Sådan ser du Batman filmene i korrekt rækkefølge

Hvem er Batman? The Caped Crusader (eller Nattens Ridder, som han er blevet navngivet her i Danmark) er blevet genopfundet så mange gange gennem årene, at ingen længere kan give et definitivt svar.

Det skal dog ikke opfattes som en karakterbrist. Tværtimod er Batmans tilpasningsevne en af de primære årsager til, han har klaret sig i mere end 80 år. Kun meget få superhelte har et lige så alsidigt repertoire, som Batman har – i én film bliver han portrætteret som en mørk, muggen enspænder, og i en anden som en holdspiller, der er god for en kæk bemærkning. Gennem hans lange karriere i bekæmpelsen af kriminalitet, har ‘The Dark Knight’ gjort det meste.

De mange Batman film har været lige så diverse, som figuren selv – fra Christopher Nolans mørke, realistiske Dark Knight trilogi, til Joel Schumachers fjollede version af Batman & Robin. Batman franchisen er også blevet genstartet på jævnlig basis – han er lige så slidstærk som James Bond – og med hver ny fortolkning af Gothams mest berømte søn, har han fået en grundig makeover. Den seneste udgave af Flagermusen udkommer i marts 2022 og har Robert Pattinson i den karakteristiske sorte dragt.

Men hvor skal du begynde dit næste Batman maraton? Vi tager en tur ned gennem Gothams skumle gyder og arbejder os gennem Nattens Ridders episke karriere på det store lærred, for at give dig et overblik over, i hvilken rækkefølge du skal se Batman filmene.

Batman filmene efter udgivelsesdato

Batman (1943)

Batman and Robin (1949)

Batman: The Movie (1966)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman: Mask of the Phantasm (1993)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

The Lego Batman Movie (2017)

Justice League (2017)

Joker (2019)

The Batman (2021)

Herover finder du alle Batman filmene i den rækkefølge, de er blevet udgivet i biograferne siden figurens skabelse.

Bagved de store Batman franchises har Bruce Wayne og hans kriminalitetsbekæmpende alter ego haft talrige optrædener på den store skærm. Det startede i 1940’erne, da der blev lavet et detektivdrama på baggrund af den pludselige popularitet, figuren havde fået efter sin tegneserie debut i 1939. Efterfølgende spillede Lewis Wilson rollen som Batman i 1943, mens Robert Lowery tog over i Batman and Robin fra 1949.

Der skulle gå halvandet årti, før verden atter skulle se Nattens Ridder pryde alverdens biografskærme. Adam West, kendt for altid at have et glimt i øjet, blev valgt som hovedrollen. I filmen blev en masse skurke introduceret, og det er også her den ikoniske Shark Repellent Batspray gjorde sin debut – et vigtigt artefakt i Bat-arsenalet der ikke gjorde sin genkomst i Batman-regi før The Lego Batman Movie i 2017.

Nattens Ridder har også været en væsentlig spiller inden for animation, hvor han har haft store roller i en del kendte tegnefilm. Den fremragende Mask of the Phantasm tog den kritikerroste Batman: The Animated Series til biografsalene, mens Lego Batman Movie et kvart århundrede senere vakte liv i Gotham på en spøgefuld måde, verden ikke havde set deslige siden 1960’erne.

Batman var også med i The Lego Movie 1 og 2 og gjorde også en kort optræden i den velanmeldte Joker – dog som en præ-Nattens Rider Bruce Wayne, tvunget til at udholde mordet på sine forældre (endnu engang). Batman bliver også refereret til andre steder i DC Extended Universe i Shazam!, Harley Quinn, Brids of Prey, og – selvom han ikke blive set på skærmen i Wonder Woman – det er Bruce Wayne, der sender Diana fotografiet, der giver hende flaskback til begivenhederne i Første Verdenskrig.

Med andre ord dukker Batman næsten op overalt...

Batman filmene i kronologisk rækkefølge

(Image credit: Warner Bros/DC Entertainment)

Ingen anden superhelt har været gennem så mange filmiske reboots, som Batman har – med Robert Pattinsons debut i 2022 som Nattens Ridder, kan ikke engang fan-favoritter som Superman og Spider-Man konkurrere.

Flagermusens vedvarende popularitet taget i betragtning, er det besynderligt, at Hollywood ikke gav ham en chance som en film-franchise før 1989, da instruktøren Tim Burton satte Michael Keatons Bryce Wayne op mod Jack Nicholsons knækkende Joker. Det blev den anden bedst sælgende film dét år, så en efterfølger var uundgåelig – men ingen havde forventet, hvad Burton, der nu blev givet enorm kreativ frihed, ville levere.

Den mørkere og lidt særere Batman Returns er en af de mest bevidst, vidunderligt bizarre superhelte-film nogensinde lavet. Desværre betød det også, at den klarede sig betydeligt dårligere økonomisk end sin forgænger, hvilket gjorde, at Warner Bros valgte at gå meget mere mainstream fremadrettet med henblik på Gotham.

Batman Forever havde Joel Schumacher bag kamerater, mens Val Kilmer iførte sig den mørke kappe. På trods af at være en kommerciel succes, var denne fjollede, neon-gennemvædede efterfølger meget mindre populær blandt kritikerne – og det skulle blive endnu værre…

To år senere gjorde Batman & Robin et ihærdigt forsøgt på at dræbe franchisen med en film, der jævnligt figurerer på ’værste nogensinde’ lister. Filmen sørgede også for, at George Clooney (dengang stjernen fra ER, der havde fået til opgave at overtage Batsuiten fra Kilmer) havde en uheldig start på sin karriere som en A-liste skuespiller.

Otte år væk fra det store lærred fulgte, på trods af diverse forliste forsøg på et Bat-reboot – Darren Aronofsky arbejdede samme med Frank Miller om en adaptation af Year One tegneserien, mens Das Boot/Air Force One instruktøren, Wolfgang Petersen, blev forbundet med et Batman v Superman projekt.

Gotham’s redningsmand kom i den usandsynlige skikkelse af Christopher Nolan, en ung instruktør, der havde slået sit navn fast med den baglæns thriller Memento, og som havde en barsk, realistisk vision for Nattens Ridder. Startende med Batman Begins står Dark Knight trilogien som en af de absolutte højdepunkter i historien af superhelte-film. Christian Bale spiller den altid hårdtslående Batman, og serien indeholder et væld af action scener af absolut topklasse, men også gedigne moralske kompleksiteter.

Desværre for rettighedsholderne Warner Bros, var det altid meningen, at Nolans historie skulle være en tre films aftale, så Batman var tvunget til at foretage endnu et reboot efter den afsluttende film, The Dark Knight Rises, udkom i 2012. Ultimativt blev det en del af DC’s anstrengelser for at udfordre det alt-dominerende Marvel Cinematic Univers, men denne gang blev Flagermusen ikke enlig indehaver af hovedrollen.

(Image credit: Warner Bros)

Batman v Superman: Dawn of Justice er en efterfølger til Superman rebootet Man of Steel fra 2013 og skulle kickstarte et univers med DC-superheltene, blandt andet The Avengers, i stil med den succes Marvel havde fået med deres forbundne univers. Zach Snyders stramt tilrettelagte film ramte dog ikke helt plet. Ben Affleck tog rollen som en ældre, mere skruppelløs Batman, der ikke var bange for at bryde figurens hovedregel om ikke at slå ihjel, hvilket gjorde det svært at elske denne udgave af Batman. Derfor var det et mindre plaster på såret, da han trak mere på smilebåndet i forbindelse med hans optrædener i Suicide Squad (essentielt en glorificeret cameo) og Justice League. Desværre var begge disse film elendige.

Denne Batman var sat i stilling til at være stjernen i sin egen film, og Affleck blev tilknyttet til projectet både som skribent og instruktør, men efter hovedrollen besluttede sig for at forlade projektet, blev Gothams mest berømte søn endnu engang placeret i limbo. Matt Reeves, instruktøren bag Cloverfield og Dawn of/War for the planet of the Apes, samlede Batmans hjelm op og placerede dem på Robert Pattinsons hoved. The Batman sætter Nattens Ridder op mod et galleri af klassiske Bat-fjender, såsom Catwoman (Zoë Kravitz), Riddler (Paul Dano) og Penguin (Colin Farrel) og har debut i marts 2022.

Og før du stiller spørgsmålet, så nej, frustrerende nok er der absolut ingen kontinuitet mellem alle disse Batman-franchises. I stedet har vi brudt dem ned i forskellige æraer, som du kan indtage efter forgodtbefindende.

Tim Burton/Joel Schumacher æraen

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

The Dark Knight trilogien

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

DC Extended Universe

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Justice League (2017)

Batman reboot (Robert Pattinson)

The Batman (2021)

Bedste Batman film rangeret

Batmans optrædener på alverdens biografskærme er spredt over næsten 80 år, så derfor er det ingen overraskelse, at stil og tone spænder over en bred vifte af forskellige udtryk. Men ganske få franchises i historien – selv James Bond – har haft så stor variation i kvalitet.

Rangerer man Batmans udgivelser på det store lærred baseret på IMDb brugernes vurderinger, kommer det ikke som nogen overraskelse, at Christopher Nolans majestætiske The Dark Knight trilogi indtager de tre øverste pladser, tæt forfulgt af den kritikerroste Joker – teknisk set ikke en Batman film, men den er uden tvivl en film født ud af Bruce Waynes kriminalitetsplagede verden. Det er interessant at notere sig, at begge de film har en Oscar vindende optræden fra en skuespiller, der spiller rollen som Joker – Heath Ledger i The Dark Knight og Joaquin Phoenix i Joker, respektivt.

Det var også uundgåeligt, at den latterlige Batman & Robin blev placeret nederst på listen – den fik betydeligt mere opmærksomhed ved anti-Oscars showet The Razzies, end ved Academy Awards.

Animerede Batman film

Som det sømmer sig for en milliardær-playboy med rigeligt af penge at brænde af, stillede Batman sig aldrig tilfreds med blot at erobre den store skærm. Nattens Ridder har optrådt i talrige animerede film og serier gennem hans begivenhedsrige liv.

Hans tidligere animerede titler var spin-offs fra populære TV-serier – eksempelvis var Mask of the Phantasm et spin-off af den hyldede Batman: The Original Series/The New Batman Adventures. Samtidig var Return of the Joker baseret på det samme univers, som man så i Batman Beyond, og den genreblandende The Batman vs Dracula var en del af The Batman TV-serien fra 2000’erne.

Det er dog gennem det sidste årti, at Batman er blevet rigtig aktiv på den animerede film-front. Warner Bros har i denne periode haft stor succes med at lancere sin linje af DC Universe Animated Original Film. Nogen af de film er endda blevet så stort et hit, at de har fået tid på det store lærred i forbindelse med deres succes i hjemmeunderholdningen.

Selvom mange af de film er baseret på originale historier og foregår i DC’s Animerede Film Univers, er de dog mest kendt for at få klassiske, selvstændige historier fra Batman tegneserierne (såsom Batman: Year One, The Dark Knight Returns og The Killing Joke) op på den store skærm.

Nattens Ridders optrædener rundes af med et par animerede historier, der udspiller sig i universet fra 60’ernes TV-serier (disse inkluderer Adam West’s sidste værk i rollen og hans Batmans første møde med Two-Face); den japansk-lavede Batman Ninja; og usandsynlige samarbejder med Scooby-Doo og Teenage Mutant Ninja Turtles.

Batman: The Animated Series/The New Batman Adventures

Batman and Mr Freeze: SubZero (1998)

Batman: Mystery of the Batwoman (2003)

Batman Beyond

Batman Beyond: Return of the Joker (2000)

The Batman

The Batman vs Dracula (2005)

DC Animated Universe - originalfilm

Justice League: The New Frontier (2008)

Batman: Gotham Knight (2008)

Superman/Batman: Public Enemies (2009)

Justice League: Crisis on Two Earths (2010)

Batman: Under the Red Hood (2010)

Superman/Batman: Apocalypse (2010)

Batman: Year One (2011)

Justice League: Doom (2012)

Batman: The Dark Knight Returns Part 1 (2012)

Batman: The Dark Knight Returns Part 2 (2013)

Justice League: Paradox (2013)

Justice League: War (2014)

Son of Batman (2014)

Batman: Assault on Arkham (2014)

Justice League: Throne of Atlantis (2015)

Batman vs Robin (2015)

Justice League: Gods and Monsters (2015)

Batman: Bad Blood (2016)

Batman: The Killing Joke (2016)

Batman and Harley Quinn (2017)

Batman: Gotham by Gaslight (2018)

Justice League vs the Fatal Five (2019)

Batman: Hush (2019)

Batman 66

Batman: Return of the Caped Crusaders (2016)

Batman vs Two-Face (2017)

Japanske film

Batman Ninja (2018)

Tegneserie spin-offs

Scooby-Doo! & Batman: The Brave and the Bold (2018)

Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles (2019)