Sådan ser du Marvels film i den rigtige rækkefølge

Nu hvor Avengers: Endgame er udkommet på Blu-ray og næste gang Marvel-film (som vi kalder fase fire) er rundt om hjørnet, er det det perfekte tidspunkt til at se MCU-filmene fra start til slut. Der findes dog mere end én måde at begive sig op ad bjerget af Marvel-film på: Du kan se filmene i deres korrekte kronologiske rækkefølge, som begynder med Captain America: The First Avenger, eller se filmene den rækkefølge de først kom i biograferne med Iron Man-filmen fra 2008 som den første. Uanset hvad, er det ganske smart at have styr på de forskellige rækkefølger at se filmene på, specielt nu hvor Disney Plus lurer i kulissen.

Vi giver dig herunder begge lister, samt en tredje og sidsteliste, hvor filmene er rangeret efter karakterer, for alle som bare vil se det allerbedste Marvel-universet har at byde og som ikke gider se sig nødsaget til at se film som Thor eller det der er endnu værre: The Incredible Hulk med Edward Norton.

Nuvel, lad os komme i gang. Sæt nogle popcorn over, smæk benene op og gør dig klar til nogle af de bedste filmoplevelser nogensinde fra tegneseriernes verden.

Marvel-films i kronologisk rækkefølge

Der er en høj sandsynlighed for, at det er netop denne list du kom efter. Den indeholder alle Marvel-filmene i kronologisk rækkefølge fra The First Avenger til Endgame. Fordelen ved at se filmene i denne rækkefølge er, at du ser begivenhederne som de udfolder sig i universet. Du kan holde styr på Tesseract, se Thors rejse fra helt til nul og tilbage til helt, samt følge resten af holdet mod deres mål om at slå Thanos ihjel.

Her er den kronologiske rækkefølge du bør se filmene i:

Captain America: The First Avenger (Udspiller sig under anden verdenskrig)

Captain Marvel (Udspiller sig i 1995)

Iron Man (Udspiller sig i 2010)

Iron Man 2 (Udspiller sig efter Iron Man)

The Incredible Hulk (Tid ikke specificeret, men før Avengers)

Thor (Tid ikke specificeret, men før Avengers)

The Avengers (Udspiller sig i 2012)

Iron Man 3 (Udspiller sig seks måneder efter The Avengers)

Thor: Dark World (Efter Avengers, før Ultron)

Captain America: Winter Soldier (Efter Avengers, før Ultron)

Guardians of the Galaxy (En gang i 2014)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Efter Guardians)

Avengers: Age of Ultron (Udspiller sig i 2015)

Ant-Man (Udspiller sig i 2015)

Captain America: Civil War (Efter Ultron, før Infinity War)

Spider-Man: Homecoming (Efter Civil War, før Infinity War)

Doctor Strange (Udspiller sig i 2016)

Black Panther (Udspiller sig i 2017)

Thor: Ragnarok (Efter Ultron, før Infinity War)

Avengers: Infinity War (Udspiller sig i 2017)

Ant-Man and The Wasp (Udefinerbart, men passer ind imellem IW og Endgame)

Avengers: Endgame (Begynder i 2017, slutter i 2022)

Spider-Man: Far From Home (Efter Endgame)

Marvel-film sorteret efter lanceringsdato

Du kan naturligvis også vælge at se filmene i den rækkefølge som de ramte biograferne. I så fald skal du følge denne liste, som begynder med den første Iron Man-film i 2008 og fortsætter helt frem til Endgame og Spider-Man: Far From Home. Ser du filmene på denne måde, vil du erfare, at de virker lidt rå til at begynde med, men kun bliver bedre med tiden som studiet putter flere penge i dem. Det er desuden en sjov måde at gense de gamle film på.

Fase 1

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

Marvel’s The Avengers (2012)

Fase 2

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fase 3

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Fase 4 (datoerne kan ændre sig)

Black Widow (2020)

The Eternals (2020)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Dr. Strange in the Multiverse of Madness (2021)

Thor: Love and Thunder (2021)

Fremtiden for Marvel Cinematic Universe

Black Panther II (Endnu ikke bestemt)

Blade (Endnu ikke bestemt)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Endnu ikke bestemt)

Untitled Captain Marvel film (Endnu ikke bestemt)

Untitled Fantastic Four film (Endnu ikke bestemt)

Marvel-film rangeret fra de bedste til de værste

Sidst har vi listen til dig, der ikke gider spilde din tid på dårlige Marvel-film som Thor. VI har samlet dem på en liste herunder, hvor de er rangeret fra bedst til værst. Du finder de anmelderroste Endgame og Guardians of the Galaxy helt i toppen. (Karaktererne stammer fra IMDB).

De bedste

De værste