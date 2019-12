De 10 bedste Android-mobiler i 2019: hvad skal du købe?

Opdatering:Huawei P30 Pro og Huawei P30 har været forbi testbænken og er blevet set efter i sømmene. Begge har fået en plads på listen. Læs med og find ud af hvordan de placerer sig.

Det findes én ting, der adskiller Android fra konkurrenten Apple, når vi taler om smartphones – antallet af mobiler som har Googles hotte styresystem.

Samsung Galaxy S10 Plus er netop blevet udsat for vores grundige tests og har sikret sig førstepladsen på vores liste over de bedste Android-telefoner.

Læs videre for at finde ud af hvordan de andre modeller placerer sig.

De store navne er her alle sammen; Samsung, LG, Huawei, OnePlus og Google er på plads. De mange størrelser skærme, forskelle i processorkraft, software-funktioner og designforskelle gør det svært at finde den bedste Android-telefon til netop dig.

Og det bliver kun sværere med modeller som Galaxy S10 , Galaxy S10e og Nokia 9 PureView , som alle ligger klar på testbænken, ligesom modeller som Xiaomi Mi 9 , Sony Xperia 1 , LG G8 , LG G8S og V50 ThinQ er på vej.

Listen kan derfor meget vel tænkes at ændre sig over de kommende uger.

Vi nærmer os jul, og vores købeguides er derfor et godt sted at finde forslag til gode julegaver. Hvad enten du skal købe til ham, hende, børn, mor eller far, vil du finde de bedste produkter inden for alle kategorier og prisklasser hos os.

Tag et kig på vores guide til de bedste julegaver!

Bedste smartphones: se top 10 mobiler, vi har testet.

Bedste og billigste mobil: læs med her, hvis du leder efter en telefon til under 1600 kr.

Det kan være svært at finde den helt rigtige Android-mobil, derfor har vi samlet de bedste på markedet, og rangordnet dem efter deres hardwarepræstation, styresystem og naturligvis deres design.

Her er de – de bedste Android-mobiler, du kan købe i dag. Af mange, mange forskellige grunde.

1. Samsung Galaxy S10 Plus

Den bedste smartphone i øjeblikket

Lanceringsdato: Marts 2019 | Vægt: 175 g | Mål: 157.6 x 74.1 x 7.8mm | OS: Android 9 | Skærmstørrelse: 6,4 tommer | Opløsning: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8/12 GB | Lagring: 128/512GB/1TB | Batteri: 4100 mAh | Kamera: 12MP + 12MP + 16MP | Frontkamera: 10MP + 8MP

Den bedste skærm på en smartphone

Fremragende kameraer

Den er alt andet end billig

Svær at holde på

Samsung Galaxy S10 Plus er den bedste smartphone netop nu. Det er en stor telefon, som er designet til store hænder – og den har taget de bedste elementer fra smartphone-markedet og proppet dem ind i en tiltalende pakke, som vi har elsket at teste.

Super AMOLED-skærmen på 6.4 tommer er blevet målt til at være den bedste på markedet , med super farver, godt eksponeringsspillerum og i teorien den bedste visuelle oplevelse du kan få på en mobiltelefon. Dertil har den indbygget fingeraftrykslæser i skærmen.

Batterilevetiden på Galaxy S10 Plus er forbedret i forhold til forgængeren S9 Plus, takket være et større 4.100mAh-batteri. Du når uden problemer igennem en hel dag og har stadig tocifrede procenttal tilbage i tanken. S10 Plus byder desuden på Samsungs nye Wireless PowerShare, som trådløst lader dog oplade andre enheder fra bagsiden.

Kameratrioen på Galaxy S1 Plus er i blandt de bedste på markedet og bygger videre på det gode setup fra S9-serien, ved at tilbyde flere funktioner, indstillingsmuligheder og bare grundlæggende klarhed.

Galaxy S10 Plus er proppet med funktioner og giver dig den bedste smartphone-oplevelse netop nu.

Læs hele vores anmeldelse af: Samsung Galaxy S10 Plus

2. Huawei P30 Pro

Huaweis bedste Android-telefon til dato

Lanceringsdato: marts 2019 | Vægt: 192 g | Mål: 158 x 73.4 x 8.4mm | OS: Android 9 | Skærmstørrelse: 6,47 tommer | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Lagring: 128/256/512GB | Batteri: 4.200mAh | Bagsidekamera: 40MP + 20MP + 8MP + ToF | Frontkamera: 32MP

Fantastisk kamera

Fængende design

Kun Full HD-skærm

EMUI trænger til finpudsning

Huawei P30 Pro er den bedste Android-telefon vi har prøvet, hvis vi alene ser på kameraet. Både 5x og 10x zoom fungerer forbløffende godt. Den klarer sig også fremragende i lav belysning.

Til de der ønsker at komme helt tæt på deres motiv, tilbyder P30 Pro også 50x digital zoom, og selvom kvaliteten stadig er reduceret betydeligt, er det stadig imponerende.

Du får naturligvis masser af kræfter under skærmen, som også har en indbygget fingeraftrykslæser, et premium-design og trådløs opladning, der som en bonus lader dig oplade andre enheder fra bagsiden af P30 Pro.

Det er en top-Android-telefon, og misser kun toppen af listen med et mulehår, grundet den mere afrundede og glatte smartphone-oplevelse i Galaxy S10 Plus.

Læs hele anmeldelsen af: Huawei P30 Pro

3. Samsung Galaxy S10

En top-Android-telefon som overskygges af sin storebror

Lanceringsdato: Marts 2019 | Vægt: 157 g | Mål: 149.9 x 70.4 x 7.8mm | OS: Android 9 | Skærmstørrelse: 6,1 tommer | Opløsning: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8 GB | Lagring: 128/512GB | Batteri: 3.400mAh | Kamera: 12MP + 12MP + 16MP | Frontkamera: 10MP

Godt skærm-til-body forhold

Wireless Powershare-funktion

S10 Plus er bedre

Bixby-knappen er overflødig

Der er kamp til stregen i toppen, hvor Huawei bider Samsung i haserne, og det har aldrig været et tættere ræs for det sydkoreanske firma. Alligevel er det lykkedes Galaxy S10 at møve sig ind på en tredjeplads.

Den større S10 Plus er uden sammenligning Samsungs bedste telefon, men standardudgaven, S10, pakker mange af de samme high-end-funktioner ned i et mere kompakt format og til en lidt lavere (men stadig høj) pris.

Samsung Galaxy S10 har flere gode opgraderinger under motorhjelmen. Du vil synes om disse, imens dine venner vil sætte pris på PowerShare-funktionen – den hjælper dem mere end dig.

Læs hele anmeldelsen af: Samsung Galaxy S10

4. Huawei Mate 20 Pro

Den bedste mobiltelefon som Huawei nogensinde har produceret

Lanceringsdato: November 2018 | Vægt: 189 g | Mål: 157.8 x 72.3 x 8.6mm | OS: Android 9 | Skærmstørrelse: 6,39 tommer | Opløsning: 1440 x 3120 | CPU: Kirin 980 | RAM: 8 GB | Lagring: 256GB | Batteri: 4200 mAh | Kamera: 40MP + 20MP + 8MP | Frontkamera: 24MP

Indbygget fingeraftrykslæser i skærmen

Fremragende triple-kamera

Grænsefladen ikke førende på markedet

Høj pris

Huawei Mate 20 Pro er den bedste telefon fra kineserne til dato, og byder på et godt mix af design, kræfter og ydelse, med et par ekstra tricks i ærmet. Telefonen bygger videre på den fremragende P20 og P20 Pro, men giver dig mere skærm, forbedret triple-kamera på bagsiden og indbygget fingeraftrykslæser i skærmen.

Mate 20 Pro har en kæmpe en skærm på 6.39 tomer, hvilket giver dig masser af plads til gaming og film. QHD-opløsningen og HDR10-understøttelse sørger for, at alt ser fremragende ud. Der er dog et bredt hak i toppen af skærmen.

Du får meget levetid ud af Mate 20 Pro og vi oftest omkring halvanden dag ud af en enkelt opladning under vores tid med enheden.

Mate 20 Pro har tre kameraer på bagsiden og har fået overført det fremragende 40MP vidvinkel-objektiv og telefotolinsen på 8MP fra P20 Pro – men den tredje sensor er ny. Her er tale om en ultra-vidvinkel på 16MP, som lader dig få endnu mere af omgivelserne med i dine billeder.

Mate 20 Pro er en fuldendt telefon til en fuldfed pris – den har sågar nogle ting i ærmet, som du ikke ser andre steder og er kraftigere end de fleste af konkurrenterne.

Læs hele anmeldelsen: Huawei Mate 20 Pro

5. Samsung Galaxy Note 9

En af de højeste specs-telefoner på markedet

Lanceringsdato: August 2018 | Vægt: 205 g | Mål: 162 x 76.4 x 9mm | OS: Android 8.1 | Skærmstørrelse: 6,4 tommer | Opløsning: 2960×144 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 6/8GB | Lagring: 128/512GB (up to 1TB med kort) | Batteri: 4000 mAh | Kamera: Dobbelt 12MP + 12MP | Frontkamera: 8MP

Meget bedre batteri

Forbedret S Pen

Lidt tung enhed at holde

Opgraderinger der er set før

Samsung Galaxy Note 9 er en af de bedste telefoner, vi nogensinde har testet - og også en af de dyreste. Men for de penge får du helt ekstraordinære specifikationer med, hvor denne model er den første almindelige telefon, der tilbyder 1 TB storage og en utrolig skærm.

Lad os komme direkte til skærmen på Note 9. Skærmen er smuk, men kan måske opfattes lidt smal, hvis du kommer fra Note 5 eller lignende modeller. Men den måde skærmen går rundt om telefonen på, de mindre kanter og den imponerende farvegengivelse og lysstyrke, gør telefonen til en ægte favorit.

Med 4.000mAh under hætten har Note 9 en af de største batterier, som Samsung nogensinde har lavet. Det betyder, at batteriet nemt kan holde igennem dagen (plus det har ny køleteknologi, der hjælper det med at holde længere under spil, selv om vi ikke selv har set meget bevis på det). Du kan også nemt oplade trådløst, hvor hurtigopladningen booster batteriet med 17% på 15 minutter.

Kameraerne på Samsung-telefoner er en del af grunden til, at de står så højt på vores liste - den rene kapacitet og den lave lysydelse er imponerende. Billeder er bestemt mere på den farverige side, men der er flere AI-smarts i mikset for at hjælpe dig med, at få det rigtige skud på det rigtige tidspunkt.

Det er svært at pakke Samsung Galaxy Note 9 ind i en mini-dom - den kan så meget, og vi har ikke engang prøvet den nye, kamera-fjernbetjente Bluetooth S Pen. Den utrolige kvalitetsskærm, batterilevetiden og kameraet –det hele gør det til en fantastisk smartphone ... hvis du har råd til at købe den.

Læs hele vores anmeldelse af Samsung Galaxy Note 9

6. Huawei P30

Endnu en fremragende Huawei-telefon

Udgivelsesdato: Marts 2019 | Vægt: 165g | Mål: 149.1 x 71.4 x 7.6mm | Styresystem: Android 9 | Skærmstørrelse: 6.1 tommer | Skærmopløsning: 1080 x 2340 | Processor: Kirin 980 | RAM: 8GB | Lagringsplads: 64/128/512GB | Batteri: 3,650mAh | Bagkamera: 40MP + 16MP + 8MP | Frontkamera: 32MP

Fremragende kamera

Kraftfuld processor

Ingen trådløs opladning

P30 Pro er kraftigere

Hvad er nu det? Endnu en Huawei-telefon i top-10? Nej, du ser rigtigt. Huawei P30 er pt. vores sjette bedste Android-telefon. Den har en mindre skærm end P30 Pro og klarer sig med tre bagsidekameraer (i stedet for fire) og et maksimalt zoom på 30x, men er stadig en glimrende Android-telefon. Der er masser af kræfter, en smart hovedtelefonudgang (noget P30 Pro ikke kan prale med) og en formfaktor, der egner sig bedre til én hånd. Dertil er den naturligvis også lidt billigere.

Læs hele anmeldelsen: Huawei P30

(Image credit: Oneplus)

7. OnePlus 7 Pro

Heldækkende skærm på et ægte flagskib

Lanceringsdato: Maj 2019 | Vægt: 206 g | Størrelse: 162.6 x 75.9 x 8.8mm | OS: Android 9 | Skærmstørrelse: 6.67 tommer | Opløsning: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8/12GB | Lagring: 128/256GB | Batteri: 4,000mAh | Kamera: 48MP + 8MP + 16MP | Frontkamera: 16MP

Fremragende heldækkende skærm

Pop-up-kameraet har wow-faktor

Kamereaet er godt, men ikke fantastisk

En aflang skærm til mindre hænder

For første gang har OnePLus lanceret to high-end telefoner på samme tid, og af disse er OnePlus 7 Pro klart den mest interessante. I stedet for en skærm med et hak i toppen, har OnePlus formået at levere en heldækkende skærm, med et pop-up selfie-kamera, som kun kommer frem, når du tænder for det.

Det er svært at demonstrere her, men en opdateringsfrekvens på 90Hz er bedre end de fleste andre telefoner på listen. Det giver mere flydende video samt glidende scrolling på dine sociale medier.

Prisen er ikke så lav som de første par enheder fra OnePlus, men det er en af de bedste Android-telefoner du kan købe i øjeblikket og har et attraktivt design samt gode speciefikationer.

Læs hele anmeldelsen: OnePlus 7 Pro

(Image credit: Future)

8. Google Pixel 3 XL

Den bedste kameratelefon vi har testet

Lanceringsdato: November 2018 | Vægt: 185 g | Størrelse: 158 x 76.7 x 7.9mm | OS: Android 9 | Skærmstørrelse: 6.3 tommer | Opløsning: 1440 x 2960 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 4GB | Lagring: 64GB/128GB | Batteri: 3,430mAh | Kamera: 12.2MP | Frontkamera: 8MP + 8MP

Fremragende kameratelefon

God batterilevetid

Hakket er svært at ignorere

Ingen udgang til hovedtelefoner

Hvis du søger den bedste kameratelefon på markedet, behøver du ikke lede længere. Det enkelte kamera på bagsiden af Google Pixel 3 XL (og den mindre Pixel 3) er det bedste vi er stødt på. Du får også en stor skærm, godkendt batterilevetid og masser af kræfter under coveret, hvilket gør Google Pixel 3 XL til et godt all-round flagskib.

Google Pixel 3 XL kombinerer den bedste kameratelefon vi endnu har testet med en stor OLED-skærm. Den passer godt til de, som ikke har noget imod hakket i toppen og allerede har vænnet sig til at holde om en større telefon.

Læs hele anmeldelsen: Google Pixel 3 XL

(Image credit: TechRadar)

9. Samsung Galaxy S10e

Ligger godt i hånden og har funktioner, der hører til i flagskibsklassen

Lanceringsdato: Marts 2019 | Vægt: 150 g | Størrelse: 142.2 x 69.9 x 7.9mm | OS: Android 9 | Skærmstørrelse: 5.8 tommer | Opløsning: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 855/Exynos 9820 | RAM: 6/8GB | Lagring: 128/256GB | Batteri: 3,100mAh | Kamera: 12MP+16MP | Frontkamera: 10MP

Kan bruges med én hånd

Godt kamera til prisen

Ingen fingeraftrykslæser i skærmen

Tydeligt tykkere end S10

Kan du godt lide designet på S10 og S10 Plus, men er ikke fan af deres prisskilte?

Frygt ej, Samsung har lave Galaxy S10e til dig. Galaxy S10e har mange af de samme funktioner fra de dyrere søskende, men i et mere håndterbart format, og med nogle kompromisser, som har presset prisen ned. Det er svært ikke at anbefale S10e til nogen, der ønsker en mindre telefon. Folk kun tænker på størrelsen, må kigge sig om efter noget andet - denne smartphone er til folk der vil skrive beskeder, bladre i apps og browse med én hånd uden at gå på kompromis med ydelsen.

Læs vores anmeldelse af: Samsung Galaxy S10e

10. Honor View 20

Den bedste Honor-telefon til dato (med hul i skærmen)

Lanceringsdato: Januar 2019 | Vægt: 180 g | Dimensioner: 156.9 x 75.4 x 8.1mm | OS: Android 9 | Skærm: 6,4 tommer | Billedopløsning: 1080 x 2310 | CPU: Kirin 980 | RAM: 6GB / 8GB | Intern hukommelse: 128GB/256GB | Batteri: 4,000mAh | Bagsidekamera: 48MP + 3D cam | Frontkamera: 25MP

Glimrende batterilevetid

Indbydende smart kamera

Kan ikke tåle vand

Delte meninger om designet

Honor View 20 er den indtil videre bedste mobil fra det kinesiske firma. Bagsiden skiller sig ud (og deler vandene), der er masser af kræfter og et imponerende 48MP kamera og hul til kameraet på fronten.

View 20 er udstyret med en kæmpe 6.4-tommer-skærm. Placeringen af det frontvendte 25MP kamera inde i skærmen markerede et skift fra hak til kamerahul, hvor kameraet nu er inde i selve skærmen og dermed ikke længere en del af kanten i toppen. Det er anderledes… vil det fange an?

Honor View 20 har et stort 4.000mAh-batteri, som uden problemer klarer sig igennem en hel dag og ind i den næste på en enkelt opladning.

View 20 er verdens første smartphone med et 48MP-kamera på bagsiden. Optikken er ny og stammer fra Sony.

Et kamera med ultra høj opløsning og et hul i skærmen til frontkameraet er nogle af de ting, som kendetegner Honor View 20, og det sætter standarden, som dette års dyrere telefoner skal leve op til