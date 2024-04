Her er 7 ting, Nintendo skal gøre bedre med Nintendo Switch 2

Det ser meget sandsynligt ud, at Nintendo forbereder sig på at lancere en ny hardware i år. Selvom konsolproducenten endnu ikke officielt har bekræftet efterfølgeren til Nintendo Switch, er én ting sikker: Fans er stort set enige om, at det skal være en... Nintendo Switch 2. Eller blot en forbedret version af det, vi allerede har.

Sidste år var fuld af rygter om Nintendos næste konsol. Kilder bekræftede over for TRG og andre medier, at der var flere demonstrationer af Nintendo Switch 2-teknologi på Gamescom 2023, med en forbedret version af The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nintendo har, måske ikke så overraskende, benægtede rapporterne og afviste dem som "rygter", men det har ikke forhindret folk i at spekulere på, hvilke forbedringer efterfølgeren til Switch kunne tilbyde.

Selvom sådanne spekulationer kan være sjove og interessante at høre, bliver de sjældent til virkelighed i det endelige produkt. Så hvad kan Nintendo Switch 2 - hvis det virkelig er en forbedret version af 2017-konsollen og dens 2019-revision - realistisk set forbedre, så den kan tilbyde en bedre oplevelse, samtidig med at den bevarer alt det, den allerede gør så godt? Her er en kort liste over alt det, vi gerne vil se fra Nintendo Switch 2.

1. Samme hybridoplevelse, men mere raffineret

Det unikke salgsargument for Nintendo Switch - og faktisk en af hovedårsagerne til, at konsollen indtil videre har solgt over 132 millioner enheder - er dens hybridfaktor. At spille på tv med konsollen i sin dock giver højere opløsning (op til 1080p) og generelt mere stabil ydeevne, men evnen til at tage skærmen ud og spille på farten kan ikke undervurderes. Denne alsidighed gælder især for Nintendo Switch OLED's vidunderligt levende 720p-skærm, som giver en iøjnefaldende klarhed til farverige titler som Splatoon 3 og Super Mario Bros.

Switchs hybride funktion er helt klart en kæmpe fordel, og vi håber, at den er kommet for at blive i den næste konsol-iteration. Vi ville elske, hvis Nintendo Switch 2 kom med en OLED-skærm som standard, men der kan helt sikkert gøres forbedringer med hensyn til ergonomi. En lidt lettere formfaktor ville gøre bærbar gaming endnu lettere for dem, der synes, at Switch (eller OLED) er lidt for klodset. Yderligere ændringer, som teksturerede greb eller en mere stabil kickstand, kunne også være med til at gøre den bærbare oplevelse endnu mere behagelig.

2. En forbedret eShop

Fra en af Switch'ens bedste funktioner til en af de værste. Det er langsomt, klodset og fyldt med shovelware at browse i Nintendo Switch eShop er uendeligt mere frustrerende end det behøver at være. Mængden af spil er én ting, og det gør det ofte ret udfordrende at finde skjulte perler. Men endnu værre er, hvor sløv selve browseroplevelsen faktisk er.

At navigere gennem sektionerne i eShop er går hårdt ud over tålmodigheden, med forfærdelig input-forsinkelse, der ofte tager flere sekunder, før man bevæger sig fra en side til den næste. Derudover kan det tage et stykke tid at indlæse de enkelte butikssider for spil.

Men eShop har nogle positive sider, f.eks. det generøse belønningssystem og de fremragende søgefunktioner. Vi vil gerne se en eShop, der er mere rydelig og som frem for alt fungerer hurtigere og mere præcist.

3. Forbedrede specifikationer

Selv da Nintendo Switch-konsollen udkom, var det forventet, at dens ydeevne ville være undervældende på grund af dens brug af Tegra X1-mobilchipsættet, som allerede var et par år gammelt i 2017 og hovedsageligt blev brugt til enheder som Nvidia Shield TV. At Nintendos konsoller har en relativt svag ydeevne, har været en ting lige siden Wii-konsollen, som endda ikke havde HD-understøttelse.

Vi forventer bestemt ikke, at Nintendo vil matche eller overgå det, vi får på PlayStation 5 eller Xbox Series X. Men det ville være dejligt at se nogle smarte performance-opgraderinger, der gør det muligt for spil på Nintendo Switch 2 at se godt ud på tv og køre problemfrit i håndholdt tilstand. En 1440p-mulighed for docked-tilstand ville være fantastisk, men vi ville have været tilfredse med stabile 1080p i denne henseende. En opgradering til 1080p for skærmen ville også være yderst velkommen, som vi fik at se på Asus ROG Ally.

Selvfølgelig vil muligheden for sådanne opgraderinger afhænge af konsollens specifikationer. Men Nintendo ser ud til allerede at have fået lidt hjælp på denne front. Bevis på AMD:s FidelityFX Super Resolution-teknik (der ligesom Nvidias DLSS bruger AI til at opskalere spil på en smart måde uden at det går for meget ud over den samlede ydeevne) er blevet set i spil som Splatoon 3 og Nintendo Switch Sports. Så det kan være, at denne teknologi bliver mere standard på Nintendo Switch 2.

4. Bedre Joy-Con-kontrol

Nintendos Joy-Con-controllere er ret middelmådige og ofte simpelthen ikke egnede til formålet. De skrøbelige controllere har en tendens til at gå i stykker ret nemt, hvilket ikke ligner Nintendos normalt robuste hardware. De er også meget udsatte for drifting, hvor konsollen opfanger bevægelse og kamerajustering, selv om spilleren ikke bevæger håndtagene.

Nintendo kunne implementere Hall-effekt-teknologii en opdatering af Joy-Con. Denne teknologi ville stort set eliminere risikoen for drifting og bringe dem et skridt foran konkurrenterne, da både Microsoft og Sony har forsømt teknologien til deres mest aktuelle spilcontrollere. Mekaniske frontknapper, der klikker, ville også være en gevinst her. Det er ikke nødvendigvis uundværligt, men vi kan godt lide fornemmelse af klikkende knapper, og vi mener, at de ville passe fantastisk til enhed, der er så kompakt som Joy-Con.

Det ville også være dejligt at se Nintendo realisere det sande potentiale i sin HD Rumble-teknologi. Den er blevet brugt meget sparsomt siden lanceringen, men den kan give en mere fordybende vibration, der minder om den haptiske feedback fra PS5s trådløse DualSense-kontrol. Vi ville elske at se mere af dette i den næste konsol fra Nintendo.

5. Bagudkompatibel og forbedrede spil

Men vi ville elske at se Nintendo gå et skridt videre her og omfavne Xboxs fremragende metode til at sikre bagudrettet kompatibilitet. Flere Xbox One-spil er blevet forbedret til den nuværende generation, hvilket betyder, at de nyder godt af bedre opløsninger og ydeevne. Selv nogle Xbox 360-titler har modtaget patches, og spil som Sonic Unleashed kan køre med 60 fps på Microsofts nyeste enheder takket være FPS Boost-funktionen.

Forbedring af ældre titler ville gøre de bedste Nintendo Switch-spil bedre, end de nogensinde har været. Hvis Nintendo valgte at følge Xbox-modellen, ville det også betyde, at spillerne ikke behøvede at købe en ny version af deres eksisterende spil; en simpel opdatering ville være nok.

6. Mere stabil netværkskode

Det er på tide, at Nintendo gør noget ved sit dårlige ry for onlinespil med Nintendo Switch 2. Virksomheden har længe haltet bagefter konkurrenterne med hensyn til at tilbyde problemfri online-forbindelse. På Switch lider spil som Super Smash Bros. Ultimate og Mario Kart 8 Deluxe ofte af afbrydelser. Dette problem blev forværret af den oprindelige Switch-models totale mangel på en Ethernet-port; spillere måtte i stedet stole på Wi-Fi, indtil Nintendo Switch OLED fik en tilføjet til sin dock.

Der er sket forbedringer på denne front i de senere år. Nintendo har implementeret sin nye NPLN-netværkskode til spil som Splatoon 3, Monster Hunter Rise og Pokémon Legends Arceus. Desværre er der stadig masser af plads til forbedringer (især Splatoon 3 lider af ret hyppige afbrydelser). Alligevel er NPLN et skridt i den rigtige retning og vil sandsynligvis være standardnetkoden til næste generations konsol.

7. Overførsel af NSO-konti og retrobiblioteker

Nintendo Switch Onlines retrobibliotek var ret kontroversielt ved lanceringen. Det var kun en masse NES-titler, der var tilgængelige via skyen, ved lanceringen i september 2018. Derfor var udvalget langt fra det, vi fik med Wii'ens Virtual Console. Men i årenes løb er Nintendo Switch Online vokset til at omfatte et stort antal spil fra NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance og Sega Mega Drive/Genesis.

Vi håber, at Nintendo holder fast i den udvikling og fortsætter med at tilføje klassiske titler på tværs af sine retro-biblioteker, når den næste konsol lanceres. Det næste logiske skridt ville helt sikkert være Gamecube-spil eller tilføjelsen af TurboGrafx-16- og Neo Geo-biblioteker. Vi krydser stadig fingre for, at det vidunderlige Mischief Makers bliver føjet til N64-samlingen.

Der er meget, Nintendo kan gøre for at forbedre Nintendo Switch med sin næste konsol. Men det vigtigste er, at de virkelig ikke behøver at genopfinde den dybe tallerken. Switch-konsollen er allerede en vinderformel. Så selv om Nintendos forkærlighed for innovation altid er interessant, ville det være en skam at genopfinde alle de gode ting, de har skabt siden konsollens lancering. Switch-modellen er så god, at der nok er større behov for enkelte justeringer og forbedringer. Vi tror ikke, at mange store ændringer vil blive værdsat af de mange brugere, der allerede er vilde med Nintendo Switch lige nu.