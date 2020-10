Velkommen til vores liste over De bedste film på Netflix.

Leder du efter de bedste film på Netflix? På trods af pres fra rivaler som Disney Plus og Amazon Prime er der stadig masser at komme efter hos verdens største streaming-platform, Netflix. Der er desuden altid noget nyt at se, eksempelvis den sjove komedie, The Lovebirds. På trods af at mange biografer er lukket verden over, er der masser af film, som kan streames. Nogle, som The Irishman og Marriage Story er endda Oscar-værdige. Jovist, ikke alle Netflix-film får topkarakterer eller vinder priser, men udvalget er stort og der er mange timers underholdning. Vi giver dig her et godt udvalg, så du kan komme i gang med de bedste film fra en lang række genrer, herunder børnefilm, komedier, horror og dokumentarer.

Hvordan ser en perfekt film ud? Efter vores mening kan The Truman Show være et godt bud på netop dette. Her er tale om en sand klassiker fra 90’erne – en af de film, som man bare ikke laver mere. Filmen handler om kun om Truman (Jim Carrey), som uden at vide det er stjernen i sin egen reality serie, der er centreret omkring hans liv. Da han begynder at opfatte, at noget er galt, følger hele verden med i. Et fremragende stykke sci-fi, som i teorien forudsagde reality-genren og sociale medier.

La La Land

La La Land er en af de bedste film på Netflix, hvis du er i humør til en storladen moderne musical. Ryan Gosling og Emma Stone spiller to håbefulde kreative typer, der kommer til LA for at gøre deres drømme til virkelighed, og hvis kærlighed testes af deres forskellige grader af succes.

La La Land er muligvis lidt overvurderet, i betragtning af hvor gennemgribende Damien Chazelles film har været i populærkulturen siden udgivelsen i 2016, men med sine fantastiske musikalske numre og en fantastisk duo i form af de to hovedpersoner er den ekstremt værd at se, gerne igen.

Hot Fuzz

Du kender den måske allerede fra britisk tv, men det er aldrig et dårligt tidspunkt at se Hot Fuzz. Det er måske den bedste Netflix-film, du kan se, når du er i humør til en let komedie (måske bortset fra 21 Jump Street, som også findes på denne liste).

Nicholas Angel (Simon Pegg) overpræsterer, mens han arbejder for London Met-politiet, så han sendes den til den fiktive landsby Sandford, hvor forbrydelserne for det meste involverer mindreårige drankere og løbske gæs. Lige indtil Angel og partner Danny Butterman (Nick Frost) afdækker en større kriminel sammensværgelse i landsbyen.

Edgar Wrights film, der trækker på populære actionfilm fra 80'erne og 90'erne, er proppet med vittigheder og indeholder et stærkt britisk hold skuespillere, der inkluderer Timothy Dalton, Jim Broadbent, Paddy Considine og Adam Buxton.

Vertigo

Vertigo er Hitchcocks måske bedste film, og er en fantastisk thriller om en tidligere politibetjent med højdeskræk (Jimmy Stewart), der er ansat til at overvåge en mands kone (Kim Novak), efter at hun begynder at opføre sig underligt. Dette er måske en underlig ting at sige om en 60 år gammel film, men du behøver ikke vide mere, før du sætter dig for at se den, hvis du aldrig har set den før- Den er et betagende, spændende mysterium, der laver en masse interessante krumspring, og har mindst to mordere, som du ikke vil se komme. En af de bedste klassiske film på Netflix.

Da 5 Bloods

Spike Lees seneste film varer 2 timer og 25 minutter, men den har masser af historie at udfylde tiden med. Da 5 Bloods handler om fire afroamerikanske Vietnam-veteraner, der vender tilbage til landet på jagt efter resterne af deres tidligere delings-leder (spillet af Chadwick Boseman), samt noget guld, som de skjulte året før. Den første halvanden time af filmen handler om traumet, som mændene, som et resultat af krigen, har båret på i alle disse år, samt den måde deres eget land behandlede dem på. Den sidste time ... ja, det er skør .

Uanset hvad, er den værd at se, især på grund af Delroy Lindo som Paul, et dybt forstyrret MAGA-hat-bærende medlem af gruppen, der har et anstrengt forhold til sin søn.

13th

Netflix fik sin første Bafta takket være denne fantastiske dokumentar. 13th ser på racer og det amerikanske strafferetssystem, der viser adskillige uretfærdigheder i den måde afroamerikanere er blevet behandlet i systemet. Dokumentaren blev lavet af filmskaberen Ava DuVernay, der også lavede den fantastiske Selma.

Moneyball

Billy Beane, General Manager for Oakland Athletics, blev en overraskende stjerne i Major League Baseball, da hans brug af statistik og analyse i spillerrekruttering omdannede et hold af håbefulde til ægte atleter. Selvom hans innovative tilgang har vundet indpas hos flere trænere over hele verden, så lignede det ikke som det mest spændende emne til en Hollywood-film. Alligevel er denne biopic med Brad Pitt i hovedrollen (baseret på Michael Lewis 'hit non-fiction-bog og co-skrevet af The West Wings Aaron Sorkin) faktisk en fængslende film, der vinder meget trods svære odds. Ikke alene formår Moneyball at gøre statistik interessant, den griber også ind i figurerne, og skildrer de følelser og spændinger, som gør ægte sport så fængslende.

The Social Network

David Finchers film om grundlæggelsen af Facebook er en film, som du bør se. Den har et skarpt vinklet manuskript fra Aaron Sorkin og er baseret på bogen ”The Accidental Billionaires” af Ben Mezrich. Jesse Eisenberg portrætterer Mark Zuckerberg, og vi ser det sociale medienetværks rejse fra et college-projekt til det pengegriske opinionsspydende monster, som det er i dag, ligesom vi ser de bitre kampe, det forårsagede mellem dem, der hævdede at have en andel i det.

Det eneste spørgsmål er nu: hvornår får vi en efterfølger, der dækker alt, hvad der er sket siden dengang? Det sociale netværk er muligvis Finchers bedste film.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

Michael Keaton fik aldrig lavet en tredje Batman-film, hvilket altid har ærgret os, men Birdman er på mange måder en god erstatning. Alejandro González Iñárritus film, handler om en afdanket tidligere superhelteskuespiller, der forsøger at få et comeback på scenen, mens han udfordres af sin tidligere karakter på skærmen, der udfordrer ham til at være hvem han virkelig er – en hykler. Det gode skuespil leveres af store navne som Ed Norton, Emma Stone og Naomi Watts.

Inception

Dette er meget vel den perfekte Christopher Nolan-film. Leonardo DiCaprio, den mest anerkendte skuespiller i sin generation, spiller hovedrollen, den har en intens soundtrack af Hans Zimmer og kan prale af et prisvindende koncept, hvor det er muligt at komme ind i folks drømme for at manipulere dem og stjæle deres hemmeligheder. Som filmen videreudvikler på dette koncept og skaber drømme i drømme, bliver den mere og mere bizar, hvilket giver nogle mindeværdige billeder. Holdet af skuespillere tæller blandt andet Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Cillian Murphy og Mario Cotillard. Nolans næste film, Tenet, ser ud til at være i samme boldgade.

Gone Girl

Gone Girl er Baseret på den bedst sælgende bog af Gillian Flynn, og er en thriller om forsvinden af Amy Elliott Dunne (Rosamund Pike) og den efterfølgende mistanke, der omgiver hendes mand, Nick (Ben Affleck). Men denne film er mere speciel og mere undergravende end den ser ud til, og dynamikken i dette voldelige ægteskab er ikke, hvad det ser ud til. Det ligner ikke den type film, som Fight Club-instruktør David Fincher typisk ville lave, men til sidst vil du indse, hvorfor han var det perfekte valg.

I, Tonya

Filmen kortlægger livet om den berygtede kunstskøjteløber, Tonya Harding, i denne postmoderne, underfundige beretning, der skifter mellem foruroligende vold i hjemmet, lette dokumentariske stiludskæringer og actionfyldte skøjteløbssæt.

Margot Robbie er fremragende som Harding: hendes smertefulde smil og overdrevne makeup er et mikrokosmos af hendes kamp for at bevise sine færdigheder som verdens bedste skøjteløber på trods af vold derhjemme fra sin mor og derefter fra en kæreste og klassefordomme. Nedbrydningen af den fjerde væg opfordrer os til at tvivle på det, vi ser, men viser virkelig, at 'Trashy Tonya' optræder lige så meget for os som de arrogante dommere.

Spirited Away (og alle Ghibli film på Netflix)

Studio Ghibli har et uovertruffent udvalg af børnevenlige film, og næsten hele arkivet findes nu på Netflix (fra april 2020). Spirited Away kan især fremhæves. Den handler om en pige, hvis forældre bliver til svin, der derefter går på arbejde i et mystisk badehus. Men du får en god oplevelse med dem alle sammen.

Her er den komplette liste: Howls Moving Castle, Min nabo Totoro, Princess Mononoke, Ponyo, Pom Poko, The Wind Rises, When Marnie Was There, From Up on Poppy Hill, Whisper of the Heart, Arriety, Spirited Away, Kiki's Delivery Service, Porco Rosso, Only Yesterday, The Cat Returns, Castle in the Sky, Nausicaä, My Neighbors the Yamadas. De er alle smukt animerede, og de fleste af dem er dybt bevægende med en mere tematisk struktur, end du typisk vil få fra en film, der er målrettet mod børn.

Lady Bird

Med Lady Bird tager Greta Gerwig det mest aktuelle emne og løfter det til noget specielt. Christine "Lady Bird" McPherson er en gymnasielærer, der gennemlever ungdomsårene, drenge og kommer ind på college med en beundringsværdig ubeskadiget tillid. Hver karakter, fra en rasende, hovmodig Timothée Chalamet bit-del til Christines bedste ven Julie Steffans (Beanie Feldstein) er autentisk tegnet, men det er Lady Birds hyppige sammenstød med sin sygeplejerske-mor, mellem kunstneriske drømme og jordnær pragmatisme, der holder denne hjertevarmende komedie-komedie sammen.

A Quiet Place

A Quiet Place er en af de bedste moderne horrorfilm og et ægte smash-hit inden for de senere år fra instruktør John Krasinski. I et post-apokalyptisk Amerika skal en familie overleve, når skabninger strejfer om engang befolkede steder og jagter mennesker ned baseret kun på de lyde, de laver. Det resulterer i en masse smart visuel historiefortælling i denne film, og en masse spændte situationer, når familien prøver at slippe fra deres jægere. Den anden er blevet forsinket, men det er aldrig et dårligt tidspunkt at se denne fremragende første film, som indeholder Krasinski og Emily Blunt.

John Wick 3: Parabellum

Filmen her blev føjet til Netflix i begyndelsen af 2020, o ger den tredje John Wick-film, som på flere måder øger omfanget af sine kampsportssekvenser i forhold til den anden film, herunder en kamp i en bås, en sværdkamp på motorcykler og en knivkamp i en knivlager. John Wick: Chapter 3 - Parabellum er også en smuk film, og selvom handlingen uden tvivl er latterlig, er der ingen tvivl om, at niveauet for håndværket, der går ind under kampkoreografien. Den er bedst, til hvad den gør. Og Keanu Reeves er perfekt som Wick, steely og ikke til at slå ud, selv når han står over for flere og mere latterlige modstandere.

Dunkirk

Redningen af allierede tropper fra en frivillig brigade af civile skibe markeres uudsletteligt på Storbritanniens psyke, og få film portrætterer dette øjeblik i historien bedre end Christopher Nolans magtfulde epos. Ud fra oplevelser fra en pilot (Tom Hardy), en soldat der strander på stranden (Fionn Whitehead) og en civil redningsmand (Mark Rylance), skiller Dunkirk sig ud for sine mere rolige øjeblikke af refleksion såvel som dens betagende sekvenser.

The Revenant

Leonardo DiCaprio vandt en Oscar for bedste skuespiller for sin rolle i dette brutale drama om en mand, der blev efterladt til at dø i ørkenen i 1820'erne. Han overlever et bjørneangreb og andre rædsler - dette er en dyster, men smukt fortalt historie om hævn. Iñárritus anden moderne klassiker, den meget anderledes Birdman, findes også på Netflix.

Uncut Gems

Hvis du er villig til at udsætte dig selv for disse imponerende stressende to timers spænding fra Safdie-brødrene, så lad os bare sige, at du vil blive godt fortrolig med kanten af dit sæde. Adam Sandler, som i vid udstrækning er en skuespiller, der er kendt for en række knap så sjove film, er ikke til at kende som en guldsmed i New York, der risikerer alt for at undslippe sin stejle gæld og vrede indkrævere. Husk blot at trække vejret ofte.

The Irishman

The Irishman tog overskrifter for sin CG-aldringsprocess, der blev anvendt på skuespillerne Robert De Niro, Al Pacino og Joe Pesci i denne film, men når du ser dette episke crime drama, forstår du, hvorfor denne kreative beslutning var så vigtig. Filmen er baseret på en biografi om Frank Sheeran, en fagforeningsmedarbejder, der bliver fanget i Bufalino-kriminelle familiens illegale aktiviteter. Dette lange men givende billede fra den mesterlige Martin Scorsese finder sted over flere årtier. Skuespillernes skiftende ansigter understreger tanken om, at du følger Sheerans faktiske livshistorie.

Marriage Story

Denne historie om et ægteskab, der går fra hinanden, er ikke så ødelæggende at se på, som du måske tror. Det udforsker de komplekse blandede følelser, der kommer som et led i at slå op med en, du engang elskede, og hvordan denne families struktur påvirkes af beslutningen om at skilles. Adam Driver og Scarlett Johansson gav uden tvivl begge deres bedste præstationer i denne film.

Ex Machina

Denne tankevækkende film om AI og menneskeheden fra Alex Garland (28 dage senere) forbliver hos dig længe efter rulleteksterne har kørt over skærmen. Her bliver programmøren Caleb Smith sendt til sin administrerende direktørs modernistiske hjem i det landlige Alaska for at teste sin nye kunstige intelligens, Ava. Alle blanke overflader og skarpe geometriske former, Ex Machina udmunder i smarte, søgende spørgsmål i denne Bond-agtige thriller.

Roma

Fra instruktøren af Gravity og Children of Men, Alfonso Cuarón, får vi Roma, der er historien om husholdersken Cleo, der sammen med sin familie møder et socialt hierarki og politisk uro i 70'ernes Mexico. Det siges, at denne semi-selvbiografiske film er inspireret af Cuarons egen opvækst og er blevet anerkendt som en af de bedste film i 2018 og vandt to Golden Globes for bedste instruktør og bedste fremmedsprogsfilm.

21 Jump Street

Channing Tatum og Jonah Hill spiller hovedrollerne i denne komedie om to politibetjente, der går undercover på et amerikansk gymnasium. Det er en til tider grov komedie, men den indeholder stjerneforestillinger fra en rollebesætning af skuespillere, der virkelig ved, hvordan man får dig til at grine. Den er bedre end andre teen-komediefilm takket være det kreative team af Phil Lord og Chris Miller (der arbejdede på både The Lego Movie og Spider-Verse). Jump Street er en ideel weekendfilm, når du har brug for noget let og latterfremkaldende.

Okja

Okja er en fantastisk film, der beviser, at Netflix virkelig ved, hvad de gør, når det kommer til at købe film. Den er lavet af Bong Joon-ho. Filmen er den underlige fortælling om en lille pige og hendes bedste ven, et kæmpe dyr kaldet Okja. Venskabet er truet, når en administrerende direktør (en fremragende Tilda Swinton) ønsker at tage Okja til utilbørlige midler. Hele filmen kan godt være en hyldest til dyreaktivisme, men det er en så forfriskende film, at du næppe har noget imod, at den kan virke en anelse prædikende.

Annihilation

Netflix sikrede sig de internationale rettigheder til denne film fra Ex Machina-instruktøren Alex Garland, hvilket var en god idé. Det er kompromisløs sci-fi, der gennemsyres af horror-elementer. Den er baseret på de populære bøger The Southern Reach Trilogy af Jeff Vandermeer, og fokuserer på en gruppe videnskabsfolk, der går ind i område X, et karantæneafsnit af Jorden, hvor underlige ting foregår. Natalie Portman er fremragende som hovedrolleindehaveren, en biolog, der vil finde ud af, hvad der skete med hendes mand.

Blue Velvet

Blue Velvet er en dybt foruroligende, men alligevel fascinerende historie om en ung mand (spillet af Kyle MacLachlan), som bliver fanget i en sangers (spillet af Isabella Rossellini) dramatiske og voldelige liv. Det er ikke en afslappende film, men det er en af Lynchs mest berømte og uforglemmelige film. Ligesom hans senere tv-serie Twin Peaks, udforsker filmen den mørke side af hverdagen i en lille by.

Misery

Misery er baseret på bogen af Stephen King. Vi følger en berømt forfatter, der reddes fra en bilulykke af en fan. Vi vil ikke ødelægge historien, men du kan sandsynligvis gætte hvad der sker. Forfatteren får ikke en varm og hjertelig behandling, som man ville forvente, efter at have været involveret i en ulykke. Den er bestemt ikke en for de sarte, så forbered dig på at gemme dig bag en pude i cirka 50% af tiden.

Blackfish

Dette er en af de vigtigste dokumentarer fra det sidste årti - Blackfish fortæller om spækhuggeren Tilikum, der desværre døde i begyndelsen af 2017. Den blev holdt i fanget som et "underholdsningsdyr" i SeaWorld, og denne dokumentar udforsker den grimme side af, hvorfor man holder hvaler i fangenskab og hvorfor det er en frygtelig idé. Blackfish havde en sådan indflydelse, at SeaWorld besluttede at udfase sine orca-shows og rebrande sig selv. Den er kraftfuld.

Always Be My Maybe

Du kender måske allerede Always Be My Maybe's hovedrolleindehaver, Ali Wong, fra hendes vovede Netflix-stand-up specials, men det er som en succesfuld berømthedskok, at hun virkelig rammer plet. Efter en mislykket forlovelse tager Wongs karakter, Sasha Tran, til sin hjemby San Francisco for at åbne en ny restaurant kun for at støde ind i hendes gamle bff spillet af Randall Park. De to prøver at få det til at fungere og rejsen fra gamle venner til kærester er en fryd at se.