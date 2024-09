Ny Pro-serie med tastatur og mus fra Logitech G

Logitech G har under Logi Play 2024 lanceret deres nye PRO-serie med mus og tastatur, som er udviklet i samarbejde med esportudøvere. Den nye serie omfatter en nydesignet PRO X SUPERLIGHT 2 DEX gaming mus, en opgraderet PRO 2 LIGHTSPEED gaming mus og et helt nye PRO X TKL RAPID Gaming Tastatur.

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX (Image credit: Logitech G)

Et af højdepunkterne blandt Logitechs G’s nye lanceringer er Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, som har et helt nyt, asymmetrisk design til højrehåndede. Det er udviklet over flere år med feedback fra professionelle gamere i spil som Counter-Strike og Valorant. Musen fokuserer ikke kun på ergonomi; den er også fyldt med avanceret teknologi.

LIGHTSPEED trådløs teknologi: Opgraderet til at understøtte 8KHz polling, hvilket sikrer ultrahurtig og reagerende ydeevne.

HERO 2 Sensor: Den nye sensor understøtte 8KHz polling, og leverer fremragende sporingsevne med hastigheder på 888 tommer per sekund og en acceleration på 88G.

LIGHTFORCE switches: Forener optisk registrering, der sikrer lynhurtig aktivering og høj pålidelighed, med en mekanisk komponent, som giver en behagelig klikfornemmelse og lavt strømforbrug.

Bæredygtighed: Fremstillet med op til 55% genanvendt ABS-plast, hvilket reducerer produktets CO2-aftryk betydeligt.

DEX er et specialdesignet værktøj til højrehåndede, som mange professionelle spillere har ønsket at få tilføjet til PRO-serien. Som med alt Logitech G's PRO-udstyr er udviklingen af DEX foregået i samarbejdet med hundredvis af elite esportsudøvere for at imødekomme deres specifikke behov.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

PRO 2 LIGHTSPEED - en opgradering af den ikoniske PRO Wireless

(Image credit: Logitech G)

Samtidig med lanceringen af den nye højrehåndede PRO gaming-mus kommer Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED. Den nye PRO 2 LIGHTSPEED bygger videre på det traditionelle højre/venstre design fra PRO Wireless-gamingmusen og tilføjer nye avancerede komponenter og forbedret ydeevne. Det er en videreudvikling af en esports-klassiker, der nu er opdateret med de nyeste LIGHTSPEED- og HERO 2-teknologier.

“Hvis du er fan af en tungere mus, vil jeg varmt anbefale G PRO 2 LIGHTSPEED!” siger Evan “evv” De Couto fra FlyQuest RED i Valorant. “Det er en ekstremt hurtig og responsiv mus, og dens form sikrer et godt greb, hvilket gør det lettere at ramme dine mål præcist.”

PRO X TKL RAPID - det første professionelt designede Rapid Trigger-tastatur

Image 1 of 3 (Image credit: Logitech G) (Image credit: Logitech G) (Image credit: Logitech G)

PRO X TKL RAPID er Logitechs G's første tastatur med magnetisk analog teknologi, der tilbyder justerbare aktiveringspunkter og rapid triggers. Disse funktioner giver professionelle mulighed for at udføre bevægelser og kommandoer med enestående hastighed og præcision. Tastaturets aktiveringspunkter og rapid triggers kan hurtigt justeres uden brug af software, hvilket gør det ideelt for esports-udøvere, der skal konfigurere nyt udstyr på systemer, hvor softwareinstallation ikke er tilladt.

"Jeg har prøvet mange analoge tastaturer, men det der adskiller PRO X TKL RAPID er, hvordan Logitech virkelig har lyttet til mine input," udtaler Ilya "m0NESY" Osipov fra G2 Esports. "De har taget sig tid til at forstå, hvad jeg havde brug for i et tastatur, og sørget for, at de funktioner blev integreret i det færdige produkt."

Funktioner inkluderer:

Magnetiske analoge switches: Har justerbare aktiveringspunkter og hurtig udløsningsfunktion for præcise og hurtige bevægelser.

Tastaturprioritet: Giver spillere mere præcision, hastighed og kontrol over bevægelser i spillet ved at tildele en eller flere taster til at måle og sammenligne handlinger, såsom rejseafstand, sidste tryk og neutral eller absolut prioritet.

Konfiguration på farten: Tillader professionelle at konfigurere nyt hardware via tastaturet uden brug af software, ideelt til systemer, hvor softwareinstallation ikke er tilladt.

G HUB-integration: KEYCONTROL giver detaljeret kontrol over rapid trigger og switchenes travel-indstillinger, multi-aktiveringstildelinger og flere kommando-lag. Brugere kan også få adgang til G HUB-fællesskabet og professionelle spillerindstillinger for at optimere tastaturets funktioner.

Bæredygtighed: Fremstillet af aluminium og plastik genanvendt fra forbrugere.

Pris og tilgængelighed

Racing serien er tilgængelig fra den 17. september 2024 (eller i de følgende uger afhængig af region) på LogitechG.

PRO X Superlight 2 DEX, den opgraderede PRO 2 LIGHTSPEED, og PRO X TKL Rapid gaming-tastatur fås i farverne pink, sort og hvid.

PRO X Superlight 2 DEX - Tilgængelig fra den 17. september – Vejledende udsalgspris: 1.299 koner

PRO 2 LIGHTSPEED -Tilgængelig fra den 17. september – Vejledende udsalgspris: 999 koner

PRO X TKL Rapid Gaming Keyboard - Tilgængelig til december – Vejledende udsalgspris: 1.399 koner