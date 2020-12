Disney+ er stadig en relativ ny streamingtjeneste i Danmark. Kort fortalt giver den dig adgang til bunkevis af film - både de helt store Disney-klassikere og de nye dele af Disney-familien som Pixar, Star Wars og Marvel.

Der er meget at holde styr på, så her får du vores bud på de bedste film på Disney+ - vi forsøger at holde listen her opdateret, efterhånden som der kommer flere film til.

Vores liste er i en ikke prioriteret rækkefølge. De kan ses med dansk tale eller original tale og danske undertekster.

De Utrolige 2

Der er ikke mangel på animerede film, men De Utrolige 2 er en vellykket efterfølger til en moderne klassiker. Denne gang følger vi bl.a. hr. Utroligs kamp for at blive en god hjemmegående far for børn, der ikke altid er nemme at styre.

Fremad

Fremad nåede ikke ret længe i de danske biografer, før Corona satte en stopper for den. Heldigvis har den fundet vej til Disney+. Den kommer ikke på højde med Pixars største mesterværker, men den er uden tvivl din tid værd. Vi følger to brødre, der tager på en farfuld færd for at vække deres afdøde far til live igen.

Frost 2

Frozen 2 er en mere moden historie end originalen fra 2013, hvor søstrene Anna og Elsa begiver sig ud på et nyt eventyr, der fører tilbage til deres forældres mystiske fortid. Sangene er voldsomt fængende. Der er lejlighedsvise jokes til forældre.

Thor: Ragnarok

Thor: Ragnarok er den bedste af Thor-trilogien. Med Mark Ruffalos Hulk og Tessa Thompsons Valkyrie, er den generelt meget sjovere end den gennemsnitlige Marvel-film (selvom de er ret sjove.)

Aladdin (2019)

2019-udgaven af Aladin kunne være gået helt galt, og være blevet mindst ligeså kontroversiel som originalen fra 1992. Men det er blevet en moderne genfortælling, og Will Smith er god i sin ikke helt så seriøse rolle.

Guardians of the Galaxy

Vi har sat et par andre Marvel-film på listen, men de er viret forskellige. Den første Guardians-film er et vildt, underligt og sjovt sci-fi-eventyr med en mærkelig flok karakterer, der nu på en eller anden måde er ligeså populære som Iron Man og Captain America. Den anden er ikke så god.

Løvernes Konge

Det er vanskeligt at vælge en film fra Disney-animationsrenæssancen fra 90'erne, men Løvernes Konge var uden tvivl midtpunktet i en fantastisk tid for studiet: en episk historie om forræderi, romantik og søde løveunger med smuk animation. Den gigantiske som live-action-genindspilning blev, skyldes ikke mindst nostalgi for denne klassiker.

Løvernes Konge (2019)

Løvernes Konge er ikke den første Disney-opdatering af en klassisk fortælling, og det er heller ikke den sidste. Selvom vi ikke nødvendigvis behøvede at se Simba, Timon og Pumbaa i fuldt realiseret live action, ser det fantastisk ud.

Captain America: Civil War

Den tredje Captain America-film er lige så meget en Avengers-film, som den handler om Steve Rogers selv med de fleste tegn set i Age of Ultron - og Black Panther og Spider-Man foruden.

Avatar

Det var den største film nogensinde, før Marvel - og helt sikkert en af grundene til Disneys opkøb af Fox. Der er gået 10 år siden, den kom i biograferne. Men filmen ser stadig imponerende ud. Der er to efterfølgere på vej, og måske to mere efter dem.