Logitech G klar med vilde nye rat og gearskiftere til dit racing-setup

Som en del af LogiPlay 2024-eventen har gaming-hardware-brandet Logitech G afsløret en ny serie af Racing Series-produkter. Denne samling af sim-racerudstyr omfatter et nyt ratnav, to nye rat, der passer til og en ny håndbremse/gearskifter. Samtidig lancerer de en adapter, så du fremover kan montere rigtige rat i dit gaming-setup.

Logitech G er Logitechs gaming-division, og de står bag alle Logitechs gaming-produkter. På årets netop afholdte Logi Play-event, har Logitech G blandt andet lanceret en ny Racing-serie, der vil sætte pulsen i vejret på alle fans af racing-simulation. Racing-serien kommer nu med en nogle vilde opgraderinger, så sim-racerkørerne får mulighed for at finjustere deres udstyr og opsætning, så det passer til deres kørestil.

Ingen opsætning er selvfølgelig komplet uden en gearskifter og en håndbremse. Den nye Logitech G RS Shifter & Handbrake tilbyder problemfri to-i-en-omskiftning, så du kan skifte mellem sekventielle skifte- og håndbremsefunktioner. Den leveres også med en række monteringsmuligheder og et højdejusterbart håndtag, der gør det nemmere at placere den komfortabelt.

To kan parres til brug som en separat dedikeret gearskifter og håndbremse, hvilket virker ideelt for dem, der ønsker den mest realistiske følelse. Logitech G RS Shifter & Handbrake bliver det dyreste produkt i Racing Series og kommer til at koste $149,99.

Endelig har mærket også annonceret Logitech G RS QR-adapteren. Denne adapter er kompatibel med en række Logitech G Pro-racerbaser og, ifølge producenten, med næsten alle slags rat. Den giver dig mulighed for at bruge langt de fleste 70 mm og 50,8 mm PCD-rat med din pc, hvilket giver dig total tilpasningsevne og kontrol over din opsætning. Det kommer til at koste $59,99.

Alle produkter i Racing-serien vil være tilgængelige den 17. september via Logitech G website. Selvom de langt fra er billige, er mange Logitech G-produkter blandt nogle af de bedste rat, du kan finde til gaming på PC eller konsol lige nu. Så disse nye produkter er måske værd at holde øje med.

Fem nye racing-produkter

"Vi har hørt fra mange sim-racerkørere, at de ønsker, deres setup skal matche den bil, de kører i. Uanset om det drejer sig om at mestre grusveje i en rallybil, drifte med røg og fart, eller navigere præcist i en formelbil, er det vigtigt for dem, at oplevelsen afspejler køretøjet," siger Richard Neville, leder af SIM-produktudvikling hos Logitech G. "Hver af disse discipliner kræver forskellige styringsinput for at opnå toppræstationer og for at få den bedste oplevelse, hvilket er grunden til, at rattets form i disse køretøjer varierer meget. Vi har udviklet RS-systemet specifikt til motorsportsentusiaster, som ønsker at køre med deres egen individuelle stil.”

Sim-racerkørerne efterspørger typisk, at kørslen skal efterligne følelsen af at køre i en rigtig bil. Det inkluderer rattet og andre controllere såsom gear og håndbremser. Derudover ønsker sim-racerkørere fleksibilitet til at opgradere deres system efter behov eller efterhånden som deres budget tillader det. De kan derfor vælge at købe specifikke komponenter for at opnå bestemte mål. Hvad enten det er at få et bestemt moment, når man drejer rattet, vælge en bestemt form på rattet eller om det handler om have muligheden for at bruge det samme produkt på tværs af flere platforme med en enkelt enhed.

Alle Racing seriens produkter er kompatible med Pro seriens Racing-produkter, og udvalgte produkter tilbyder bagudrettet kompatibilitet med G seriens-rat gennem Logitech G Racing Adapter. Det giver endnu flere muligheder for sim-kørerne samtidig med, at vores tradition for præcision bevares, og åbner op for uovertrufne køreoplevelser.

Her er den nye Racing-serie

Logitech G RS Wheel Hub

Rattet er designet til at være kompatibelt med PC/konsol og har stor alsidighed på tværs af racing-discipliner, og Logitech G RS Wheel Hub kan uden problemer kobles med enhver Logitech G Direct Drive Base og understøtter enkelt-, dobbelt- eller tredobbelt platformsopsætninger.

RS Wheel Hub har en brugervenlig quick-release-mekanisme, der skal sikre et ultra-sikkert fit til dine rat. Den understøtter både Racing serien- og Logitech G x MOMO-rat.

De justerbare gear-skiftere kan tilpasses i bredde til forskellige ratstørrelser og kan fjernes, når RS Wheel Hub bruges sammen med Logitech G's RS Shifter & Handbrake. Derudover kan du forbedre din sim-racing-oplevelse med RGB omdrejningslys, som kan tilpasses, så du kan justere lysmønstre, retning og farve gennem G HUB-softwaren.

RS Wheel Hub er, som vores mest alsidige rat, designet til at løfte din sim-køreoplevelse til nye højder.

Logitech G RS Track Wheel

Som det ultimative værktøj til baneløb, er Logitech G RS Track Wheel designet til at imødekomme kravene i lange race. Det kombinerer ergonomisk udformet TPE-materiale med letvægts-, low carbon-aluminium. Dette design sikrer bedre ventilation, komfort og greb, selv ved høj hastighed over længere perioder.

TPE-materialet, som er udformet med et specielt mikro-prikmønster, giver åndbarhed og forbedret trækkraft. Resultatet er et rat, der former sig efter dine hænder og giver en enestående synergi mellem dig og handlingen på skærmen. Dette skærper fornemmelsen for kørslen ved høj hastighed.

RS Track Wheel kan let fastgøres til Logitech G RS Wheel Hub med bolte og en inkluderet unbrakonøgle.

Logitech G RS Round Wheel

Logitech G RS Round Wheel er designet til at bevare maksimal kontrol under hurtige rat-rotationer, og hjælper racerkørere med at kunne dominere banen. Rattet er fremstillet af high-performance silikone-læder og low carbon-aluminium. Valget af materialer maksimerer rattets levetid og reducerer miljøpåvirkningen uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Højtydende silikone-læder tilbyder en premium følelse, mens det intuitive, fyldigere grebsprofil giver optimal håndtering gennem hårnålesving eller kurver. Resultatet er et rat, der former sig efter dine hænder og giver enestående synergi mellem dig og handlingen på skærmen.

RS Round Wheel fastgøres til Logitech G RS Wheel Hub med bolte og unbrakonøgle, som er inkluderet.

Logitech G RS QR Adapter

Logitech RS QR Adapter har prioriteret kompatibilitet og giver dig mulighed for at kombinere det med næsten ethvert 70mm eller 50,8mm PCD front- eller bagmonteret rat fra andre producenter, herunder dem fra den anerkendte ratproducent MOMO. Den tilsluttes enhver kompatibel Logitech G Direct Drive-base på en PC og har quick-release-funktionalitet, der gør det nemt at lave ratskift fra løb til løb. Brug en enkelt adapter med alle dine rat, og skift dem ud på få sekunder.

Adapteren er fremstillet af høj kvalitet aluminium og designet til at forbedre TRUEFORCE-feedbackens reaktionsdygtighed og samtidig reducere vægten. Den leverer mere detaljeret feedback for hurtigere reaktioner og forbedrede omgangstider.

Logitech G RS Shifter & Handbrake

Forbedre din sim-racingoplevelse med præcis kontrol gennem dens 2-i-1 tilstandsskift og G HUB-softwarejusteringer. Skift nemt mellem sekventielle gear og håndbremsefunktioner uden at bruge værktøj, og finjuster dine gears aktiveringspunkt og håndbremses responskurve for at få ultimativ præcision.

RS Shifter & Handbrake er designet til at understøtte alle kørestile, med alsidige monteringsmuligheder, en holdbar stålkerne bordklemme og et håndtag, der kan justeres i højden. Alt, hvad du skal fokusere på, er at perfektionere din linjekontrol.

For en endnu mere intens oplevelse kan du tilføje endnu en RS Shifter & Handbrake. Denne opsætning giver mulighed for at nå toppræstationer på tværs af alle racing discipliner med dedikerede, sekventielle gearskifte- og håndbremsefunktioner.

Pris og tilgængelighed

Racing serien er tilgængelig fra den 17. september 2024 (eller i de følgende uger afhængig af region) på LogitechG. Forventet pris:

RS Shifter & Handbrake: 1.199 kroner

RS Wheel Hubs: 1.099 kroner (PC), 1.199 kroner (Xbox/PC)

RS Track Wheel: 599 kroner

RS Round Wheel: 599 kroner

RS QR Adapter: 599 kroner