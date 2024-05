Se Hondas genanvendelige øko-elbil koncept

Hvert år viser etablerede mærker og nystartede virksomheder deres innovative og ofte miljøbevidste produkter som en del af Milanos årlige designuge. Et af årets klare højdepunkter var Hondas utroligt seje Sustaina-C Concept.

Bilen blev første gang afsløret på Japan Mobility Show tidligere i år, hvor den havde et dristigt rødt og blåt farveskema, og den var tilbage med et meget mere iøjnefaldende udseende, mens det japanske mærke var klar til at afsløre mere om projektet. Og vi har nu fået fat i nogle eksklusive skitser af konceptet, som du kan se nedenfor.

Den lille, men afgjort seje elbil har linjer, der minder uhyggeligt meget om den nu stort set udgåede Honda e, mens en lille Pocket Concept el-scooter, der kan foldes sammen, nemt kan gemmes væk i bagagerummet, når man skal transportere sig den sidste kilometer. Men det er ikke drivlinjen eller den sammenklappelige scooter, der er det vigtigste, men de udvendige paneler, der fysisk udgør køretøjet.

(Image credit: Honda)

Sustaina-C-konceptet er fremstillet af genanvendt akrylharpiks, som i sig selv stammer fra brugte baglygter, og er det er dermed det første køretøj, som i teorien kan genanvendes i det uendelige.

"Fordelen ved at bruge akrylharpiks i modsætning til typisk genbrugsplast er, at det er det eneste materiale, vi har fundet, som nemt kan blive til et nyt materiale igen," fortæller Kento Ishii, der er designprojektleder for Sustaina-C hos Honda.

"Akrylharpiks kan føres tilbage til et helt klart, farveløst materiale igen og igen uden nogen forringelse af slutproduktets ydeevne og fysiske udseende. Vi kan også tage donormateriale fra en række industrier, det behøver ikke kun at være gamle baglygter," tilføjer han.

Reducerer afhængigheden af kulstof

(Image credit: Honda)

Kento Ishii er meget optaget af bæredygtighed og går ind for tøj- og modemærker, der genbruger og genanvender stoffer til at producere nye varer. Men selv han indrømmer, at der er en grænse for, hvor mange gange man kan strimle bomuld eller polyester og gøre det genanvendeligt igen.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig for at modtage daglige nyheder, anmeldelser, meninger, analyser, tilbud og mere fra teknologiens verden. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

"Sustaina-C beviser, at vi kan producere en flot elbil, som ikke er så afhængig af stål eller plastik. De paneler, vi har brugt i dette koncept, er modstandsdygtige over for revner, de kan modstå vejr og sollys, og vi har endda fundet ud af, at de kan vende tilbage til deres oprindelige form efter en kollision," tilføjer Ishii.

Panelerne er glatte at røre ved og fri for ujævnheder, men måske er det endnu sjovere, at Ishii og hans team kan skabe nye farver og effekter ved at blande forskellige nuancer i akrylharpiksen ved forskellige smeltepunkter.

(Image credit: Honda)

Hvor det oprindelige koncept havde en frisk, men ret standard rød og blå farve, havde den reviderede Sustaina-C, der blev vist i Milano, en marmoreret sort og hvid finish, selvom der også blev vist paneler i rosa, lyseblå og gule farver, som alle var inspireret af blomster og naturen.

Da Ishii blev spurgt om muligheden for personalisering i fremtiden, var han enig i, at det meste var muligt, og han fremhævede endda, at mønstre og insignier kunne indlejres i akrylharpiksen.

Desuden legede hans team med tanken om at lade det bageste panel være gennemsigtigt i konceptbilen og placere en mini-LED-skærm inde i bagklappen, der kan vise beskeder og grundlæggende billeder eller emojis, der kommunikerer med andre trafikanter eller dem, der beundrer bilen, når den er parkeret.

Honda var ikke meget for at åbne dørene til konceptet i håb om at kunne afsløre det overraskende produktionsklare interiør ved en fremtidig begivenhed. Ishii antydede dog, at de stoffer og den plast, der dækker det meste af interiøret, også har deres egen bæredygtighedshistorie.

(Image credit: Honda)

Det er højst usandsynligt, at vi snart vil se en produktionsversion af Sustaina-C Concept, og markedet vil heller ikke blive oversvømmet af uendeligt genanvendelige akrylharpikspaneler.

Men Kento Ishii var ivrig efter at påpege, at masseproduktion af paneler af genbrugsakryl ikke kræver nye stemplingsteknikker eller smarte maskiner, men blot justeringer af den nuværende proces.

"Hos Honda vil vi gerne bevise, at konceptet virker, og det er det, vi har gjort med Sustaina-C og Pocket-scooteren. Vi ønsker at opnå større CO2-neutralitet i fremtiden, og det her er en måde, vi kan gøre det på," tilføjer han.

Små skridt på vejen mod bæredygtighed

(Image credit: Honda)

Selvom Sustaina-C var centrum for opmærksomheden under Hondas Milan Design Week-aktivitet, fik vi et glimt af et mere produktionsklart initiativ i form af 'Vetro'-udgaven af mærkets bedst sælgende SH125i-scooter.

'Vetro', som er det italienske ord for glas, består af halvgennemsigtige paneler, der dækker det udvendige karrosseri og giver et glimt af maskinens indre. Disse umalede grønne paneler, som minder meget om en vin- eller ølflaske, hævdes at reducere CO2-udledningen med 9,5 procent sammenlignet med fremstillingsprocessen for standardmalede ABS-plastkapper.

Det er ikke helt den idylliske vision om et uendeligt genanvendeligt akrylpanel, men Marcello Vinciguerra, administrerende direktør hos Honda Italia Industriale, sagde, at efterspørgslen efter den begrænsede udgave havde været stor, da den tilbyder noget stilistisk anderledes end det, der findes på markedet i øjeblikket.

"SH125i Vetro viser, hvordan små ændringer i de anvendte materialer kan have en håndgribelig miljømæssig fordel," sagde han.

Honda har sat sig et mål om kulstofneutralitet på tværs af produkter og virksomhedsaktiviteter inden 2050, og en stor del af dette mål udgøres af "ressourcecirkulation fra køretøj til køretøj" og brugen af 100 procent bæredygtige materialer i fremtidige modeller. Og det mål fortsætter med at producere koncepter og innovationer som Sustaina-C, vi ser frem til rejsen.