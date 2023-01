Bedste elbil i {måned} {år}: Top 6 af de bedste modeller i klassen

Elbilernes ydeevne forbedres i et hurtigt tempo. Fra at være meget dyre, da de først kom på markedet, koster elbiler i dag nogenlunde det samme som tilsvarende benzin- eller dieselbiler.

Rækkevidden er også forbedret dramatisk. Vores favorit i feltet - Ford Mustang Mach-E - kan køre 340-440 kilometer på en opladning, hvilket er rigtig godt. Desuden er det (stadig) meget billigere at oplade en elbil end at tanke benzin eller diesel.

De store udfordringer med elbiler i øjeblikket er den tid, det tager at oplade dem (forvent i gennemsnit 14 timer for et 50 kWh-batteri), og at de er mere følsomme over for vejret, hvilket betyder, at kapaciteten og rækkevidden falder drastisk i meget koldt vejr, som vi trods kortere og mildere vintre stadig oplever herhjemme ind imellem.

Men elbiler er uden tvivl fremtiden for bilindustrien. Selv om registreringsafgifterne på eldrevne biler er steget her 1. januar 2023, så går det mest ud over hybrid-plugin. For elbiler med batteri på mindst 44 kWh vil der være en grænse på mellem 440.000 og 450.000 kr. i udsalgspris, afhængig af batteristørrelse, hvor man skal begynde at betale afgift for sin elbil. Den højeste afgift - for de dyreste elbiler - vil højst være 11.732 kr.