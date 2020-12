Sådan får du adgang til flere fantastiske film på Netflix

Vi anbefaler ExpressVPN til Netflix (Image credit: Express VPN) ExpressVPN er en af verdens største VPN-udbydere - og helt perfekt til Netflix. For ca. 74 kr. om måneden eller lidt over 600 kr. om året kan du se Netflix fra hele verden med din eksisterende Netflix-bruger. Derudover er du mere anonym og sikker, når du færdes online.



Der er rigtig mange film på Netflix, men du kender sikkert følelsen af ikke rigtig at kunne finde noget at se. Faktisk er det ikke så mærkeligt, for opgørelser viser, at vi herhjemme har adgang til langt færre film på Netflix end mange andre lande. Men bare rolig, du behøver ikke flytte til udlandet.

Du kan nemlig rejse til udlandet, uden nogensinde at flytte dig ved at bruge en VPN. En VPN lader dig forbinde til servere over hele verden - og på den måde kan du se Netflix-indhold fra hele verden. Forbinder du til en amerikansk server, får du samme indhold som amerikanerne. En britisk server giver dig samme indhold som briterne osv. Det får du eksempler på herunder.

Her er nogle af de fremragende film, du kan se på Netflix via VPN-server i Storbritannien

The Truman Show

Hvordan ser en perfekt film ud? Efter vores mening kan The Truman Show være et godt bud på netop dette. Her er tale om en sand klassiker fra 90’erne – en af de film, som man bare ikke laver mere. Filmen handler om kun om Truman (Jim Carrey), som uden at vide det er stjernen i sin egen reality serie, der er centreret omkring hans liv. Da han begynder at opfatte, at noget er galt, følger hele verden med i. Et fremragende stykke sci-fi, som i teorien forudsagde reality-genren og sociale medier.

La La Land

La La Land er en af de bedste film på britisk Netflix, hvis du er i humør til en storladen moderne musical. Ryan Gosling og Emma Stone spiller to håbefulde kreative typer, der kommer til LA for at gøre deres drømme til virkelighed, og hvis kærlighed testes af deres forskellige grader af succes.

La La Land er muligvis lidt overvurderet, i betragtning af hvor gennemgribende Damien Chazelles film har været i populærkulturen siden udgivelsen i 2016, men med sine fantastiske musikalske numre og en fantastisk duo i form af de to hovedpersoner er den ekstremt værd at se, gerne igen.

Vertigo

Vertigo er Hitchcocks måske bedste film, og er en fantastisk thriller om en tidligere politibetjent med højdeskræk (Jimmy Stewart), der er ansat til at overvåge en mands kone (Kim Novak), efter at hun begynder at opføre sig underligt. Dette er måske en underlig ting at sige om en 60 år gammel film, men du behøver ikke vide mere, før du sætter dig for at se den, hvis du aldrig har set den før- Den er et betagende, spændende mysterium, der laver en masse interessante krumspring, og har mindst to mordere, som du ikke vil se komme. En af de bedste klassiske film på britisk Netflix.

Moneyball

Billy Beane, General Manager for Oakland Athletics, blev en overraskende stjerne i Major League Baseball, da hans brug af statistik og analyse i spillerrekruttering omdannede et hold af håbefulde til ægte atleter. Selvom hans innovative tilgang har vundet indpas hos flere trænere over hele verden, så lignede det ikke som det mest spændende emne til en Hollywood-film. Alligevel er denne biopic med Brad Pitt i hovedrollen (baseret på Michael Lewis 'hit non-fiction-bog og co-skrevet af The West Wings Aaron Sorkin) faktisk en fængslende film, der vinder meget trods svære odds. Ikke alene formår Moneyball at gøre statistik interessant, den griber også ind i figurerne, og skildrer de følelser og spændinger, som gør ægte sport så fængslende.

The Social Network

David Finchers film om grundlæggelsen af Facebook er en film, som du bør se. Den har et skarpt vinklet manuskript fra Aaron Sorkin og er baseret på bogen ”The Accidental Billionaires” af Ben Mezrich. Jesse Eisenberg portrætterer Mark Zuckerberg, og vi ser det sociale medienetværks rejse fra et college-projekt til det pengegriske opinionsspydende monster, som det er i dag, ligesom vi ser de bitre kampe, det forårsagede mellem dem, der hævdede at have en andel i det.

Det eneste spørgsmål er nu: hvornår får vi en efterfølger, der dækker alt, hvad der er sket siden dengang? Det sociale netværk er muligvis Finchers bedste film.

Ladybird

Med Lady Bird tager Greta Gerwig det mest aktuelle emne og løfter det til noget specielt. Christine "Lady Bird" McPherson er en gymnasielærer, der gennemlever ungdomsårene, drenge og kommer ind på college med en beundringsværdig ubeskadiget tillid. Hver karakter, fra en rasende, hovmodig Timothée Chalamet bit-del til Christines bedste ven Julie Steffans (Beanie Feldstein) er autentisk tegnet, men det er Lady Birds hyppige sammenstød med sin sygeplejerske-mor, mellem kunstneriske drømme og jordnær pragmatisme, der holder denne hjertevarmende komedie-komedie sammen.

A Quiet Place

A Quiet Place er en af de bedste moderne horrorfilm og et ægte smash-hit inden for de senere år fra instruktør John Krasinski. I et post-apokalyptisk Amerika skal en familie overleve, når skabninger strejfer om engang befolkede steder og jagter mennesker ned baseret kun på de lyde, de laver. Det resulterer i en masse smart visuel historiefortælling i denne film, og en masse spændte situationer, når familien prøver at slippe fra deres jægere. Den anden er blevet forsinket, men det er aldrig et dårligt tidspunkt at se denne fremragende første film, som indeholder Krasinski og Emily Blunt.

John Wick 3: Parabellum

Filmen her blev føjet til britisk Netflix i begyndelsen af 2020, og er den tredje John Wick-film, som på flere måder øger omfanget af sine kampsportssekvenser i forhold til den anden film, herunder en kamp i en bås, en sværdkamp på motorcykler og en knivkamp i en knivlager. John Wick: Chapter 3 - Parabellum er også en smuk film, og selvom handlingen uden tvivl er latterlig, er der ingen tvivl om, at niveauet for håndværket, der går ind under kampkoreografien. Den er bedst, til hvad den gør. Og Keanu Reeves er perfekt som Wick, steely og ikke til at slå ud, selv når han står over for flere og mere latterlige modstandere.

Dunkirk

Redningen af allierede tropper fra en frivillig brigade af civile skibe markeres uudsletteligt på Storbritanniens psyke, og få film portrætterer dette øjeblik i historien bedre end Christopher Nolans magtfulde epos. Ud fra oplevelser fra en pilot (Tom Hardy), en soldat der strander på stranden (Fionn Whitehead) og en civil redningsmand (Mark Rylance), skiller Dunkirk sig ud for sine mere rolige øjeblikke af refleksion såvel som dens betagende sekvenser.

Ex Machina

Denne tankevækkende film om AI og menneskeheden fra Alex Garland (28 dage senere) forbliver hos dig længe efter rulleteksterne har kørt over skærmen. Her bliver programmøren Caleb Smith sendt til sin administrerende direktørs modernistiske hjem i det landlige Alaska for at teste sin nye kunstige intelligens, Ava. Alle blanke overflader og skarpe geometriske former, Ex Machina udmunder i smarte, søgende spørgsmål i denne Bond-agtige thriller.

21 Jump Street

Channing Tatum og Jonah Hill spiller hovedrollerne i denne komedie om to politibetjente, der går undercover på et amerikansk gymnasium. Det er en til tider grov komedie, men den indeholder stjernepræstationer fra af skuespillere, der virkelig ved, hvordan man får dig til at grine. Den er bedre end andre teen-komediefilm takket være det kreative team af Phil Lord og Chris Miller (der arbejdede på både The Lego Movie og Spider-Verse). Jump Street er en ideel weekendfilm, når du har brug for noget let og latterfremkaldende.

Annihilation

Netflix sikrede sig de internationale rettigheder til denne film fra Ex Machina-instruktøren Alex Garland, hvilket var en god idé. Det er kompromisløs sci-fi, der gennemsyres af horror-elementer. Den er baseret på de populære bøger The Southern Reach Trilogy af Jeff Vandermeer, og fokuserer på en gruppe videnskabsfolk, der går ind i område X, et karantæneafsnit af Jorden, hvor underlige ting foregår. Natalie Portman er fremragende som hovedrolleindehaveren, en biolog, der vil finde ud af, hvad der skete med hendes mand.

