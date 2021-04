Sådan ser du DC-filmene i rigtig rækkefølge (kronologisk og efter udgivelsesdato)

Zack Snyder's Justice League stand by for action.

Mens DC og Marvel har kæmpet om førersædet på tegneseriefronten, er skaberne af Iron Man, Thor og Captain America de ubestridte mestre i biograferne. Som udgivelsen af Zack Snyder’s Justice League på HBO Max har bevist, er DC Extended Universe stadig i stand til at dominere i samtaler omhandlende populærkulturen.

Siden DCEU udgav Man of Steel i 2013 – på et tidspunkt hvor Christopher Nolans Dark Knight-triologi stadig var frisk i offentlighedens hukommelse – har deres film været en pose blandede bolsjer. De startede ud som en mørkere og mindre sjov version af Marvel Cinematic Universe, hvor karakterer som Batman, Superman og Wonder Woman alle optrådte i et fælles univers. Sidenhen har de udviklet sig i en ny retning, hvor de, i stedet for at efterligne MCU, har skabt deres egne enkeltstående fortællinger med Wonder Woman, Aquaman, Shazam! og Birds of Prey.

Derfor er det noget af en udfordring at sætte DC Extended Universe i kronologisk rækkefølge i sammenligning med MCU. Men som denne guide til at se DCEU filmene i rækkefølge viser, findes der adskillige små spor som afslører, hvordan alle fortællingerne hænger sammen...

Sådan ser du DCEU-filmene i rækkefølge: efter udgivelsesdato

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam! (2019)

Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020)

Wonder Woman 1984 (2020)

Zack Snyder's Justice League (2021)

The Suicide Squad (2021)

Fremtidige udgivelser:

The Batman (2022)

The Peacemaker (HBO Max TV show) (2022)

The Flash (2022)

Aquaman 2 (2022)

Shazam! Fury of the Gods (2023)

Wonder Woman 3 (TBC)

Marvel Cinematic Universe har ikke altid været de ubestridte mestre indenfor superheltegenren. Takket være Christopher Nolans Dark Knight-triologi, havde den såkaldte Distinguished Competition overhånden for et årti siden, da instruktørens anden Batman-film var den første superheltefilm som omsatte for mere end én milliard dollars.

Magtbalancen skiftede i 2012, hvor The Avengers gjorde det som tilsyneladende var umuligt. De bragte succesfuldt Iron Man, Captain America, Thor og Hulk sammen i én film. Samme år endte Dark Knight Rises Nolans periode, og DC måtte se sig om efter nye drivkræfter til sine største superhelte.

Man of Steel (2013) var 100% en Superman-historie, men et diskret placeret Wayne Enterprises-logo afslørede at Clark Kent levede i samme verden som Batman.

Da Snyder vendte tilbage, blev DC Comics’ to største ikoner sat op imod hinanden i Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Filmen gabte dog over mere end den kunne, da den prøvede at lancere et delt univers på én gang. Her havde Wonder Woman en udvidet cameo, hvor man også fik korte glimt af Aquaman, Flash og Cyborg, men det var langt fra DCs svar på The Avengers.

Det år satte DC også deres kriminelle element i rampelyset med Suicide Squard, før de omsider gav Wonder Woman sin egen film i 2017.

Wonder Woman er utvivlsomt den mest vigtige film i DCEUs historie. Dens humor og optimisme beviser, at DC kan udfordre Marvel på deres hjemmebane. De var også hurtigere til at udgive en film med en kvindelig hovedrolle end Marvel, eftersom Wonder Woman udkom 18 måneder før Captain Marvel. DCEU var for alvor tilbage.

Eller sådan så det i hvert fald ud indtil den længeventede Justice League bragte Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg og Superman sammen for at bekæmpe den udenjordiske trussel Steppenwolf – og fejlede.

En kombination af kreative forskelle og en familietragedie fik Snyder til at forlade projektet måneder før udgivelsen i biograferne. Warner hev derfor Joss Whedon, forfatteren og instruktøren af de to første Avengers-film, ind for at færdiggøre filmen. Han kaldte skuespillerne tilbage for at lave omfattende genoptagelser og Whedon ændrede filmen fuldstændigt. Han skar betydeligt ned i filmens længde og inkluderede flere vittigheder for at efterligne Marvel-formlen, som hans klienter ønskede. Desværre formåede han ikke at lappe filmene sammen til en helhed, og de to versioner (og visioner) af fortællingen var fulde af huller og modsigelser. Justice League floppede både blandt publikum og anmeldere.

Fire år senere fik Snyder overraskende nok muligheden for at gennemføre sin version af Justice League, og han leverede en længere og langt mere sammenhængende version af superheltesamlingen. Den blev udgivet på HBO Max i marts 2021 som Zack Snyders Justice League – med en varighed på hele 242 minutter (dem som håber på, at den skuffende Suicide Squad får lignende behandling bliver skuffede. WarnerMedias CEO Ann Sarnoff har bekræftet, at studiet ikke vil lave en David Ayer directors cut af filmen).

Siden den første biografpræmiere af Justice League er flere uafhængige film kommet tilbage i DCEU. Aquaman og Shazam! har begge taget franchisen i nye sjove retninger – Aquaman med dens spektakulære undervandsverden, og Shazam! med dens evne til at opfylde ønsker.

Med den episke Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn fik Margot Robbies version af Harley Quinn, som er noget af det bedste i den ellers svage Suicide Squad, endelig en mere værdig arena til at udfolde sine evner på i 2020. Da Wonder Woman forsinket udkom i biograferne i december 2020, beviste hun, at hun er den eneste højprofilerede superhelt, der er modig nok til at udfordre Covid-19.

Den næste film på dagsordenen er Squad-opfølgeren/genskabningen, The Suicide Squad, der er skrevet og instrueret af instruktøren bag Guardians of the Galaxy, James Gunn. Den udkommer i august 2021 og bliver efterfulgt af en HBO Max spin-off TV-serie, Peacemaker, der fokuserer på en ny antihelt, spillet af John Cena.

Med udgivelsen af The Batman i starten af 2022, starter Batman forfra igen med Robert Pattinson i hovedrollen. Den instrueres af Matt Reeves, der er manden bag Dawn of/War for the Planet of the Apes. En tidslinje-springende Flash-film baseret på Flashpoint tegneserierne er også på vej, mens Dwayne Johnson har hovedrollen i Black Adam - han delte fornyeligt første side af manuskriptet på sin Instagram.

Ikke overraskende arbejdes der på efterfølgere til Aquaman og Shazam! – sidstnævnte med Fury of the Gods som undertitel. Derudover er der også en tredje film i Wonder Woman-sagaen på vej. Instruktøren bag Promising Young Woman, Emerald Fennell er blevet hentet ind for at forfatte en film baseret på DC karakteren, Zatanna (ifølge Variety).

Hvis du undrer dig, har vi ikke glemt Joker. Vi har udeladt den, da den eksisterer i sin egen tidsramme, fuldstændig adskilt fra DCEU.

Sådan ser du DCEU-filmene i rækkefølge: kronologisk

Wonder Woman (World War I sequences)

Wonder Woman 1984

Man of Steel

Batman v Superman: Dawn of Justice

Suicide Squad

Wonder Woman (present-day bookends)

Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Justice League (both versions)

Aquaman

Shazam!

The Suicide Squad

Mens den delte tidslinje i Marvel Cinematic Universe er biograffilmenes mest imponerende eksempel på en gennemført og langsigtet tankegang, er tidslinjen i DCEU mere flertydig og ad-hoc præget. Det bedste du kan gøre er at lave et informeret bud på filmenes kronologi. Alternativ kan du prøve ikke at tænke på det og bare nyde hver film for sig. Det mest fornuftige DC og Warner har gjort med deres superheltefilm er netop at koncentrere sig om at skabe gode film og ikke lade sig styre af, hvordan de passer ind i en etableret tidslinje.

Der er ingen tvivl om, hvad der kommer først i DCEU-kanonen. Mens nogle af sekvenserne i Wonder Woman finder sted flere århundrede tilbage, foregår det meste af sagaens handling under 1. verdenskrig.

Diana Prince dominerer også den anden fase i DCEU-kronologien, hvor hun vender tilbage i Wonder Woman 1984, syv årtier efter hændelserne i den første film - og ligner en som ikke er blevet en dag ældre.

Den næste i DCEU-rækken er Man of Steel, hvis ødelæggelse af Metropolis sætter scenen for Batmans had til Superman i Dawn of Justice. Hvis bare de havde fundet ud af, at begge deres mødre hedder Martha tidligere...

Herfra bliver kronologien mere utydelig, selvom Supermans død i Batman v Superman er et brugbart referencepunkt.

I Bookends af Wonder Woman modtager Diana et fotografi af hendes enhed under 1. verdenskrig fra Bruce Wayne - som hun mødte for første gang i Dawn of Justice. Wayne dukker også op i Suicide Squad, hvor han mødes med Amanda Waller for at diskutere rekrutteringen af metamennesker som Flash og Aquaman for at beskytte en verden uden Superman. Derfor er det tydeligt, at de begge passer ind mellem Batman v Superman og Justice League i DCEU-tidslinjen.

Men selvom DCEUs tidslinje er ret så løs og fleksibel, er det Whedon-versionen af Justice League, der nu anses som kanon – selvom flere elementer fra filmen vil dukke op i fremtidige produktioner (for eksempel vil vi igen kunne finde Kiersey Clemons i rollen som Iris Wast i The Flash, selvom hendes eneste optræden indtil videre var i Snyder-versionen).

”Min Justice League er ikke en kanon,” bekræfter Snyder på DC Cinematic Podcast. ”For Warner Bros er kanon Joss Whedons version af Justice League. I deres hoveder er det kanon, og det jeg gør er ikke. Alt hvad jeg gør er ikke kanon. Og det har jeg det fint med, fordi jeg føler, at den eneste grund til, at jeg kunne lave denne film som et selvstændigt projekt, er fordi jeg indrømmer og er enig i, at det ikke er en kanon.”

Med Justice League afsluttes det såkaldte ”Snyder-vers”. Med andre ord vil Snyder ikke fortsætte den apokalyptiske Darkseid-historie som hans version af Justice League ellers antydede.

”Jeg sætter pris på, at [fansene] kan lide Zacks arbejde, og vi er meget taknemmelige for hans mange bidrag til DC”, sagde WarnerMedias CEO Ann Sarnoff. ”Vi er meget glade for, at han kunne fuldføre sin version af Justice League, særligt fordi det ikke var planen før for et år siden. Med det er hans triologi fuldendt [som begyndte med Man of Steel og Batman v Superman].”

Birds of Prey kunne være foregået på et hvilket som helst tidspunkt efter Suicide Squad. Alt vi ved, er, at Joker redder Harley Quinn fra regeringen i den sidstnævnte film, og at de derefter slår op. Det er uklart om filmen foregår før eller efter Justice League, men lige meget hvad, vil begivenhederne i 2021s The Suicide Squad finde sted et stykke længere inde i Harleys fremtid. Peacemaker spin-off TV-serien er en prequel, der udspiller sig før begivenhederne i The Suicide Squad.

Dog ved vi med sikkerhed, at Aquaman foregår efter DCEUs store samling. I filmen referer Mera til begivenhederne i Justice League, selvom der ikke er nogen forklaring på, hvorfor Arthur Curry har en atlantisk dragt på, som aldrig dukker op i hans Aquaman gaderobe. Det er nok bedst bare at forklare det som en fejl, i stedet for at se det som en stor plan.

Vi ved også at Shazam! kommer efter Aquaman, da Billy Batson og hans bedste ven Freddy er bevidste om begivenhederne i undervandsfilmen – de har endda købt t-shirten.

Lige nu er vi heller ikke sikre på, hvordan The Batman og den kommende film om The Caped Crusader vil placere sig i DCEU-tidslinjen. Men eftersom Robert Pattinson spiller Bruce Wayne, mens en ældre Ben Affleck allerede eksisterer i DCEU, mistænker vi, at Matt Reeves’ film vil eksistere som en separat enhed. Men når The Flash angiveligt henter Tim Burtons Batman-stjerne Michael Keaton tilbage som en ældre udgave af den mørke ridder, skal man ikke blive overrasket, hvis disse selvmodsigelser forklares som en del af et DC-multivers.

Forvent at efterfølgerne til Aquaman og Shazam! starter efter deres forgængere, mens Wonder Woman 3 realistisk set kunne foregå når som helst alt efter, hvad den tilbagevendende instruktør Patty Jenkins beslutter.

DCEU-filmene rangeret: fra bedst til værst

Mens Marvel filmene generelt er mere populære blandt kritikere, har DCEU ikke klaret sig så godt. Det bliver tydeligt, når du ser rangeringerne af filmene på IMDb.

Wonder Woman, som ofte anses som den bedste DCEU-film, har en score på 7,4. Det er respektabelt, selvom det kun er nok til at stå lige med den 12. bedst rangerede MCU-film, Spider Man: Homecoming. I rækken af film baseret på DC-franchises er Wonder Woman kun den ottende mest populære - Joker, Tim Burtons første Batman, tegneserie klassikeren Mark of the Phantasm og Christopher Nolans Dark Knight-triologi er alle rangeret højere.

Wonder Woman ligger også lavere end Zack Snyders Justice League, selom vi mistænker, at den nye version af Justice League vil ende med en lidt lavere rangering, når publikums nyforelskelse aftager.

Faktisk mener vi, at flere af rangeringerne er tvivlsomme. Wonder Woman og Shazam! fortjener sine rangeringer, men Birds of Prey og Wonder Woman 1984 fortjener lidt mere anerkendelse, selvom sidstnævnte var mangelfuld. Desuden har IMDbs brugere også været for gavmilde, når det kommer til den kedelige Batman v Superman og Joss Whedons famlende originale Justice League.