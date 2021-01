Sådan ser du Star Wars-filmene i den rigtige rækkefølge

Vil du gerne se Star Wars-filmene i den korrekte kronologiske rækkefølge? Alle Star Wars-film kan nu streames på Disney Plus, både i 4K og HDR. Nu hvor lanceringen af

The Mandalorian Season 2 nærmer sig, er dette et perfekt tidspunkt til et Star Wars-maraton med alle ni store film og de to spin-off-titler. Her vil vi liste rækkefølgen af de ni Star Wars-film, hvor rækkefølgen af både lanceringen og kronologien forklares.

Star Wars-rækkefølgen er ret enkel. Du starter med The Phantom Menace og arbejder dig hele vejen til Rise of Skywalker, dvs. alle de nummererede episoder i Star Wars-sagaen. Men når du inkluderer Rogue One og Solo i beregningen, bliver det hele lidt mere kompliceret. Og når du også stoler på de fantastiske spin-offs som Clone Wars og den animerede serie Rebels, bliver det endnu mere kompliceret. Imidlertid finder du det hele hos Disney Plus, så det er i det mindse let at få adgang til materialet.

Så her følger giden til at se Star Wars-filmene i den rigtige rækkefølge. Vi forklarer, hvordan du kan se filmene i kronologisk rækkefølge, i den rækkefølge, de kom til biografen og i den fulde rækkefølge, hvor alle spin-offs til tv og film er inkluderet. Vi vil også berøre den berømte Star Wars Machete-serie, hvor afsnit 1 falder helt udenfor. Vi har også sammensat en liste over de bedste Star Wars-film, rangeret efter brugernes bedømmelser.

Dit Star Wars-maraton begynder i en galakse langt, langt væk ...

Se Star Wars-filmene i kronologisk rækkefølge

(Image credit: Lucasfilm)

Du leder garanteret efter den kronologiske rækkefølge af Star Wars-filmene - og her er den. Nedenfor finder du alle Star Wars-filmene samt de to spin-offs Solo og Rogue One, opført i kronologisk rækkefølge. Efter vores mening er dette den bedste måde at se film på.

Så her følger de i kronologisk rækkefølge:

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (foregår 32 år før A New Hope)

(foregår 32 år før A New Hope) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (22 år før)

(22 år før) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (19 år før)

(19 år før) Solo: A Star Wars Story (ca 10 år før)

(ca 10 år før) Rogue One: A Star Wars Story (slutter øjeblikket før A New Hope begynder)

(slutter øjeblikket før A New Hope begynder) Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (tre år efter A New Hope)

(tre år efter A New Hope) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (fire år efter)

(fire år efter) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (34 år efter)

(34 år efter) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (34 år efter)

(34 år efter) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (35 år efter)

I denne Star Wars-oversigt er der kun "rigtige" film, og vi har brugt Et nyt håb som et centralt punkt i tidslinjen. Dette giver dig en vis forståelse for, hvornår begivenhederne finder sted.

Hvis du vil se en Star Wars-serie med den fantastiske tv-serie, har vi også den. Du kan finde vores fulde liste lidt længere nede på siden.

En hurtig forklaring: handlingen i den animerede film og serien The Clone Wars er langt fra Episode II og III, og slutter under Revenge of the Sith (eller lidt senere i tilfælde af den sidste Darth Vader-scene i The Clone Wars). Star Wars: Rebels er grundlæggende sat mellem Episode III og IV. Mandalorianen er utvivlsomt placeret mellem Episode VI og VII. Den kommende serie The Bad Batch finder sted efter The Clone Wars.

Den kommende Obi-Wan-serie finder sted mellem Episode III og IV, og den kommende Rogue One: A Star Wars Story, et spin-off om Cassian Andor, er blevet bekræftet til at finde sted fem år før Rogue One og dermed efter prequel filmene og før den oprindelige trilogi. Den animerede serie Modstanden er blevet føjet til samme periode som den efterfølgende trilogi, så den ender i samme periode som The Force Awakens og The Last Jedi. En klarere gennemgang kan findes nedenfor.

Star Wars-filmene i lanceringsrækkefølge

(Image credit: Disney)

Vil du genopleve de øjeblikke, hvor du første gang så Star Wars-filmene i biograferne? Den overvældende spænding omkring de første film efterfulgt af skuffelsen fra prequel-filmene? Før det hele kom på plads (på en måde) med den nye serie med Rey og Kylo Ren?

At se Star Wars-filmene i den rækkefølge, de blev frigivet, er meget specielt, da det går lidt galt med tidslinjen. Men sådan ser du Star Wars-filmene i lanceringsrækkefølge fra begyndelsen for 43 år siden.

Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

(1977) Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

(1980) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

(1983) Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)

(1999) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002)

(2002) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005)

(2005) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015)

(2015) Rogue One: A Star Wars Story (2016)

(2016) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017)

(2017) Solo: A Star Wars Story (2018)

(2018) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

Den komplette Star Wars-rækkefølge, med TV-serierne inkluderet

Den officielle Star Wars-tidslinje, fra Disney Plus. (Image credit: Disney Plus)

Da Disney købte Lucasfilm, og dermed rettighederne til Star Wars, nulstillede de kontinuiteten i det udvidede univers af relaterede produkter, der var bygget op i baggrunden. Dette betød, at kun prequel-trilogien, den originale trilogi og den animerede serie The Clone Wars CG holdt sig til 'reglerne'.

Disney har siden da ydet et betydeligt bidrag til at udvide universet med bøger, spil, tegneserier med mere og tilføjet disse til samme tidsakse som Star Wars-filmene. Ikke alt dette er angivet nedenfor, men nedenstående liste vil helt sikkert gøre meget for dit overblik. Vi tilføjer nyere Disney Plus-serier som Obi-Wan, The Bad Batch og Cassian Andor, når de bliver tilgængelige.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (foregår 32 år før A New Hope)

(foregår 32 år før A New Hope) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (foregår 22 år før A New Hope)

(foregår 22 år før A New Hope) The Clone Wars animated movie (udgør begyndelsen til den animerede serie)

(udgør begyndelsen til den animerede serie) The Clone Wars animated series (begynder 22 år før A New Hope, og slutter 19 år før)

(begynder 22 år før A New Hope, og slutter 19 år før) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (foregår 19 år før A New Hope)

(foregår 19 år før A New Hope) Solo: A Star Wars Story (foregår ca. 10 år før A New Hope)

(foregår ca. 10 år før A New Hope) Star Wars: Rebels animated series (foregår fem år før A New Hope, med en epilog anbragt meget senere senere)

(foregår fem år før A New Hope, med en epilog anbragt meget senere senere) Rogue One: A Star Wars Story (slutter øjeblikket før A New Hope begynder)

(slutter øjeblikket før A New Hope begynder) Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (foregår tre år efter A New Hope)

(foregår tre år efter A New Hope) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (foregår fire år efter A New Hope)

(foregår fire år efter A New Hope) The Mandalorian (foregår ca. ni år efter A New Hope)

(foregår ca. ni år efter A New Hope) Star Wars: Resistance animated series (foregår 34 år efter A New Hope onwards)

(foregår 34 år efter A New Hope onwards) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (foregår 34 år efter A New Hope)

(foregår 34 år efter A New Hope) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (foregår 34 år efter A New Hope)

(foregår 34 år efter A New Hope) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (foregår 35 år efter A New Hope)

Star Wars: Machete-rækkefølgen forklaret

Machete Order blev skabt af Rod Hilton i 2011. Det er en måde at se Star Wars-filmene på uden Phantom Menace. Det koncentrerer sig helt og holdent om historien om Luke Skywalker. Ideen bag denne tilføjelse er at bevare det store vendepunkt i The Empire Strikes Back. Med denne tilføjelse slipper man for en elendig film.

Machete-sekvensen begynder med Et nyt håb, fortsætter til The Empire Strikes Back, inden man ser de første to prequel-film som et tilbageblik på Anakins historie, inden de slutter med forliget i Return of the Jedi.

Episode IV: A New Hope

Episode V: The Empire Strikes Back

Episode II: Attack of the Clones

Episode III: Revenge of the Sith

Episode VI: Return of the Jedi

Ved at fortsætte rækkefølgen efter Machete ser man efterfølgende:

Episode VII: The Force Awakens

Episode VIII: The Last Jedi

Episode IX: The Rise of Skywalker

Hvilken Star Wars-rækkefølge er den bedste?

Efter vores opfattelse er den kronologiske tilgang den bedste rækkefølge at se Star Wars-filmene i. Det tager ikke så lang tid at se det som den komplette rækkefølge, hvilket kræver, at du afsætter en masse tid og måske lidt for meget for de fleste. 11 film er mere end nok til et solidt Star Wars-maraton, og de to spin-offs Rogue One og Solo giver universet en dybde, som du ikke nødvendigvis får gennem hovedfilmene. Dette er derfor den Star Wars-rækkefølge, vi vælger i 2020.

Star Wars-filmene på Disney Plus

Disney Plus har gjort alle Star Wars-filmene tilgængelige til streaming. Dette inkluderer The Rise of Skywalker og Solo. Her er alle Star Wars-filmene på Disney Plus:

Star Wars Episode I: The Phantom Menace

Star Wars Episode II: Attack of the Clones

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi

Star Wars Episode VII: The Force Awakens

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi

Star Wars Episode IX: Rise of Skywalker

Solo: A Star Wars Story

Star Wars-filmene - rangeret fra bedst til værst

(Image credit: Lucasfilm)

De fleste Star Wars-fans har en ret klar mening om, hvilke film i serien der er bedst, men diskussionerne vil aldrig ophøre. Vi har rangeret Star Wars-filmene baseret på deres score hos IMDB-brugerne. Rise of Skywalker ender her på 6.7, hvilket vi synes er en rimelig score.