt til regneark og multitasking, men det virker ikke så imponerende, når man vil se højdepunkter fra VM eller Tour de France på vej hjem i toget.

Her kan du se, hvordan videooplevelsen adskiller sig mellem Galaxy Z Fold 8 og Galaxy Z Fold 8 Ultra – som du kan læse mere om i vores forhåndsvisning af Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – i begge retninger.

Image 1 of 2 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (til venstre) og Galaxy Z Fold 8 (til højre) (Image credit: Future) Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (til venstre) og Galaxy Z Fold 8 (til højre) (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Ja, jeg ved det godt – de sorte felter er der stadig, når Galaxy Z Fold 8 er foldet ud. Men de er meget mindre end på Ultra-modellen, og forskellen på den ydre skærm er virkelig enorm.